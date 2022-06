Microsoft Flight Simulator is beschikbaar op Xbox One-consoles via cloudgaming

Microsoft heeft Flight Simulator beschikbaar gemaakt voor cloudgaming via het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement. Daarmee is de game nu voor het eerst ook speelbaar op de Xbox One-consoles en op mobiele apparaten.

Vanaf dinsdag is Flight Simulator beschikbaar via Xbox Cloud Gaming, meldt Microsoft. Gebruikers van het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement kunnen de game nu streamen op Xbox-consoles, pc's, of via de apps voor smartphones en tablets. Dat abonnement kost 13 euro per maand.

De cloudversie van Flight Simulator is met name relevant voor bezitters van Xbox One-consoles. De game kan niet op de One, One S en One X geïnstalleerd worden, maar bezitters van de consoles van de vorige generatie krijgen nu alsnog de mogelijkheid om het spel te spelen.

Microsoft kondigde de cloudversie van Flight Simulator eind vorig jaar al aan, toen het bedrijf cloudgaming beschikbaar maakte voor Xbox-consoles. Microsoft sprak toen over een release in het begin van 2022.

Microsoft Flight Simulator in de wolken

Guardians of the Galaxy komt naar Game Pass

Verder kondigt Microsoft aan dat Marvel’s Guardians of the Galaxy naar Game Pass komt. De game is vanaf 10 maart beschikbaar op Xbox-consoles, op de pc en via de cloud. De game is ontwikkeld door Eidos en uitgegeven door Square Enix. Het spel kwam eind vorig jaar uit.