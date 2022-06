Microsoft Flight Simulator verscheen vorig jaar voor Windows en bleek een goede game, maar niet zonder foutjes. Duidelijk was dat de game een behoorlijke basis was voor verbeteringen die later zouden worden doorgevoerd. Een van die verbeteringen kwam een maand geleden, in de vorm van een patch die de prestaties van het spel voor diverse videokaarten en processors flink zou kunnen verbeteren. Dat soort berichten nemen we bij Tweakers uiteraard niet zomaar aan, dus is het hoog tijd voor een nieuw rijtje benchmarks. De resultaten daarvan lees je op de volgende pagina's, maar om meteen met de deur in huis te vallen: deze patch is reden genoeg om de game weer eens op te starten, mocht je dat al een tijdje niet hebben gedaan.

Ben je een Xbox-gamer, dan kun je sinds een maandje eveneens het digitale luchtruim kiezen met Microsofts vliegspel, en ook de versie voor deze console hebben we aan de tand gevoeld. De overzetting blijkt zeker op visueel niveau uitstekend geslaagd, maar Flight Simulator is hoe dan ook, zelfs voor de Xbox Series X, een behoorlijk veeleisende en uitdagende game. Hij heeft opstart- en laadtijden die consolegamers niet meer gewend zullen zijn, en een menustructuur die beter geoptimaliseerd had kunnen worden voor besturing met de Xbox-controller. Toch kent de Xbox-versie, mede doordat het spel onderdeel is van het Game Pass Ultimate, zeker zijn eigen meerwaarde. Je leest er alles over op de volgende pagina's. Hieronder kun je alvast een video bekijken waarin we enkele clips van beide versies naast elkaar hebben gezet. Gedetailleerdere informatie over de prestaties vind je uiteraard op de komende pagina's.

Onderstaande clips zijn in 4k-resolutie met Ultra-settings opgenomen, met een Xbox Series X en een pc uitgerust met een AMD Ryzen 5900x-processor, Nvidia Geforce RTX 3090-videokaart, Samsung 980 Pro-ssd en 32 GB Trident Z Royal-werkgeheugen. De Xbox Series X-versie heeft een cap op 30fps op normale televisies, maar kan ook zonder framerate-cap worden gespeeld op televisies die variabele framerate ondersteunen. Helaas beschikten wij tijdens de tests niet over zo'n toestel en konden we de Xbox-versie dus niet uncapped opnemen.