Microsoft Flight Simulator 2024 krijgt luchtballonnen, nieuwe missies en meer

Microsoft introduceert Flight Simulator 2024. Deze game krijgt onder meer nieuwe activiteiten ten opzichte van zijn voorganger. Zo kunnen spelers vanuit de lucht branden blussen en in luchtambulances vliegen. De game verschijnt volgend jaar voor Xbox-consoles en pc's.

Ontwikkelaar Asobo toont de nieuwe features van Flight Simulator 2024 in een twee minuten durende trailer. De game krijgt verschillende nieuwe voertuigen. Zo toont de trailer luchtambulances, zweefvliegtuigen en heteluchtballonnen. Spelers kunnen daarnaast verschillende nieuwe activiteiten uitvoeren. Zo is het mogelijk om branden te blussen in brandweervliegtuigen, zweefvliegtuigen te besturen en reddingsmissies en vrachttransporten uit te voeren in helikopters.

Flight Simulator 2024 is de opvolger van Microsofts huidige vliegsimulator, die in 2020 verscheen. De game komt volgend jaar uit voor de pc en de Xbox Series X en S. Microsoft deelt nog geen concrete releasedatum. Binnenkort krijgt de huidige versie van Flight Simulator een uitbreiding op basis van Dune.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 11-06-2023 21:31 73

11-06-2023 • 21:31

73

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Reacties (73)

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Ireyon 11 juni 2023 22:25
Bijna al deze vliegtuigen in de demo zijn MSFS2020 3rd party payware. De handelingen van grondpersoneel is ook 3rd party (GSX). Afgezien van rook, vuur en betere oceanen zie ik nog geen nieuwe dingen. Zelfs die tornado is 3rd party (SoFly).

Ik mag hopen dat dit een leuk zacht prijsje wordt en geen onderscheid tussen premium, deluxe en standaard of dat soort fratsen. Zoals eerder al geroepen werd, is de huidige staat van FS2020 nou niet bepaald ‘af’.

Edit: inmiddels is er ook een faq online (klik) met een paar uitspraken van Microsoft:
Will Microsoft Flight Simulator 2024 be a completely standalone sequel, or will it also be offered as a paid update for existing players?

Microsoft Flight Simulator 2024 is a standalone simulator and the next-generation sequel to Microsoft Flight Simulator that launched in 2020. Current aircraft and airports that are in Microsoft Flight Simulator (2020), as well as virtually all Marketplace add-ons, will be supported in Microsoft Flight Simulator 2024.

What kind of support can Microsoft Flight Simulator (2020) players expect to see once Flight Simulator 2024 has been released?

We will continue to deliver our Microsoft Flight Simulator (2020) Roadmap which has content ranging from Aircraft and Avionics Updates, Sim Updates, City and World Updates, and also the free Dune DLC. We will continue to support Microsoft Flight Simulator (2020) post the Microsoft Flight Simulator 2024 launch.

Will all purchases users have made from the Marketplace be transferrable to the new simulator?

With very few exceptions, virtually all add-ons that work in Microsoft Flight Simulator (2020) today will function in Microsoft Flight Simulator 2024. Add-ons that were purchased from the in-simulator Marketplace will not need to be re-purchased in Microsoft Flight Simulator 2024.

[Reactie gewijzigd door Ireyon op 22 juli 2024 13:36]

MelvinSleeking @Ireyon12 juni 2023 15:10
Het grondpersoneel in de trailer is absoluut geen GSX, ook hebben de scenery en modellen een veel hoger detailniveau waaronder veel betere bomen. Heb je ook de reflecties in de waterplassen gezien? Raytracing.. Buiten dat lijkt het mij stug dat tenslotte Microsoft in hun eigen (eerste) trailer 3rd party addons gebruikt.

Microsoft verbreedt de activiteiten in de game om zo een veel breder publiek aan te spreken, ze moeten de simulaties toch al ontwikkelen en zo halen ze het maximale uit de technieken en het genre.

MSFS2020 heeft nog een actieve development roadmap, maar om nou te zeggen dat MSFS2020 niet 'af' is.. ik vind het knap dat ze op grote schaal door blijven ontwikkelen. Het steekt momenteel al op alle fronten met kop en schouders boven de concurrentie (x-Plane 12) uit, in zowel graphics, handling en de simulatie.
Ireyon @MelvinSleeking12 juni 2023 18:09
Naast deze forumpost, wat eigen ervaringen:
- Veel PAPI lampen en ILS glide paths kloppen niet (je klapt keihard op het gras vóór de runway als je letterlijk de glide slope volgt),
- VNAV is nog steeds een illusie,
- regelmatig kloppen frequenties niet met de real world,
- oude AIRAC cycles,
- vluchtplanner is niet te doen (Navigraph of LittleNavMaps dan maar)
- rolling cache heb je meer last dan nut van,
- glitches bij seizoensovergangen (sneeuw wat pop up't)
- verouderde kaartdata (Bing maps)
- ATC is een draak van een systeem,
- live traffic werkt voor geen meter (houdt Flightradar er eens naast, zou ik zeggen),
- airport en ground traffic werkt voor geen meter,
- scheepvaart werkt niet,
- zelfs met Working Title upgrades zijn alle premium en deluxe toestellen nog ver van study level,
- engine management op de G1000 klopt voor geen meter (RPM altijd in het rood),
- geen werkende weerradar,
- geen treinen (maakt de wereld wat minder dood),
- geen omgevingsgeluid (mensen, auto's, steden, vogels, etc)
- het gros van alle knoppen zijn INOP op premium vliegtuigen,
- premium vliegtuigen hebben geen tot nauwelijks interactive onderdelen zoals deuren, ramen, armleuningen die kunnen bewegen, terwijl een amateur dev zn hele vliegtuig een grote interactive show heeft gemaakt (de Kodi en zo'n beetje alles van GotFriends, //42 etc)
- al sinds dag 1 wordt de transponder code automatisch voor je ingevuld als je via ATC de squawk code bevestigt (immersion killer),
- premium Schiphol klopt voor geen meter (ik heb er goed geld voor betaald),
- vliegen rond de noord/zuid pool levert problemen op,
- een vlucht met een watervliegtuig kun je niet in het water laten starten (tenzij er stiekem water runways zijn gemaakt),
- bomen zijn relatief huge al sinds dag 1,
- auto’s rijden tegen hoogbouw op (lachwekkend in bijvoorbeeld Rotterdam),
- microstutters,
- soms behoorlijke laadtijden (ja, ook met een lege community folder op een SSD),
- als de sim iets op de harde schijf doet (updaten van packages bijvoorbeeld), dan freezed de hele game,
- VR is nog lang niet optimaal (bediening en performance, maar kan ook aan steam vr liggen),
- dual screen support is een developer optie, even als een replay functie,
- live weather is nu pas redelijk op orde, maar nog niet altijd gelijk aan de echte METAR,
- de wereld buiten de luchthavens is best wel leeg eigenlijk,
- hoogteverschillen op het water levert hele rare artifacts op zoals dijken of een landmassa wat er niet is (vlieg eens over de Rotterdamse havens en Zeeland bijvoorbeeld),
- verlichting wat niet klopt (generated luchthavens zijn pikdonker, Groningen bijvoorbeeld),
- sim crasht als usb apparaten connecten/disconnecten,
- je moet voor alle MSFS folder exclusions maken in Windows Defender (Win11 22H2) anders werken bepaalde instrumenten niet of krijg je nog meer stutters

Om zo maar een paar dingen te benomen. Dus nee, ik vind MSFS niet af.

Als MS2024 een betaalde DLC zou zijn, had ik er nul moeite mee. Maar dit is een middelvinger naar de game, de community en de developers. Nu moet je twee omgevingen in de lucht houden, resources over twee teams managen en ook nog eens compatible zijn met twee omgevingen. Maak dan een abonnement of live service van MSFS. Ik weet zeker dat er genoeg mensen zijn die hier geld voor neerleggen. Vooral ook sim pilots die Navigraph kopen, Volanta/Orbx afnemen, Fenix/PMDG vliegen.

[Reactie gewijzigd door Ireyon op 22 juli 2024 13:36]

JBVisual @Ireyon12 juni 2023 08:53
Het zou misschien ook zomaar kunnen zijn dat Microsoft deze producten opgenomen heeft in de nieuwe versie.
Een beetje zoals je ziet dat sommige games (betaalde) mods opnemen in een grote update van hun game (Skyrim, The Witcher 3 als voorbeelden)

Nu is het zo dat trailers vaker niet helemaal waarheidsgetrouw zijn, maar om nou ontzettend veel betaalde derde partij zaken op te nemen in je trailer ipv je eigen spullen zou wel zeer kwalijk zijn.
EchoWhiskey @Ireyon12 juni 2023 08:56
Afgezien van rook, vuur en betere oceanen zie ik nog geen nieuwe dingen
Knap dat je op basis van 135 sec video die conclusie kan trekken.
Het is m.i. gewoon een volgende versie, net zoals P3D V1, V2, V3, .. en FS98, FS2000, FS2002....

Het grootste verschil met alle vorige versies van MSFS is dat ze nu actief blijven ontwikkelen en updaten.

[Reactie gewijzigd door EchoWhiskey op 22 juli 2024 13:36]

Ireyon @EchoWhiskey12 juni 2023 17:47
Kun je dan aan mij uitleggen wat dit een stand alone product maakt en geen DLC?

[Reactie gewijzigd door Ireyon op 22 juli 2024 13:36]

Stoney3K @Ireyon12 juni 2023 20:53
We weten nu nog niet wat er onder de kap is veranderd tussen FS2020 en FS2024. Tussen FS2002 en FS2004 zitten op het oppervlak ook weinig grote verschillen, maar de verbeteringen in de engine zijn wel merkbaar. Tussen FS2004 en FSX zie je dat al helemaal duidelijk, en die 3 zijn toch echt als afzonderlijke producten aangeboden.
EchoWhiskey @Ireyon13 juni 2023 17:02
Kun je dan aan mij uitleggen wat dit een stand alone product maakt en geen DLC?
Nee, geen idee.
Op basis van 135 sec video onmogelijk om te doen. Ik denk dat we moeten wachten op meer info,
voordat we dit soort (en andere) conclusies (kunnen) gaan trekken...

Maaruh... Is het belangrijk of het een stand-alone product is/heet of DLC?
What's in a name?
Allebei betekenen uitbreidingen en updates en voor allebei moet betaald worden
Saekerhett 11 juni 2023 21:37
Naar mijn gevoel is de huidige versie nog lang niet af qua mogelijkheden, stabiliteit en performance. Waarom focussen ze zich daar niet eerst op? Weinig zin om weer de volle mep te betalen om weer als een halve betatester aan de gang te mogen…
Gijs007 @Saekerhett11 juni 2023 21:46
Precies dit. De game is leuk om te spelen en ziet er mooi uit, maar de performance is nog altijd belabberd, zelfs met high end hardware (Ryzen 7800x3d NVIDIA Geforce 4090).
Directx 12 ondersteuning zou verbetering moeten brengen maar is nog in beta, en duidelijk nog niet volledig geoptimaliseerd. Ook de laad tijden van het spel en het installeren duurt erg lang.

Hopelijk krijgt de opvolger betere ondersteuning voor directx 12 en storage direct ondersteuning, zodat het allemaal wat vlotter speelt.
Jammer dat de huidige versie niet eerst wordt afgemaakt, een DLC en major update van de engine was eerder welkom geweest dan een "volledige nieuwe game"...

[Reactie gewijzigd door Gijs007 op 22 juli 2024 13:36]

Fly666 @Gijs00712 juni 2023 00:09
Veel mensen klagen over de performance, maar heb wel de mooiste flightsimulator tot nu toe, die u de mogelijkheid geeft om in de toekomst, met next gen pc's, het detail hoger te zetten... Waarom verwacht iedereen dat je alles op 4k Ultra moet kunnen zetten?
themadone @Fly66612 juni 2023 03:01
Eens, maar bijvoorbeeld in VR is het soms nog wat heftig allemaal, mijn 3090 rookt af en toe zowat.

Maar laten we niet vergeten hoeveel stappen ze inmiddels hebben gezet over de jaren, want de performance van versie 1.0 van msfs2020 was om te huilen zelfs zonder VR.

Microsoft kennende wordt dit een upgrade als van windows 10 naar Windows 11, redelijk pijnloos en ja helaas wel even bijbetalen. Maar bedenk je hoeveel uren er in dit soort updates zitten. Ik krijg momenteel al die landupdates op de huidige versie nog steeds gratis doordat ik de duurste versie heb gekocht in het begin.

We zouden blij moeten zijn dat een partij als Microsoft op deze manier investeert in een toch wel redelijke niche markt. Iets als cod heeft heel wat meer users dus zijn de kosten per user ook lager.
Gijs007 @Fly66612 juni 2023 10:17
Nee, maar wat je nu ziet is dat high-end hardware het spel wel kan draaien. Maar dat er behoorlijke stutters/framdrops zijn, dat heeft niks te maken met next gen pc's...

Met namen bij opstijgen en landen op drukke vliegvelden treden veel zeer korte stutters op, en ook bij vliegen op lagere hoogte.
Hierbij zie ik de CPU belasting om de pakweg 5 seconden met grote pieken en dalen op en neer gaan; tussen de 20 en 60% op alle cores... Lijkt mij geen kwestie van hardware die het niet meer aankan.
funkyj4ever @Gijs00711 juni 2023 22:38
Ik denk niet dat het een nieuwe game is maar gewoon een soort van p3d v4 naar v5. En dat alle addons blijven werken. Je ziet bijvoorbeeld seasons maar die staat ook op de roadmap van de huidige msfs. Zal wel een kleine upgrade prijs zijn. Voor verdere ontwikkeling. Je kan ook niet echt verwachten dat ze 10 jaar blijven ontwikkelen en daar, maar 1 keer geld voor krijgen.
downtime @funkyj4ever12 juni 2023 01:09
Je kan ook niet echt verwachten dat ze 10 jaar blijven ontwikkelen en daar, maar 1 keer geld voor krijgen.
Ze verdienen ook aan elke transactie in de store. Ik denk dat ze de game gratis kunnen maken en dan nog goed geld verdienen aan de inkomsten van de store.
krflyer @downtime12 juni 2023 11:08
Ok, en denk je dat iedereen die MSFS2020 heeft gebruikt ten minste voor 230 euro heeft gespendeerd in de Store? Ik niet. Ik heb wel wat addons gekocht maar niet veel, en ik gebruik MSFS2020 intensief. Dus hoe gaat dat werken voor Microsoft?
Eagle1954 @krflyer12 juni 2023 12:19
Ze ontvangen geld van alle spellen in de Store, je weet niet hoeveel geld daarin rond gaat.....
krflyer @Eagle195412 juni 2023 12:27
Dat klopt, met uitzondering van de Antonov AN225 (Mriya) waar het volledige bedrag van 20 euro naar Antonov wordt overgemaakt. Mijn stelling was gebaseerd op een aanname van 30% zoals vaak in dit soort stores geldt. Verder ben ik een intensieve gebruiker, en ik heb zeker niet zoveel in de store gekocht dat de 60 euro daardoor gedekt kon worden, dus mijn stelling denk ik toont aan dat je dit niet gratis kan doen.

Nog een bewijs: Microsoft Flight
Microsoft Flight was gratis. Maar het was al heel snel heel duidelijk (tijdens de beta zelfs) dat niemand daar blij van ging worden. Er was duidelijk geen business case voor gratis ontwikkeling met daarnaast DLC. Vanalles ontbrank: ATC, andere gebieden dan het hoofdeiland van Hawaii en nog zoveel andere features die er vroeger in zaten dat ik geen ruimte / energie voor heb om het hier neer te schrijven.
Eagle1954 @krflyer13 juni 2023 12:55
Sorry, dit bericht was eigenlijk voor een ander bedoeld! Bij het verkeerde bericht gereageerd dus
Eagle1954 @downtime13 juni 2023 12:56
Ze ontvangen geld van alle spellen in de Store, je weet niet hoeveel geld daarin rond gaat.....
Streefkerk @downtime15 juni 2023 16:57
Mee eens, ik zou dan ook liever zien dat de world updates bijvoorbeeld betaald zouden zijn. Je kan niet verwachten dat partijen tot het oneindige gratis content blijven leveren. Alleen bij goed verdienmodel heb je incentive om spel te blijven steunen.

Nu verdienen ze waarschijnlijk veel meer door een nieuwe game te lanceren, aan FS 2020 verdienen ze wellicht minder. Als er continu verdienmodel was geweest, was de incentive minder groot. Gebaseerd op hetgeen gezien lijkt FS 2024 namelijk gewoon een update.

Wellicht dat ze niet anders konden omdat de hele code wordt omgegooid.
Gijs007 @funkyj4ever12 juni 2023 10:13
Dat verwacht ik ook niet.
Maar dit voelt als hetzelfde spel met wat extra functionaliteit en bugfixes. Als je voor een premium deluxe editie van FlightSim bent gegaan, dan voelt het toch wat zuur dat er na een paar jaar een nieuw spel wordt uitgebracht terwijl de voorganger nog niet helemaal af is.

Had liever gezien dat ze de engine en basis door ontwikkelen (want die is duidelijk nog niet af/geoptimaliseerd). Waarbij de nieuwe dingen als extra DLC content worden uitgebracht.
Stoney3K @Gijs00711 juni 2023 22:02
Zo lang ze nog updates uit blijven brengen voor FS2020 denk ik dat er niet zo veel aan de hand is, vooral niet als add-ons kunnen worden uitgewisseld. Dat was met FS2004 en FSX ook het geval en daardoor konden veel simmers de overstap vrij naadloos maken.
jeroen79 @Gijs00711 juni 2023 23:29
Dat deden ze ook met de vorige Flight Simulator serie.
Elke 2-3 jaar een nieuwe versie uitbrengen.
Delta21 @Saekerhett11 juni 2023 22:00
Precies zo denk ik er over en als ik andere sim fora mag geloven zijn we niet de enigste..
Ik ben erg benieuwd wat Asobo heeft te vertellen over deze stunt. Want mijn persoonlijke verwachtingen voor FS2020 kan ik nu wel in het putje flikkeren, alles wat er in de FS2024 trailer zat hoeven we dus NIET te meer te verwachten in FS2020. En dat steekt..
Coolstart @Delta2111 juni 2023 22:50
“Dat steekt” Is dat niet klagen op te klagen? €60 betalen voor zo’n spel en dan klagen dat er 4jaar later een ‘update’ komt die weer €60 kost. Wauw… €60 per 4 jaar.

Als je ziet hoeveel er in dat spel zit is dat echt geen geld. Ook ben je veel meer kwijt aan add-ons, VR sets, joysticks etc.

Of verwacht je €60 te betalen om dan vervolgens 10jaar te gamen met updates? Om moeten ze voor nog wat jaren doorontwikkelen tot het helemaal ‘af’ is en dan pas releasen?

Soms moet je gewoon blij zijn met wat je hebt. “Putje flikkeren” klinkt wat mij betreft als een verwend kind.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 22 juli 2024 13:36]

Delta21 @Coolstart11 juni 2023 23:19
Heb jij überhaupt FS2020 gespeeld? en enig idee waar de simulatie om draait? Heb je enige affiniteit met luchtvaart? Geloof mij, mensen hadden veel hogere verwachtingen van FS2020 en dat er nu letterlijke "out of the blue" een opvolger word aangekondigd terwijl de bugfixes en improvements van de huidige sim nog steeds niet op 1 A4'tje passen. En ontwikkelaars die nog steeds bezig zijn met hun producten voor de 2020 variant die opeens ook niet meer weten waar ze aan toe zijn door deze actie. Ik vind het bijzonder.

Veel is nog steeds een puinhoop als je kijkt naar avionics, procedures etc. As real as it gets was het credo ooit toch? Misschien met hoe het er uit ziet maar onder de motorkap... Waar we nu mee zitten is nog steeds geen verfijnde sim maar hier en daar werkt wat en hier en daar nog steeds dingen niet. 2020 zal vast nog ondersteunt worden maar ik denk niet dat de sim updates/fixes nog zo een vaart zullen lopen als er straks een nieuwe versie boven zit. 120 dollar betalen voor iets wat na release nog steeds niet af voelt terwijl er opeens iets nieuws word aangekondigd... Ja dat steekt! Lees dat maar eens na op de grotere sim fora.

En waar haal jij het geklaag over centen vandaan? Die paar rot centen zijn het probleem niet. Wanneer het wel een probleem word is als je betaald voor een product en je de verwachting heb dat het met de loop der tijd beter word. Maar die verwachting kan je nu wel bij stellen dat het dus niet meer lijkt te gebeuren.
Coolstart @Delta2111 juni 2023 23:50
Ja ik Vlieg SPL (zweefvliegen) Ik volg FS2020 enkel op youtube en reviews snel even getest Cesna getest op mijn lokaal vliegveld. Was top! Heb het zelf niet gekocht omdat er geen native thermiekmodel in zit. Nu wel. Dus voor mij is dat een grote upgrade!

Iedereen die ik ken is net heeel enthousiast. Ik vermoed een beetje afhankelijk welk type sim-piloot je bent. Niet elk scenario is evengoed uitgewerkt maar vanwaar ik kom (oude ms flight sim) en Condor 2( zweefvliegsim) is dit alvast fenomenaal en ook voor PPL piloten is het perfect.

Als betaalde add-ons niet meer compatibel zijn zou dat idd heel erg raar zijn. Dat zou idd een ‘steek’ zijn want dan gaat het over veel geld dat verdampt. Maar is dat zo? Zou idd raar zijn.

Er zijn idd performance issues incl dx12 fps drops. Zouden ze moeten fixen. Maar 4jaar nog eens geld vragen is wat mij betreft normaal om de boel draaiende te houden.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 22 juli 2024 13:36]

Delta21 @Coolstart11 juni 2023 23:56
Zeker, de schoorsteen bij MS moet ook goed roken.

Ik begin trouwens het idee te krijgen dat we hier misschien ook niet de hele wereld krijgen. Maar laten we zeggen maps ter grote van een land/continent ook omdat we geen grote steden zien of grote airliners. Ook die aankondiging van Microsoft Flight Simulator - Dune Expansion Waarbij het afspeelt op een andere wereld doet vermoeden dat er misschien nog wel een addertje onder het gras zit.

Kan het compleet mis hebben. Maar we gaan het mee maken.
skullsplitter @Coolstart11 juni 2023 23:17
Ik zou je gelijk geven als FS2020 "af" was. Naast het feit dat velen vliegtuigen van derden hebben gekocht die nu mogelijk niet mee kunnen.

Aan de ene kant kun je qua performance/fidelity wellicht veel winst ineens maken, aan de andere kant lijk je wel een vinger te geven naar de mensen die na jaren MSFS uit het slop hebben weten te trekken door er simpelweg geld aan uit te geven, voor een sim die zwaarder bleek te zijn dan verwacht.
Coolstart @skullsplitter11 juni 2023 23:31
Naast het feit dat velen vliegtuigen van derden hebben gekocht die nu mogelijk niet mee kunnen.
Dat zou idd niet kloppen. Dat zou gewoon compatibel moeten zijn.

Ik heb FS2020 niet gekocht omdat er toen geen native thermisch model was voor zwevers. 2024 blijkt dat wel te hebben. Ik was natuurlijk ingelicht en heb geen €60 ‘verspeeld’.

Zit nog op Condor2, iets lagere klasse :)

Mss was ‘verwend kind’ een verkeerde uitdrukking. Maar ik ben gewoon extreem opgetogen als ik zie wat er in FS2020 zit en hoe mooi het er uit ziet. Live maps etc. Dan vervaagt bij mij de €60 hoeveel ‘foutjes’ er ook inzitten.

Ik zat te wachten op Zwever omdat ik ook zweef en Condor goed is maar het wolkenmodel laat de wensen over. De realiteit is compleet anders. Incl voetenstuur en landing is helemaal anders.

2024 heeft wel thermiek en een wolkenmodel. Waarschijnlijk het beste wat we ooit gekend hebben in een sim. To be seen uiteraard. Maar als het me €60 of €100 kost neem ik dat er graag bij.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 22 juli 2024 13:36]

Hans1990 @Coolstart12 juni 2023 00:50
Magisch woord: DLC

Ik weet het, soms gehaat woord. Sommige AAAs besmetten het als ze een game uitbrengen met weggelaten content, en op release al een DLC aankondigen voor 30 euro. Of koop de game pass maar zodat je de DLC erbij krijgt "TZT".

Maar o.a. in de simulatie wereld zijn ook best goede voorbeelden te vinden van gebruik van DLC. Hoewel Stellaris ook zo'n 200+ euro aan DLC heeft, is elke DLC pack m.i. wel de moeite waard. En over 5 jaar verspreid valt de uitgave per jaar erg mee. Als er een aanbieding of bundle o.i.d. uitkomt, kunnen nieuwe spelers ook nog leuk instappen. Of je besluit dat je niet perse alle DLCs hoeft te hebben. Misschien interesseert 1 DLC pack je helemaal niet.

ETS2 doet iets vergelijkbaars met content packs en cosmetics. De updates aan de game engine zijn gratis, en leveren nog steeds nieuwe simulatie of zelfs gameplay features op. Ze werken derhalve al 10+ jaar aan dezelfde game en zorgen dus voor geen fragmentatie in hun user base. In princiepe zijn de DLCs optioneel om door te rijden met wat je hebt, of online te kunnen trucken.

Ik denk dat veel flightsimmers al gewend zijn om (flink) te betalen voor hun content, dus daar zit IMO het probleem niet: maar dan moet het wel rendabel zijn. Een nieuwe game title zal waarschijnlijk ook betekenen dat modders hun vliegtuigen voor 2 game engines (met waarschijnlijk subtiele verschillen) moeten onderhouden. Gebruikers moeten hun content 2x aanschaffen, en 2x er op wachten totdat die beschikbaar is in de nieuwste versie van de simulator. Alle 3rd party tools moeten ook weer geupdatet worden. Enzovoort. Het brengt hoop gedoe met zich mee..

En waarom eigenlijk? Enkel omdat Asobo een paar extra headlines over MSFS2024 kan plaatsen, maar content/feature wise exact hetzelfde met MSFS2020 had kunnen bereiken? Het valt mij vrij zwaar tegen hoe ze de marketplace, game edities en DLC zo slecht van elkaar kunnen koppelen. Volgens mij hadden ze hier veel meer kunnen doen om, waarbij en gebruikers meer uitgaven kunnen/zullen doen**, en gebruikers een betere sim voor terug krijgen.

**: Denk al bijvoorbeeld aan het niet verlenen van upgrades van Standaard naar deluxe versies van het spel op Steam. Wil je de deluxe versie hebben terwijl je de standaard versie al hebt, moet je eventjes opnieuw de volle mep betalen. Ja nee doei, ben niet helemaal knetter 8)7

[Reactie gewijzigd door Hans1990 op 22 juli 2024 13:36]

Gijs007 @Coolstart12 juni 2023 10:20
Mwah, als je voor de premium deluxe versie bent gegaan. Dan heb je het dubbele neergeteld.
Daarbij is er de verwachting gecreëerd dat het spel nog wordt doorontwikkeld, en dat er nog dingen verder worden geoptimaliseerd. Denk aan de directx 12 beta.

Het is dan zuur om straks weer 120 euro neer te tellen, in de hoop dat die game soepeler draait.
Had liever gezien dat ze de game zelf blijven door ontwikkelen en d.m.v. DLC de schoorsteen laten roken.
Ludewig @Coolstart12 juni 2023 15:23
Of verwacht je €60 te betalen om dan vervolgens 10jaar te gamen met updates?
In dit geval wel, want de ontwikkelaars hebben dat herhaaldelijk belooft. Ze hebben in het verleden expliciet gezegd dat ze nog 10 jaar ondersteuning gaan bieden en zo lang ook content uitbrengen voor MSFS 2020.

Overigens hebben sommige mensen ook de Deluxe-versie gekocht voor $120 en hebben veel mensen daarnaast veel geld uitgegeven in de addon store, waar Microsoft ook een flinke winst op boekt.
Soms moet je gewoon blij zijn met wat je hebt. “Putje flikkeren” klinkt wat mij betreft als een verwend kind.
Dat is wel een erg optimistisch insteek wanneer er beloftes verbroken worden.
la cucaracha @Coolstart12 juni 2023 18:14
Mee eens, helemaal zelfs...
€60 betalen voor MSFS2020 maar ongelooflijk veel meer uitgeven aan add-ons ( die , als ik het goed begrijp ook zullen werken in de 2024 versie) en de hardware..
Ik zie die extra uitgave voor de 2024 versie eigenlijk als een weggevertje.
SinergyX
@Saekerhett11 juni 2023 23:06
Elke game van MS zelf komt op de gamepass, kan je hem toch gewoon weer daarop spelen?
skullsplitter @SinergyX12 juni 2023 01:27
Voor mensen met weinig tijd is gamepass niet de meest efficiente oplossing ;)
enchion @Saekerhett11 juni 2023 21:48
Waarom neem je aan dat deze niet in GamePass zal zijn ?

Lijkt erop dat MSFS2020 de "beta" was voor deze 2024 release.
bilbob @Saekerhett11 juni 2023 21:41
Ik draai nog steeds op Flight Simulator X.
Kan je lekker alles op hoog zetten, heerlijk.
Blokker_1999 @Saekerhett12 juni 2023 15:20
Het geld moet ergens vandaan komen. De verkopen drogen op, hoe wil je de developers blijven betalen?

En wat we de afgelopen jaren gezien hebben is ook geen slechte ontwikkeling geweest. Asobo is aan het spel blijven sleutelen. Dat is ooit anders geweest en is bij vele andere simulatoren (en niet enkel flight sims) wel anders. Daar kan je vaak ook elk jaar of elke paar jaar een nieuwe versie kopen, maar krijgt de oude versie bijna niets van verbeteringen na de initiele release.
FordDriver 11 juni 2023 22:01
Zou toch enorm vet om ook fictieve toestellen toe te voegen.
Thunderbird 1 en 2 bijvoorbeeld :D
dataworm @FordDriver11 juni 2023 22:08
Er komt eind van het jaar een Dune expansion pack uit voor FS2020. Daar kom je aardig mee in de buurt van jouw wens.
Mettes99 @FordDriver11 juni 2023 22:12
Je hebt het maar te vragen!

Uit de Halo-franchise :
https://msfsaddons.com/20...ble-as-free-dlc-for-msfs/

Uit Dune:
https://m.youtube.com/wat...e=emb_share&v=ngrDcpL94nM
HKLM_ 11 juni 2023 21:40
Klinkt als dingen die in een DLC hadden kunnen zitten en nu uitgemolken worden via een “nieuwe” versie.
Delta21 11 juni 2023 21:51
FS2020 is/was in mijn ogen nog lang niet 'af' Ik vind het heel gaaf dat ze hier mee komen maar het voelt toch ook tegenstrijdig. Zeker om dat dit nu uit het niks lijkt te komen. Veel wat er in de trailer te zien is had ook prima in FS2020 kunnen komen dmv updates... Ik ben heel benieuwd wat dit gaat kosten en hoe ze met de 3rd parties om gaan. Want dit moet voor sommige als die niet waren ingelicht als een dolk in de rug voelen. Er zijn developers rustig 2 jaar bezig met een add-on hier voor en dan na 2,5 jaar word er een opvolger aangekondigd... Het voelt gewoon niet helemaal fijn wat hier gebeurd ondanks dat de trailer er weer super gelikt uit ziet blijf ik toch even de kat uit de boom kijken wat Microsoft en Asobo allemaal van plan zijn.

Ik heb destijds 120 dollar voor de deluxe versie betaald en die voelde de eerste pak hem beet 6 maanden als een slechte beta. Dat is nu sinds 1,5 jaar redelijk op orde maar er is nog zoveel in FS2020 niet wat het moet zijn. Dat ik en volgens mij een heleboel andere simmers nogal een onderbuik gevoel er van krijgen omdat we niet weten welke kant dit met FS2020 op gaat..
iqcgubon 12 juni 2023 09:47
Bizarre beslissing om een nieuwe game uit te brengen zo snel na de vorige. Zou het niet veel logischer zijn om de "oude" Flight Simulator gewoon verder door te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat dit een spel is dat zijn hoge aankoopprijs waard blijft?
Van der Berg @iqcgubon12 juni 2023 10:16
Zit wel 4 jaar tussen
krflyer @iqcgubon12 juni 2023 12:18
4 jaar is de normale ritme geweest en het was ook wel korter. Volgens Wikipedia waren er 15 releases in 42 jaar, maar het waren in werkelijkheid 16 (iedereen vergeet Microsoft Flight, en maar goed ook). Gemiddeld is dat 2,5 jaar. En 60 euro hoge aankoopprijs? X-Plane zit in de buurt. Lockheed Martin van Prepar3D was veel erger: daar kwam nauwelijks wat bij en voor iedere major moest je ook een soortgelijk bedrag dokken. Persoonlijk denk ik dat dit goed is. Microsoft moet er aan verdienen, een gratis product kan het nooit worden, daar is het te complex en veelomvattend voor, en dit geeft ontwikkelaars hoop dat Microsoft deze franchise weer heeft omarmd. En Microsoft heeft gezegd dat bestaande add-ons het blijven doen en je ook daarvoor niet opnieuw hoeft te dokken.
HooksForFeet 12 juni 2023 00:45
Binnenkort krijgt de huidige versie van Flight Simulator een uitbreiding op basis van Dune.
Wacht, wat? Op basis van de science fiction franchise? Hoe gaat dat werken dan? Wat een raadselachtige zin om het artikel mee af te sluiten zonder enige andere informatie.
multikoe @HooksForFeet12 juni 2023 09:12
Het is natuurlijk niet zo'n vreemde ontwikkeling. Het lijkt mij fantastisch om in Flight Simulator in Werelden realistisch te kunnen vliegen. Denk aan Avatar.
HooksForFeet @multikoe12 juni 2023 10:56
Het is op zich wel een rare keuze omdat er maar één toestel in het Dune universum hiervoor in aanmerking komt, de Ornithopter. Je zou zeggen dat er logischerwijs eerder voor een franchise gekozen zou worden waar wat meer luchtvaartuigen in zitten.

Ook het landschap van Dune lijkt mij zich niet helemaal lenen voor FS. Dune is voornamelijk een lege woestijnvlakte.

[Reactie gewijzigd door HooksForFeet op 22 juli 2024 13:36]

multikoe @HooksForFeet12 juni 2023 13:50
Dat is allemaal waar, maar het zou wel leuk zijn om met je Ornithopter een spectaculair bezoek te brengen aan Schiphol...
Ik denk dat Avatar in dat opzicht een stuk mooier zou zijn.
tweakuwe @HooksForFeet12 juni 2023 06:57
Pak de trailer erbij: https://youtu.be/ngrDcpL94nM

Dan zie je de Dune Wereld en een Dune toestel. Het zegt nog niet veel over de besturing helaas.
JDx 11 juni 2023 21:47
Ik zie deze game altijd alleen maar in GPU benchmarks haha.

Wel heel vroeger Chuck Yaeger ofzo gespeeld, dat vond ik altijd wel gaaf. Als ik de graphics zie, snap ik ook waarom ze deze game altijd gebruiken in tests, ziet er goed uit.
schumi1986 @JDx11 juni 2023 22:25
Best wel raar want deze game is erg cpu intensief, zelfs op 4K.

Mijn RTX 4090 staat praktisch niets te doen op 4K.
Polderviking 11 juni 2023 22:39
Requesting mayday.
AlphaWierie 11 juni 2023 22:55
Dit is het enige spel waarvan ik het jammer vind dat hij niet op de PlayStation wordt uitgebracht..
3R!K @AlphaWierie12 juni 2023 13:22
Is er een game voor de PS die hierop lijkt?

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