Microsoft Flight Simulator 2024 krijgt luchtballonnen, nieuwe missies en meer

Naast deze
forumpost, wat eigen ervaringen:
- Veel PAPI lampen en ILS glide paths kloppen niet (je klapt keihard op het gras vóór de runway als je letterlijk de glide slope volgt),
- VNAV is nog steeds een illusie,
- regelmatig kloppen frequenties niet met de real world,
- oude AIRAC cycles,
- vluchtplanner is niet te doen (Navigraph of LittleNavMaps dan maar)
- rolling cache heb je meer last dan nut van,
- glitches bij seizoensovergangen (sneeuw wat pop up't)
- verouderde kaartdata (Bing maps)
- ATC is een draak van een systeem,
- live traffic werkt voor geen meter (houdt Flightradar er eens naast, zou ik zeggen),
- airport en ground traffic werkt voor geen meter,
- scheepvaart werkt niet,
- zelfs met Working Title upgrades zijn alle premium en deluxe toestellen nog ver van study level,
- engine management op de G1000 klopt voor geen meter (RPM altijd in het rood),
- geen werkende weerradar,
- geen treinen (maakt de wereld wat minder dood),
- geen omgevingsgeluid (mensen, auto's, steden, vogels, etc)
- het gros van alle knoppen zijn INOP op premium vliegtuigen,
- premium vliegtuigen hebben geen tot nauwelijks interactive onderdelen zoals deuren, ramen, armleuningen die kunnen bewegen, terwijl een amateur dev zn hele vliegtuig een grote interactive show heeft gemaakt (de Kodi en zo'n beetje alles van GotFriends, //42 etc)
- al sinds dag 1 wordt de transponder code automatisch voor je ingevuld als je via ATC de squawk code bevestigt (immersion killer),
- premium Schiphol klopt voor geen meter (ik heb er goed geld voor betaald),
- vliegen rond de noord/zuid pool levert problemen op,
- een vlucht met een watervliegtuig kun je niet in het water laten starten (tenzij er stiekem water runways zijn gemaakt),
- bomen zijn relatief huge al sinds dag 1,
- auto’s rijden tegen hoogbouw op (lachwekkend in bijvoorbeeld Rotterdam),
- microstutters,
- soms behoorlijke laadtijden (ja, ook met een lege community folder op een SSD),
- als de sim iets op de harde schijf doet (updaten van packages bijvoorbeeld), dan freezed de hele game,
- VR is nog lang niet optimaal (bediening en performance, maar kan ook aan steam vr liggen),
- dual screen support is een developer optie, even als een replay functie,
- live weather is nu pas redelijk op orde, maar nog niet altijd gelijk aan de echte METAR,
- de wereld buiten de luchthavens is best wel leeg eigenlijk,
- hoogteverschillen op het water levert hele rare artifacts op zoals dijken of een landmassa wat er niet is (vlieg eens over de Rotterdamse havens en Zeeland bijvoorbeeld),
- verlichting wat niet klopt (generated luchthavens zijn pikdonker, Groningen bijvoorbeeld),
- sim crasht als usb apparaten connecten/disconnecten,
- je moet voor alle MSFS folder exclusions maken in Windows Defender (Win11 22H2) anders werken bepaalde instrumenten niet of krijg je nog meer stutters
Om zo maar een paar dingen te benomen. Dus nee, ik vind MSFS niet af.
Als MS2024 een betaalde DLC zou zijn, had ik er nul moeite mee. Maar dit is een middelvinger naar de game, de community en de developers. Nu moet je twee omgevingen in de lucht houden, resources over twee teams managen en ook nog eens compatible zijn met twee omgevingen. Maak dan een abonnement of live service van MSFS. Ik weet zeker dat er genoeg mensen zijn die hier geld voor neerleggen. Vooral ook sim pilots die Navigraph kopen, Volanta/Orbx afnemen, Fenix/PMDG vliegen.
[Reactie gewijzigd door Ireyon op 22 juli 2024 13:36]