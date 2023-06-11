Microsoft Flight Simulator 2024 krijgt luchtballonnen, nieuwe missies en meer

Microsoft introduceert Flight Simulator 2024. Deze game krijgt onder meer nieuwe activiteiten ten opzichte van zijn voorganger. Zo kunnen spelers vanuit de lucht branden blussen en in luchtambulances vliegen. De game verschijnt volgend jaar voor Xbox-consoles en pc's.

Ontwikkelaar Asobo toont de nieuwe features van Flight Simulator 2024 in een twee minuten durende trailer. De game krijgt verschillende nieuwe voertuigen. Zo toont de trailer luchtambulances, zweefvliegtuigen en heteluchtballonnen. Spelers kunnen daarnaast verschillende nieuwe activiteiten uitvoeren. Zo is het mogelijk om branden te blussen in brandweervliegtuigen, zweefvliegtuigen te besturen en reddingsmissies en vrachttransporten uit te voeren in helikopters.

Flight Simulator 2024 is de opvolger van Microsofts huidige vliegsimulator, die in 2020 verscheen. De game komt volgend jaar uit voor de pc en de Xbox Series X en S. Microsoft deelt nog geen concrete releasedatum. Binnenkort krijgt de huidige versie van Flight Simulator een uitbreiding op basis van Dune.