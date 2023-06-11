Cyberpunk 2077-uitbreiding Phantom Liberty komt in september uit

CD Projekt RED brengt Cyberpunk 2077-uitbreiding Phantom Liberty op 26 september uit. De uitbreiding krijgt een nieuwe verhaallijn. De dlc verschijnt voor de pc, PS5 en Xbox Series X en S. Phantom Liberty komt niet beschikbaar voor last-genconsoles.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty draait wederom om hoofdpersoon V, schrijft ontwikkelaar CD Projekt RED. In Phantom Liberty moeten spelers de president van de Verenigde Staten redden nadat haar shuttle is neergeschoten boven Dogtown, 'het dodelijkste district van Night City'. CD Projekt RED spreekt daarbij over een 'spionagethriller'. Johnny Silverhand, gespeeld door Keanu Reeves, keert terug in de uitbreiding en ook acteur Idris Elba krijgen een rol. Laatstgenoemde speelt een sleeper agent, Solomon Reed.

Naast een nieuwe verhaallijn, krijgt Phantom Liberty ook nieuwe quests en gigs, wapens, voertuigen, tech, cyberware en wapens. Er verschijnt ook een nieuwe Relic-skilltree met nieuwe vaardigheden. De uitbreiding komt eind september uit en kost dan 30 euro.