Cyberpunk 2077-uitbreiding Phantom Liberty komt in september uit

CD Projekt RED brengt Cyberpunk 2077-uitbreiding Phantom Liberty op 26 september uit. De uitbreiding krijgt een nieuwe verhaallijn. De dlc verschijnt voor de pc, PS5 en Xbox Series X en S. Phantom Liberty komt niet beschikbaar voor last-genconsoles.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty draait wederom om hoofdpersoon V, schrijft ontwikkelaar CD Projekt RED. In Phantom Liberty moeten spelers de president van de Verenigde Staten redden nadat haar shuttle is neergeschoten boven Dogtown, 'het dodelijkste district van Night City'. CD Projekt RED spreekt daarbij over een 'spionagethriller'. Johnny Silverhand, gespeeld door Keanu Reeves, keert terug in de uitbreiding en ook acteur Idris Elba krijgen een rol. Laatstgenoemde speelt een sleeper agent, Solomon Reed.

Naast een nieuwe verhaallijn, krijgt Phantom Liberty ook nieuwe quests en gigs, wapens, voertuigen, tech, cyberware en wapens. Er verschijnt ook een nieuwe Relic-skilltree met nieuwe vaardigheden. De uitbreiding komt eind september uit en kost dan 30 euro.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 11-06-2023 21:07 62

11-06-2023 • 21:07

62

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Cyberpunk 2077

vanaf € 33,78

4 van 5 sterren

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Reacties (62)

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Morkatog 11 juni 2023 21:40
System requirements for 4k ultra: Intel Core i7-6700 3.4 GHz / AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz 16 GB RAM graphic card 10 GB GeForce RTX 3080 or better Windows 10 64-bit

Als ik de trailer zo zie verwacht ik dat een 4XXX (of GFN) toch ook geen overbodige luxe zal zijn als je het maximale er uit wil halen.
Ivolve @Morkatog11 juni 2023 22:13
als je het maximale er uit wil halen.
Gelukkig is het voor veel mensen ook genoeg om er gewoon plezier aan te beleven. :)
YangWenli @Ivolve12 juni 2023 11:30
Computer disable ray tracing.
skullsplitter @Morkatog11 juni 2023 22:58
Wil je straks idd volledig alles uit de kast halen wil je richting 4070. Maar ik moet zeggen, ik vind het prima om zo te spelen op mijn 2070S, dan maar geen RT Overdrive (al doet ie dat ook nog wel, met DLSS/1440P kom je al snel op 23-28FPS)
PdeBie
@Morkatog12 juni 2023 07:47
AMD Ryzen 7 5800X3D met 32GB en 3080 hier. Speel de huidige Cyberpunk op 3440x1440 op een solide 90fps met RT op Psycho.

Met RT overdrive zakt het wel flink in, maar dat is ook logisch. Dat vraagt om een 4xxx kaart.
Sk313t0r 11 juni 2023 21:26
Iemand bij CD Projekt RED is fan van Escape from New York _/-\o_

Edit: ik bedoelde eigenlijk dat het plot van de DLC precies hetzelfde als de film is... Tenminste zo goed als :P

[Reactie gewijzigd door Sk313t0r op 23 juli 2024 07:26]

JustFogMaxi @Sk313t0r11 juni 2023 21:36
En ghost in the shell.
Verwijderd @JustFogMaxi11 juni 2023 22:47
En Akira
PdeBie
@Verwijderd12 juni 2023 07:49
In het originele spel is er zelfs een jas en een motor op Akira gebaseerd.
Blqckqut @PdeBie12 juni 2023 10:00
alita battle angel? geen idee wat akira is

[Reactie gewijzigd door Blqckqut op 23 juli 2024 07:26]

Leejjon @Blqckqut12 juni 2023 10:07
Oude film met cyberpunk style.
Blqckqut @Leejjon12 juni 2023 10:09
ill check it out
PdeBie
@Blqckqut12 juni 2023 10:10
Zeker doen. Top film! Meerdere malen gekeken. Heb hem zelf op DVD.
Blqckqut @PdeBie12 juni 2023 10:13
zal eerst nog maandje wachten op mijn 7900xtx en zal zien of raytracing goed werkt of niet
Dragunov @Blqckqut12 juni 2023 11:32
Manga tekenfilm over gasten met een moto waarvan Tetsuo een proefobject aanrijdt en zo diezelfde krachten krijgt

[Reactie gewijzigd door Dragunov op 23 juli 2024 07:26]

Blqckqut @Dragunov12 juni 2023 11:51
cool
Xander.M @Verwijderd12 juni 2023 02:44
En cyberpunk
87Dave 12 juni 2023 00:50
Voor je enthousiast wordt, op pc worden de requirements upgedate. Niet alleen voor deze DLC, maar ook voor de originele Cyberpunk 2077.
https://www.cyberpunk.net/en/news/48271/update-to-pc-system-requirements

Zonder raytracing op 1080p, raden ze minstens Ryzen 7 7800 aan. Of een i7 12700. 8)7
En dat voor recommended, medium settings dus.

Van deze ga ik zeker de Digital Foundry post mortem bekijken, want er zit iets grondig verkeerd. Ik vermoed dat >90% van pc gamers hun recommended zonder ray tracing niet eens haalt. |:(
JobRapati @87Dave12 juni 2023 08:29
Let wel op, de recommend is voor high settings niet voor medium.
Is nog steeds een best flinke vereiste, maar toch anders dan voor medium.

https://static.cdprojektr...f4431e4df918481.jpg?vka8s
YangWenli @87Dave12 juni 2023 11:29
Ben benieuwd kon het spel redelijk spelen met een Zen 2 Ryzen 7 en een 3060.

De plot doet me denken aan Escape from New York 8-)
Yvanovits 11 juni 2023 21:23
Ook leuk om te vermelden, CDPR heeft ook de moeite genomen om de volledige basisgame en deze nieuwe DLC naar het Oekraïens te lokaliseren:
https://www.cyberpunk.net...-coming-to-cyberpunk-2077
PdeBie
@Yvanovits12 juni 2023 14:48
Ja, want die mensen hebben ook echt de tijd en aandacht momenteel om te gamen? :F
Yvanovits @PdeBie12 juni 2023 16:01
Beetje kortzichtig niet?
Alsof iedere Oekraïner nu aan het front staat. Niet vergeten dat een groot deel van de populatie het land heeft moeten verlaten. Gaming kan dan een uitvlucht zijn om de bende die het in je eigen land is, te ontvluchten. Oekraëns is echter niet een gangbare taal die je vaak terug ziet in games. En Engels is echter niet zo'n gangbare tweede taal als dat het hier in Nederland is.

Cyberpunk was al te spelen in het Russisch. Daar waar een groot deel van de populatie (om meerdere, op zichzelf staand gevoelige redenen) inderdaad naast Oekraïens, Russisch kan spreken en je dus wellicht zou kunnen stellen dat ze het dus maar in het Russisch moeten spelen, is dat wel een beetje een slap in the face. Je land wordt binnengevallen en vervolgens wordt er van je verwacht dat je ook nog eens je afleiding in de taal van je tegenstander moet spelen.

Is het nodig dat CDPR dit doet? Wellicht niet, maar nobel is het wel als je het mij vraagt.
F5544 11 juni 2023 21:46
Eindelijk. Ik heb er zin in. Het spel heeft een perfecte vibe. Helaas een slechte start maar op de pc draait ie goed.
Martinspire
11 juni 2023 21:57
Lijkt me wel tof. Vond het verhaal van de main game ook wel tof. De open wereld was niet zo heel spannend verder, maar het verhaal en de karakters waren prima.
centr1no @Martinspire12 juni 2023 15:16
Ik vind het wel redelijk irritant dat je nu weer €30 over moet vorken voor het volgende 'hoofdstuk' van dat verhaal.
Dat hoofdverhaal begon op het eind redelijk te ontsporen met dat digitale wereld achter de digitale wereld gedoe, hoewel natuurlijk wel in stijl met het genre, maar het gaf me toch Marvel Quantum Realm jeuk.
En zoals je zegt is er in het spel eigenlijk geen enkele grote verhaallijn te vinden naast de hoofdverhaallijn omdat je karakter een tikkende tijdbom is.
Je creëert wel je eigen karakter maar V is en blijft V die toch in een lineaire val zit.

Na een paar keer gecheckt te hebben of andere dialogen of andere keuzes grote verschillen maakten heb ik het spel niet meer aangehad behalve om te kijken of de updates verschil maakten.

Meer verhaal is uiteraard welkom, maar ik wel wel eerst wat uitgebreide reviews zien voor ik besluit of het die €30 waard is.
dinoballz 12 juni 2023 02:43
Nieuwe skill tree, dan hoop ik dat de level cap ook omhoog gaat en/offat je één maal je attribute points opnieuw kan verdelen. Dan kan ik er in een keer invliegen met mijn endgame-save.
PdeBie
@dinoballz12 juni 2023 11:26
Of gewoon lekker opnieuw beginnen. Genoeg te doen in het spel :)
dinoballz @PdeBie12 juni 2023 21:51
Ik heb nog genoeg andere games op de stapel liggen. 😁
Linksquest Moderator Spielerij
12 juni 2023 08:06
Nadat ik met de main game 3x ben moeten stoppen omdat hij me vast liep, is me het hele spel af gezweet, trailer ziet er leuk uit, maar heb even geen vertrouwen meer in deze game. Wie weet dat ik het over een langere tijd nog eens de kans geef, maar voor nu laat ik deze aan mij voorbij gaan.
Vizsuall 12 juni 2023 09:29
Ondanks mijn relatief "verouderde" systeem met mijn 1070ti heb ik ook veel uren in deze game zitten.
Ik moet aangeven dat ik in eerste instantie een beetje zoekende was naar de game, ook qua gameplay, en dat ik deze, gelukkig wat later gekocht heb. Ik weet niet of ik 'm gelijk ga pre-orderen al moet ik zeggen dat hij zeker op mijn wish-list komt te staan! Ben benieuwd hoeveel uren extra speelplezier hij bied.
Paterpor 11 juni 2023 21:16
Oké goed nieuws! Hier zat ik toch al even op te wachten. Het spel met plezier uitgespeeld bij release en voor tweede keer spelen zit ik te wachten op de uitbreiding. Heeft even geduurd maar hij komt er aan!
Trailer is wel bijzonder, wordt heel veel verhaal vertelt. Of net niet en is het ons een beetje nieuwsgierig maken?

En iedereen die nu begint te klagen over bugs en blablabla is een dikke zeurpiet (want ja zowat elke CP2077 post heeft die opmerkingen).

[Reactie gewijzigd door Paterpor op 23 juli 2024 07:26]

jellybrah @Paterpor11 juni 2023 21:21
Zeuren over bugs, nee. Zeuren over beloofde maar ontbrekende features, ja.
CDRP krijgt geen cent meer van mij.

[Reactie gewijzigd door jellybrah op 23 juli 2024 07:26]

JumpStart @jellybrah11 juni 2023 22:13
Dan wacht je toch gewoon de DLC af voordat je een oordeel velt?

Ik ben heel bewust pas later, voor iets meer dan €20, "ingestapt" bij patch 1.6, nadat Edgerunners op Netflix voor een opleving zorgde. Ik heb vette lol met dit spel (300+ uur, twee keer begonnen, verschillende eindes geproefd) en heb zeker waar voor mijn geld.

Dat jij je beroofd voelt door beloofde maar ontbrekende features, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dat je nu ook sceptischer bent? Ook dat is begrijpelijk.

Maar dat je nu categorisch weigert nog maar één cent aan CD Projekt Red te geven? Dat begrijp ik niet. Als blijkt dat deze DLC doet wat het belooft, dan toont dit dat er mensen hun lesje geleerd hebben. Dat je geen pre-order meer doet is volkomen logisch. Dat je jezelf van een mogelijk fantastisch vervolg berooft uit principe? Tsja... Dief van eigen portemonee noemen ze dat.
rigbuilder @jellybrah11 juni 2023 22:38
Als ik zie dat tegenwoordig developers 20, 30 euro vragen voor een skin die in een middagje wordt ontworpen en mensen niet lopen te klagen maar vervolgens CDPR gaan lopen afkafferen nadat ze 3 jaar development tijd een expansie uit te brengen begint bij het bloed te koken.

CDPR maakt de beste expansions punt. Blood & Wine is daar het voorbeeld van en zoals het er nu uitziet gaat deze expansion daar mijlenver overheen. Ik kan in ieder geval niet wachten.
skullsplitter @jellybrah11 juni 2023 22:55
Uhuh, "beloofde" features, die er bij de haren bij getrokken worden en niet gespeend zijn van een totaal gebrek aan realiteitszin. Er is veel beloofd, als beleving, maar niet per se als game. De complexiteit die sommige verwachtten in de eerste game na The Witcher 3 is gewoon verre van realistisch, en nog minstens een generatie verder.

Kreeg je een prima ervaring voor je geld? Als je kon spelen, veelal op PC, absoluut, ook vanaf release. Consoles hadden idd wel het nakijken en daar vind ik klachten over performance hout snijden.

Maar diezelfde lijst met features steeds...
Gamer, please. Leer tussen regels door te lezen en je slachtoffer te maken van je eigen hype.

Ik was hyped, kende de reputatie en ontwikkeling van The Witcher 3 sinds release en kreeg ongeveer wat ik verwacht had.

Wellicht pas aansluiten bij Cyberpunk Orion dan...
gast128 @skullsplitter12 juni 2023 08:57
Verhaal en combat in Cyberpunk 2077 vielen mij tegen terwijl er een superieur combat systeem was aangekondigd (i.e. met kogels die tegen de muur kaatsten). Eerste release had ook performance problemen. Dan mag je zeker teleurgesteld zijn als consument.

Uw argument van 'Witcher 3' lijkt me niet opgaan. Niet iedereen heeft die game en daarbij is een eerdere zwakke release niet een excuus om het nog een keer te mogen doen.
RoamingZombie @gast12812 juni 2023 11:13
Kogels kunnen tegen de muur weerkaatsen. Dat is de richochet mod/type wapens. Juist dat zit er dus wel in ;)
gast128 @RoamingZombie12 juni 2023 12:04
Ze kondigen een combat aan waarbij je kogels gericht als een biljartbal via een muur tegenstanders kon uitschakelen. Dat ben ik niet tegengekomen maar mijn fout als het er wel in zit. In ieder geval was de rest van de combat niet zo vloeiend als je van een fps verwacht. Vijanden waren behoorlijk bullet sponge.
RoamingZombie @gast12812 juni 2023 12:23
Dat zit er gewoon al in vanaf dag 1 :D

Maar hoe heb je dat gemist? Het is een eigenschap van alle Power wapens. Het staat letterlijk in elke omschrijving van elk Power wapen. Heb je het spel wel echt gespeeld?

Smart - Guided bullits
Tech - Shoot through walls
Power - Ricochet
skullsplitter @gast12813 juni 2023 17:54
Die kogels die van de muren kaatsen zitten er gewoon in, alleen wel op power guns.

Magoed, wellicht omdat ik vanaf 1995 Molyneux voor de kiezen heb gehad, ga ik minder letterlijk om met omschrijvingen van games, enigszins technische verdieping kan ook geen kwaad...

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