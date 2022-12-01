CD Projekt Red begint in 2023 aan ontwikkeling Cyberpunk 2077-sequel

CD Projekt Red zal in 2023 van start gaan met de ontwikkeling van de opvolger van Cyberpunk 2077. De Poolse gameontwikkelaar wil eerst het werk rond de geplande uitbreiding voor Cyberpunk 2077 hebben afgerond.

Adam Kiciński, een van de twee ceo’s van CD Projekt Red, verkondigde het nieuws tijdens een uiteenzetting van de meest recente financiële resultaten van het bedrijf. Tijdens deze presentatie zei hij dat er een klein team van ontwikkelaars aan de sequel van Cyberpunk 2077 zal gaan werken zodra de Phantom Liberty-uitbreiding voor Cyberpunk 2077 de deur uit is. Die uitbreiding verschijnt ergens in 2023. Het team zal naar verluidt kleiner zijn dan de bijna 350 man grote groep ontwikkelaars die momenteel aan de Phantom Liberty-dlc sleutelen.

Volgens Kiciński zal de sequel volgend jaar in een conceptuele fase zitten. De preproductiefase, de fase die na de conceptuele fase komt, zal volgens hem nog niet voor 2023 zijn. Wanneer de opvolger van Cyberpunk 2077 dan wel moet uitkomen, is nog niet bekend.

De ontwikkelaar deelde tijdens de presentatie ook enkele tussentijdse statistieken over Cyberpunk 2077. Zo zou de game al vier weken op een rij elke dag minstens 1 miljoen gamers weten aan te trekken en zou de rpg 90 procent positieve reviews hebben behaald op Steam. Het afgelopen kwartaal maakte CD Projekt Red ongeveer 54,6 miljoen dollar winst. Dat is het beste resultaat dat het bedrijf ooit heeft behaald in een derde kwartaal.