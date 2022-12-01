CD Projekt Red begint in 2023 aan ontwikkeling Cyberpunk 2077-sequel

CD Projekt Red zal in 2023 van start gaan met de ontwikkeling van de opvolger van Cyberpunk 2077. De Poolse gameontwikkelaar wil eerst het werk rond de geplande uitbreiding voor Cyberpunk 2077 hebben afgerond.

Adam Kiciński, een van de twee ceo’s van CD Projekt Red, verkondigde het nieuws tijdens een uiteenzetting van de meest recente financiële resultaten van het bedrijf. Tijdens deze presentatie zei hij dat er een klein team van ontwikkelaars aan de sequel van Cyberpunk 2077 zal gaan werken zodra de Phantom Liberty-uitbreiding voor Cyberpunk 2077 de deur uit is. Die uitbreiding verschijnt ergens in 2023. Het team zal naar verluidt kleiner zijn dan de bijna 350 man grote groep ontwikkelaars die momenteel aan de Phantom Liberty-dlc sleutelen.

Volgens Kiciński zal de sequel volgend jaar in een conceptuele fase zitten. De preproductiefase, de fase die na de conceptuele fase komt, zal volgens hem nog niet voor 2023 zijn. Wanneer de opvolger van Cyberpunk 2077 dan wel moet uitkomen, is nog niet bekend.

De ontwikkelaar deelde tijdens de presentatie ook enkele tussentijdse statistieken over Cyberpunk 2077. Zo zou de game al vier weken op een rij elke dag minstens 1 miljoen gamers weten aan te trekken en zou de rpg 90 procent positieve reviews hebben behaald op Steam. Het afgelopen kwartaal maakte CD Projekt Red ongeveer 54,6 miljoen dollar winst. Dat is het beste resultaat dat het bedrijf ooit heeft behaald in een derde kwartaal.

Cyberpunk 2077 Collector's Edition, Windows

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 01-12-2022 12:51 119

01-12-2022 • 12:51

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Cyberpunk 2077

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Reacties (119)

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FRoSTy 1 december 2022 12:53
Is de vorige al 'af' dan?
Master Chieftec @FRoSTy1 december 2022 13:09
Yes, de PC versie (1.61 update) is opzich wel af. Zou op native 4K wel wat meer frames willen pakken met de 4090, maar goed daar is DLSS voor uitgevonden. Ben geen random vliegende motoren of motorrijders zonder een motor tegenkomen. Dat had ik op de PS5, zonder de next gen patch nog, wel vaak.
Huubvdhammen12 @Master Chieftec1 december 2022 13:27
@Master Chieftec Wat bedoelen we dan met af? Speelbaar?
Ik mis namelijk nog honderden beloofde features...
damaded @Huubvdhammen121 december 2022 13:43
Levensles: geloof niet alles wat je beloofd wordt, dat voorkomt een hoop teleurstellingen, terwijl CP2077 écht een tof spel is. Gamestudio's gaan helaas regelmatig te ver met de visie die ze voor een spel hebben, zonder dat dit altijd 100% tot uiting komt, en dus niet te snel in de hype die ze creëren meegaan.
Orgel @damaded1 december 2022 15:18
Levensles: koop überhaupt geen producten die niet af zijn, onspeelbaar zijn of waarbij je belazerd wordt doordat ze eerst een nieuwe console door je strot moeten duwen die amper te verkrijgen zijn.
roccothehelper @Orgel2 december 2022 09:57
Dat je als software bedrijf ervanuit gaat dat je software op nieuwe hardware gaat draaien, waarvan de fabrikant beloofd dat er genoeg van zal zijn is niet een fout. En echt verre van gek. De fout is altijd nog dat ze juist die oude consoles ook werkende wouden hebben. Devs gaven al vroeg aan dat dit onrealistisch was maar aandeelhouders drukten het door.
SouLLeSSportal
@Orgel3 december 2022 18:41
niemand verplicht je de andere console te kopen... het punt is meer dat het nooit op de current gen had moeten uitkomen. De pc, waar het vooral op gericht was volgens mij vanuit de studio, want gemiddeld gezien gewoon meer capaciteit om mooie games te laten zien.
Het spel is prima te spelen op een normale pc, weinig bugs en als je de AI en wat onder ontwikkelde punten kan overzien, is het gewoon echt een best goede rpg met veel leuke en spannende verhaallijnen.
Gaat het zo diep als the witcher? nee, maar je ziet er wel wat van dezelfde (dark) humor in terug.
Als ze genoeg tijd nemen om de beloofde punten en onderontwikkelde punten zoals de AI, immersive NPC's, wat betere balans in wapen upgrades en versies, zelf te besturen vliegende auto's, mono rail system etc in deel twee wel te implementeren, want tijd was de grote beperkende factor in deze, dan heb je echt een top game met een geweldige lore en background.
deknegt @damaded2 december 2022 11:07
Dit had ik vroeger al geleerd van Lionhead Studios. Peter Molyneux had altijd gigantische beloftes, en uiteindelijk zat er maar 20% van alles in het uiteindelijke spel. :+

Net zoals die games, wel gewoon vermaakt met Cyberpunk. Maar wel altijd zo'n 'what if' gevoel, zag ik ook een beetje in de gamewereld zelf, veel potentieel waar je het gevoel hebt dat ze daar iets mee wilden doen, maar uiteindelijk niet in het spel gekomen.

[Reactie gewijzigd door deknegt op 23 juli 2024 18:30]

nullbyte @deknegt3 december 2022 20:19
Veel beloven weinig geven doet een dwaas in vreugde leven
Seth_Chaos @Huubvdhammen121 december 2022 14:22
Die kun je vergeten. Het was de bedoeling een Scifi GTA neer te zetten waarij de game continu updates en features zou ontvangen. Maar toen velen het spel links lieten liggen omdat de reviewers deze game bombde, is er weinig meer van dat plan over. Het spel draaide voor geen ene meter op de consoles. Maar dat was ook niet heel gek die waren totaal niet berekend op de benodigde rekenkracht voor dit spel. Op de pc was het spel top. Hier en daar wat bugs maar niets echt hinderlijks. Ze hadden beter de consoles links kunnen laten liggen.
n3z @Seth_Chaos1 december 2022 14:39
Scifi wel, maar GTA zeker niet. Leuk om keer te spelen, maar de stad zelf verkennen is gewoon niet leuk. En dat is jammer, want het is een pareltje.
-Moondust- @n3z2 december 2022 09:53
Waarom is het niet leuk de stad te verkennen?
TheGiantPotato @-Moondust-2 december 2022 10:55
Het voelt gewoon levensloos naar mijn mening, er gebeurt weinig en je kan ook met zo goed als geen enkel ding wat doen.
Als je met mensen probeert te praten voelt de reactie onnatuurlijk, en met de meeste mensen waar je zou denken dat je wel wat kan doen (zoals mensen achter een fastfood karretje) kan je dus niets doen.

Het enige wat af en toe een keer gebeurt is dat iemand's auto opeens explodeert of dat iemand uit een raam van een flat valt.

Ik kwam op een gegeven moment langs een overheidsgebouw en daar was een protest bezig, er klonk een geluid van een grote groep mensen maar er stonden er maar vijf, en dat was met de hoogste setting for bevolkingsdichtheid.

Dingen kloppen gewoon niet, en daardoor voelt het niet goed om de stad te verkennen.
Misschien dat het nu wat beter is dan rond de launch, maar ik heb niet gehoord dat ze met die dingen ook wat gedaan hebben, dus ik betwijfel het.
-Moondust- @TheGiantPotato2 december 2022 14:23
Hmmm, dat klinkt niet best. In GTA vond ik dat altijd wel redelijk gedaan. Voor een sandbox is interactie met je omgeving erg belangrijk. Ik ga eens kijken of ik ergens berichten kan vinden hierover over het spel in de huidige vorm.
n3z @-Moondust-2 december 2022 15:00
Stad voelt niet levend aan. AI is slecht. Ik vergelijk het veel met GTA V, omdat ik dat minimaal verwacht. Misschien niet eerlijk, omdat Rockstar de allerbeste is in dit soort games, maar GTA V is ook alweer bijna tien jaar oud.

Een stad levend aanvoelen is erg subtiel. Hoe NPCs reageren. Maar ook ph]yshics bijvoorbeeld.

Cyberpunk is erg mooi, en initieel lijkt het bruisend, maar zodra je verder kijkt voelt het aan als een theater stuk. Alsof je er niet echt een onderdeel van bent. Althans dat is mijn ervaring.

Ik heb trouwens de nieuwste patch nog niet geprobeerd.

[Reactie gewijzigd door n3z op 23 juli 2024 18:30]

Synstress @Huubvdhammen121 december 2022 14:47
" Work in progress - does not represent the final look of the game"

Dit staat er vaak voor een reden.
Master Chieftec @Huubvdhammen121 december 2022 16:16
Ik heb alle hype rondom het spel (en elk ander spel die ik bezit) aan mij voorbij laten gaan. Komt mijn spelvreugde altijd ten goede.Ik heb de game uiteindelijk 2 keer gekocht (op de Playstation Store voordat hij eraf gegooid werd en op GOG) omdat ik hem echt wel geweldig vindt. Dat heb ik overigens gauw met een game van CD Projekt Red. The Witcher 3 vind ik een van de beste games ooit gemaakt. Ik had alle vertrouwen in dat zij de bugs zouden fixen. Voor mij is ie af in de zin van dat ik nog geen bugs bent tegengekomen op de PC. Honderden features zijn wel erg veel. Je hoeft ze niet allemaal op te noemen, maar noem eens een paar.
MeMoRy @Huubvdhammen121 december 2022 17:54
Staar je niet blind op "beloofde features". Gewoon kijken naar de game as-is. En de overgrote meerderheid van de mensen is daar in de huidige staat ruim tevreden mee.
PdeBie
@Huubvdhammen121 december 2022 14:30
Zoals? En waar werden die beloofd?

[Reactie gewijzigd door PdeBie op 23 juli 2024 18:30]

Dalu @PdeBie1 december 2022 14:56
Dingen zoals customizen van je auto, je apartement etc. Werd beloofd enkele weken voor release in livestreams.

Daarnaast zou de hele game spelen zoals de eerste 2 a 3 uur van de game, maar bleek het behoorlijk lineaire gameplay. Ook zeiden ze dat je background uit zou maken (corpo, street kid), echter bleef dit gelimiteerd tot een paar chat opties.

Persoonlijk vind ik de game prima, maar ik neem het ze wel kwalijk dat ze grote features hadden beloofd, terwijl ze wisten dat ze ze niet waar konden maken.
PdeBie
@Dalu1 december 2022 14:58
Je kan je appartement customizen (kleurtjes alleen, maar toch).

Verder heeft je keuze voor corpo, streetkid of nomad wel degelijk impact. Sommige chat opties zijn niet beschikbaar en hebben impact op hoe een gesprek/situatie verloopt (al blijft de uitkomst wel gelijk vaak).
ExportZeeuw1985 @PdeBie1 december 2022 15:24
Ik weet niet of het nog in het spel zit of niet, maar tijdens het aanmaken van je personage (man/vrouw) kon je letterlijk alles customizen. Zelfs hoe het tussen de benen moest uitzien. 8)7

Verder na max 3 a 4 uur heb ik het wel gezien. Sindsdien niet meer het spel aangeraakt.
Dutch_CroniC @PdeBie1 december 2022 15:47
Als de uitkomst vaak wel gelijk blijft heeft het dus geen impact op de game.
Madshark @Freakiebeakie1 december 2022 15:23
Nee, dat is bij Witcher 3 }>
Huubvdhammen12 @Freakiebeakie1 december 2022 16:56
@Freakiebeakie Ik ben wel wat gewend hoor :+

Ben zeker met iedereen eens dat je niet teveel op de hype train moet meeliften. Echter is CP2077 wel echt een bijzonder geval geweest.

Weet nu even niet uit me hoofd welke features er wel of niet zijn gekomen uiteindelijk. Wilde meer aangegeven dat "af zijn" dus niet perse met performance / stabilteit van een game te maken heeft.
Freakiebeakie @Huubvdhammen121 december 2022 17:45
Nee klopt ik denk er net zo over, weet uit mijn hoofd ook niet al die beloofde features, het waren er ook aardig wat. Enigste wat ik me nog herinner is dat ze veel toen afdeden als een design keuze, maarja een game next gen noemen en dan niet eens banden lek kunnen schieten heb ik wel onthouden en ik vond dat toen zo’n slap excuus als het wel kan in een game van 10+ jaar oud
centr1no @Freakiebeakie2 december 2022 10:01
design keuze
Dat ze het designkeuzes hebben genoemd kan ik me niet herinneren maar het was overduidelijk dat ze een hoop mensen en teams van die kleinere details af hebben gehaald om aan fundamentelere dingen te werken om de game op een releasebaar niveau te krijgen.
Het gekke is dat je zou verwachten dat de engine, de in-game besturing en gui op orde zijn omdat dat juist de dingen zijn waar iedere game op hangt terwijl de game bij release juist in de basis nog erg veel bugs had.
'Next gen' betekent alleen maar dat je een apparaat van de nieuwste generatie nodig hebt om het op een acceptabele resolutie en framerate te kunnen spelen en heeft natuurlijk niets te maken maken met 'features' als banden lek kunnen schieten.
Bij release was het motor- of autorijden in z'n geheel gewoon waardeloos en daar is eerlijk gezegd met de updates amper verbetering in gekomen. Zeker in vergelijking met race- games of zoiets als GTA V.
Het 'gevoel' dat er in het algemeen veel 'mist' in CP2077 is ook na de updates nog steeds aanwezig. Als je door de game en de quests gaat zonder daar echt bij stil te staan valt het eigenlijk niet op maar het probleem is juist dat de game uitnodigt om juist naar de vele details te kijken.
Vergelijkingen tussen games op dat niveau zijn echter stupide. Ten eerste omdat het simpelweg niet dezelfde games, developers, engine, enz. zijn. Ten tweede omdat iedere developer dat soort dingen toe kan voegen als ze genoeg tijd en geld hebben.

Ik zie regelmatig vergelijkingen met GTA V omdat beide games zich grofweg in één stad afspelen, maar daarmee houden de overeenkomsten eigenlijk wel op. In de (single-player) game is na de story mode helemaal niets meer te doen dan rondlopen of rijden en schieten, wat naar mijn idee echt een verspilling is van de wereld. Ik heb persoonlijk ook geen idee waarom GTA online zo'n groot succes is maar het is wel een reden dat Rockstar nooit de neiging heeft gehad wat content toe te voegen aan de single player. Iets wat ze met RDR2 dan weer wel heel succesvol hebben gedaan.
Bovendien had Rockstar al een geschikte engine met de mechanics voor al die uitgewerkte details met GTA 4 en het was helaas overduidelijk dat de REDengine van CDPR die verfijning en detaillering miste.
De vraag of CDPR dan niet beter voor een andere engine had kunnen kiezen is terecht maar dat is achteraf lekker makkelijk. Het feit dat ze er nu voor kiezen door te gaan met Unreal Engine 5 toont dat CDPR dat inzicht ook heeft.

CDPR heeft, ongeacht wat daar de redenen voor zijn, overduidelijk niet genoeg tijd of andere middelen gehad om alles dat ze in de game wilden verwerken er ook in te stoppen voor het moment dat de investeerders besloten de geldkraan dicht te draaien.
Huubvdhammen12 heeft het over de hype train en dat CP2077 een bijzonder geval was maar dat is eigenlijk ook niet waar. Er zijn (helaas) genoeg games waarvoor grote verwachten waren geschapen door de developers en/of fans die bij release niet aan die verwachtingen voldeden, niet 'af' waren of vol zaten met bugs.
Het is een bekend gegeven dat games ge-rushed worden richting releasedate, dat de 'crunch' de normaalste zaak van de wereld was bij de grote studio's en dat de patches al klaar staan om bij release te downloaden.
Er wordt al jaren geroepen dat mensen moeten stoppen met pre-orderen. De gamesindustrie moet, net als bijv. de film- en muziekindustrie overigens, in de gaten krijgen dat werk dat qua kwaliteit afhankelijk is van creativiteit niet als lopende band werk moet beschouwd en niet onderhevig mag zijn aan absurde deadlines.
Freakiebeakie @centr1no2 december 2022 12:35
Nah die hype train was er wel, dat spel werd al jaren gehyped. Die filmpjes waren altijd echt geweldig. Denk dat dat ook vaak negatief uitpakt dat jaren van tevoren al hypen. Je kan volgens mij beter 3
Maanden voor release los gaan want dan weet je als dev ook wat je heb ipv dat je speculeert over wat het gaat worden
LogiForce @Master Chieftec1 december 2022 14:55
Meer frames? Moet je desktop scaling in de Nvidia Control Panel onder "Bureaubladgrootte en -positie aanpassen" eens uitzetten, want dat vreet enorm frames en zorgt voor stotteren en hoge latency.
Luminair @LogiForce1 december 2022 17:09
Ja jeetje! Ik had dit laatst ook uitgezet en was verbaast van de fps die ik er voor terug kreeg. Het verschil is dat je monitor de scaling doet; in mijn geval scaled die dan omhoog van 4k naar 5k. In theorie zou GPU scaling 'mooier' moeten zijn, maar ik zie dat verschil echt niet. En ook qua latency voel ik het verschil niet.
LogiForce @Luminair2 december 2022 14:12
Ik denk dat er ook dubbele of drie dubbele scaling kan gebeuren.

Game op lage resolutie render > Nvidia scaling naar desktop resolutie 4k > monitor ontvangt 4k en upscaled naar 5k.

Als dat gebeurd heb je meerdere vertaal slagen die allemaal vertragen.
Master Chieftec @LogiForce2 december 2022 12:45
Wat een geniale tip!!!! Een enorme prestatie winst. In Cyberpunk maar ook in Miles Morales welk ook erg fluctueerde in native 4K. DLSS maar weer uitgezet. Super bedankt gast. Jij wilt echt niet weten hoe blij ik bent.
LogiForce @Master Chieftec2 december 2022 14:09
Graag gedaan. Meestal game je toch op de native resolutie van je TV/monitor, en anders doet de TV/monitor de scaling wel en efficienter naar mijn mening.

Het is net of je een handrem van je systeem hebt af gehaald, of it? ;)
Master Chieftec @LogiForce2 december 2022 16:53
Nou en of! Ik game op een A95K tv. Ik speel altijd op native 4K en anders is de upscaling van Sony toch wel dik in orde. Nu kan de 4090 volledig focussen op de game. Echt nooit geweten dat zoveel performance verloren ging. Handrem eraf en full spead ahead. Hoe toepasselijk, net een cdkey aangeschaft voor Need for Speed Unbound en loopt binnen as we speak. Dank dank dank!!
Gulli @Master Chieftec1 december 2022 13:52
Ik ben hem gaan spelen op de PS5 vanaf versie 1.6 en heb zelden rare dingen gezien. Ja soms glitcht er eens een auto door de jouwe heen, of ligt een wapen half in de vloer waardoor hij moeilijker op te rapen is. Maar dat zijn voor mij geen dealbreakers. Voor 1.6 hadden ze een gratis demo uitgebracht (full game) die je 6 uur mocht spelen, na 2 uur heb ik het volledige spel gekocht, ik was vrij snel overtuigd dat het wel goed zat. Overigens heb ik er toen maar 24,- voor betaald, dat moet ik er wel bij zeggen, dat heeft me zeker geholpen in het maken van die keuze.

En wat mij betreft een van de beste spellen die ik tot nu toe heb gespeeld. Meestal speel ik een spel uit en probeer ik hier en daar nog een extra trophy te scoren, deze heb ik 2 complete playthroughs op zitten, platinum trophy gehaald en ik kan niet wachten tot de DLC er is zodat ik weer een nieuwe build kan proberen :)
Bar10 @Master Chieftec1 december 2022 15:18
Ik heb bijzonder veel moeite met het gedoseerd besturen van auto's en vele met mij als ik het internet rond zoek. Zodra ik een controller inplug is het prima te doen. Ik denk dat er iemand vergeten is om een input curve toe te passen om invoer die aan of uit staat te vertalen naar hard of zacht sturen. Verder weinig tot niks op te merken en een leuke ervaring gehad tot nu toe.
Knijpoog @Bar101 december 2022 15:43
Ik snap niet hoe dat anno 2022 nog probleem kan zijn Carmageddon uit 1997 had dit al onder de knie. 25 jaar geleden!!
Artemis @FRoSTy1 december 2022 12:58
Meestal begint de development van de volgende game al voordat een game volledig klaar is.
YopY @Artemis1 december 2022 15:46
In dit geval hebben ze het merendeel van de tech al af, dus een sequel is meer een creatieve dan een technische uitdaging. In theorie.
sjoerddz @YopY1 december 2022 16:50
gaan ze niet overstappen op een andere engine net zoals alle nieuwe witcher games die in de pipeline zitten?
Artemis @sjoerddz1 december 2022 19:24
Precies wat ik wilde zeggen en ja, ze gaan UE5 gebruiken
Verwijderd @FRoSTy1 december 2022 14:20
De auto’s staan nog steeds 2 meter geparkeerd boven de grond en doodgeschoten vijanden ‘liggen’ als omgevallen etalagepoppen op de grond.

Het is maar net wat je ‘af’ noemt inderdaad :D
Madshark @Verwijderd1 december 2022 15:30
Misschien eerst even updaten?
Heb er sinds 1.6 tientallen uren in zitten, PS5, XSX, PC en stadia, nooit een zwevende auto gezien, en hooguit minder dan half procent van de lijken die soms even wat raar bijliggen, en zeker niet gamebreaking.
Verwijderd @Madshark1 december 2022 16:05
Ik doe niet anders en toch constateer ik het.
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@Verwijderd3 december 2022 18:49
hier ook geen enkel geval gehad na de eerste initiële problemen bij launch. Wellicht eens re installen, dat die weer met verse install werkt.
tifo007 @FRoSTy1 december 2022 12:57
Zelf ben ik sinds kort cyberpunk weer gaan spelen, de meest bugs zijn er ondertussen wel uit. Af en toe zie ik nog een kleine bug. Maar het is nu veel speelbaarder dan voorheen ;)
slijkie @tifo0071 december 2022 13:23
Goed om te weten, heb hem sinds release gekocht en nooit gestart. Niet eens gekeken. Dus kan dan nu eens aan de slag.
Theelichtje @slijkie2 december 2022 08:27
Heb zelf inderdaad ook een tijdje gewacht, een maand of 1/1.5 begonnen met spelen, heb een geweldige ervaring en ga m zeker uitspelen.
iew @tifo0074 december 2022 17:01
Op de Xbox series X loopt het spel nu met patch 1,61 prima, ik speel in performance mode met 60fps 4K, nog geen bugs tegen gekomen, populatie is prima en het ziet er mooi uit.

Kan ook op 4K HDR met ray tracing maar dat is 30fps.
Ik speelde het spel al vanaf launch op de PS4 Pro en constateer dat het nu echt wel flink verbeterd is.

Ik was ook teleurgesteld dat bepaalde beloofde features er niet in zaten, toch kunnen sommige mensen wel erg lang door blijven zeuren...
Vagax @FRoSTy1 december 2022 13:36
Het speelt prima, niet ideaal maar qua wat ze in gedachten hadden is CP2077 redelijk compleet ja, er is veel cut-content maar welke game heeft dat niet.

Naar mijn idee is de game wel af ja en wilt CDPR zelf ook gewoon richten op het maken op een sequel die bij de launch er hopelijk een stuk beter aan toe is dan CP2077
EN-IS @FRoSTy1 december 2022 13:44
Ik heb de game, voor de Xbox Series X, in de maand november in de aanbieding gekocht en dat heb ik gedaan nav de laatste update en grafische verbeteringen. Dit is de eerste keer dat ik überhaupt reageer over deze game waar ik al heel lang naar uitkeek en heel heel erg was teleurgesteld bij de lancering (had geen preorder en doe sowieso geen preorder, ik ben toch niet gek). Ik heb wel de demo ergens begin dit jaar gespeeld en was niet onder de indruk (grafisch viel het tegen en voor mijn gevoel speelde ik een incomplete spel).

Mijn ervaring is dat het spel nu na deze grote update af lijkt te zijn als je kijkt naar het hoofdverhaal. Ik merk, en ik speel het om de avond een uurtje of twee, dat er gekke bugs inzitten die storend kunnen zijn en is op te lossen door het spel af te sluiten en opnieuw te starten. Daarbuiten om geen heftige bugs zoals dat eerder was (reviews en previews).

Een bug die ik als voorbeeld kan geven is dat er op een gegeven moment alle assets heftig gingen knipperen (ook personages) en alle kleuren + assets layers in elkaar gingen overvloeien.

Ik citeer Gamingtech, Cyberpunk 2077 is net als een goede wijn, hoe langer je het laat staan hoe beter het wordt. Ik ben het met hem eens! Ik vermaak mij goed met het spel en kan het eindelijk met plezier spelen. Ik ben nu wel onder de indruk en kijk uit naar het vervolg (mits ze wijze lessen hebben gehaald uit de lancering van het eerste deel).
jellybrah @FRoSTy1 december 2022 16:06
Nee, beloofde features ontbreken nog steeds. Evenals goede physics, daadwerkelijk branching verhaal, levendige stad, goede AI....
BlaDeKke @FRoSTy1 december 2022 22:42
Nee, degene die ja zeggen zijn blij dat het speelbaar is en er zich geen bugs voor doen. Dat wil niet zeggen dat het af is. Het blijft slechts een framework van wat er beloofd is. En gezien het succes dat het reeds heeft, denk ik niet dat we ooit het beloofde spel gaan krijgen.

Dit spel ging de wereld op zen kop zetten, een voorbeeld van hoe geweldig een interactieve gamewereld kan zijn, en nu moeten we blij zijn dat de auto's iet of wat normaal rijden.

Je kan het wel zien als de gekste RTX techdemo. Een techdemo waar ze toch wat moeite in gestoken hebben om het er uit te laten zien als een game.

Het is een wereldkeuken van RPG elementen met een RTX sausje en vooral, heel veel hype.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 23 juli 2024 18:30]

baxic @FRoSTy1 december 2022 23:04
ja de game is ontzettend gaaf. En de bugs zijn vrijwel allemaal opgelost. De game draait ook ontzettend goed zeker met dlss. En het verhaal kan beter maar de gameplay is super leuk en met de wil om te modden wat ontzettend makkellijk is word de game nog lang heel leuk. Plus er komt een vrij grote dlc pack uit in januari en ze update de game regelmatig met super veel gratis content en community wensen,.
pakkiwakki @FRoSTy1 december 2022 12:55
Net wat ik dacht.
Ik heb de eerste nog niet eens opgestart.
Faeron @pakkiwakki1 december 2022 13:19
Gewoon doen. Heb het volledig uitgespeeld. Ben niks raars tegengekomen. Prima spel.
deknegt @Faeron2 december 2022 11:06
"Prima" vind ik ook wel een redelijke manier om het spel te beschrijven. Ik heb het spel uitgespeeld en ik vond het heel erg 50/50. Soms had je hele coole unieke dingen, en dan draaide je om en was het niet veel soeps.

Een beetje zoals een stuk vlees dat perfect van buiten is maar nog koud van binnen is.

Ik vond het een leuke ervaring, en ik heb geen spijt dat ik hem gespeeld heb, maar ik zou niet zo snel een tweede playthrough doen, want uiteindelijk had ik alles ook wel meegemaakt.

(En ik ben een beetje salty dat ik de Johnny sidestory niet kon afmaken vanwege een bug :()
Jasper1911 @pakkiwakki1 december 2022 15:20
Meteen doen. Heb het 2 maal uitgespeeld. Bugs nooit echt last van gehad (PC) en de sfeer is fenomenaal. Ja, de politie is ruk uitgevoerd maar dat is echt muggenziften in vergelijking met de rest.

Spelen die handel!
PVDK007 @Jasper19112 december 2022 03:59
Cyberpunk heeft bij vele volgens mij het effect van een nieuwe auto. Je rijd Opel en ziet dan ineens overal Opel rijden. Ik vind het qua bugs echt mega mee vallen, al vanaf het begin eigenlijk (X-Box one x) en heb er veel plezier in gehad. Die sfeer! niet normaal.
Troubled @PVDK0072 december 2022 07:43
Los van de bugs voelde de stad voor mij wel heel erg "dood" aan. Ik denk dat dit komt door de politie die in spawned, auto's die netjes hun rondjes rijden (en geen random gedrag zoals in GTA) en de NPC's die doelloos rondlopen.
kaasaanfiets @Troubled2 december 2022 10:55
Ja echt bijzonder die reacties.

Ik heb hem op de PC 2,5 keer uitgespeeld met ontzettend veel plezier.
Hier en daar zag je wel een bug maar die had ik in sommige GTA games ook en deden echt 0,.0 af aan de gamebeleving.
SouLLeSSportal
@Troubled3 december 2022 18:34
dat is inmiddels al aangepast, je hebt ook random achtervolgingen, maar ja, het is nog niet zover als in andere rpg open wereld games, daar is nog wel ruimte voor verbetering.
G33r @FRoSTy1 december 2022 14:37
Hahaha... ik dacht precies hetzelfde 'is deel 1 al af dan?"
Tijd lang uitgekeken naar deze game, maar toen een beetje uit het oog verloren.
Heeft iemand ervaring op de PS5 met deze game? Is het de moeite?
Madshark @G33r1 december 2022 15:33
Zeer zeker de moeite. Heel soms een kleine grafische glitch, laten we zeggen 1x per 4 uur speeltijd, kwestie van even saven, en de savegame opnieuw laden, of even een fast travel doen.
G33r @Madshark3 december 2022 12:27
Super! Thanks voor de tip en uitleg!
coptician 1 december 2022 12:55
Met alle problemen die bij de release van CP2077 kwamen kijken, kijk ik nog steeds flink uit naar een sequel.

Ik hoop dat ze alles wat ze hebben gedaan om deel 1 klaar te maken kunnen gebruiken om deel 2 veel beter te maken. De engine, de world building, hell, hergebruik 30% van de assets of zelfs meer. Als ze de wereld voller, beter en completer kunnen maken kan het wel eens een GOTY of meer worden naar mijn mening.

Maar dan moet er wel goed leiderschap zijn en de tijd om de game écht goed af te maken. Kondig geen release date aan totdat de game af voelt, en werk dan totdat 'ie meer dan af is door. Geld hebben ze volgens mij genoeg.
Audione0 @coptician1 december 2022 14:03
Ik heb de game nu 2x uitgespeeld, maar nog steeds niet ecth een voldaan gevoel. Elke run zon 30 uur inzitten, maar mij bekruipt het gevoel dat ik de 2 runs op een foutieve manier heb gespreeld, meer als shooter dan als RPG. Door de main quest was ik zo doorheen en denk ik op een verkeerde manier de game heb gespeeld.

Mijn vraag daarom, hoe dien je CP2077 nu te spelen? Main quest snel afronden en dan pas aan side missies beginnen? (die wellicht veel leuker zijn?)
Ricepuppet @Audione01 december 2022 14:49
Heb zelf de game 2x uitgespeeld met de tweede keer, het 'goede' einde. Ik adviseer je niet door de main story te haasten : de side missions die belangrijk zijn, zijn de affinity missions met de andere karakters (Judy, River, Panam etc) die het verschil maken in je eindverhaal.

Hoe meer je van deze affinity missies afrond, des te meer je van deze karakters terug 'krijgt' (als in, hulp)

De reguliere side missies zijn belangrijk om je karakter op te bouwen qua skills en wapens. De game heeft glitches waar je gebruik/misbruik kan maken tegenover de Cyberpsychos: ideaal om snel te levelen.

Het is even door bijten voor het goede einde, maar veel bevredigender dan het einde wat je krijgt als je direct ervoor kiest om 'het flat gebouw in te stappen'.

Ik heb in elk geval in m'n tweede playtrough alle (side) missies gedaan totdat er niks meer te doen viel. Daardoor was ik ongeveer 93 uur kwijt.
chime @Audione01 december 2022 14:13
Hoe je het zelf wilt spelen ... je speelt de rol die je wilt spelen.

Maar enkel focussen op een main quest in een RPG is tricky, kan best zijn dat bepaalde zones / gebieden niet meer bereikbaar zijn.
Niet noodzakelijk bij cyberpunk het geval.

Of je bent daarna zo overpowered dat de side quests minder leuk zijn.
GF187um @Audione01 december 2022 14:26
Naar mijn mening hebben ze het spel gewoon zo vreselijk gehyped en laten blijken alsof het veel meer zou zijn dat het daadwerkelijk is, dat geen enkele run een voldaan gevoel zal geven. De game is, wat mij betreft, te oppervlakkig. De levendige wereld bestaat niet, hoe je het ook speelt er zal weinig diepgang te vinden zijn.

Je zou wel een stealthy melee build kunnen maken om meer aan het shooter gevoel te ontsnappen. Al zie ik dan ook niet hoe het een betere RPG zou worden...
Freakiebeakie @GF187um1 december 2022 15:10
Niet alleen hebben ze het gehyped, bij release bleken er ook bepaalde dingen weggelaten te zijn die wat mij betreft gewoon thuis horen in een moderne game. Ik weet niet of je tegenwoordig bijvoorbeeld banden kan lek schieten maar dat kon iig niet in het begin. Elke open wereld game word vergeleken met gta V en die is al oud en daar kan dat wel en zo zijn er nog tientallen features die beloofd waren maar bij release nergens te bekennen waren . Dus zelfs als de game nu glitch vrij is en af vind ik al die missende features nog steeds een gemis
Freakiebeakie @Audione01 december 2022 15:02
Dat is iets wat je zelf moet beslissen, als een RPG game goed in elkaar zit moet je side quests zo nu en dan mee pakken omdat je van alleen de mainstory niet snel genoeg leveld en dus op een gegeven moment tegen een muur loopt. Als je een game kan uitspelen zonder enige side quests aan te raken is die RPG game in mijn ogen gewoon niet goed in balans want de sidequests zijn dan in feite nutteloos
JumpStart @Audione01 december 2022 15:03
Een deel van de lol zit 'em in de details, in de ondersteunende berichten ("shards") met micro-verhaaltjes, in easter eggs, in verkennenen, gewoon rondkijken en je vergapen, enz. Tenminste, da's mijn ervaring. Een Terminator verwijzing. Een Bladerunner verwijzing. De cameo van Hidejo Kojima, cameo van Nina Kraviz, de Batmobile, GlaDOS, enz.

Neem de tijd, denk eens na over hoe je je karakter wil opbouwen, raadpleeg eens een van de vele wiki pagina's om te kijken wat voor upgrades jou het interessantste lijken, en waar je die kan vinden.

Ik heb meer dan 100 uur in de game zitten en nog niet eens aan de laatste Gig begonnen. Heb zelfs nu nog een aantal side-quests om te ervaren.

Er zit een Point of No Return in de game, waar je ook voor gewaarschuwd wordt. (Bij de missie "Nocturne OP55N1"). Afhankelijk van hoe je de game eindigt kan je de optie krijgen "SURE, JUST ONE MORE GIG", waarmee je terug de game wereld in kan voor alle verdere gigs en side-quests.
Oguzhan58 @coptician1 december 2022 13:10
Ze hebben al aangekondigd dat alle toekomstige projecten in Unreal Engine gemaakt zullen worden, dus zelfde engine valt weg. Vraag is dan ook of vervolg in Night City is, wat mij betreft is er nog genoeg potentie in Night City, vooral verticaliteit hebben ze naar mijn gevoel niet genoeg benut.
GekkePrutser @Oguzhan581 december 2022 15:58
Inderdaad ja. Die enorme gebouwen en je kan er nauwelijks wat doen.

Sommige straten zoals die in het Japanse gedeelte van de stad hadden wel heel mooie vertikaliteit maar over het algemeen kan er veel meer mee gedaan worden.
Remzi1993 @Oguzhan581 december 2022 14:22
Ook open world en dat je dingen voor de lol buiten de main story en side missions kan doen zoals bijvoorbeeld bowlen, of uitgaan in een club en echte relaties hebben met andere enz.
Joey-94 @Remzi19931 december 2022 15:24
Dit is vooral het ding wat ik echt mis in cyberpunk en wat gta zo veel beter doet.
Ik ben na het uitspelen van de main story en zn 90% van de sidemissies gestopt met spelen omdat er verder gewoon niks te doen is in de game.
Wat ze bij GTA heel goed doen is je het gevoel geven dat je echt een impact maakt in de wereld, npc's reageren heel duidelijk op hoe jij je gedraagt in de game. Interacties gebeuren in-game ipv in een buy screen, auto's kun je naar eigen smaak aanpassen bij chopshops en staan fysiek in een gragare ipv dat je ze gewoon in spawned.
Het zijn die kleine dingetjes die het verschil maken waardoor het leuk blijft om gewoon door de stad heen te rijden, winkels / bars / casino's enz te bezoeken. Dit mis is allemaal in cyberpunk, vooral dat echt alles een buy screen is verpest het echt voor mij.
Remzi1993 @Joey-941 december 2022 15:31
Inderdaad! De open wereld is echt dood buiten de main story en side missions. Ik heb letterlijk alles op 100% uitgespeeld en daarna was het helemaal niet meer leuk. Er is ook geen replay value, want het blijft hetzelfde, ja je kan op bepaald punten andere beslissingen nemen maar er veranderd daardoor niet veel.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 23 juli 2024 18:30]

Joey-94 @Remzi19931 december 2022 15:53
Nee klopt, eigenlijk heeft geen enkele beslissing echt impact op hoe je door het verhaal gaat. Bij sommige missies kun je een andere plan van aanpak kiezen maar daar ga ik niet een game weer volledig voor opnieuw spelen.
Alleen de laatste missie heeft echt verschillende uitkomsten. Maar het mooie is dat dit helemaal geen zak uitmaakt, want na de cutscene speel je het spel verder vanaf het moment dat zich voor de laatste missie afspeelt |:( Het is eigenlijk een game zonder einde.
Remzi1993 @Joey-941 december 2022 15:56
Inderdaad, het is een game die je eenmalig uitspeel en daarna ben je er klaar mee. Wel jammer want de Witcher series hebben wel replay value net zoals Red Dead Redemption
equit1986 @Oguzhan581 december 2022 13:37
die stad is zo groot en de nog maar 1% is echt gebruikt. dus ze met Night City echt nog wel meer ja.
GooBall @coptician1 december 2022 13:07
Behalve dan dat de volgende games in de Unreal Engine worden gemaakt.... dus er zat wel wat transitie tijd bij komen. :)

Kijk er zelf erg naar uit, bugs en wat missende Quality of Life dingejtes had Cyberpunk 2077, maar geweldig spel.
Remzi1993 @GooBall1 december 2022 14:21
Dat is juist iets wat wij allen moeten applaudisseren, want CDPR kan zich het beste op het spel concentreren zonder dat ze hun eigen gemaakte game engine de hele tijd moeten updaten. Unreal Engine is een van de meest stabiele game engines waarbij er snel dingen worden opgelost en veel ontwikkelaars het gebruiken.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 23 juli 2024 18:30]

GooBall @Remzi19931 december 2022 15:21
Misschien, maakt mij niet veel uit. Unreal Engine ziet er zeker goed uit, dat niet, maar alternatieven moeten blijven bestaan en zo hun eigen toffe features hebben!

De tijd dat het CDPR kost om te wisselen van engine, en nieuwe werkwijzes leren zit ook gewoon tijd in.
Remzi1993 @GooBall1 december 2022 15:27
Er zijn een aantal game engines. Hier is wel veel concurrentie op, ik kan er al 5 opnoemen uit me hoofd.
GooBall @Remzi19931 december 2022 15:37
Echt? Lijkt me steeds minder aan het worden.
Unity is veel gebruikt, maar heeft zeker zo zijn gebrekken.
CryEngine wordt nauwelijks gebruikt, en tegenwoordig is Unreal Engine net zo, of beter kwa "woah" factor. (Lumberyard telt niet. :D)

En steeds meer game bedrijven zoals Ubisoft, EA, gaan langzaam steeds meer naar Unreal Engine als ik me niet vergis?
Remzi1993 @GooBall1 december 2022 15:53
Unreal Engine, Unity, Godot, GDevelop, Open 3D Engine, Panda3D, Amazon Lumberyard. Ik heb twee commerciële genoemd hier en de rest is open source.

En dit is even snel Googlelen, je hebt zelfs gespecialiseerde game engines zoals GameMaker (gespecialiseerd in 2D). En dit is alleen de open source en bekende, er zijn zoveel game engines.

Hier een Google Search op "open source game engine": https://www.google.com/se...&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Dus je hoeft je geen zorgen te maken dat hier geen concurrentie op is, grote uitgevers hebben zelfs in-house zelfgemaakte game engines zoals EA met hun Frostbite, Ubisoft met Snowdrop en enz.....
Turismo 1 december 2022 13:28
Ik ben benieuwd, heb met opzet gewacht met spelen tot de game in redelijke staat is, ik speel de game nu dagelijks en heb er eigenlijk niks op aan te merken, de enorme hoeveelheid aan mods die er zijn zet op bepaalde gameplay elementen net even de puntjes op de i, en de officiele support met redMOD is natuurlijk ook wel een mooie welkom.

Het is goed om te horen dat CDPR met Cyberpunk uit een diep dal is geklommen en hun reputatie voor een groot deel heeft weten te herstellen als een triple A studio, zolang ze er van hebben geleerd zie ik wel dat het goed moet komen.

De dramatische release van Cyberpunk wat feitelijk gewoon niet af was en bijna anderhalf jaar heeft geduurd voordat het zichzelf een volwaardige release mocht noemen.
Mede dit heeft wel voor een vacuuum gezorgd, het is algemeen bekend dat er een enorme populariteit en interesse is rondom het Cyberpunk genre, er zijn ook andere developers bezig met soortgelijke games, zeker nu Unreal engine 5 zoveel te bieden heeft.
Zie bijv. Vigilance 2099 het truukje is wat dat betreft lang niet origineel meer en een ander kan zo met het IP als het ware aan de haal gaan.

[Reactie gewijzigd door Turismo op 23 juli 2024 18:30]

Blue-eagle @Turismo1 december 2022 13:36
Leveren die mods wat ze zelf als game hadden beloofd maar nooit konden waarmaken?

Oprechte vraag. Ik heb de game uitgespeeld na release en de vele bugs waren hilarisch (positief leuk, maar negatief omdat de game zoveel meer potentie had), en recentelijk startte ik de game nog een keer op: al mijn gear was weg :( en de wereld is (na het uitspelen ervan) gewoon dood. Het zuiden van de map... d'r is gewoon niks te doen, behalve een paar generated quests ofzo die niet meeschalen of interessanter worden.

De game opnieuw beginnen is een optie, maar dan moet ik weer al die unskippable cutscenes doorlopen :-(
Turismo @Blue-eagle1 december 2022 14:17
Ik heb werkelijk geen idee, kijk al lange tijd niet naar hype aankondigingen, of beloftes wat als doel heeft pre-orders binnen te slepen, ik ga er altijd vanuit eerst zien dan geloven, neem alles met een korrel zout die bittere smaak is denk ik begonnen toendertijd bij de Killzone 2 E3 reveal trailer, wat een grap was dat vergeleken met de werkelijke game totaal anders, dat deed mijn ogen wel openen, schijnbaar is het oke voor developers om iets te laten zien waar ze zelf denken de eindstreep te kunnen halen kwa technische capaciteiten.

Om wat mods als voorbeeld te noemen.
- Mod die de crosshair weghaalt wanneer je geen wapen actief hebt https://www.nexusmods.com/cyberpunk2077/mods/3102
- Mod waar je vanuit elke kofferbak je kan transmoggen ipv enkel en alleen vanuit je appartement
- Mod die die verschrikkelijke green tint weghaalt en de rampzalige colorcoding en het meer de colorcoding van de trailers terugbrengt zoals dit https://www.nexusmods.com/cyberpunk2077/mods/6578 en dit https://www.nexusmods.com/cyberpunk2077/mods/5146
- Mod voor wat meer levindige NPC's
- Mod die dat verschrikkelijk geloopde muziekje weghaalt wanneer je in je menus of inventory zit, of zo'n ingame e-book leest, werkt echt op mn zenuwen https://www.nexusmods.com/cyberpunk2077/mods/3678
- Mod die het skippen van conversaties wat natuurlijker maakt zodat de immersie niet breekt.
- Mod die het hacken alles in E01 veranderd, want dat is na 20x gedaan te hebben gewoon niet leuk meer veels te repetief en voegt niks toe (ze hadden het wss beter en uitdagender bedoelt, maar dit was wel minste van hun zorgen en zit nu nog steeds voor mijn gevoel halfbakken erin)
- 4k textures, omdat hele simpele dingen zoals magazines en kranten wel van erg bizar lage kwaliteit zijn en het zo omhoog brengt voor betere immersie

En zo nog wat van een zootje mods, zoals je merkt voornamelijk quality of life mods, wil het nog steeds zo natuurgetrouw houden om de creatieve visie te behouden zoals CDPR het heeft bedoelt.

Ik doe dus niet aan mods zoals elke auto kunnen laten vliegen (ook al schijnt dit 1 van de beloftes
te zijn)

Er zijn dus ook mods om cutscenes en braindances te skippen zie ik net
https://www.nexusmods.com/cyberpunk2077/mods/3278
https://www.nexusmods.com/cyberpunk2077/mods/2159

[Reactie gewijzigd door Turismo op 23 juli 2024 18:30]

Jeroenneman 1 december 2022 12:55
De lancering kon echt een stuk beter, en er zijn nog steeds veel mods die ik echt in de basegame zou willen hebben, maar als je eenmaal in de vibe zit is het spel echt super.

Met de juiste mods (shoot from cars, flying cars, better street vendors etc) denk ik na de Witcher 3 en Black Mesa voor mij zelfs een top 3 game.
Joey-94 @Jeroenneman1 december 2022 15:35
Tja eigenlijk toch wel triest dat modders binnen no time een game zoveel leuker kunnen maken om te spelen wat ze bij cdpr in 8+ jaar ontwikkeling nog steeds niet lukt...

Misschien komen ze nog met een leuke verassing en voegen ze nog een hoop extra's toe bij de nieuwe DLC die nog moet komen. Maar ik ga er niet vanuit en blijf dan toch wel bij mn mening dat ik cyberpunk nooit voor de volle prijs had moeten kopen.
Ik heb m niet gerefund omdat ik wel gewoon het verhaal heb uitgespeeld en bijna alle side content heb gespeeld, maar het is voor mij meer zn game zoals uncharted; leuk om een keer door het verhaal heen te gaan en daarna nooit meer aan te raken. Maar bij uncharted weet ik dat ik dit moet verwachten, bij cyberpunk ging ik er juist vanuit dat ik net zoals bij gta mezelf na het uitspelen van het verhaal nog uuuuren had kunnen vermaken.
geert1 1 december 2022 13:00
Toch mooi om deze revival te zien. De Netflix-serie Edgerunners heeft honderdduizenden spelers opgeleverd voor Cyberpunk en het spel is inmiddels een stuk beter afgewerkt dan tijdens de release. De publieke opinie over het spel begint om te draaien, hoewel er nog steeds een hoop ruimte voor verbetering is.

Dat komt gelukkig ook in de vorm van meer patches, een DLC-uitbreiding, en dus een vervolg. Waarschijnlijk ook meer film- en tv-content in de toekomst. Ik verwacht geen rechtstreeks vervolg op Edgerunners overigens, maar iets dat ernaast staat.

Als het politiegedrag en de voertuigen nog wat beter worden met verdere patches, en misschien nog enkele zwakkere punten worden aangepakt, dan kan Cyberpunk nog het echte pareltje worden waar fans op hoopten. En anders het vervolg misschien.
Hulleman 1 december 2022 13:12
Qua game vind ik het best oké, maar de levenloze wereld vind ik een groot gemis.
slijkie 1 december 2022 13:24
Dus mijn tip aan iedereen: niet pre-orderen.

Reviews afwachten en dan pas kopen. ;)
benvanoers 1 december 2022 13:25
Hopen dat deel 2 dan alsjeblieft netjes afgewerkt kan worden door de developers zonder marketingdeadline poespas.
Remzi1993 @benvanoers1 december 2022 14:25
Een ezel moet zich minimaal 3 keer aan dezelfde steen stoten voordat ie een klein beetje besef krijgt (hebberigheid). Ik ben bang dat gamer eens moeten leren dat ze gewoonweg niet moeten preorderen. Hoe moeilijk is dat nou? Ik heb het na 2 keer geleerd in m'n leven. Nooit meer preorderen!
SiGNe 1 december 2022 13:33
Blijft een nadeel dat er nog steeds geen mogelijkheid is om een New game+ t starten.

Ik hoop in elk geval dat ze voor de sequel meer tijd nemen dan voor deel 1 en dat ze het ook niet met enorm veel bugs releasen.
Cyberpunk is een mooi spel maar ondanks alle patches voelt het voor mij nog steeds niet af.
De stad is redelijk leeg, je hebt niet het gevoel dat het een megapool isen ook op de kaart zijn er nog een hoop lokaties waar nog niks te doen is, ten zuiden van de stad bijv, en ten noorden..
Ook zijn er delen op de kaart die interessant lijken maar die zijn dan weer niet te bereiken (wie heeft er niet gebprobeerd om met een auto over de canyon te springen?)

Maar goed, ik neem aan dat ze wel van de eerste keer geleerd hebben.

Ik heb het spel overigens op de eerste dag meteen in de winkel gekocht, normaal download ik dat soort spellen gewoon.
Ik heb nu nog steeds wel spijt dat ik het gekocht heb maar misschien moet ik weer helemaal vanaf 0 opnieuw beginnen (en meteen Skippy opzoeken ;) )
bons 1 december 2022 14:18
Hoop dat ze dit keer niet weer van alles beloven en werkelijk 25-50% van de beloftes in game komt
Volgens mij hebben ze qua features de eerste deel nooit afgemaakt. Veel bugs zijn er nu wel uit.

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