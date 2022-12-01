CD Projekt Red begint in 2023 aan ontwikkeling Cyberpunk 2077-sequel

design keuze
Dat ze het designkeuzes hebben genoemd kan ik me niet herinneren maar het was overduidelijk dat ze een hoop mensen en teams van die kleinere details af hebben gehaald om aan fundamentelere dingen te werken om de game op een releasebaar niveau te krijgen.
Het gekke is dat je zou verwachten dat de engine, de in-game besturing en gui op orde zijn omdat dat juist de dingen zijn waar iedere game op hangt terwijl de game bij release juist in de basis nog erg veel bugs had.
'Next gen' betekent alleen maar dat je een apparaat van de nieuwste generatie nodig hebt om het op een acceptabele resolutie en framerate te kunnen spelen en heeft natuurlijk niets te maken maken met 'features' als banden lek kunnen schieten.
Bij release was het motor- of autorijden in z'n geheel gewoon waardeloos en daar is eerlijk gezegd met de updates amper verbetering in gekomen. Zeker in vergelijking met race- games of zoiets als GTA V.
Het 'gevoel' dat er in het algemeen veel 'mist' in CP2077 is ook na de updates nog steeds aanwezig. Als je door de game en de quests gaat zonder daar echt bij stil te staan valt het eigenlijk niet op maar het probleem is juist dat de game uitnodigt om juist naar de vele details te kijken.
Vergelijkingen tussen games op dat niveau zijn echter stupide. Ten eerste omdat het simpelweg niet dezelfde games, developers, engine, enz. zijn. Ten tweede omdat iedere developer dat soort dingen toe kan voegen als ze genoeg tijd en geld hebben.
Ik zie regelmatig vergelijkingen met GTA V omdat beide games zich grofweg in één stad afspelen, maar daarmee houden de overeenkomsten eigenlijk wel op. In de (single-player) game is na de story mode helemaal niets meer te doen dan rondlopen of rijden en schieten, wat naar mijn idee echt een verspilling is van de wereld. Ik heb persoonlijk ook geen idee waarom GTA online zo'n groot succes is maar het is wel een reden dat Rockstar nooit de neiging heeft gehad wat content toe te voegen aan de single player. Iets wat ze met RDR2 dan weer wel heel succesvol hebben gedaan.
Bovendien had Rockstar al een geschikte engine met de mechanics voor al die uitgewerkte details met GTA 4 en het was helaas overduidelijk dat de REDengine van CDPR die verfijning en detaillering miste.
De vraag of CDPR dan niet beter voor een andere engine had kunnen kiezen is terecht maar dat is achteraf lekker makkelijk. Het feit dat ze er nu voor kiezen door te gaan met Unreal Engine 5 toont dat CDPR dat inzicht ook heeft.
CDPR heeft, ongeacht wat daar de redenen voor zijn, overduidelijk niet genoeg tijd of andere middelen gehad om alles dat ze in de game wilden verwerken er ook in te stoppen voor het moment dat de investeerders besloten de geldkraan dicht te draaien.
Huubvdhammen12 heeft het over de hype train en dat CP2077 een bijzonder geval was maar dat is eigenlijk ook niet waar. Er zijn (helaas) genoeg games waarvoor grote verwachten waren geschapen door de developers en/of fans die bij release niet aan die verwachtingen voldeden, niet 'af' waren of vol zaten met bugs.
Het is een bekend gegeven dat games ge-rushed worden richting releasedate, dat de 'crunch' de normaalste zaak van de wereld was bij de grote studio's en dat de patches al klaar staan om bij release te downloaden.
Er wordt al jaren geroepen dat mensen moeten stoppen met pre-orderen. De gamesindustrie moet, net als bijv. de film- en muziekindustrie overigens, in de gaten krijgen dat werk dat qua kwaliteit afhankelijk is van creativiteit niet als lopende band werk moet beschouwd en niet onderhevig mag zijn aan absurde deadlines.