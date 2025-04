CD Projekt Red kondigt Phantom Liberty-uitbreiding aan voor Cyberpunk 2077

CD Projekt Red toont een eerste teaser van een nieuwe uitbreiding voor Cyberpunk 2077. De uitbreiding heet Phantom Liberty en moet volgend jaar verschijnen. Daarnaast komt de studio met een nieuwe trailer voor de Cyberpunk 2077-serie die volgende week verschijnt.

CD Projekt Red laat nog niet veel los over Phantom Liberty. We moeten het doen met een teaser van net geen minuut en een kort optreden van Keanu Reeves. Hij bevestigt tijdens de livestream dat zijn personage Johnny Silverhand ook voorkomt in de nieuwe verhaallijn. De uitbreiding zal opnieuw om het hoofdpersonage V draaien.

De uitbreiding verschijnt ergens in 2023. Opvallend is dat in de teaser alleen pc, Stadia, PlayStation 5 en Xbox Series X/S worden genoemd als platformen waarop Phantom Liberty verschijnt. De Xbox One en PlayStation 4 worden niet genoemd. Dit heeft mogelijk te maken met de prestaties van de game op de vorige generatie consoles, die nogal te wensen overliet.

Wel krijgen alle platformen nog update 1.6 die vandaag verschijnt. De zogeheten Edgerunner-update is vanaf 6 september gratis beschikbaar. De update verbetert de game op een aantal punten en voegt nieuwe content toe. De update valt samen met de release van de gelijknamige Netflix-serie. De serie is vanaf 13 september te bekijken via de streamdienst.