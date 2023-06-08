GOG: Cyberpunk 2077-uitbreiding Phantom Liberty kost 30 euro

CD Projekt heeft vroegtijdig de Phantom Liberty-uitbreiding voor Cyberpunk 2077 in de GOG-webwinkel gezet. Daaruit blijkt dat de dlc 30 euro gaat kosten. De ontwikkelaar deelde echter geen details over de uitbreiding zelf. Ook de releasedatum werd nog niet vermeld.

De preorderlisting van Cyberpunk 2077: Phantom Liberty is inmiddels weer offline gehaald, maar werd daarvoor al opgemerkt door Reddit-gebruiker thebuffel. De uitbreiding verscheen op GOG, het gameplatform van gamebedrijf CD Projekt. Los van een prijs verschenen er geen details over de uitbreiding. Mogelijk deelt de studio echter op donderdagavond meer details over de downloadcontent tijdens de Summer Game Fest-presentatie. Summer Game Fest-organisator Geoff Keighley deelde in december al een teaser van Phantom Liberty tijdens zijn Game Awards-show.