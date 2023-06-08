GOG: Cyberpunk 2077-uitbreiding Phantom Liberty kost 30 euro

CD Projekt heeft vroegtijdig de Phantom Liberty-uitbreiding voor Cyberpunk 2077 in de GOG-webwinkel gezet. Daaruit blijkt dat de dlc 30 euro gaat kosten. De ontwikkelaar deelde echter geen details over de uitbreiding zelf. Ook de releasedatum werd nog niet vermeld.

De preorderlisting van Cyberpunk 2077: Phantom Liberty is inmiddels weer offline gehaald, maar werd daarvoor al opgemerkt door Reddit-gebruiker thebuffel. De uitbreiding verscheen op GOG, het gameplatform van gamebedrijf CD Projekt. Los van een prijs verschenen er geen details over de uitbreiding. Mogelijk deelt de studio echter op donderdagavond meer details over de downloadcontent tijdens de Summer Game Fest-presentatie. Summer Game Fest-organisator Geoff Keighley deelde in december al een teaser van Phantom Liberty tijdens zijn Game Awards-show.

Cyberpunk 2077: Phantom Libery op GOG, via /u/thebuffel
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty op GOG. Bron: Reddit, via /u/thebuffel

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 08-06-2023 16:19
70 • submitter: Xtuv

08-06-2023 • 16:19

70

Submitter: Xtuv

Lees meer

Cyberpunk 2077

vanaf € 33,78

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Cyberpunk 2077 Review

11 dec 2020 | met video

Cyberpunk 2077 Review

Gaaf spel wacht op afwerking

545
GOG introduceert One-click Mods voor eenvoudige mod-integratie
GOG introduceert One-click Mods voor eenvoudige mod-integratie Nieuws van 9 juni 2025
GOG gaat games zelf onderhouden op moderne hardware met Preservation Program
GOG gaat games zelf onderhouden op moderne hardware met Preservation Program Nieuws van 13 november 2024
Capcom brengt originele Resident Evil-game uit op GOG Store, deel 2 en 3 volgen
Capcom brengt originele Resident Evil-game uit op GOG Store, deel 2 en 3 volgen Nieuws van 26 juni 2024
Spionagegame Alpha Protocol is na vijf jaar weer beschikbaar op pc
Spionagegame Alpha Protocol is na vijf jaar weer beschikbaar op pc Nieuws van 20 maart 2024
Cyberpunk 2077 krijgt Ultimate Edition voor PS5, Xbox Series-console en pc
Cyberpunk 2077 krijgt Ultimate Edition voor PS5, Xbox Series-console en pc Nieuws van 21 november 2023
CD Projekt Red gebruikt AI om stemgeluid van overleden acteur na te maken
CD Projekt Red gebruikt AI om stemgeluid van overleden acteur na te maken Nieuws van 13 oktober 2023
Cyberpunk 2077 is 25 miljoen keer verkocht
Cyberpunk 2077 is 25 miljoen keer verkocht Nieuws van 5 oktober 2023
CD Projekt Red brengt 2.0-update Cyberpunk 2077 uit op 21 september
CD Projekt Red brengt 2.0-update Cyberpunk 2077 uit op 21 september Nieuws van 15 september 2023
CD Projekt RED gaat negen procent van personeel ontslaan
CD Projekt RED gaat negen procent van personeel ontslaan Nieuws van 26 juli 2023
Cyberpunk 2077-uitbreiding Phantom Liberty komt in september uit
Cyberpunk 2077-uitbreiding Phantom Liberty komt in september uit Nieuws van 11 juni 2023
The Witcher-games zijn ruim 75 miljoen keer verkocht
The Witcher-games zijn ruim 75 miljoen keer verkocht Nieuws van 30 mei 2023
CD Projekt Red voegt in april pathtracing toe aan pc-versie Cyberpunk 2077
CD Projekt Red voegt in april pathtracing toe aan pc-versie Cyberpunk 2077 Nieuws van 23 maart 2023
Rechter keurt Cyberpunk 2077-schikking van 1,85 miljoen dollar goed
Rechter keurt Cyberpunk 2077-schikking van 1,85 miljoen dollar goed Nieuws van 6 januari 2023
Idris Elba krijgt rol in Cyberpunk 2077-uitbreiding Phantom Liberty
Idris Elba krijgt rol in Cyberpunk 2077-uitbreiding Phantom Liberty Nieuws van 9 december 2022
CD Projekt Red begint in 2023 aan ontwikkeling Cyberpunk 2077-sequel
CD Projekt Red begint in 2023 aan ontwikkeling Cyberpunk 2077-sequel Nieuws van 1 december 2022
Pc- en consoleversies van Cyberpunk 2077 krijgen AMD FSR 2.1-ondersteuning
Pc- en consoleversies van Cyberpunk 2077 krijgen AMD FSR 2.1-ondersteuning Nieuws van 8 november 2022
CD Projekt-medeoprichter Marcin Iwiński legt gedeelde ceo-positie neer
CD Projekt-medeoprichter Marcin Iwiński legt gedeelde ceo-positie neer Nieuws van 5 oktober 2022
CD Projekt kondigt nieuwe Witcher-games, vervolg Cyberpunk 2077 en nieuwe IP aan
CD Projekt kondigt nieuwe Witcher-games, vervolg Cyberpunk 2077 en nieuwe IP aan Nieuws van 4 oktober 2022
CD Projekt RED brengt officiële modtool uit voor Cyberpunk 2077
CD Projekt RED brengt officiële modtool uit voor Cyberpunk 2077 Nieuws van 9 september 2022
CD Projekt Red kondigt Phantom Liberty-uitbreiding aan voor Cyberpunk 2077
CD Projekt Red kondigt Phantom Liberty-uitbreiding aan voor Cyberpunk 2077 Nieuws van 6 september 2022
CD Projekt RED onthult inhoud Cyberpunk 2077-update op 6 september
CD Projekt RED onthult inhoud Cyberpunk 2077-update op 6 september Nieuws van 3 september 2022
Extern testbedrijf reageert op kritiek over onvolledig testen Cyberpunk 2077
Extern testbedrijf reageert op kritiek over onvolledig testen Cyberpunk 2077 Nieuws van 29 juni 2022
Meer producten en artikelen
Games CD Projekt Red

Reacties (70)

-Moderatie-faq
70
70
27
0
0
29
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
nms2003 8 juni 2023 16:29
Erg jammer dat deze niet aan de PS4 komt terwijl de basegame daar wel beschikbaar is en inmiddels zeer goed speelbaar is.
Settler11 @nms20038 juni 2023 16:40
Waarschijnlijk te maken met een combinatie van zaken. Zoals de PS5 die al een tijdje op de markt is en inmiddels leverbaar is, extra kosten voor licenties en ontwikkelingen om 'm beschikbaar te maken voor PS4.
lithiumangel @Settler118 juni 2023 16:48
Ik wou laatst dus voor iemand die een PS5 heeft 2077 kopen.
Wat blijkt, er is gewoon geen native PS5 versie (althans niet op disc)
Alleen de PS4 versie, vond ik zo apart. Aangezien voor de rest alle andere dingen die op een PS4 uitkomen gewoon zijn eigen PS5 versie op disc heeft (god of war, Harry potter etc.)
Bulls @lithiumangel8 juni 2023 17:03
De ps4 versie op disc kun je op de ps5 gratis upgraden naar ps5 versie. De disc kun je vrij goedkoop ergens op de kop tikken. Maar digitaal is die ook regelmatig in de sale, en dan heb je de native ps5 versie.

[Reactie gewijzigd door Bulls op 23 juli 2024 00:13]

maxxie85 @lithiumangel8 juni 2023 17:04
Je kan de PS4 disc versie van Cyberpunk 2077 gewoon gratis upgraden naar de PS5 versie.
MicGlou @lithiumangel8 juni 2023 17:07
Als je de PS4 versie hebt kan je de PS5 installeren... je moet alleen wel de PS4 disc in het systeem houden.

Er zijn meer games overigens hoor die het zo doen... laatst nog voor iemand gezocht naar de disc versie van een game voor PS5 en toen bleek je daarvoor alleen in beperkte oplage verkrijgbaar een CIB (code in box) versie te kunnen kopen, of de PS4 versie op schijf kopen en dan kon je daarmee de PS5 versie installeren. Kan alleen donders even niet meer herinneren om welke game dit ging.
24hourpartypal @MicGlou8 juni 2023 18:20
Beetje off-topic, maar kunnen we alsjeblieft de aanduiding CIB voor complete-in-box behouden? Retail en 2de hands zijn niet dezelfde markt maar vind het alsnog vet verwarrend.
karel-jacobse @MicGlou8 juni 2023 18:27
laatste Doom?
Lucifer of God @MicGlou9 juni 2023 00:38
Wreckfest? The Witcher 3?
FuZZbaLL @nms20038 juni 2023 18:27
Het gaat toch alleen om de licentie op de disk. Met al die updates download je de game als nog.

Overigens wel leuk om de disk in de ps4 te steken en niet te updaten. Ik kon schieten zonder dat het wapen model geladen was 😋
nms2003 @FuZZbaLL8 juni 2023 19:33
Ik kan je reactie niet volgen. Ik doelde erop dat de DLC niet uitkomt voor PS4.
FuZZbaLL @nms200315 juni 2023 17:44
Ik heb op de verkeerde reactie gereageerd. Had die van Litiumangel moeten zijn.
Kwistnix @nms20038 juni 2023 20:15
Zeer goed speelbaar? Daar kan ik het toch echt niet mee eens zijn hoor. Ik heb het bij release op PS4 (base) uitgespeeld en dat was echt uitermate frustrerend. Ja, je komt er doorheen, maar ik ben sinds New Vegas op PS3 niet meer zoveel bugs en crashes tegen gekomen. Begin januari dacht ik het weer eens te spelen na alle patches, maar ik was er al weer snel klaar mee. Er zitten nog steeds veel storende bugs in en de performance is echt dramatisch. Ik ben maar één crash tegen gekomen, want toen ben ik gelijk weer gestopt.

[Reactie gewijzigd door Kwistnix op 23 juli 2024 00:13]

nms2003 @Kwistnix8 juni 2023 22:28
Ik vond het allemaal wel meevallen. Inderdaad af en toe een crash, maar verder loopt het prima en ziet er mooi uit. Het enige wat ik heb gedaan voor wat betere prestaties tijdens het rijden is het uitschakelen van motion blur. En aangezien je als mens ook geen motion blur ziet, is een film techniek, mis ik er niets van.
Framoes @nms20038 juni 2023 19:41
Zelfs de Horizon: Forbidden West addon kwam niet op PS4 uit. En dat komt bij een studio vandaan die van Sony is.

We zullen dit helaas steeds vaker gaan zien.
nms2003 @Framoes8 juni 2023 19:45
Klopt en ergens logisch, maar jammer is het wel. Geeft te denken met welke belangen het origineel nog naar de last-gen werd gebracht. Een DLC is immers enkel een content update zonder nieuwe grafische toeters en bellen, althans doorgaans.
jaquesparblue @nms20038 juni 2023 22:20
Welke belangen? CP77 kwam uit luttele weken na de release van PS5/XBX, welke extreem slecht beschikbaar waren overigens.
Cross-gen releases is niet meer dan normaal in zo'n periode
SinergyX
8 juni 2023 16:25
Ergens vraag ik me af, buiten natuurlijk hele acteer/story aspect, wat wordt de verdere toegevoegde waarde? De mod-scene is inmiddels met bijzonder leuke dingen bezig (zelfs multiplayer), ik zou prima 30 euro willen betalen voor een nog grotere mod-ondersteuning of grote nieuwe features, dan slechts een verhaaltje wat je na 1x spelen ook wel heb gezien, zeker omdat het geen 'vervolg' kan zijn maar meer een 'in between' verhaal (immers, einde is geen einde).
skullsplitter @SinergyX8 juni 2023 17:38
Je betaalt, in mijn ogen, voor een goed gemaakte singeplayer campagne, die qua lengte (hoofdmissie) aardig in de buurt moet komen van de hoofdgame.

Daarna gooit CDPR de handdoek in de ring voor deze ronde, en begint 2024 met preproductie van een opvolger op basis van Unreal Engine 5.x, waaronder mogelijk volledige MP integratie.
Polderviking @SinergyX8 juni 2023 18:41
Ik snap dus oprecht niet wat je met multiplayer moet in een single player game.
PdeBie
@Polderviking8 juni 2023 19:49
Suicide quickhack op elkaar gooien en klaar :+
Polderviking @PdeBie8 juni 2023 23:28
Dat soort dingen idd. En cyberware als een sandevistan krijg je ook nooit goed geimplementeerd online.
PdeBie
@Polderviking9 juni 2023 08:49
Naar het schijnt hebben ze daar in het spel out of action (https://store.steampowered.com/app/1670780/Out_of_Action/) iets op bedacht, getiteld Advanced multiplayer 'bullet time'.

Ik zou niet weten hoe overigens.

[Reactie gewijzigd door PdeBie op 23 juli 2024 00:13]

Polderviking @PdeBie9 juni 2023 09:30
Enige manier waarop dat kan is dat als wij in een server zitten en ik activeer een sandy dat voor jou gewoon controle over je character door een vertragingsfactor gaat.

Maargoed dat is dusdanig so-so dat ik dat gewoon niet zou implementeren.
Dus dan heb je veel hacks en cyberware niet en wordt 't volgens mij prompt een dertien in een dozijn shooter.

Ze kunnen allicht best wat met multiplayer in het cyberpunk "universum" , maar de cyberpunk game als de RPG moeten ze lekker in het isolement van single player houden.

Fallout 76 is ook een single slayer game die ze met een moker in het multiplayer bakje hebben gekregen, en het resultaat is een op zijn best ernstig matige game.
SinergyX
@Polderviking9 juni 2023 14:16
Fallout 76 is een prima uitgewerkte MMO, jij mag het verder niets vinden in de SP style van Fallout, maar als multiplayer werkt het prima, de base building is nog steeds niveau waar menig survival game nog niet aan kan tippen. Zelfs storywise hebben ze het prima in elkaar gezet, de 3 stories zijn dan uiteindelijk liniair met wat kleine keuzes, maar de open events en breed PVE aspect is het meer dan prima game.

Ook cyberpunk als game kunnen ze als MP wegzetten, natuurlijk zijn er limitaties aan skills/abilities, maar dat had GTA ook met de 3 'abilities' die online niet beschikbaar zijn. Toen ooit GTAO kwam waren er ook veel mensen die het online 'niets' vonden, maar is inmiddels 1 van de meest succesvolste ooit.

[Reactie gewijzigd door SinergyX op 23 juli 2024 00:13]

Polderviking @SinergyX9 juni 2023 17:01
Of het als MMO een goede game is kan ik niet over meepraten want ik vind MMO's breed genomen niet zo veel aan dus heb weinig om aan te refereren. Dus ik neem wat je hier zegt maar gewoon voor waar aan.

Maar ik vind het zelf de meest houterige multiplayer ervaring die ik heb meegemaakt vanuit een grote studio en als Fallout game vind ik het als Fallout fan van het eerste uur gewoon niet meer werken als je alleen maar achter terminals en voice tapes aan zit te jagen.

Verder ontbreken online dingen zoals het in F3 opblazen van Megaton of F1 het opblazen van de kerk van The Master wat gewoon een schaal van gebeurtenissen is die niet kan op multiplayer maps.
Vats werkt ook niet, om dezelfde reden dat je moeite gaat hebben met cyberware en quickhacks.

Maar waar ik vooral bang voor ben met Multiplayer in games proppen die daar niet expliciet voor opgetuigd zijn is dat ten koste gaat van de single player ervaring.
Zowel SP als MP gamers zijn op zoek naar de beste ervaring en die kampen kan je m.i. het best apart bedienen.
Blqckqut @SinergyX9 juni 2023 13:46
ik vind dat dlcs moeten zijn zoals Burnout Paradise, je koopt een island dlc, en dan heb je een heel nieuw eiland om meer dingen te doen wanneer je wil, meer games moeten expansion content hebben zonder cutscenes
nzall 8 juni 2023 16:23
Best wel mooie prijs denk ik, ervan uitgaande dat deze uitbreiding die naam waardig is (dus eerder op de schaal van Blood and Wine dan Heart of Stone, om het in Witcher 3 termen te zeggen).
DLSS @nzall8 juni 2023 16:35
Ik geloof dat hearts of stone nooit los voor die prijs ‘in de schappen’ heeft gelegen.

Ik vond beiden expansions echt geweldig btw. Misschien zou ik zelfs 30 euro voor HoS willen betalen achteraf gezien.

Al begrijp ik dat sommigen dat wellicht wat veel vinden voor iets dat je in 10 uur uitspeelt, 14 uur met sidequests… (https://howlongtobeat.com/game/30003)

Edit: Wauw, ik heb het even opgezocht: volgens dit Polyglon artikel was de launch prijs van HoS $9,99… Best een mooie prijs. (Ben zelf wat later ingestapt dus heb dat niet meegekregen destijds.)

[Reactie gewijzigd door DLSS op 23 juli 2024 00:13]

ikt @DLSS8 juni 2023 16:54
Blood and Wine was $19,99, maar als je nog geen Hearts of Stone had kostte het hele pakketje $24,99.

Wat Phantom Liberty qua content levert voor €29,99 is nu dus de grote vraag... Een BoW-sized expansion zou geweldig zijn. Ik zet de hype-hoed nog even niet op, eerst maar even zien wat er wordt beloofd :)
DLSS @ikt8 juni 2023 18:43
Heb er even de inflatie uitgerekend: $24.99 in 2016 (release jaar van blood and wine) is ongeveer $32 in 2023 (dus ongeveer 30 euro).

Als CDPR verglijkbare waarde gaat leveren dan zal het in de ordegrootte van het hele pakket zijn. Dit is natuurlijk niet hoe het werkt, maar even voor het perspectief. :P

[Reactie gewijzigd door DLSS op 23 juli 2024 00:13]

Polderviking @nzall8 juni 2023 18:36
Schaal is ook niet alles, ik vind zelf Heart of Stone het betere verhaal van de twee, en als ik daar dertig euro voor betaald zou hebben zou ik dat aan de hoge kant vinden, maar het wel waard.

Blood and Wine harkt natuurlijk veel meer content bij de game, waaronder een heel gebied.

Ik heb er sowieso wel een goed gevoel bij, gebaseerd op hoe CDPR eerder uitbereidingen heeft gedaan.
Ongetwijfeld gaat het voor het geld meer richting BaW qua schaal. Dat "dog town" is ongetwijfeld een heel gebied.
Mate waarin is natuurlijk speculeren tot je het speelt.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 23 juli 2024 00:13]

Ché Mig 8 juni 2023 16:38
Hoop dat ze wel goed op tijd zijn voor de Cyberpunk 2077 GOTY aanbieding rond kerst ofzo.

Eurootje of 40 voor het volledige spel inclusief alle DLC lijkt me een mooie prijs voor de kerstman.
skullsplitter @Ché Mig8 juni 2023 17:40
De hoofdgame heeft al enkele keren voor 30 euro op diverse store fronts gestaan.
nms2003 @skullsplitter8 juni 2023 17:50
Ik heb hem volgens mij zelfs voor €25 gekocht via de PS store.
Sjekster @Ché Mig8 juni 2023 17:40
Ik had gezien de vele negatieve aandacht rondom deze game het eigenlijk al veeeeel goedkoper verwacht in sales. Lager dan 30 heb ik het eigenlijk niet voorbij zien komen voor Xbox. Ik wacht rustig op een complete edition iig :)
PjotterP @Ché Mig8 juni 2023 19:01
IK heb het spel nieuw gekocht voor 15 euro op GOG een tijdje geleden?
GekkePrutser @Ché Mig9 juni 2023 18:26
Tja de kosten moeten er toch uit en als CDPR failliet gaat is dat ook heel slecht voor de gamemarkt. Want het is een prima ontwikkelaar, ze hebben gewoon foutjes gemaakt.

Bovendien was het op de PC na de eerste patches prima. Een heleboel van het gekrijs was omdat mensen het liepen te vergelijken met een GTA V dat veel meer gekost heeft om te maken en wat sowieso niet hetzelfde type game is.

Op de console was het wel echt een super drama. Maar inmiddels prima.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 00:13]

Linksquest Moderator Spielerij
8 juni 2023 16:42
Prijs laat zich doen, mits er genoeg te doen is, maar een vraagje aan mijn mede Tweakers die ook de Xbox One X Cyberpunk Edition hebben, iemand van jullie toevallig nog iets gehoord over die DLC refund die we in Microsoft tegoed zouden krijgen? Aangezien deze DLC die oorspronkelijk ook naar de PS4 en Xbox One zou komen maar nu alleen naar PS5, XSX en PC.
leon0013 @Linksquest8 juni 2023 16:50
Ik heb een Xbox OneX, en gezien de uren dat ik tegenwoordig nog game eigenlijk weinig reden tot upgraden naar een Series X/S.

Maar ik voel me - ondanks ik geen bundel met DLC heb gekocht maar alleen de base game - ook wel een beetje bekocht met het feit dat ze hebben besloten om de expansions en updates voor de previous gen toch maar niet niet uitbrengen
nms2003 @leon00138 juni 2023 17:52
Ik vind het ook met name jammer dat ik dan niet met m’n huidige progress verder kan. Tenzij dit verhaal überhaupt obv een nieuw karakter gespeeld wordt.
Caayn @nms20038 juni 2023 18:42
Cyberpunk ondersteunt gewoon cross-progression. Je kan je voortgang van bijvoorbeeld Xbox One gewoon meenemen naar de Xbox Series X|S.
nms2003 @Caayn8 juni 2023 19:37
O dat is mooi meegenomen dan 🙌
PrimusIP 8 juni 2023 16:50
Ik vind Cyberpunk een leuk en mooi spel. En hoewel ik het later geen kans meer heb kunnen geven (ivm eigen huidige hardware situatie), hoor ik dat ze best werk verzet hebben om de opstartproblemen op te lossen.

Toch, ik heb wel geleerd dat ik pre-orderen en meteen na release kopen bij deze studio en bij games in het algemeen een groot risico is, terwijl het voordeel daarvan me niet duidelijk is. Ik zou bij deze DLC ook eerst even afwachten wat de reviews gaan vertellen.
CyberToon
@PrimusIP8 juni 2023 19:21
Als je problemen hebt met je huidige hardware, heb je dan eens overwogen om Geforce Now te pakken?

Ik ben een grote Cyberpunk fan in zijn geheel, niet alleen van Cyberpunk 2077 maar ook van andere titels. Voor mij is het een belangrijke zaak dat ik Cyberpunk 2077 dan ook in volle glorie kan zien en aangezien ik een GTX 1080 heb en in 4K speel, moet ik helaas het spel lager zitten.

Nu heb ik mij op Geforce Now geabonneerd, en ik ben zéér onder de indruk hoe goed het werkt.

Ik geniet nu van Cyberpubk 2077, in 4k met path tracing. Een delay is nauwelijks merkbaar en haar scherp beeld. Af en toe in de verte heb je soms wat artifacts. Maar ook dit is bijna niet merkbaar.

Op de tweakers forum heb ik screenshots gemaakt. Dit is de kwaliteit die ik krijg. Cyberpunk 2077 voelt dan ook geweldig aan in path tracing.

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 23 juli 2024 00:13]

PdeBie
@CyberToon8 juni 2023 19:52
Voor mij is het een belangrijke zaak dat ik Cyberpunk 2077 dan ook in volle glorie kan zien en aangezien ik een GTX 1080 heb en in 4K speel, moet ik helaas het spel lager zitten.
Je kan natuurlijk ook gewoon in een lagere resolutie spelen. Speelde zelf ooit met een 1060 GTX op 1080p en dat zag er ook prima uit. Zeker als je de tips van Digital Foundry qua settings volgde. Liep keurig 60fps.

Ok, het is niet vergelijkbaar met hoe ik nu speel op mijn huidige pc, maar het kan wel gewoon :)
Nu speel ik 3440x1440 en kan alles volle bak draaien (op Path Tracing na) met m'n 3080.
CyberToon
@PdeBie8 juni 2023 20:51
Ik kan helaas niet in een lagere resolutie spelen. Dan gaat het scherpte juist achter uit, en op mijn scherm wordt dan alles zo blokkerig/blurry. Vooral als dingen in de verte plaats vinden.

Wanneer ik Hunt:Showdown of EFT speel op een lagere resolutie, vooral 1080p, zie ook geen verschil tussen een plant en een persoon. Omdat het gewoon te wazig is.

Sommige games kan ik eventueel op 2k spelen, maar shooters is voor mij een nee. :*)

Nog een jaartje met deze pc volhouden en dan bouw ik eind volgend jaar een nieuwe pc. Dan zullen we ook weer misschien richting de 5000 serie gaan van Nvidia. :D

[Reactie gewijzigd door CyberToon op 23 juli 2024 00:13]

PdeBie
8 juni 2023 18:00
Kan niet wachten op deze DLC. Ik speel Cyberpunk 2077 nog bijna dagelijks. Heel benieuwd wat de DLC allemaal toe gaat voegen.
spacebuster 8 juni 2023 18:29
Heb zelf de cyberpunk 2077 xbox one x. Daar kreeg je de eerste dlc gratis erbij. Ben wel benieuwd hoe dit wordt opgelost. Inmiddels wel overgestapt op de series x dus ik kan de dlc wel spelen.
lulkoekje 8 juni 2023 19:25
Kan mij weinig meer bekoren, had initieel best wat lol aan de game, maar alles eromheen geeft nog steeds een wrange nasmaak. Zelfs na alle reparaties en verbeteringen voelde het nog steeds als een incomplete oplevering.
Ook na 1 van de vele reparaties waren al je skills en upgrades ongedaan gemaakt en moest je alles weer opnieuw afwegen en instellen. Dat paard met vertrouwen is nog mijlen uit het zicht.
Misschien als de DLC in december in de 2 euro bak ligt bij steam dat ik ze nog een kans geef. Maar als de DLC geen significante verbeteringen heeft qua imersie, wat ik ten zeerste betwijfel, laat ik hem lekker liggen. Man wat een doodse ruk stad om doorheen te lopen/'rijden'
F5544 8 juni 2023 19:48
Ik heb er zin in. Cyberpunk vond ik op de pc een hele gave game. Die sfeer is perfect. Insta buy

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.