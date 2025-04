CD Projekt Red voegt in april pathtracing toe aan pc-versie Cyberpunk 2077

CD Projekt RED komt met een update die pathtracing toevoegt aan de pc-versie van Cyberpunk 2077. De update komt volgende maand gratis beschikbaar voor de game. Pathtracing is een geavanceerde vorm van raytracing voor het simuleren van realistische verlichting.

Cyberpunk 2077-update 1.62 voegt pathtracing toe via een nieuwe RT Overdrive-modus. Dat schrijft Nvidia, met wie CD Projekt RED de pathtracingupdate heeft ontwikkeld. Met pathtracing worden 'praktisch alle lichtbronnen' in de game gerenderd met raytracing, waaronder neonborden, billboards, straatlantaarns en televisies uit de spelwereld. Deze lichtbronnen moeten allemaal realistische zachte schaduwen werpen in de spelwereld. Licht wordt daarnaast meerdere keren weerkaatst voor realistische indirecte verlichting en occlusion. Reflecties op basis van raytracing worden in de RT Overdrive-modus ook gerenderd op de volledige resolutie.

Cyberpunk 2077 krijgt verder ondersteuning voor Shader Execution Ordering op Nvidia's RTX 40-gpu's. Deze functie moet shading in de gpu-pipeline versnellen door workloads in real time te reschedulen om deze zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Ook DLSS 3-ondersteuning met Frame Generation moet helpen bij het mogelijk maken van pathtracing op speelbare framerates.

Nvidia toonde eerder al enkele beelden van de RT Overdrive-modus van Cyberpunk 2077, draaiend op een RTX 40-gpu in combinatie met DLSS Frame Generation. Het bedrijf gaf toen nog niet aan wanneer die functie precies zou verschijnen in de game. Nu is de releasedatum daarvan wel bekend.