Pc- en consoleversies van Cyberpunk 2077 krijgen AMD FSR 2.1-ondersteuning

CD Projekt RED heeft de 1.61-update voor Cyberpunk 2077 uitgebracht, waarmee de pc- en currentgenconsoleversies van de game AMD FSR 2.1-ondersteuning krijgen. Voor zover bekend is Cyberpunk 2077 de eerste consolegame die FSR 2.1 ondersteunt.

De pc-versie ondersteunde al een eerdere versie van FSR, maar nu wordt deze geüpgraded naar FidelityFX Super Resolution 2.1. De currentgenconsoles hadden nog geen FSR. Consolegames worden niet vaak met AMD's upscalingtechniek uitgerust, al zei AMD in maart wel dat het FSR 2.0 ook naar Xbox-consoles wilde brengen. CD Projekt RED heeft het in de patchnotes over 'next-gen consoles', waarmee vermoedelijk zowel de Xbox Series- als de PlayStation 5-consoles worden bedoeld.

AMD FidelityFX Super Resolution 2.1 moet zorgen voor minder visuele artefacten als ghosting en shimmering, en voor een beter kleurbereik en stabieler beeld. Het bedrijf kondigde de 2.1-versie in september aan. De upscalingtechniek is een tegenhanger van Nvidia DLSS en upscalet frames die op lagere resolutie zijn gerenderd.