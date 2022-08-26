Skull & Bones krijgt bij release ondersteuning voor DLSS, FSR en XeSS

Ubisofts komende piratengame Skull & Bones krijgt bij release ondersteuning voor Nvidia DLSS, AMD FSR 1.0 en Intel XeSS. Daarmee is het een van de eerste games die ondersteuning krijgt voor upscalingtechnieken van alle drie de grote gpu-makers.

Ubisoft bevestigt in een video over de 'pc-features' van Skull & Bones dat de piratengame ondersteuning krijgt voor Nvidia's DLSS en AMD's FidelityFX Super Resolution. Ubisoft bevestigt in een blogpost dat Skull & Bones ook ondersteuning krijgt voor Intels XeSS-techniek, die op dit moment nog niet beschikbaar is. Al deze technieken worden gebruikt in games om frames op een lagere resolutie te renderen en vervolgens te upscalen naar een hogere resolutie. Dat moet hogere framerates met relatief weinig kwaliteitsverlies opleveren.

Nvidia DLSS en Intel XeSS zijn beide temporal upscalers, die informatie uit voorgaande frames gebruiken om het huidige frame te verscherpen. In het geval van AMD's FidelityFX Super Resolution betreft het wel versie 1.0, verduidelijkt de ontwikkelaar op de webpagina van de game. Dat is, in tegenstelling tot FSR 2.0, een spatial upscaler die alleen informatie uit de huidige frame gebruikt om beeld te verscherpen.

Het is niet bekend of de game op een later moment FSR 2.0 krijgt. Volgens AMD is het echter relatief simpel om games die temporal upscalers als DLSS ondersteunen van FSR 2.0 te voorzien. DLSS, FSR 2.0 en XeSS lijken onder de motorkap namelijk op elkaar en vergen bijvoorbeeld dezelfde inputs van de game-engine. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over de technische werking van deze drie upscalingtechnieken.

Verder krijgt Skull & Bones een ontgrendelde framerate, raytracing en ondersteuning voor ultrawidemonitoren. Ubisoft maakt ook de systeemvereisten van het spel bekend. Tweakers publiceerde op vrijdag een preview van Skull & Bones.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 26-08-2022 14:35 31

26-08-2022 • 14:35

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Reacties (31)

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Seth_Chaos 26 augustus 2022 15:01
Jezus heeft dit spel zo weinig te bieden dat ze zelfs in de trailer moeten verkondigen dat je de instellingen kunt aanpassen, en het op een breedbeeldscherm kunt spelen? Dat kan al 20 jaar op elke pc game. Maar super fijn dat ze dat nog even verduidelijken. Welke koekenbakker heeft dit lopen bekokstoven?
John Doos @Seth_Chaos26 augustus 2022 16:27
Er is een verschil tussen breedbeeld en ultra breedbeeld heh?

Ultra breedbeeld (21:9 voor het gemak) word lang niet altijd goed ondersteund. Dus ik vind dat je daar best mee mag/kan adverteren. Ultra wides zijn best goed vertegenwoordigd onder de pc gamers tegenwoordig.
Freakiebeakie @John Doos28 augustus 2022 17:25
Zeker als je er rekening mee houd dat deze game al lang in ontwikkeling is, ik ga er dan ook van uit dat deze feature er eerst niet in zat en dat ze dat er bij gepropt hebben om de game nog enigszins proberen aan te passen naar het huidige niveau. Als ik de review van tweakers mag geloven is hey qua graphics etc nogal verouderd
youridv1 @Seth_Chaos26 augustus 2022 15:14
Ben het grotendeels met je eens.

Maar je kunt er lang niet vanuit gaan dat alle games het doen op resoluties breder dan 16:9. Zelfs moderne games niet altijd. 9/10 zijn cutscenes 16:9 zonder manier om deze breder te krijgen bijvoorbeeld

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 30 juli 2024 06:50]

Seth_Chaos @youridv126 augustus 2022 15:28
Tja ik zit ook al jaren films door een brievenbus te kijken, omdat één of andere idioot bedacht heeft dat het tof zou zijn om bredere tv's te maken. Ik snap nog steeds niet waarom mensen er bewust voor kiezen om schermen te kiezen die uitsluitend in één dimensie groter zijn, in plaats van twee dimensies. Laten we het er maar op houden dat die tv-fabrikanten wel een goede marketing afdeling hebben.
SHiNeye @Seth_Chaos26 augustus 2022 22:07
Ik snap nog steeds niet waarom mensen er bewust voor kiezen om schermen te kiezen die uitsluitend in één dimensie groter zijn, in plaats van twee dimensies.
Jij gebruikt 1:1 schermen dan? Of 4:3?
SebasKolk @Seth_Chaos26 augustus 2022 15:46
Wat ik niet begrijp van Youtube bijvoorbeeld, dan is er een trailer voor een film in 21:9 aspect ratio, maar dan is de trailer geupload in 16:9. Waarom? Youtube past het automatisch aan naar 16:9 of 21:9 afhankelijk van je monitor
youridv1 @SebasKolk26 augustus 2022 16:18
cinematic experience ;(

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 30 juli 2024 06:50]

Freakiebeakie @Seth_Chaos28 augustus 2022 17:27
Voor games is ultra wide goed te doen hoor. Ik heb zelf cuved ultra wide en kom weinig games tegen die niet fullscreen zijn
arbraxas @Seth_Chaos26 augustus 2022 15:07
Als eigenaar van een 32:9 monitor kan ik je melden dat lang niet elke game dat ondersteund.

Het zou inderdaad al 20 jaar moeten kunnen, helaas zijn er anno 2022 nog genoeg nieuwe releases die dat niet doen.
Alxndr @arbraxas26 augustus 2022 15:42
Met een 21:9 monitor heb ik bij de meeste games alleen problemen met de cutscenes, nog nooit in-game problemen gehad. Welke games heb je problemen mee?
SHiNeye @Alxndr26 augustus 2022 22:07
Elden Ring, om maar eens een recent voorbeeld te noemen.
Freakiebeakie @SHiNeye28 augustus 2022 17:29
Tja das omdat die ook maar door blijven kloten op een oude engine, tenminste ik denk dat dat het probleem is
arbraxas @Alxndr27 augustus 2022 14:42
Simpel, 32:9 word niet ondersteund. Dus geen resolutie beschikbaar in die verhouding.
Uiteraard kun je gaan stretchen etc, naar meestal ziet dat er niet uit.

Soms is het nog op te lossen met een hex edit, vaak gewoon geen oplossing.
Zoijar @Seth_Chaos26 augustus 2022 15:27
Een fov slider zou ook fijn zijn...
Pianist1985 @Seth_Chaos28 augustus 2022 22:57
Dat is niet correct. Ik heb diverse games die de afgelopen 20 jaar zijn uitgekomen en die niet eens ondersteuning voor een andere beeldverhouding dan 4:3 bieden. Voorbeeld: Hearts Of Iron II: Armageddon. Een game uit 2005.
EMR77 26 augustus 2022 15:00
Raar, dat er voorlopig alleen FSR 1.0 wordt ondersteund, terwijl er nog geen XeSS ondersteunde gpu's op de markt zijn. Blijkbaar, betalen Intel en Nvidia meer om dit te implementeren.
winwiz @EMR7726 augustus 2022 15:05
XeSS werkt ook om niet Intel GPU's met een kleine performance hit.
Ludewig
@winwiz26 augustus 2022 15:23
XeSS werkt ook op niet Intel GPU's met een kleine performance hit.
Dat is op termijn wel het plan, maar de eerste versie zou alleen op Intel-kaarten werken.

Op dit moment werkt het in elk geval nog nergens op, want het is nog niet uitgebracht...
zzzzz 26 augustus 2022 14:39
Kijk, dat geeft de burger moed :)
Kunnen we de ellende in ieder geval met high fps spelen.
tweakuwe 26 augustus 2022 14:57
Verder krijgt Skull & Bones een ontgrendelde framerate
Is dat niet meer de standaard bij PC games deze dagen?
SHiNeye @tweakuwe26 augustus 2022 22:08
Genoeg spellen die dat niet hebben nee.
eldeegee 26 augustus 2022 15:03
Ahh yes! hier zat ik al op te wachten, nu wordt het een goede game. Vooral ook breedbeeld support, ik was al aan het zoeken op zolder naar mijn oude CRT monitor.

[Reactie gewijzigd door eldeegee op 30 juli 2024 06:50]

mhnl1979 26 augustus 2022 15:07
Alsof je Pong een 4K make-over geeft :P
Kenny_026 26 augustus 2022 15:16
Ik heb de game op gamescom bekeken. In de basis ziet het er niet eens verkeerd uit. Maar de gameplay oogt ontzettend chaotisch en gewoon dom. Dit heeft absoluut geen lange levensduur. In de demo lieten ze zien hoe je een fort moet aanvallen en drie identieke torens moet vernietigen. Tot de laatste milimeter health van die dingen is er geen schade en met het laatste schot stort het in vier brokken in elkaar.

Een schat zoeken en resources gatheren is ook kansloos. Als je samen speelt en je bent op zoek naar een schat wil je op zn minst aan land en een grot in. Maar je krijgt een filmpje gepresenteerd hoe een kistje open gemaakt wordt. Bij resources gatheren krijg je knopje Y in beeld die je drie seconden ingedrukt moet houden en that’s it.

Erg matig allemaal. Publiek was ook doodstil aan het einde. Een verplicht klapje hier en daar.
youridv1 @Kenny_02626 augustus 2022 16:35
Een schat zoeken en resources gatheren is ook kansloos. Als je samen speelt en je bent op zoek naar een schat wil je op zn minst aan land en een grot in. Maar je krijgt een filmpje gepresenteerd hoe een kistje open gemaakt wordt. Bij resources gatheren krijg je knopje Y in beeld die je drie seconden ingedrukt moet houden en that’s it.
Wacht even, er is dus helemaal geen land of grot om te exploreren? Je krijgt gewoon een animatie?
Kenny_026 @youridv126 augustus 2022 16:50
Haha ja daar lijkt het wel op. In de hub kun je rondlopen maar dat lijkt alles te zijn.
Pianist1985 @Kenny_02628 augustus 2022 23:01
Ah het is een piratengame? De titel suggereert eerder schimmige achterkamertjespolitici die Satan aanbidden en perverse rituelen uitvoeren zonder dat ze in de gaten hebben dat Alex Jones zich met een camcorder in de bosjes verstopt heeft.
ItalianStyle 26 augustus 2022 15:43
Dolmen zou bij release ook XeSS krijgen wat niet is gebeurt.
Alxndr 26 augustus 2022 15:43
M'n enthousiasme voor deze game is net al professioneel onderuit gehaald door Jurjen, daar gaat dit niets meer aan veranderen.
TheGiantPotato 26 augustus 2022 21:02
Ik snap niet waarom ze alleen maar FSR 1.0 gebruiken, en niet 2.0.
Wel alle moeite doen om DLSS en XeSS (en XeSS is nog niet eens uitgebracht) te implementeren, maar niet FSR 2.0.

Voelt haast alsof iemand hogerop denkt dat "FSR is toch FSR dus doe maar 1.0 dat is makkelijker", erg jammer.
Zou juist een mooi spel zijn geweest om alle drie technieken te vergelijken, maar niet dus.

Hopen dat Hitman 3 hun FSR 1.0 wel updaten naar 2.0, dan kan het tenminste nog wel met dat spel.

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