Skull & Bones krijgt bij release ondersteuning voor DLSS, FSR en XeSS

Ubisofts komende piratengame Skull & Bones krijgt bij release ondersteuning voor Nvidia DLSS, AMD FSR 1.0 en Intel XeSS. Daarmee is het een van de eerste games die ondersteuning krijgt voor upscalingtechnieken van alle drie de grote gpu-makers.

Ubisoft bevestigt in een video over de 'pc-features' van Skull & Bones dat de piratengame ondersteuning krijgt voor Nvidia's DLSS en AMD's FidelityFX Super Resolution. Ubisoft bevestigt in een blogpost dat Skull & Bones ook ondersteuning krijgt voor Intels XeSS-techniek, die op dit moment nog niet beschikbaar is. Al deze technieken worden gebruikt in games om frames op een lagere resolutie te renderen en vervolgens te upscalen naar een hogere resolutie. Dat moet hogere framerates met relatief weinig kwaliteitsverlies opleveren.

Nvidia DLSS en Intel XeSS zijn beide temporal upscalers, die informatie uit voorgaande frames gebruiken om het huidige frame te verscherpen. In het geval van AMD's FidelityFX Super Resolution betreft het wel versie 1.0, verduidelijkt de ontwikkelaar op de webpagina van de game. Dat is, in tegenstelling tot FSR 2.0, een spatial upscaler die alleen informatie uit de huidige frame gebruikt om beeld te verscherpen.

Het is niet bekend of de game op een later moment FSR 2.0 krijgt. Volgens AMD is het echter relatief simpel om games die temporal upscalers als DLSS ondersteunen van FSR 2.0 te voorzien. DLSS, FSR 2.0 en XeSS lijken onder de motorkap namelijk op elkaar en vergen bijvoorbeeld dezelfde inputs van de game-engine. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over de technische werking van deze drie upscalingtechnieken.

Verder krijgt Skull & Bones een ontgrendelde framerate, raytracing en ondersteuning voor ultrawidemonitoren. Ubisoft maakt ook de systeemvereisten van het spel bekend. Tweakers publiceerde op vrijdag een preview van Skull & Bones.