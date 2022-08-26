Intel deelt nieuwe details en prestatieclaims over DLSS-tegenhanger XeSS

Intel heeft voor het eerst in maanden een update gegeven over XeSS, zijn tegenhanger voor DLSS en FSR 2.0. De fabrikant deelt onder meer prestatieclaims voor verschillende games. XeSS zou begin deze zomer uitkomen, maar die deadline is niet gehaald.

Intel meldt onder andere dat Call of Duty: Modern Warfare II bij de release ondersteuning krijgt voor XeSS. Die game komt op 28 oktober uit, dus XeSS zou in ieder geval voor die tijd moeten verschijnen. 3DMark krijgt daarnaast 'binnenkort' een XeSS-featuretest. Er zijn negentien games waarvan momenteel bekend is dat ze XeSS-ondersteuning krijgen, waaronder Hitman III, Shadow of The Tomb Raider, Ghostwire Tokyo en Death Stranding.

Intel toont ook nieuwe prestatieclaims voor XeSS, op een pc met Arc A770-videokaart en een resolutie van 2560x1440 pixels. Dat doet het bedrijf voor de performance- en balanced-modi van XeSS. De balanced-modus levert volgens het bedrijf framerateverbeteringen van 26 tot 75 procent, afhankelijk van de geteste game. In het geval van de performance-modus liggen die verbeteringen tussen de 37 en 111 procent, claimt de fabrikant. Cijfers voor de quality- en ultra-quality-modi, die een betere beeldkwaliteit moeten leveren, deelt het bedrijf niet.

XeSS is upscalingtechniek voor games, waarbij frames op een lagere resolutie worden gerenderd en vervolgens worden opgeschaald naar een hogere resolutie. Dat moet leiden tot betere framerates zonder veel kwaliteitsverlies. Het betreft daarbij een implementatie van temporal upscaling. Daarmee wordt informatie uit voorgaande frames gebruikt om het huidige frame te verscherpen. De werking van XeSS is daarmee vergelijkbaar met DLSS van Nvidia en FidelityFX Super Resolution 2.0 van AMD.

Intel XeSS wordt open source en werkt ook op videokaarten van andere fabrikanten. Daarvoor is wel ondersteuning voor Shader Model 6.4 of nieuwer nodig. AMD-videokaarten vanaf de Radeon RX 400-serie en Nvidia GeForce GTX 1000-kaarten en nieuwer kunnen met SM 6.4 overweg. Tweakers schreef eerder een uitgebreid achtergrondverhaal over temporal upscaling, waarin de werking van Intel XeSS, Nvidia DLSS en AMD FSR 2.0 naast elkaar worden gelegd.