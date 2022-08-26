Waze stopt met carpoolfunctionaliteit

Alphabet-dochter Waze zet haar projecten stop op het gebied van carpoolen. In de VS, Brazilië en Israël faciliteerde de navigatieapp het delen van auto's tijdens woon-werkverkeer. Volgens Waze wordt de functie niet genoeg gebruikt.

In een bericht aan The Verge legt Waze uit dat de app voordat de coronacrisis uitbrak 'voornamelijk een forensenapp was', maar dat sindsdien 'er meer andere ritjes gemaakt worden dan woon-werkverkeer'. Waze schrapt naar aanleiding daarvan de carpoolfunctie en stelt dat: "Dit betekent dat we de mogelijkheid hebben om nog meer impactvolle manieren te vinden om een wereldwijde gemeenschap samen te brengen om realtime inzichten te delen en elkaar te helpen het verkeer te slim af te zijn."

De coronacrisis heeft een demping gegeven aan de populariteit van de functie. In de auto zitten met vreemden is door het coronavirus riskanter geworden en woon-werkverkeer is op enig moment ook sterk afgenomen door de opkomst van thuiswerken.

Waze keek bij de functie naar de routes die gebruikers van en naar hun werk afleggen en bracht gebruikers die zouden kunnen carpoolen in contact met elkaar. Bestuurders konden twee ritten per dag delen. Ook faciliteerde het kostendeling voor de inzittenden, maar winst maken was er niet bij. Het doel hier was hetzelfde als van de gehele Waze-app: files bestrijden.

Waze carpool fixed
Beeld: Waze via 9to5Mac

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 26-08-2022 09:23 203

26-08-2022 • 09:23

203

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DarthKZ 26 augustus 2022 10:42
Ik heb vaak Waze en Google maps geprobeerd, ik kom elke toch terug bij Maps wegens betere rijadviezen/reistijd.
Ervaren jullie dit ook?
Nimac91 @DarthKZ27 augustus 2022 01:41
Nee, ik zweer er echt bij dat maps belachelijk slechte routes aan mij geeft en Waze juist het altijd goed aanpakt. In Amsterdam stuurt maps me door de grachten heen ipv hoofdroutes. De info die je bij Waze krijgt is ook in het bijzonder accuraat en snel.

Stilstaande auto's, flitsers en gesloten routes staan er binnen enkele minuten op door de community die dit doet. Bij maps sta ik geregeld bij een gesloten route.

Tevens is Waze een leuke app met veel meer functies. Het kunnen kiezen van een groot arsenaal aan stemmen, aanpassen van thema en een heleboel opties die maps niet heeft.

[Reactie gewijzigd door Nimac91 op 22 juli 2024 18:29]

Boefmans @Nimac9128 augustus 2022 17:22
Zelfde ervaring. Wat ik wel mis bij Waze is laadpalen.... Een dergelijke integratie komt wss nog wel
BCC @Boefmans29 augustus 2022 10:07
Ja, als waze gebruikers bijvoorbeeld ook kunnen bijhouden wel defect zijn, dan zou dat een mooie feature zijn.
colruytXD @DarthKZ26 augustus 2022 13:00
Naar mijn ervaring zijn de reistijden hetzelfde. Het enige verschil vgm is de UI, wat van waze gewoon beter is.
Glodenox @colruytXD26 augustus 2022 15:56
Dat zou indrukwekkend zijn voor beide producten, aangezien ze een helemaal ander routeringsalgoritme gebruiken en een helemaal andere kaart :) Ze zijn even gelijkend op elkaar als TomTom en Garmin, ook al hebben Waze en Google Maps hetzelfde moederbedrijf.

[Reactie gewijzigd door Glodenox op 22 juli 2024 18:29]

Nimac91 @Glodenox29 augustus 2022 12:01
Uiteindelijk lijkt mij het niet meer dan logische dat iedere navigatie systeem simpelweg de meest efficiente route wilt en is het dan ook niet gek dat je met totaal verschillende algoritmes toch op dezelfde conclussie komt in grootste aantal gevallen. Vaak is er een duidelijk goeie route en dan een B of C route die simpelweg veel meer tijd in beslag neemt.

De echte corner cases komen echter in Amsterdam voor. Je merkt daarin duidelijk welke navigatie systemen je langs de grachten laat rijden en welke de hoofdroutes pakt. Waarin grachten soms in afstand enkele 100en meters korter zijn maar in tijd hetzelfde. Toch wil je liever via een hoofdroute. Google maps doet het meestal goed maar ik kreeg geregeld een route die onnodig langs de grachten ging.

Bij Waze had je dit probleem ongeveer 4 jaar geleden heel erg en dat hebben ze helemaal schoongepoetst. Nu stuurt ie je gewoon via de hoofdwegen.

[Reactie gewijzigd door Nimac91 op 22 juli 2024 18:29]

Little_Ad @DarthKZ26 augustus 2022 14:42
Ik heb juist de tegenovergestelde ervaring. Waze geeft mij (zeker op veel gereden trajecten in NL) een zeer nauwkeurige ETA. Maps zit er vaak een paar minuten naast.

Afgelopen zomer in Frankrijk/Italië met Waze en Maps dezelfde route gepland. Op een rit van 5 uur zat er 30 minuten verschil in de verwachte reistijd (waze was sneller). De uiteindelijke feitelijke reistijd lag er een beetje tussenin al kwam het dichter bij Waze in de buurt.
Maar he, dan is n=1.
Jan Onderwater @Little_Ad27 augustus 2022 08:53
Waze op je telefoon hebben in Frankrijk is verboden, kan je een flinke boete opleveren, 1500 Euro. Hij meldt namelijk flitsers, politiecontroles, etc en dat mag niet in Frankrijk.
dretje @Jan Onderwater27 augustus 2022 09:33
In Frankrijk geeft Waze zones aan waar controle staat.
Niets fout aan en juridisch ook ok.
criminologgje @Jan Onderwater27 augustus 2022 10:15
Dat is al verouderde info dacht ik. Ze hebben afspraken gemaakt zoals hierboven gezegd met ´zones´.
cedrix5 @criminologgje28 augustus 2022 20:04
In realiteit staan flitsers er nog wel op als ‘politie’ via de community. Maar Waze geeft het zelf niet meer aan inderdaad
DonSebas @DarthKZ26 augustus 2022 13:32
afgelopen vakantie in Scandinavië heb ik maps ook wel vaker gebruikt dan Waze omdat Waze mij wel eens voor een veerboot zette (terwijl ik die optie uit had)
glatuin @DonSebas26 augustus 2022 14:01
Waze is afhankelijk van zijn gebruikers die genoeg (bruikbare) input opleveren. In Noorwegen heb ik ook issues gehad met waze. Eigenlijk geldt dat waze in dunbevolkte/weinig bezochte gebieden niet heel handig is. Ik geloof dat ik de helft van mijn reis in Noorwegen maar google maps had gebruikt.
dretje @DarthKZ27 augustus 2022 09:32
Hoi D, je hebt helemaal gelijk als het gaat om de routes die Waze kiest.
Ondanks dat prefereer ik Waze en gebruik ik die in 99% van de gevallen.
Echter Waze lijkt soms zijn gekke uurtje te hebben en de meest onlogische keuzes op je route te presenteren.
Af en toe denk ik dat er meerdere development teams zijn die een ander algoritme gebruiken.
Echter is de interface wel heel fijn.
Sieb2 @dretje27 augustus 2022 11:23
Echter Waze lijkt soms zijn gekke uurtje te hebben en de meest onlogische keuzes op je route te presenteren.
Wellicht even kijken naar hoe je Waze hebt ingesteld. Er zijn meerdere opties die je route best drastisch kunnen wijzigen zoals het vermijden van lastige kruispunten.
criminologgje @DarthKZ27 augustus 2022 10:17
Helemaal niet.
Heb ook al beide voor zelfde rit geprobeerd en Maps stuurde me recht een grote file in terwijl Waze me netjes errond stuurde.
iqcgubon @DarthKZ29 augustus 2022 14:52
Ja. Waze stuurt mij maar al te vaak langs die kleine boerenbaantjes om toch maar 10 seconden reistijd te besparen. Dat is gewoon belachelijk.
Umbrah 26 augustus 2022 09:47
Laat ik voorop stellen dat ik Waze voor een hele hoop dingen geweldig vindt. De navigatie is goed, het past zich makkelijk aan, het ziet er best aardig uit, en de Android Auto integratie is uitstekend.

Waze is echter voor de steeds grotere groep EVers onder ons op de lange ritten (>400km) steeds minder praktisch. Waarom? Waze zuigt voor EV's. Je kan als brandstof soort alleen fossiel soorten aangeven, en er is geen manier om via een API als BlueLink ook de SOC van je auto uit te lezen, hoewel dat ook via een ODB dongle kan natuurlijk. Waze weet ook niet wat je laadmogelijkheden zijn (mijn huidige auto kan 'slechts' 69 kW DC laden voor de range extendo-stukjes, maar m'n nieuwe kan wel tot ongeveer 250kW, het soort paal wordt dan ook een factor), en kan dus ook geen 'guessometer' spelen. Nogmaals: ik maak van een mug een olifant, de hoeveelheid keren dat ik meer dan m'n range rijd en dus een stop-plannende navigatie WIL (zoals ABRP) zijn in 'aantal keer per jaar' uit te drukken ipv "per maand", maar het zou denk ik Waze voor de meer modern gerichtte medemensch die niet zo graag meer dino-sap verbrand een welkome functie zijn. Vooral omdat praktisch ELK merk (op een enkeling na) goeie Android Auto/Apple integratie heeft, en dus waze ín de auto kan draaien. Meer dan zelfs een carpool functie.
DonChaot @Umbrah26 augustus 2022 11:13
Je behoeftes zijn anders geworden, dat maakt Waze niet slechter natuurlijk :)
De functionaliteit voor fosiele rijders is ook maar beperkt natuurlijk. Ze tonen op de kaart waar tankstations zijn en de community kan ingeven wat een liter daar kost. Toen ik nog fosiel reed heb ik daar denk ik nooit gebruik van gemaakt want ik had toch al mijn vaste adres.
ABRP werkt voor langere ritten omdat ze er dan vanuit kunnen gaan dat je voor de dc laders kiest. Voor woon werk verkeer waar Waze voor bedoelt is werkt dat niet. De keuze voor wel/niet laden hangt van veel dingen af, waar ga ik naar toe, hebben ze daar een ac lader, ben ik er lang genoeg om ac te laden etc.
Maar het toevoegen van een layer met de dc laders op de kaart zou inderdaad al wel fijn zijn :)
Robby517 @DonChaot26 augustus 2022 11:24
Je behoeftes zijn anders geworden, dat maakt Waze niet slechter natuurlijk :)
Het maakt Waze wel slechter als ze niet kunnen mee-evolueren met de veranderde behoeftes van hun gebruikers. In een wereld waarin we stilaan vaarwel zeggen tegen de auto's op fossiele brandstoffen, is het enorm achterhaald om de brandstofopties nog niet eens te updaten.
Glodenox @Robby51726 augustus 2022 16:02
Het probleem is alleen dat het hier niet gaat over een simpele update. Het toevoegen van pakweg LPG of CNG vereist inderdaad alleen maar het toevoegen van een extra optie. Maar er zijn veel meer variabelen als het gaat over het opladen van een wagen: de ondersteunde stekkers, de oplaadsnelheid, het aantal plaatsen, de beschikbaarheid van die plaatsen (bezet of defect), met welke pas kan je betalen, ... Als je het goed wilt doen, kruipt daar redelijk veel werk in.

Naar mijn gevoel is Waze er zeer laat mee begonnen, maar ik kan je wel meegeven dat ze er mee bezig zijn.
Glodenox @Umbrah26 augustus 2022 12:21
Het zal je niet verbazen dat Waze de evolutie naar EV ook ziet aankomen en hiermee bezig is. Het is momenteel wel mogelijk om te zoeken naar laadpalen, maar dat is uiteraard niet voldoende. Veel meer dan geduld vragen kan ik jammer genoeg niet doen.

De grootste reden waarom ze hier nog niet zo ver mee staan bevindt zich eigenlijk in het onderwerp van dit artikel. Een groot deel van het ontwikkelteam heeft zich volledig gefocust op Waze Carpool, waardoor de ontwikkeling van de Waze app zelf op een lager pitje kwam te staan. De nieuwe CEO had al duidelijk aangegeven dat de focus terug verlegd ging worden, maar ik had eigenlijk niet verwacht dat het hele project hiervoor opgeofferd ging worden.
Umbrah @Glodenox26 augustus 2022 12:31
Voor de lange ritten (die ik niet met ABRP doe) heb ik inderdaad de NewMotion app op m'n telefoon, die goed bladerbaar is vanuit Android Auto (met filters), én met één druk op de knop naar Waze kan delen. Maar goed, nogmaals, met m'n huidige 28kWh accu (Ioniq 2018) is het al zelden een ding, met m'n nieuwe auto (Ioniq 5) zal het hooguit één a twee keer per jaar een ding zijn. Ik kan zowel thuis, áls op het werk (als het moet) gewoon aan een AC paal staan, en heb daardoor eigenlijk altijd een 'volle' accu. Vol tussen aanhalingstekens omdat ik maxima heb ingesteld.
coolkil @Umbrah26 augustus 2022 11:10
Hoewel het met EV zeker beter zou kunnen binnen Waze is voor een groot deel van de ritten die je doet 1 volle accu voldoende. Alleen als je op vakantie gaat of structureel lange afstanden rijdt zou een EV functie wat toevoegen.
Glodenox 26 augustus 2022 12:32
De nieuwe CEO van Waze had na enkele maanden inwerken al aangegeven dat ze de focus van de ontwikkeling terug naar de Waze app zelf wou brengen en Carpool minder aandacht wou geven. Ik had alleen niet verwacht dat ze ook echt het project in zijn geheel ging gaan stopzetten. Bepaalde functies die men uitgewerkt heeft voor Waze Carpool gaat men in de Waze app kunnen gebruiken, dus het werk zal in elk geval niet voor niets geweest zijn.

Eigenlijk was het wel ergens te verwachten. Sinds COVID-19 zullen mensen er veel minder voor open staan om de wagen te delen met een onbekende. Als je doelpubliek zo hard krimpt en de business case niet meer klopt, kan je het project inderdaad best stopzetten. Meer carpoolen zou nochtans een mooi onderdeel kunnen zijn van het verminderen van het autoverkeer. En Waze heeft al de informatie van hoe mensen rijden, en dus ook wie er samen zou kunnen carpoolen.
Darksteel83 26 augustus 2022 09:36
Ik denk dat zoiets als carpoolen met onbekenden pas echt goed gaat werken met zelfrijdende taxibusjes. Die je dan slim kunt plannen met een app.

[Reactie gewijzigd door Darksteel83 op 22 juli 2024 18:29]

phYzar @Darksteel8326 augustus 2022 10:42
De enige verschillen tussen een robotaxi (zelfrijdende taxi) en een gewone taxi ("vleestaxi" :+ ) zijn het materiaal waaruit de chauffeur bestaat en de kosten daarvan. Als een app een robotaxi kan plannen kan hij ook een vleestaxi plannen. Het enige echte verschil is de kosten, en met de systematische onderbetaling van chauffeurs/koeriers/bezorgers van techbedrijven kan dat nog wel eens een businesscase zijn waarin de uitgebuite chauffeur de kiloknaller met voorkeur blijft.
Darksteel83 @phYzar26 augustus 2022 11:09
Een app zou nu inderdaad ook al meerdere mensen bij elkaar in een taxi kunnen plannen. Maar nu gebruik je een taxi eigenlijk alleen voor korte ritjes. Ook worden er nu nog niet zoveel taxi's gebruikt want ze zijn door de bestuurder eigenlijk best wel duur.

Maar mijn oma ging vroeger wel met een busje mee die dan meerdere andere mensen 2 uur verderop bracht. Dat was alleen bedoeld voor hulpbehoevende mensen. En moest je echt heel ruim van te voren aanvragen. Dit busje nam 2-4 mensen tegelijk mee voor de meeste tripjes. X aantal ritten/kilometers waren best goedkoop maar daarna werd het best wel duur.
phYzar @Darksteel8326 augustus 2022 11:27
Maar nu gebruik je een taxi eigenlijk alleen voor korte ritjes. Ook worden er nu nog niet zoveel taxi's gebruikt want ze zijn door de bestuurder eigenlijk best wel duur.
Ik heb persoonlijk niet de verwachting dat omdat robotaxi's goedkoper zouden kunnen zijn voor de uitbater ze ook goedkoper zijn voor de klant. Ik denk daarom dat als de manier waarop mensen de taxi gebruiken vooral komt door de prijs, het gebruik dus ook niet persé zal veranderen.
TheVivaldi @Darksteel8326 augustus 2022 12:24
Maar mijn oma ging vroeger wel met een busje mee die dan meerdere andere mensen 2 uur verderop bracht. Dat was alleen bedoeld voor hulpbehoevende mensen. En moest je echt heel ruim van te voren aanvragen. Dit busje nam 2-4 mensen tegelijk mee voor de meeste tripjes. X aantal ritten/kilometers waren best goedkoop maar daarna werd het best wel duur.
Klopt, dat bestaat nog steeds en heet Valys.
Darksteel83 @TheVivaldi26 augustus 2022 12:47
Die naam wist ik niet. Maar voor mijn oma was het een erg handige mogelijkheid. Nu zijn ook dit soort ritten wat te zwaar voor haar. Mooi dat het er is en dat andere het kunnen gebruiken.
Andros @Darksteel8326 augustus 2022 09:46
Waarom zou dat beter zijn dan taxibusjes met bestuurder of de huidige carpoolplaatsen die al gebruikt worden? Welk voordeel biedt dat om de enorme ontwikkelkosten van zo'n zelfrijdend ding te verantwoorden?
Darksteel83 @Andros26 augustus 2022 09:56
Die zelf rijdende taxibusjes komen denk er denk ik heel snel als er goed zelfstandig rijdende auto's zijn. De ontwikkelingen kosten voor zelf rijdende auto's worden nu al betaald door bedrijven die daar brood in zien.

Ik denk dat die taxibusjes ook snel gaan carpoolen omdat het is gewoon goedkoper om deze via een app slim in te plannen zodat het busje meerdere mensen meeneemt. De aanbieder van de app weet gewoon wie er vanaf waar naar welke plek wil op welk moment en kan dit dan groeperen voor een korting per passagier.

Het is tegen die tijd ook beter dan een taxi met bestuurder omdat de bestuurder dan niet meer nodig is. Waarschijnlijk is het dan ook veiliger om een zelfrijdende taxi te hebben dan eentje met een bestuurder.
nightgold @Darksteel8326 augustus 2022 10:58
Klinkt als een bus, iets die we al hebben rondrijden. Degenen die nu geen bus nemen, zie ik dan ook niet plotseling wel een "taxi busje" nemen.
Darksteel83 @nightgold26 augustus 2022 11:16
Een groot nadeel van OV is dat het vaak niet precies naar je bestemming gaat. Soms gaat het OV heel erg niet naar je bestemming toe. Ook gaat het OV vaak niet direct naar je bestemming toe. Maar moet je eerst naar een centraal punt toe.

Denk hierbij aan de Uber app als je hier ooit mee gewerkt heb. Hier vul je in waarvandaan je naar waar toe wil. De app geeft dan aan wanneer en waar de Uber is die op komt halen en wat de kosten zijn.
Alleen met zelf rijdende taxi busjes. Die alleen voor diverse trips nog wat andere mensen oppikken op de route.
De doelgroep zijn juist de mensen die nu al een Uber willen nemen. Maar die daarvoor liever minder betalen door hem te delen. Voor het delen van ritten is taxibusje handiger dan een normale auto.
TheVivaldi @Darksteel8326 augustus 2022 12:23
Daarentegen is, in elk geval de bus dan, wel een stuk goedkoper dan een taxi. Zelfs al zouden de kosten omlaag gaan omdat de busjes zelf rijden en een groepskorting wordt berekend, dan nog is de techniek voorlopig nog niet zó goedkoop waardoor de bus nog altijd goedkoper blijft.
Darksteel83 @TheVivaldi26 augustus 2022 12:43
Op een traject waar voldoende mensen in de bus willen zitten. Zal een grote bus waarschijnlijk goedkoper zijn dan een kleiner taxi busje.
Maar ik heb zelf ook wel vaker als enige passagier in een grote bus gezeten. Dan zijn de kosten niet lager.
TheVivaldi @Darksteel8326 augustus 2022 12:45
Sorry, verkeerd verwoord. Ik bedoelde dat de kosten voor passagiers lager zijn, zelfs op minder bezette buslijnen. De kosten van een taxi zijn hoger, ook als ze zelfrijdend gaan worden omdat de eerstkomende 20 jaar of zo (mijn ruwe schatting) de kosten voor het bedrijf alsnog hoger zijn daar de techniek gewoon duurder is. En daarmee wordt het voor passagiers dus ook niet heel veel goedkoper, waardoor de bus alsnog goedkoper is.
Darksteel83 @TheVivaldi26 augustus 2022 13:14
Het zou mijn trouwens helemaal niet verbazen als je zelfrijdende gewone auto's, taxibusjes, gewone bussen, bestel busjes en vrachtwagens naast elkaar hebt. En dan ze allemaal hun eigen rol hebben.

Zelf verwacht ik dat kosten voor het zelfrijden vooral in het begin zitten. En dan het daarna per voertuig niet zo heel erg duur wordt. Maar dit is natuurlijk nog wel afwachten. Ik dacht deze kosten vooral afhankelijk waren van of en zo ja welke Lidar nodig is. Maar die uitgebreide Lidar die Waymo/Google gebruikt koste in 2019 ook nog maar iets van 7500. Terwijl deze vroeger veel duurder was. Mocht het zonder Lidar ook goed kunnen dan is het nog een stuk goedkoper.

Maar als een zelfrijdende voertuig bijvoorbeeld 100.000 extra kost, dan zul je deze kosten alsnog snel terugverdienen voor gebruik als een taxi/bus. Want je kunt waarschijnlijk 2 -3 chauffeurs er mee uitsparen aan uren die je kunt rijden in een week.

Ik denk dat het echt snel kan gaan als het goed genoeg werkt.
WillySis @Darksteel8326 augustus 2022 12:00
Met een echte bestuurder gaat het toch net zo gemakkelijk?
Probleem is vooral dat je moet weten wie er rond dezelfde tijd dezelfde route aflegt. Je ziet wel vaak dezelfde auto's onderweg, maar het is lastig om met elkaar in contact te komen.
Juist nu, met de hoge brandstofprijzen, is carpoolen extra interessant. Of Waze nu de ideale app is vraag ik me af. Juist tijdens woon/werk verkeer gebruik je Waze niet zo vaak. Die route kunnen de meeste mensen wel dromen.
Darksteel83 @WillySis26 augustus 2022 12:40
Het is inderdaad het probleem dat je moet weten wie wanneer welke route aflegt en ook dat je zeker weten weer terugkomt.
Als je een app hebt voor zelf rijdende taxibusjes dan komt die data vanzelf bij de aanbieder van die app.

Als je nu kunt carpoolen is het ook zeker de moeite om het te gaan doen. Zelf doe ik het in praktijk alleen als je met vrienden afspreekt om naar een evenement te gaan bijvoorbeeld.
mr_evil08 26 augustus 2022 09:28
Ik heb mij altijd al afgevraagd waarom de overheid geen APP promoot.
Verwijderd @mr_evil0826 augustus 2022 09:35
Auto's zijn het probleem, niet de oplossing.
computer1_up @Verwijderd26 augustus 2022 09:51
In de Randstad misschien. Daarbuiten? Veel succes als je daar voor alles het OV moet gebruiken, zelfs áls het al een flink stuk beter zou worden.
Jeroen73 @computer1_up26 augustus 2022 11:15
In de Randstad misschien. Daarbuiten? Veel succes als je daar voor alles het OV moet gebruiken, zelfs áls het al een flink stuk beter zou worden.
Welkom in Drenthe! Twee keer per uur vanuit de woonwijk een stadsbus naar het station, daar geen aansluiting op een lijndienst die alle dorpen aandoet die enigszins op de route kunnen liggen en dan vanaf het station geen aansluiting op de stadsbus naar een industrieterrein levert me een reistijd op van ongeveer 3 keer de tijd die het me kost per auto (ik kán niet eens op tijd komen met het OV) en twee keer zo hoge kostprijs. Ander werk zoeken dan maar, als de auto eruit moet, of verhuizen.
EnigmaNL @Jeroen7326 augustus 2022 11:22
Dat is niet alleen in Drenthe hoor, zodra je buiten de randstad bent begint het OV al meteen een heel stuk slechter te worden.
Ascension @Jeroen7326 augustus 2022 11:52
(E)-bike!
Wouterie @Jeroen7326 augustus 2022 12:45
Ik woon echt (met de auto) 15 minuten buiten de randstad en letterlijk op de brug waar je de randstad binnenrijd stopt en begint (net welke kant je op wilt) de fatsoenlijke dienstregeling. Al zou het goedkoper zijn dan nog vertik ik het om er minimaal 1,5 keer zo lang over te doen. En dat is wanneer het allemaal goed gaat!
multikoe @computer1_up26 augustus 2022 10:03
Wie zegt dat je het OV voor *alles* moet gebruiken? Het is een beetje een hype tegenwoordig: maak een argument extreem en schiet het dan af.
Auto's zijn een probleem omdat het er zo verschrikkelijk veel zijn. Als je dat aantal terug weet te brengen is het probleem (voor een groot deel) opgelost.
computer1_up @multikoe26 augustus 2022 10:58
Het ding is, zodra je eenmaal een auto hebt, is het niet logisch om de auto te laten staan en dan alsnog het OV te pakken. Ja, je bespaart benzinekosten, maar zaken zoals motorrijtuigenbelasting, verzekering, afschrijving etc. lopen gewoon door, dus die kosten heb je ook als je met het OV gaat.
En als je nog geen auto hebt, dan ben je idd aangewezen op carpoolen, carsharing, auto huren/lenen van iemand, en dat is niet altijd zo handig als het klinkt.

Dat is natuurlijk wel een hele goede optie, als dat een stuk beter zou gaan. Maar ik vraag me af of dat het aantal auto's dusdanig ver kan terugdringen dat het de moeite loont.

En zie mijn reactie hieronder over hoe in mijn regio het OV geregeld is. De meningen zijn verdeeld, die van mij is in ieder geval dat het bagger is. "Het OV brengt me naar een plek waar ik niet wil zijn, om een tijd die me niet uitkomt." is een gedachte die ik hier vaak heb.

[Reactie gewijzigd door computer1_up op 22 juli 2024 18:29]

multikoe @computer1_up26 augustus 2022 11:35
Als je al een auto hebt, dan hoef je die niet te houden. Veel mensen (zeker in de buitengebieden) hebben meerdere auto's voor de deur staan omdat ze elk voor zich een auto nodig hebben om naar hun werk te gaan, boodschappen te doen, kinderen weg te brengen. Als het openbaar vervoer op orde zou zijn dan zou je misschien een auto weg kunnen doen. Kinderen kunnen met de bus of op de fiets, boodschappen doen kun je plannen, naar je werk kun je met een combinatie van fiets en openbaar vervoer. En soms kun je ergens niet naar toe.. Wij hebben dat zelf gedaan door gewoon alternatief vervoer te zoeken (openbaar, fiets, lenen, meerijden). Het is wat meer "gedoe" of, zoals jij het omschrijft, niet zo handig, maar het is te doen en je bespaart een paar honderd euro per maand die je kunt gebruiken voor dat alternatieve vervoer.
computer1_up @multikoe26 augustus 2022 11:37
Totdat het alternatieve vervoer onder de streep meer kost dan een auto, zoals het regionale OV-abbo dat ik even nodig had om van thuis tot mijn middelbare school te komen, dat ruim 100 euro de maand kostte.
multikoe @computer1_up26 augustus 2022 12:05
Met 'goed geregeld' openbaar vervoer bedoel ik ook dat het prijstechnisch gunstig is.
computer1_up @multikoe26 augustus 2022 12:14
Opzich een goed punt, maar tenzij we OV kunnen krijgen dat:
- Net zo snel is als een auto voor >70% van de routes die ik zou maken
- Goedkoop genoeg dat het op z'n minst niet duurder is dan een auto om dit bovenstaande te doen
- En voor mij specifiek: niet zo stressvol is i.v.m. drukte, constant wisselende dienstverleningstijden etc. (maar dit is niet heel realistisch)
dan is het inderdaad interessanter om het OV te pakken voor mij. Maar zeker die eerste 2 punten maken het voor heel veel mensen niet haalbaar om het OV te gebruiken in de huidige staat, en zijn ook niet dingen die ik ooit zal zien gebeuren.
nst6ldr @multikoe26 augustus 2022 11:49
[...] maar het is te doen en je bespaart een paar honderd euro per maand die je kunt gebruiken voor dat alternatieve vervoer.
Met een EV is dit écht niet meer aan de orde. Daar komt bij dat je reistijd overslaat in je hele betoog.
multikoe @nst6ldr26 augustus 2022 12:07
Waarom is dat met een EV niet meer aan de orde?
nst6ldr @multikoe26 augustus 2022 12:11
Belastingtechnisch, qua verbruik en in aanschaf is dat in vergelijking met het OV in veel gevallen echt stukken goedkoper.

Daar komt bij dat je met een ICE auto van €500,- er ook al heel snel bent - wat prima kan als je je geen zorgen maakt over uiterlijk of stijl.
misterbennie @computer1_up26 augustus 2022 10:32
Ik woon in Margraten (Zuid Limburg) en het openbaar vervoer is hier meer dan perfect geregeld.
Dus nee, ook buiten de randstad is het openbaar vervoer zo slecht nog niet.

Daar staat tegenover dat het meestal perfect geregeld is als je binnen de streek ergens naartoe moet.
Van Margraten naar Groningen is een ander verhaal (Qua tijd dan, want er rijden gewoon veel bussen en treinen).
computer1_up @misterbennie26 augustus 2022 10:56
Nou, als ik van Bocholtz naar Heerlen moest, dan was het ruim 4x zo lang, minder prettig én duurder dan met de auto. En da's dezelfde Zuid-Limburg waar je het over hebt, nee, het is hier alles behalve perfect geregeld.

Waar ik nu in Heerlen woon, is het ruim 3 kwartier lopen naar het busstation (& treinstation), en de dichtstbijzijnde bushalte is alsnog een 10 minuten lopen, waarna het alsnog een 20 minuten kost om tot bij het station te komen. Dat is dus +30-45 minuten per reis, en dan nog eens vanuit het station naar de volgende halte, die ook regelmatig nog 10-20 minuten lopen is van waar ik daadwerkelijk moet zijn. Met de auto? In parkstad ben ik in 10-25 minuten wel zo'n beetje overal waar ik wil komen.

Om nog maar te zwijgen over hoe de bussen van Arriva er vaak uit zien van binnen, wat niet ongewoon is bij OV dat door veel mensen gebruikt wordt. Maar het maakt het er niet prettiger op.

[Reactie gewijzigd door computer1_up op 22 juli 2024 18:29]

Dexmael @computer1_up26 augustus 2022 11:44
Voor die afstanden kan je ook de fiets pakken
computer1_up @Dexmael26 augustus 2022 11:53
Om vervolgens alsnog een uur onderweg te zijn? No thanks.
misterbennie @computer1_up26 augustus 2022 12:10
Het zal echt wel afhangen van waar je precies woont en Bocholtz zit tegen het randje van Nederland en ligt inderdaad niet ideaal. Simpelveld (1 km verderop? is al een stuk prettiger voor het OV).
computer1_up @misterbennie26 augustus 2022 12:13
Simpelveld is idd beter geregeld, maar nog steeds niet wat ik perfect zou noemen. Het duurt vanuit Simpelveld nog steeds zo'n 45 minuten totdat ik in Heerlen zou zijn. Als je in Heerlen op 5 minuten van het station woont, dan is het goed, dan ben je nog in een best redelijke tijd op veel belangrijke plekken.

Met een auto ben je een heel stuk minder afhankelijk van waar je woont om gelijkmatige reistijden te hebben.
PageFault @Verwijderd26 augustus 2022 09:43
Auto's zijn de (slechte) work-around voor te duur en te beperkte beschikbaarheid van OV. en het feit dat de overheid in de jaren 90 promootte dat je prima in Groningen kunt wonen en in Amsterdam kunt werken...

[Reactie gewijzigd door PageFault op 22 juli 2024 18:29]

Retrospect @PageFault26 augustus 2022 09:53
Het is ook de overheid die steeds verder centraliseert waardoor mensen steeds verder naar hun werk moeten reizen. OV is heel leuk in groot stedelijk gebied maar veel mensen in het noorden en oosten zijn gewoon aangewezen op hun auto om ergens te komen. En tenzij de overheid er jaarlijks vele honderden miljoenen extra subsidie tegenaan gooit gaat het OV daar nooit kunnen concurreren met de (eigen) auto.
PageFault @Retrospect26 augustus 2022 10:43
OV kost de overheid dus geld, terwijl auto's op heel veel vlakken geld opleveren (BPM, wegenbelasting, bekeuringen, accijns op brandstof, ....). Dat is de primaire reden om niks aan het OV te doen gok ik.
nst6ldr @Frame16426 augustus 2022 12:04
Mijn hele studententijd. Tentamens gemist door vertraging (en zelfs een machinist die ter plekke ontslag nam en dit over de intercom aankondigde), talloze keren ziek geworden van mensen die recht in m'n smoel hoesten omdat het tiefus druk is, meerdere keren gestrand door weersomstandigheden, vechtpartijen gezien tussen zwartrijders en conducteurs. Al met al geen toffe 4 jaar geweest.

Ik ga nu 7 jaar lang met 3 verschillende auto's naar het werk (begonnen met een afgetrapt ding natuurlijk) en ben in totaal 1 keer te laat geweest door een aanrijding. Tevens plakken mijn schoenen in de auto nooit van gelekt bier op de grond, liggen er nooit etensresten op m'n stoel, en ben ik in mijn auto nog nooit 'kankerhomo' genoemd door scholieren omdat ik vraag of ze hun Bluetooth speaker ook zachter kunnen zetten.
VodaNL @Frame16426 augustus 2022 10:20
Jawel hoor, het OV is gewoon dramatisch.
De prijs is hoog.
Frequentie is laag.
Aansluitingen beroerd.

Wellicht dat bovenstaande beter is in de stad, maar als je in een dorp woont dan is het OV echt dramatisch geregeld.
FietsCAD @VodaNL26 augustus 2022 13:04
Dan kan het nog steeds beter zijn dan in het buitenland?

Een OV verbinding die om de 10 minuten tussen 2 dorpen in Noord Groningen rijdt is gewoon geld en energieverspilling.
Darksteel83 @Verwijderd26 augustus 2022 09:42
Om van de ene plek die niet in een grote stad is, naar een andere plek te gaan die niet in een grote stad is, zijn auto's toch wel ideaal hoor. Zeker als het ook redelijk ver weg is. Het duurt anders echt veel langer voordat je er bent. En op sommige momenten kom je er anders gewoon niet.

Auto's hebben verder wel een behoorlijke milieu impact. Dus zeker wel nadelen.
Verwijderd @Darksteel8326 augustus 2022 11:16
Ik zeg niet dat het niet ideaal is. Rij zelf ook gewoon naar mijn werk. Maar beter OV kan dit echt wel oplossen.
Darksteel83 @Verwijderd26 augustus 2022 11:20
Tenzij het superslim zelfrijdend vervoer wordt zal het OV niet alles kunnen wat een auto nu kan voor personen vervoer.

Beter OV zorgt wel dat je minder vaak een auto nodig hebt of wil gebruiken.
Verwijderd @Darksteel8326 augustus 2022 11:27
Nee dat kan natuurlijk nooit. Maar je moet je ook afvragen wat het allemaal ook (nog meer) oplost, en dan eens kijken of dat het waard is.

Ik weet dat het godsonmogelijk is, maar ik zou zelf de pijn wel willen dragen van een absoluut autoverbod en al dat geld steken in goed OV.
Darksteel83 @Verwijderd26 augustus 2022 11:31
Dan ben je daarin beter als ik. Ik doe die concessie liever (nog) niet. Superslimme zelfrijdende taxi busjes lijken me wel top. Maar dat is geen concessie.
cariolive23 @Verwijderd26 augustus 2022 09:59
Gezien het feit dat ik nog wel eens het huis uit wil, en iets verder dan een 20km (fietsafstand) wil reizen, is de auto juist een oplossing. Geen enkele trein of bus brengt mij altijd binnen X tijd naar de door mij gewenste plek.

Even checken op 9292ov.nl: Nu een reisje naar Amstelveen waar een klant van mij zit, met OV duurt dat 1 uur en 14 minuten. Met daarbij de opmerking dat dit vanwege stakingen momenteel überhaupt niet mogelijk is. Zelfde reis met de auto, 31 minuten. En die is wel mogelijk, geen stakingen o.i.d.

OV duurt dus 43 minuten extra mits het mogelijk is. En gezien het feit dat ik dan ook nog eens 3x moet overstappen en moet lopen, is het niet mogelijk om te werken. Dus 43 minuten extra onbetaalde reistijd. Dat is een dure grap. Vooral omdat ik ook nog eens terug zou moeten, dus een anderhalf uur onbetaald.

Over COVID19 zal ik het maar niet hebben, dan is het OV helemaal geen oplossing meer.
OldSchoolPhoto @Verwijderd26 augustus 2022 10:24
Rare redenering: Auto's zijn een gevolg, een oplossing voor een vraag.

Mensen willen efficiënt van A naar B komen (en weer terug meestal) al dan niet met een andere mensen en/of met spullen. Bij voorkeur wil je niet modaliteiten combineren omdat je steeds weer moet omladen/pakken/overstappen, gemak dient de mens.

Bijvoorbeeld: je wil van huis naar een vriend 100km verderop met je gezin en wat spullen.

Je staat bij de voordeur, stapt in je auto, rijdt erheen en stapt uit (niet vergeten gezin en spullen mee te nemen). Waze (bijvoorbeeld) zorgt ervoor dat je dat zo efficiënt mogelijk kan doen.

Wat als je de trein neem? De trein start voor de meeste mensen niet voor de deur en die vriend woont in de meeste gevallen niet op een station. En daar gaat het mis nu, openbaar vervoer is geen oplossing voor de fundamenten behoefte te reizen tussen waar je bent en waar je moet zijn. Immers openbaar vervoer start waar je niet bent en eindigt waar je niet moet zijn.

Ergo: de toekomst zit een systeem die dat kan doen, dan kan je van de behoefte van individueel eigendom van voertuigen af (al geloof ik daar niet in, daarvoor is de auto te veel nog een prestige symbool, maar dat is wat anders)
Gizz @OldSchoolPhoto26 augustus 2022 10:47
Rare redenering: Auto's zijn een gevolg, een oplossing voor een vraag.
Zo zwart-wit lijkt me dat niet. Auto's zijn ook juist een aanleiding; doordat (vrijwel) iedereen een auto kan bezitten maakt men keuzes waardoor er veel gereisd moet worden.

Het is niet zo dat het 'vroegah' normaal was om 40km van je werk te wonen en dat je vrienden en familie over het hele land (en daarbuiten) verspreid zijn. Autobezit vergroot de afstanden die we tegenwoordig afleggen.
nst6ldr @Gizz26 augustus 2022 11:53
[...]

Het is niet zo dat het 'vroegah' normaal was om 40km van je werk te wonen
Vroegâh was het ook niet normaal dat je 60 sollicitatiebrieven per week moest schrijven om na een maand op 3 gesprekken te kunnen. Het personeelstekort van vandaag is echt uitzonderlijk, dus het is helemaal niet gek dat je 40km verderop terecht komt. Er zijn maar zoveel werkgevers per gebied.
en dat je vrienden en familie over het hele land (en daarbuiten) verspreid zijn.
Dit is gewoon niet waar.

[Reactie gewijzigd door nst6ldr op 22 juli 2024 18:29]

Gizz @nst6ldr26 augustus 2022 11:57
dus het is helemaal niet gek dat je 40km verderop terecht komt.
Volgens mij zeggen we (ongeveer) hetzelfde. Doordat we auto's hebben is het voor een werkgever tegenwoordig geen probleem als je 40km verderop woont. In het verleden ging je gewoon werken bij een werkgever in de buurt, óf je verhuisde richting je werkgever. De optie 400KM per week naar je werk rijden was niet realistisch.
Er zijn maar zoveel werkgevers per gebied.
Dat is natuurlijk van alle tijden :)
nst6ldr @Gizz26 augustus 2022 12:07
Nee, we zeggen niet hetzelfde. Met de hedendaagse studierichtingen en branches gebaseerd op specialisatie kán je niet "genoegen nemen" met een werkgever in de buurt, je bent dan gewoon werkloos.
cariolive23 @nst6ldr26 augustus 2022 20:14
[...]


Dit is gewoon niet waar.
Waarom het volgens jou niet waar dat vrienden en familie tegenwoordig flink verspreid zijn? Ik ben nu zelf even een paar dagen in Nederland, maar vrouw en kinderen zitten in de VS. Sinds we in juli vanuit Zuid Amerika daar heen zijn verhuisd. Broertje en zijn gezin wonen in Azië en veel vrienden in Spanje en Portugal. Afrika en Australië kom ik nooit, maar in de rest van de wereld ken ik alle grote vliegvelden met de bijbehorende steden. En wij zijn geen uitzondering. Auto, vliegtuig, we gebruiken het regelmatig.

Oh ja, CO2 neutraal want we we hebben nog een paar duizend hectare tropisch bos hersteld.

[Reactie gewijzigd door cariolive23 op 22 juli 2024 18:29]

nst6ldr @cariolive2326 augustus 2022 20:29
[...]

Waarom het volgens jou niet waar dat vrienden en familie tegenwoordig flink verspreid zijn?
Omdat ze anno middeleeuwen al verspreid zijn over continenten, en men met postduiven en brieven elkaar op de hoogte hield. Dat was lang niet alleen bij edele families het geval, bijvoorbeeld steenhouwers die aan kastelen werkten lieten overal en nergens hun handtekening achter op de stenen die ze uithakten. Op die manier is de verspreiding en versplintering van die families bijgehouden.
MSalters
@Gizz26 augustus 2022 14:12
De belangrijkste reden dat men tegenwoordig verder van het werk afwoont is triviaal.

Vroeger was de man hoofdverdiener, en ging het gezin wonen waar de man werk had. Als de vrouw al een bijbaantje had, dan was dat vaak lokaal. Winkels heb je overal, kappers ook, etcetera. Dat is natuurlijk niet hoe een modern huishouden werkt.
batjes @Verwijderd26 augustus 2022 09:44
Ligt er aan hoe je er naar kijkt. Toen auto's de paard en wagen gingen vervangen, waren ze de oplossing voor steden. Anders zouden de grote steden volgelopen zijn met paardenstront.
Mijzelf @batjes26 augustus 2022 09:57
Valt wel mee. Vrachtauto's en bussen hebben de paard en wagen vervangen. De personenauto's die de straten vullen zijn hoofdzakelijk de vervangers van de benenwagen en de fiets. Niemand ging met paard en wagen naar zijn werk, behalve de dokter die huisbezoeken aflegde.
batjes @Mijzelf26 augustus 2022 10:05
Het meeste gemotoriseerde vervoer rond 1910-1920 waren toch echt auto's en vrij weinig vrachtwagens/bussen. Paard en wagen werd voor een groot deel gewoon gebruikt voor personenvervoer.
Mijzelf @batjes26 augustus 2022 11:05
Het meeste gemotoriseerde vervoer rond 1910-1920 waren toch echt auto's en vrij weinig vrachtwagens/bussen. Paard en wagen werd voor een groot deel gewoon gebruikt voor personenvervoer.
Dat klopt. Ik heb het over de auto's die de straten vullen. In 1910 was een auto een speeltje voor de rijken, en zeldzaam. De 'gewone man' ging lopend of per fiets naar zijn werk. Misschien met de (paarden)tram. Paard en wagen voor privé woon-werk is gewoon veel te arbeidsintensief en onpraktisch. (Paard inspannen, paard uitspannen en verzorgen. Waar laat je dat beest gedurende de werkdag, ...).

Nu de 'gewone man' een auto heeft gekocht en daarmee naar zijn werk gaat (en naar de sportschool, omdat hij niet meer loopt naar zijn werk) loopt het verkeer vast in de spits.
multikoe @batjes26 augustus 2022 10:04
Hoe raar dit ook klinkt: dit klopt. Paardenstront (en paardenkarkassen) waren een groot probleem in de grote steden. Auto's werden gezien als de oplossing.
jpsch @batjes26 augustus 2022 10:39
Er waren toen lokaal ook meer tram- en spoorlijnen.
Verwijderd @batjes26 augustus 2022 11:17
Ook toen had je verder moeten kijken dan ieder zijn eigen paard/koets/auto. Dat geldt nu ook natuurlijk.
youridv1 @Verwijderd26 augustus 2022 10:42
Was dat maar zo. Zo lang het openbaar vervoer zo vies duur is als nu het geval is, is de auto weldegelijk de oplossing.

Dagje naar de stad met de trein met 2 is zomaar 16 euro duurder dan de auto + parkeren

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 18:29]

nst6ldr @youridv126 augustus 2022 11:35
Zo lang het openbaar vervoer zo vies duur is als nu het geval is, is de auto weldegelijk de oplossing.
Kleine correctie: "[...] zo vies en duur [...]"
Bergen @Verwijderd26 augustus 2022 11:57
Dat hangt van je probleemstelling af. Als je probleem de reisduur en/of de kosten van het OV zijn, dan is de auto een oplossing. Vooral bij grotere afstanden woon-werkverkeer is het heel normaal dat de auto 2x zo snel en 2x zo goedkoop is als het OV.

Bijvoorbeeld: Sneek-Amsterdam Sloterdijk. OV: 3 uur onderweg voor 30 euro. Auto: 1:30 onderweg voor 15 euro brandstof. Beetje kort door de bocht natuurlijk, want aanschaf, afschrijving en onderhoud zit hier helemaal niet bij in, en die kosten moet je ook niet uitvlakken, dat weet ik ook wel... maar je snapt de strekking.

[Reactie gewijzigd door Bergen op 22 juli 2024 18:29]

Amadeus1966 @Verwijderd26 augustus 2022 09:58
Wacht maar tot jij later groot bent en voor je hele gezin boodschappen mag gaan halen en terloops even door de ikea wandelt voor die mooie wandkast.
Succes met je fiets of ov kaart
maxboone @Amadeus196626 augustus 2022 10:44
Daarvoor zijn deelauto's ook een prima oplossing
Amadeus1966 @maxboone26 augustus 2022 11:23
Een deelauto.
Tuurlijk.
Een uitgeleefd hok op wielen waar de meubels ook niet inpassen.
Yoshi @Amadeus196626 augustus 2022 11:43
Dat klopt volgens mij niet helemaal, tenzij je bij een prive persoon mss een deelauto hebt, maar dan ga je toch ergens anders?
Ik ben bv bij Cambio, die auto's zijn best in goede staat. En als dat niet zo is, dan is dat meestal snel opgelost. En het mooie is: heb ik nood aan een kleine auto (genre C1) dan gaat dat gewoon, wil ik meubels vervoeren, dan huur ik gewoon een bestelwagen, dat gaat ook gewoon.
maxboone @Amadeus196631 augustus 2022 08:30
Lol oké
Gizz @Amadeus196626 augustus 2022 10:36
Je schetst een probleem dat eigenlijk al opgelost is. Boodschappen en IKEA-meubels kun je tegenwoordig gewoon thuis laten bezorgen. Je zou juist kunnen stellen dat door dit soort diensten auto's tegenwoordig minder noodzakelijk zijn dan 15 jaar geleden :)

Waarom zou je nog zelf fysiek naar een supermarkt gaan voor de wekelijkse boodschappen voor je grote gezin als dat niet hoeft?

[Reactie gewijzigd door Gizz op 22 juli 2024 18:29]

coolmos @Gizz26 augustus 2022 10:44
Het is natuurlijk veel beter dat een ander verdient aan de rit die jij anders zou maken?

Of dat busje nou rijdt of dat ik zelf rijdt maakt denk ik niet veel verschil.
Gizz @coolmos26 augustus 2022 10:52
Of dat busje nou rijdt of dat ik zelf rijdt maakt denk ik niet veel verschil.
Natuurlijk wel. Als ik als voorbeeld mijn bezorgdienst neem, picnic:

Een groot distributiecenter vlakbij de wijk. Vanaf daar rijdt één elektrisch autootje een geoptimaliseerde route door de wijk waarbij meerdere huizen hun boodschappen krijgen. In de app kan ik zelfs zien op welke bezorgmomenten ze éxtra efficiënt kunnen bezorgen, op basis van data uit het verleden.

Dit ene autootje is inderdaad efficiënter dan dat deze huishoudens elk zelf naar de supermarkt rijden. Dat zou, als het autootje bij 10 adressen bezorgd, 10x zoveel verkeersbewegingen opleveren.

Hetzelfde geldt voor IKEA. Een elektrische vrachtwagen, bezorgt bij meerdere huishoudens, wederom met geoptimaliseerde bezorgroutes. Veel efficiënter dan dat al die huishoudens elk apart gaan rijden met hun kast. Zowel qua energieverbruik als qua drukte op de weg.

[Reactie gewijzigd door Gizz op 22 juli 2024 18:29]

Yoshi @Gizz26 augustus 2022 11:42
ik heb al laten leveringen door ikea -> daar stond werkelijk maar 1 bestelling in die camionette en dat was de mijne. En dat is een taxi bedrijf ingehuurd door IKEA, verklaart ook de gigantisch hoge leverprijzen van IKEA (belgië)Furthermore, 1 auto die huishoudens apart gaan bedienen is niet perse beter, eentje die gaat afleveren aan een afhaalpunt wel ;-). En dat is ook hetgene waar ik meestal gebruik van probeer te maken. Toegegeven voor IKEA gaat dat niet.

Als een huishouden, van het werk komt, de kinderen gaat afhalen en dan nog even boodschappen gaat doen, dan is dat trouwens ook al een ander verhaal. Dus veel variabelen om rekening met te houden ;-).

Voor alle duidelijkheid, ik ben het grotendeels met je eens, maar er zijn volgens mij best veel maren aan ons verhaal :).
roen071 @Amadeus196626 augustus 2022 11:08
Als kind (12 tot 20 jaar) iedere week met mijn moeder boodschappen gedaan voor een gezin van 5 personen en een hond. Met 20 jaar kocht ik een auto en de boodschappen werden per auto gedaan.
Met de fiets er naar toe en lopen met tassen aan het stuur terug.
Aardappelen werden apart gehaald: 10 kg aardappelen op de fiets, aan iedere kant 5 kg.
7kg hondenvoer per week, was geen klein hondje. 10 liter frisdrank per week.
Zal niet alles opnoemen, maar dit waren de grootste artikelen.
Vroeger had niet iedereen een auto.
Kasten en andere zware dingen werden door de winkel thuisgebracht, zonder bezorgkosten,
Dat was service.
We zijn nu verpest en verwend.
Weet niet of het er toe doet maar ik ben pas 56 jaar.

[Reactie gewijzigd door roen071 op 22 juli 2024 18:29]

Amadeus1966 @roen07126 augustus 2022 11:22
Aan de fietsstuur en dan nog afvragen hoe die ongelukken allemaal kunnen gebeuren.
Je mag geen tassen op je stuur hangen.
Daarnaast sommige mensen hebben een baan en kunnen niet de godganze dag met de fiets heen en weer zijn.
En dan nog een klein dingetje wat ook wel best vaak voorkomt.
Daar sta je met je zware tassen en je fiets is gejat.

Weet u de bezorgkosten wel van een zwaar meubelstuk bij bijvoorbeeld de ikea, nou daar heb je bijna een andere kast voor.
roen071 @Amadeus196626 augustus 2022 12:13
Begrijpelijk lezen is moeilijk tegenwoordig.

We liepen terug met tassen aan stuur. Dus geen ongelukken.
Ik praat over eind 70/80-ger jaren. Woonden toen in Leiden. Een studenten stad. Nog nooit gebeurt tijdens boodschappen doen dat de fiets(en) werden gestolen.
Dat gebeurde ons alleen tijdens een stapavond.
Boodschappen werden op zaterdag gedaan. Er was toen een 40 urige werkweek.
Houd in van maandag tot en met vrijdag werken van 8.00 tot 17.00 uur, exclusief reistijd.
En toen waren de bezorgkosten gratis, dat was service.

Nu moet je voor iedere dingetje betalen en service kennen ze niet meer.
Verwijderd @Amadeus196626 augustus 2022 10:26
Zou de buschauffeur helpen om een Ikea bed in de bus te proppen?

En er weer uit natuurlijk.

Meerdere malen want de meeste mensen moeten overstappen...
Amadeus1966 @Verwijderd26 augustus 2022 11:25
Precies.
De meeste mensen janken wel, maar het hebben van een auto is wel zo handig.
En vele malen goedkoper, betrouwbaarder en van deur tot deur.
BarmanBart @Amadeus196626 augustus 2022 13:05
Je kunt van alles en nog wat thuis laten bezorgen.
x86dev @mr_evil0826 augustus 2022 09:31
Of het OV goedkoper maakt.
PageFault @x86dev26 augustus 2022 09:42
Aangezien het OV geprivatiseerd is, gaat dat natuurlijk nooit meer gebeuren.
CAPSLOCK2000
@PageFault26 augustus 2022 12:17
Aangezien het OV geprivatiseerd is, gaat dat natuurlijk nooit meer gebeuren.
Het is misschien een beetje makkelijk gezegd maar als de overheid genoeg geld wil betalen is alles mogelijk.

Strict genomen blijft de prijs van het OV zelf natuurlijk gelijk. De trein/bus/benzine/... moet nu eenmaal wel betaald worden, dat kan de overheid niet veranderen. Hoeveel de gebruiker daarvan moet betalen kunnen we wel beinvloeden door de overheid een deel van het kaartje te laten betalen.

We geven ook huursubsidie aan mensen die wonen in huizen van private verhuurders.

De echte vraag in de politiek is nooit waar je geld aan uitgeeft. De echte vraag is waar je het vandaan haalt. Iedere euro kan maar 1 keer worden uitgegeven. Bouw je een snelweg of een spoorlijn van je euro? Koop je één grote bus of 20 kleine auto's? Momenteel geeft NL miljarden aan subsidie (via belastingvoordeel) aan de olie & asfalt-industrie. Als we daar mee zouden stoppen dan zou het OV relatief goedkoper worden. Je kan je afvragen of je daar als individu iets aan hebt als je het toch niet kan betalen. Maar als meer mensen het OV gaan gebruiken (omdat het niet doen nóg duurder is) dan zal het OV op grotere schaal kunnen werken en dus meer schaalvoordeel halen.
Daarbij betaalt iedereen nu, via de belasting, mee aan "individueel" vervoer, ook mensen die zelf met het OV gaan. Maar automobilisten betalen niet mee aan het OV. Een beetje scheven verhoudingen is niet erg he, belasting is geen menukaart waar je precies zoveel krijgt als waar je voor betaalt en ook mensen die zelf geen auto hebben maken wel gebruik van winkels die worden bevoorraad met vrachtwagens. Maar als we dan toch al accepteren dat de verhoudingen scheef zijn dan moet je ook kunnen accepteren dat ze de andere kant op scheef gaan. Dus dat automobilisten gaan meebetalen aan het OV.
Dat is overigens ook in het voordeel van die automobilisten want hoe meer mensen met het OV gaan hoe minder files er zijn. Het zou wel eens goedkoper kunnen zijn om de spoorlijn naast een drukke snelweg subsidie te geven in plaats van de snelweg breder te maken.
PageFault @CAPSLOCK200026 augustus 2022 12:22
Op moment dat de totale beschikbaarheid en betrouwbaarheid omhoog zou gaan en de totale reistijd en de kosten omlaag zou gaan, dan gaat het gros met het OV.

Automobilisten betalen ook mee aan het OV: al die belastingen gaan op 1 hoop en ik las dat op provincie niveau het OV subsidie krijgt. wegenbelasting is ook op provincie niveau. In de geldberg is geen scheiding waar iets wel of niet aan uit gegeven wordt. Denk aan de hondenbelasting op gemeenteniveau. Dat geld wordt zelden besteed aan iets wat met honden te maken heeft, maar veelal gebruikt voor andere doeleinden of gaatjes te vullen.

Zolang het OV voor de overheid een kostenpost is en de auto's een extreem grote melkkoe, snap je wel dat er vooral aan zaken wordt gewerkt ten gunste van auto's en zelden aan OV.
Pietervs @PageFault26 augustus 2022 13:15
auto's zijn wel iets meer dan alleen "wegenbelasting en benzine, dus kassa voor de overheid".

Die auto's moeten ergens overheen rijden: de aanleg van wegen kost geld, in extreme gevallen zelfs 100 miljoen per kilometer. Maar zelfs al is het "maar" 10 miljoen per kilometer: als er voor een auto gemiddeld 1000 euro per jaar aan wegenbelasting betaald wordt en Nederland ruim 2400 kilometer aan snelweg heeft, weet je dat die "melkkoe" eigenlijk maar verdomd magertjes is, want er zijn ook nog gewone wegen waar overheen gereden moet worden.
Want de belastinginkomsten zijn "slechts" een kleine 15 miljard.

En dan hebben we het nog niet over de vervuiling die dat met zich meebrengt: dat betekent hogere kosten voor de gezondheidszorg en schoonmaak van gebouwen (in de steden).
MSalters
@Pietervs26 augustus 2022 13:56
Die belastinginkomsten zijn dan alsnog 3 keer het héle budget van RWS. De auto betaalt niet alleen voor de wegen, maar ook voor het spoor, de kanalen, en dan nog blijft er 10 miljard over voor de schatkist.
CAPSLOCK2000
@PageFault26 augustus 2022 13:14
Automobilisten betalen ook mee aan het OV: al die belastingen gaan op 1 hoop en ik las dat op provincie niveau het OV subsidie krijgt.

<knip>

Zolang het OV voor de overheid een kostenpost is en de auto's een extreem grote melkkoe, snap je wel dat er vooral aan zaken wordt gewerkt ten gunste van auto's en zelden aan OV.
Dat klopt niet.

Volgens het CBS haalde de overheid (nationaal + lokaal) in 2019 5,9 miljard euro (ik kies het jaar voor de lockdown) binnen gehaald uit wegenbelasting. Minder dan 6 miljard aan inkomsten dus. We geven 180 miljard uit aan wegen, 40 miljard aan scheepvaart, 30 miljard aan vliegen. In totaal dus 250 miljard uitgaven alleen aan infrastructuur tegenover 6 miljard aan inkomsten. (Kanttekening is wel dat bussen ook wegen nodig hebben). Dan heb ik een aantal lastige posten zoals "vervuiling", "geluidsoverlast" en "reserving stikstof" maar even weggelaten.
Hoe dan ook, auto's zijn geen melkkoe. Alles wat er uit komt wordt opnieuw geinvesteerd. Er gaat veel meer in dan er uit komt.

Dan aczijns. De staat kreeg 3.9 miljard aan accijns binnen over fossiele brandstoffen. We geven die 8 miljard subsidie per jaar aan fossiele brandstoffen. Netto kost het NL geld. Als we daar mee zouden stoppen dan zouden we de accijns op benzine kunnen afschaffen en netto nog steeds goedkoper uit zijn.

Aan OV gaven we 150 miljard uit /in totaal/.

PS. Deze cijfers heb ik bij elkaar moeten sprokkelen van internet en ik ben bepaald geen expert. Misschien dat ik er helemaal naast zit. Ik heb mijn best gedaan in de tijd die ik heb. Als mij getallen ook maar een beetje kloppen mag duidelijk zijn dat auto's geen melkkoe zijn maar gewoon geld kosten.
MSalters
@CAPSLOCK200026 augustus 2022 13:54
[...]
We geven 180 miljard uit aan wegen, 40 miljard aan scheepvaart, 30 miljard aan vliegen....
PS. Deze cijfers heb ik bij elkaar moeten sprokkelen van internet en ik ben bepaald geen expert.
Je zit er inderdaad gróf naast. Het hele budget van Rijkswaterstaat is iets meer dan 5 miljard. Aan onderhoud van wegen en water geven ze ca 1.4 miljard uit, aan nieuwbouw zo'n 2.3 miljard (dan telt de Zuid as mee als nieuwbouw en niet onderhoud).

Provincies geven een vergelijkbaar bedrag uit aan kleinere wegen. Die zijn per kilometer geodkoper, maar er zijn er meer van.

De meeste wegen (c.q. straten) zijn echter eigendom van lokale overheden, en die geven er dan ook het meeste aan uit: 3.5 miljard.

Alsnog kom je dan dus op zo'n ruime 6 milard uit, dus 97% lager dan wat jij claimt.

Het hoofdvaarwegennet kost zo'n 400 miljoen aan onderhoud, en in tegenstelling tot het wegennet is de scheepvaart veel meer afhankelijk van de grote waterwegen. Ook daar is je "40 miljard" dus ongeveer 100 keer te veel.

[Reactie gewijzigd door MSalters op 22 juli 2024 18:29]

EliteGhost @CAPSLOCK200026 augustus 2022 13:54
5.9 miljard is alleen aan wegenbelasting, daarnaast zijn er ook inkomsten uit de verkoop van auto's en brandstof. Alles bij elkaar goed voor zo'n 20 miljard.

Waar komt die 180 miljard aan wegen vandaan?
Rijkswaterstaat krijgt in 2022 2,1 miljard voor het onderhoud, vervangen en renoveren van wegen en bruggen.
Prorail krijgt 1,5 miljard.
De provincies begroten 1,2 miljard.

De staat haalde in 2019 8,7 miljard op aan brondstofaccijns, geen 3,9.

Waar komt die 8 miljard aan subsidie van fossiele brandstoffen vandaan? Ik lees in deze bron een bedrag van 17,5 miljard, MAAR daar zitten alle voordeeltjes bij van belastingkorting op kerosine tot raffinaderijen tot opwekking van energie.
Het aandeel fossiele brandstof zou 4,5 miljard zijn.

[Reactie gewijzigd door EliteGhost op 22 juli 2024 18:29]

MSalters
@EliteGhost26 augustus 2022 14:28
De grootste post op die lijst van "subsidies" is zelfs een nep-post. "Subsidie op kerosine" is simpelweg een theoretische post. Als Nederland bevoegd zou zijn om belasting op kerosine te heffen, dan zou dat misschien 2.5 miljard opleveren.

Maar dat is net zo'n domme redenering als "als Nederland BTW zou mogen heffen op goederen die in België verkocht worden, dan zou dat 50 miljard opleveren". Maar Nederland mag buiten z'n grenzen geen BTW heffen, of belasting op kerosine. En ja, Nederland is simpelweg te klein om kerosine te verbruiken op binnenlandse vluchten.
Wouterie @CAPSLOCK200026 augustus 2022 12:41
Geld naar spoor (en wat daar op rijdt) gaat niet naar de wegen. Mocht het OV nou eindelijk eens een keer een goed alternatief zijn voor mensen die net buiten de randstad wonen (voel mijn frustratie) dan ga ik niet meer met de auto, scheelt weer verkeersdrukte, CO2 en stikstof dus iedereen weer blij.
KoffieAnanas @Wouterie26 augustus 2022 13:41
Dat OV wordt pas een goed alternatief als er veel minder geld naar wegen gaat. Vooralsnog is de keuze van de overheid vooral investeren in wegen.
EliteGhost @CAPSLOCK200026 augustus 2022 12:41
"Momenteel geeft NL miljarden aan subsidie (via belastingvoordeel) aan de olie & asfalt-industrie. Als we daar mee zouden stoppen dan zou het OV relatief goedkoper worden."

Dat is niet persé het geval. Onderdeel van die milardensubsidie (in de vorm van belastingkorting, er gaat niet actief geld naartoe) is namelijk ook voor de energievoorziening. Treinen rijden op stroom, de bussen op diesel of electriciteit en die zouden dan ook meer gaan betalen. Als ze al btw en accijns over die producten betalen, veel bedrijven zijn vrijgesteld.
Dan zou die vrijstelling ook omhoog gaan en loopt de overheid net zo goed meer theoretische inkomsten mis.

Lijkt me een leuke (en ingewikkelde) rekensom.

Snelwegen verbreden, daarvan weten we dat het vaak geen zin heeft. Na verloop van tijd staat het net zo goed weer vast.
De automobilist betaalt overigens al indirect mee aan het OV.
mr_evil08 @PageFault26 augustus 2022 09:51
Ze krijgen anders wel bergen subsidie van de overheid.
PageFault @mr_evil0826 augustus 2022 09:58
Kan ik ergens terugvinden hoeveel?
mr_evil08 @PageFault26 augustus 2022 10:02
Het lukt niet om hier een link te plaatsen maar staat wel op Google.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 18:29]

PageFault @mr_evil0826 augustus 2022 10:49
Ik vind op rijksoverheid alleen de subsidie voor bijv. 2021 ten aanzien van (extra???) subsidie voor tijdens de corona perikelen, 1,1 miljard euro.

Andere sites geven oude cijfers tot 2008, maar ook daar zie je een dalende trent aan overheidsgeld, dus ik vermoed dat de subsidie inmiddels tot het vriespunt is gedaald.
EliteGhost @PageFault26 augustus 2022 11:23
Edit: onderstaand geldt voor NL. Situatie in BE is mij niet bekend.

Met het OV moet er even onderscheid gemaakt worden tussen de bedrijven. De NS kreeg tijdens de pandemie subsidie en ook de aanschaf van de treinen wordt door de staat gesponsord (maar volgens mij worden die afbetaald door de NS). ProRail krijgt echter structureel 2 miljard per jaar om het spoor te onderhouden. De provincies subsidiëren de regionale vervoerders naar ­schatting voor 100 miljoen.
Bron

Zowel ProRail als de NS zijn in handen van de staat. De NS via een N.V. constructie.

[Reactie gewijzigd door EliteGhost op 22 juli 2024 18:29]

PageFault @EliteGhost26 augustus 2022 11:44
Helder, maar dat gaat dus niet om bakken met geld, in elk geval niet het feit dat vroeger voor de privatisering bijna 75% van het kaartje door de overheid betaald werd.
EliteGhost @PageFault26 augustus 2022 11:49
Hoogleraar Bert van Wee schat de kosten alsnog 4x zo hoog als wat de reiziger betaalt.
Filmpje Dat zou betekenen dat 75% alsnog door de overheid wordt betaald.
MSalters
@EliteGhost26 augustus 2022 14:07
Dat klopt. Je hebt nog een paar andere subsidies; de totale overheidssubsidie voor het regionale vervoer (i.e. niet de NS) is 925 miljoen (cijfers 2020, Eerste-Kamer stuk "Effecten van openbaar aanbesteden in het
Openbaar Vervoer')

Er is inderdaad een licht dalende trend. Sinds het aantreden van Rutte-I is er een verhoging van 1% en een verlaging van 5% geweest. De daling valt dus in het niet bij de Corona-subsidie.
Frame164 @PageFault26 augustus 2022 10:02
Studenten reizen ook gratis. Zo'n constructie kan je ook voor andere groepen invoeren.
Croga @Frame16426 augustus 2022 11:59
Gratis is een relatieve term..... De studiefinanciering is indertijd behoorlijk gekort om het te kunnen betalen en daarna nooit meer terug omhoog gegaan. Voor ons fietsers was dat een behoorlijke aderlating.
JustFogMaxi @Croga26 augustus 2022 12:45
Ik heb met mijn OV meer gedaan dan alleen naar school gaan, kon jij toch ook?
Wouterie @Frame16426 augustus 2022 12:39
Vroeger kon ik kiezen tussen gratis reizen of meer geld. Zal nu onderwater niet anders zijn.
jdh009 FP ProMod @Frame16426 augustus 2022 13:03
Gratis is het niet helemaal te noemen, het word namelijk gewoon bij je studieschuld opgeteld. Pas als je jouw opleiding hebt afgerond wordt dat deel kwijtgescholden. Personen die hun opleiding niet afmaken (om welke reden dan ook) moeten dat bedrag dan gewoon terugbetalen.

Gezien de overheid de prijsverhogingen van de NS goed moet keuren kan ik met voorstellen dat de overheid ook wel mogelijkheden heeft om een prijsverlaging te verwezenlijken. Daar zou dan hooguit wat meer subsidie naar toe moeten om de kosten te kunnen dekken.

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 18:29]

Irsu85 @PageFault26 augustus 2022 09:47
Nee hoor, hier in België wordt de helft van het OV door de gewestelijke overheid geregeld, en de andere helft door de federale overheid. AFAIK is dat niet geprivatiseerd
PageFault @Irsu8526 augustus 2022 09:57
Ik bedoelde Nederland ;)
Irsu85 @PageFault26 augustus 2022 09:59
Dat klopt, in Nederland is het OV meer geprivatiseerd dan in België. Dan is het inderdaad moeilijk om het goedkoper te maken
kakanox @Irsu8527 augustus 2022 11:47
Hangt er ook vanaf hoe je het bekijkt. De NS is geprivatiseerd, maar de enige aandeelhouder is ook soort van de NS: de Nederlandse Staat.
M. Schaap @x86dev26 augustus 2022 11:31
Als ze eens wat meer controleren op zwartrijders kan het OV sowieso goedkoper.
Frame164 @x86dev26 augustus 2022 10:02
OV is goedkoper dan autorijden als je eerlijk rekent.
Yoshi @Frame16426 augustus 2022 10:50
dat is niet perse waar, hangt er ook vanaf welke variabelen je meetelt. De NMBS stelt overigens ook dat zij helemaal geen vervanging zijn voor de auto, en dat zegt dan ook meteen genoeg. Onderstaande quote is ondertussen al wat gedateerd (en wat mij betreft overigens gekleurd :p ), maar geen één van de twee is goedkoper geworden dusja :). En cijfers zijn sowieso moeilijk vergelijkbaar, de meeste mensen die een trein abbo hebben, hebben dat voor een vast traject. (en moeten dus alternatieven kopen of hebben voor andere trajecten) En de losse tickets zijn sch**te duur in België. Prijzen van de auto en het wegennet (en onderhoud e.d) zijn moeilijk te vergelijken, en al zeker in België met de interessante firma auto regeling (vs de vaak gratis trein abbo's van de bedrijven).
Trein dubbel zo duur als auto

BRUSSEL - Het openbaar vervoer gebruiken is in ons land dubbel zo duur als met de auto rijden. Tot die conclusie komt Mark Pecqueur, docent autotechnologie aan de Karel de Grote Hogeschool. Hij berekende ook dat een abonnement bij De Lijn tien keer goedkoper is dan een bij de NMBS. Dat schrijven Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

Pecqueur legde voor zijn berekening de prijs van een auto naast die van een abonnement bij de NMBS en De Lijn. 'Een gemiddelde auto, zoals een Opel Astra of een Volkswagen Golf, kost elk jaar 4.974 euro', zegt Pecqueur. 'Wanneer een gezin met twee kinderen ouder dan twaalf min of meer dezelfde verplaatsingen met het openbaar vervoer wil doen, is het meer dan 10.000 euro per jaar kwijt.'

NMBS-woordvoerder Jochem Goovaerts benadrukt dat de trein niet bedoeld is om de auto volledig te vervangen. 'Ons doelpubliek is het woon-werkverkeer en het woon-schoolverkeer. Voor die mensen hebben we wél interessante tarieven. De gemiddelde prijs voor een gezin ligt hier tussen de 1.200 en de 1.300 euro per jaar.'

Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (sp.a) geeft toe dat het treinverkeer in ons land erg duur is. 'Maar onze bussen en trams zijn het goedkoopst van heel Europa.
Een meer complete en onderbouwde berekening is onderstaande link (je kan ook daar natuurlijk nog wat discussiëren over de gebruikte cijfers of logica's maar toch:
http://www.economieblog.b...dkoper%20dan%20de%20trein.

Ikzelf kan een vergelijkbare studie trekken:
* Als ik met de trein naar het werk wil, ben ik 9.4 euro kwijt , + 1.4 voor mijn bus per dag. (de trein stopt immers niet aan mijn werk). Verder ben ik dan nog eens 1u30 kwijt. Zou wel gratis zijn moest ik dit door het werk laten doen, maar gezien de tijd dat ik kwijt ben doe ik dat dus evenwel niet :). = 10,4
Als ik met de auto rijd, ben ik 0,57 € per kilometer kwijt (dat is incluis aankoop, geschatte duur dat ik die denk te gebruiken, onderhoud, diesel, verzekering) maar exclusief de kosten voor onderhoud wegennet. wat dus 21 euro geeft minus 12 euro wat het werk mij geeft voor mijn woon werk geeft. = 9 euro

maar ik doe dit eigenlijk quasi elke dag met de fiets = 15,12 opbrengst elke dag dat ik ga werken :). en ik ben 1u15 onderweg (ja u leest dit goed, ik ben sneller op het werk, deur tot deur, met de niet electrische fiets dan het openbaar vervoer).

voor alle duidelijkheid, ik weet dat mijn berekening eveneens met haken en ogen aan elkaar hangt, maar je moet ergens starten om een vergelijking te maken :)

[Reactie gewijzigd door Yoshi op 22 juli 2024 18:29]

dengregg @Yoshi26 augustus 2022 15:05
wat is eigenlijk het punt van je berekening? Indien je met het openbaar vervoer gaat werken betaald je werkgever minstens 80% van je kosten van je abonnement terug. Om de één of andere reden wil je dat niet in je berekening opnemen; maar je bijdrage van je werkgever voor je verplaatsing met de auto wel...

over het algemeen is de fiets financieel het intressantste, dan ov en als laatste de wagen. Met als voordeel van de wagen dat je de kost door meerdere personen kan delen als je er effectief met meerderen in zit natuurlijk
Yoshi @dengregg27 augustus 2022 07:46
Ten eerste staat dat er wel( ik schrijf letterlijk, vs de vaak gratis abonnementen), maar dan moet ik elke dag met de trein en zit ik minstens drie uur op het openbaar vervoer te niksen. En die drie uur is als alles goed gaat 😅. Het is een berekening van de situatie zoals ik ze nu heb, niet zoals ze zou kunnen zijn
BlueSpirit @Yoshi26 augustus 2022 13:14
Heb je (in bijvoorbeeld Nederland) dan ook de kortingsabbonementen meegenomen, of ben je deze zoals menig prijsvergelijker doet vergeten :P
Yoshi @BlueSpirit26 augustus 2022 13:49
Ik heb het voor alle duidelijkheid over België en ik heb daar geen recht op welke korting die de prijs doet dalen. Voor langere trips zijn er soms wat kortingen te sprokkelen maar niet voor het traject dat ik doe.
x86dev @Frame16426 augustus 2022 10:06
Neem aan dat je met "als je eerlijk rekent" ook de extra reistijd bedoelt (t.o.v. de auto) ?
Tintel @x86dev26 augustus 2022 13:50
En nog een hele reeks aan variabelen die nog moeilijker quantificibeer zijn. Zoals gemak, plezier, flexibiliteit.

Daarnaast het effect dat je bij de auto goedkoper uit bent als je deze meer gebruikt en niet vergelijkt met een OV-abonnement maar met normale kaartjes.

En dan nog het effect van 'meerijders' - als je kinderen, vrienden, partner meerijden dan hoeven deze niet apart af te rekenen. Bij het OV wel.
LievenD 26 augustus 2022 09:35
Laat er maar eerst beter openbaar vervoer zijn, in sommige streken is het openbaar vervoer echt onbruikbaar.
Ienni1983 @LievenD26 augustus 2022 09:41
Maar dat heeft niets met Waze te maken.
Dat ligt meer aan de gemeente / regering die er gewoon geen geld in steekt.

[Reactie gewijzigd door Ienni1983 op 22 juli 2024 18:29]

joost00719 @LievenD26 augustus 2022 09:44
Eens. Bij mij in de buurt rijdt er tussen 7:00 en 19:00 1 buurtbus ieder uur (als je geluk hebt). In het weekend rijden ze helemaal niet. Een auto hebben is dus geen luxe, want boodschappen doen moet een dorp verderop.
mr_evil08 @joost0071926 augustus 2022 09:53
Want met een fiets kun je geen boodschappen doen.
Psycho_Mantis @mr_evil0826 augustus 2022 09:56
Een week boodschappen doen voor je gehele gezin is met de fiets wel een uitdaging.
Frame164 @Psycho_Mantis26 augustus 2022 09:58
Ah.nl, jumbo.nl We zijn Tweakers! Dan ga je toch niet meer analoog boodschappen doen?
mr_evil08 @Frame16426 augustus 2022 10:04
Niet op alle adressen in Nederland zijn deze diensten beschikbaar.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 18:29]

chris1508 @Frame16426 augustus 2022 10:20
Hiermee veroorzaak je wel dat de kleine supermarkt verdwijnt. Die ene supermarkt in een dorp waar tante truus even met buurman Kees aan het praten is. Want een echt buurthuis is er niet bij deze tijd.
mr_evil08 @Psycho_Mantis26 augustus 2022 10:04
Bakfiets?
PageFault @Psycho_Mantis26 augustus 2022 12:24
Een bakfiets :+

Ligt ook aan waar je woont en ik doe de supermarkt aan vaak op de terugweg van het werk (wat altijd met de auto is en zal blijven).
Tassadar32 @mr_evil0826 augustus 2022 09:57
Mijn moeder deed dat altijd voor het hele gezin. Met twee kinderen op de fiets, twee volle fietstassen en nog twee extra tassen aan het stuur. Het kan maar het is allesbehalve handig.
Frame164 @Tassadar3226 augustus 2022 10:00
Precies. Ik vind het net zoiets als het geneuzel dat zodra je 2 kinderen hebt een SUV moet hebben. Wij hadden een Peugeot 104 en daarmee gingen we ieder jaar naar Frankrijk. En dat ging gewoon prima.
cariolive23 @Frame16426 augustus 2022 10:37
Doe die reis eens met een X5 en de beleving is toch iets anders dan met een 104...

Ben het wel met je eens hoor, ook met minder luxe kun je prima op vakantie en minstens zoveel plezier er aan beleven. Maar luxe en comfort zijn wel erg fijn!
Z100 @Frame16426 augustus 2022 11:37
Ik neem aan dat je er wel dan iets achter had hangen voor je bagage. Bij ons wel. No way dat wij anders alles kwijt konden met een gezin van vier in onze Opel Kadett E 1985.

Laatst met een middelgrote SUV (Tesla Model Y) naar Frankrijk op vakantie, en was zonder aanhanger o.i.d. net voldoende aan ruimte voor 3 personen plus bagage.

Maar voor de rest van het jaar is een 5-deurs hatchback voldoende voor 90% van de gezinnen.
Verwijderd @Tassadar3226 augustus 2022 10:04
Dat klinkt nou niet echt veilig...
Tassadar32 @Verwijderd26 augustus 2022 10:11
Was het ook absoluut niet, maar in de jaren 90 was het toch vrij normaal. Overigens had moeders niet eens een rijbewijs (heeft ze pas na d'r 50ste gehaald) en was pa altijd naar het werk met de auto, dus dit was de enige optie.
Burns @Tassadar3226 augustus 2022 10:26
Mijn moeder deed dat ook zo. Mijn ouders hebben nooit een auto gehad. Maar nu ik zelf ouder ben en in een dorp woon, merk ik wel dat het zonder auto lastig is. Het is niet haalbaar om één kind naar muziekles te brengen en daarna weer op tijd te zijn bij zwemles voor ons andere kind. Dan komt het echt op keuzes maken aan. Want die lessen zijn ook niet flexibel. Een auto biedt hier uitkomst, nu redden we het net.
Maar boodschappen in het dorp doe ik uiteraard met de fiets of lopend en ook naar de stad is prima te fietsen.
joost00719 @mr_evil0826 augustus 2022 09:58
Als jij 30 minuten heen en 30 minuten terug wilt fietsen met een hele week aan boodschappen voor een gezin, dan kan dat wel, mits je bereid bent om bedorven vleeswaren te eten in de zomer of sneeuw wilt happen in de winter.
torretje2012 @joost0071926 augustus 2022 10:03
Sneeuw hebben we in nederland amper meer en in 30minuten is je vlees echt nog niet bedorven. Hoe denk je dat het vroeger gedaan werd toen mensen nog veel met de fiets deden ipv lui met de auto?
Arrigi @torretje201226 augustus 2022 10:20
En een koelbox lost al heel wat op. Ik zie ook herhaaldelijk claims van strenge winters.. waarschijnlijk mensen die de Benelux al 15 jaar geleden ontvlucht zijn maar online blijven klagen.

Als je 30 minuten fietst kan het trouwens best dat het per auto 15-20 minuten geweest zou zijn. Gemiddelde snelheid scheelt in een bebouwde omgeving niet zó veel, vaak moet de auto ook een grotere afstand afleggen. Als die 15 minuten verschil het dus maken...
joost00719 @Arrigi26 augustus 2022 10:25
Met de auto is het gelukkig beter te doen omdat het allemaal 80 wegen zijn. Maar feit is gewoon dat je een auto nodig hebt, of je wilt met het weekend hele dagen thuis zitten...
Dichtstbijzijndste busstation wat wél in het weekend rijdt, is ongeveer 3 kwartier tot een uur fietsen, kan wel, maar niet praktisch.
nst6ldr @Arrigi26 augustus 2022 11:42
Als je 30 minuten fietst kan het trouwens best dat het per auto 15-20 minuten geweest zou zijn. Gemiddelde snelheid scheelt in een bebouwde omgeving niet zó veel, vaak moet de auto ook een grotere afstand afleggen. Als die 15 minuten verschil het dus maken...
Als dat je referentiekader is dan woon je sowieso in een grote stad. Als ik hier in Noord Holland 30 minuten ga fietsen, ben ik nog niet eens op m'n werk. Als ik het OV gebruik, ben ik óók niet op m'n werk. Als ik de auto neem, ben ik heen én terug.
Arrigi @nst6ldr26 augustus 2022 12:28
Als ik van Gent naar Brussel rij per auto duurt het 1 tot 2 uur. Of wel langer, als de file tegenvalt. Nu om 12:26 staat er dat die trip 1u19 of 1u46 (alternatief) zou duren.
Als ik fiets duurt het pakweg 2u30. File heeft daar weinig invloed op. Best case dus 2,5x verschil ja. Maar vaak genoeg niet eens dubbel zo lang.

Als ik van m'n ouders naar de dichtsbijzijnde winkel fiets is dat volgens Google zo'n 10 minuten. Per auto zo'n 4 minuten. En dat is als je per auto de maximumsnelheid van 70kmph overschrijdt. Ook niet in bebouwde kom dus. Voordeliger voor de auto.

In beide gevallen is het verschil beperkt tot 2-2,5x. Beide zijn niet of nauwelijks beperkt door stedelijke omgevingen.

Een winkel is vaak ook geen 30 minuten per auto ver weg in de Benelux. Ja, er zijn uitzonderingen te vinden, maar doorgaans installeren supermarkten zich waar mensen wonen.
3raser @torretje201226 augustus 2022 10:21
Laten vooral onze huidige situatie vergelijken met vroeger. Want toen was alles beter. Ik neem aan dat jij ook nog brieven stuurt in plaats van e-mails?
cariolive23 @torretje201226 augustus 2022 10:39
Vlees zal inderdaad niet in 30 minuten bederven, zeker niet in een koeltas. Maar of je ijs ook goed houdt, ik waag het te betwijfelen...
magnifor @joost0071926 augustus 2022 10:17
Denken dat je vlees bederft in 30 minuten :')
3raser @mr_evil0826 augustus 2022 10:17
Wat is het toch altijd makkelijk oordelen he. Je vraagt je af waarom er nog parkeerplaatsen nodig zijn naast de supermarkt. Zolang jij zelf maar lekker makkelijk je boodschappen in huis hebt maakt het je niet uit hoe een ander hier voor moet tobben. Maar vertel vooral hoe iemand anders zijn boodschappen moet doen.
Frame164 @LievenD26 augustus 2022 10:01
Het grootste deel van de Nederlanders woont in stedelijke gebieden waar goed openbaar vervoer is en die pakken ook allemaal de auto. Laten we dat eerst eens aanpakken.
The Zep Man
@Frame16426 augustus 2022 10:15
Het grootste deel van de Nederlanders woont in stedelijke gebieden waar goed openbaar vervoer is en die pakken ook allemaal de auto. Laten we dat eerst eens aanpakken.
Niet tussen alle steden is fatsoenlijk OV. In de Randstad is veel verbonden met veel, maar daarbuiten is het meeste gericht om van en naar de Randstad te reizen. Tussen steden buiten de Randstad valt OV vaak tegen als de steden niet op één lijn liggen met de Randstad.

Als de OV reistijd driemaal (of meer) langer is dan de reistijd per auto, dan is het OV geen redelijk alternatief.

Over de carpoolfunctie: heb er een gemengd gevoel bij. Ik snap het nut van besparen, maar vreemden met de auto mee (inclusief daarmee de afhankelijkheden) voelt toch niet fijn. Een soms onderbelicht aspect van de auto nemen is dat het je eigen ruimte is. Ik heb voldoende ervaring als sardientje bij de NS om de trein zoveel mogelijk te vermijden.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 18:29]

LongTimeAgo @Frame16426 augustus 2022 10:07
Hoe wil je dat aanpakken?
moonlander @LongTimeAgo26 augustus 2022 10:17
Iig dat je kunt vertrouwen op vervoer dat ook echt gaat. Neem het voorbeeld van vandaag dat je dus niet kunt vertrouwen op het openbaar vervoer..
RoestVrijStaal @moonlander26 augustus 2022 10:29
En ook stopt bij een halte. De meeste buschauffeurs denken dat mensen bij een halte op de trein staan te wachten. Als je niet oplet rijden ze gewoon door.
LongTimeAgo @moonlander26 augustus 2022 11:07
1 simpele oplossing: (veel) goedkoper maken dat OV.
nst6ldr @LongTimeAgo26 augustus 2022 11:44
Dat lost niet de reistijd op.
LongTimeAgo @nst6ldr26 augustus 2022 12:15
Maar geeft je tenminste de optie om het 'goedkope', maar tragere, OV, te nemen tegenover de auto.
Want nu is het "het dure en trage OV of de snelle eigen auto".
magnifor @LongTimeAgo26 augustus 2022 17:40
In Duitsland was het OV praktisch gratis de afgelopen 3 maanden, toch is het autogebruik nauwelijks afgenomen volgens de eerste cijfers. Mensen kiezen gewoon voor comfort en gemak.

https://www.nu.nl/economi...ebruik-neemt-niet-af.html
LongTimeAgo @magnifor26 augustus 2022 17:43
Maar waarom dan vastklampen aan dure prijzen die nóg meer mensen afschrikken? Tevens was dat "bijna praktisch gratis reizen in Duitsland" nog steeds gebonden aan een hoop regeltjes en andere nutteloze rompslomp. Want je moest alsnog kaartjes kopen, zelfs als ze bijna gratis waren en t telde alleen maar weer voor een selectieve groep, etc.

Ik vind ook dat OV drastisch moet toenemen in kwaliteit en reistijd, maar dat lukt gewoon niet overal en die deelscooter rage de laatste tijd is ook best een mooie vervanging van het OV, wellicht moeten ze daar meer dingen op verzinnen.
magnifor @LongTimeAgo26 augustus 2022 18:19
Je praat onzin. Enige wat je doet is één 9 euro kaartje kopen voor de betreffende maand en klaar ben je. Enige voorwaarde is dat je geen intercity’s mag gebruiken maar voor de rest was alle ov onbeperkt voor 9 euro per maand inclusief bussen, trams en metro’s. Iedereen kon deze kaart aanschaffen bij een automaat, online of balie zonder randzaken etc inclusief toeristen. Als dat tegenwoordig te veel werk is dan is de mens sowieso verloren en hoeven we wat mij betreft ook geen moeite te doen “om de aarde te redden”. Vooruit voor de “moet bij alles bij het handje worden genomen samenleving” van tegenwoordig:

https://www.bahn.com/en/offers/regional/9-euro-ticket-en

Nou wat een voorwaarden, wat een rompslomp, wat een werk. Kom op zeg. Feit is OV was praktisch gratis en mensen nemen nog steeds de auto. Is gewoon mentaliteit, niks meer niks minder.
LongTimeAgo @magnifor26 augustus 2022 18:32
Als je het gemak van de auto wilt dienen te doorbreken dan dien je dat soort rare regels en voorwaarden ook te minimaliseren. Hoe goedkoop ze ook zijn. Door intercity's uit te sluiten zet je toch weer een harde doch rare voorwaarde er bij waar juist men de auto weer door pakt.
1: "Ja laten we reizen door Duitsland met het OV voor 9 euro!"
2: "Ja tof, van stad naar stad!"
1: "Intercity's zijn wel uitgesloten"
2: "huh, maar dan duurt onze reis 3 keer zo lang of wordt deze weer duur.."
1: "toch maar met de auto?"
2: "yep".

Je zegt het zelf, het is de mentaliteit.
Arrigi @LongTimeAgo26 augustus 2022 20:35
Je kan een gelijkaardige ingebeelde conversatie neerschrijven over de nadelen van de auto.

Hoe je altijd weer een betaalbare parkeerplaats moet zoeken die soms wel heel ver van je gewenste bestemming ligt, die moet betalen, elke keer weer naar de geparkeerde auto moet voor je verder kan, over benzinekosten, tolwegen mijden of niet mijden, moet plannen rond filemomenten, genoeg moet slapen en niet onderweg een dutje kan doen of relaxed een boek lezen...

Allemaal rare voorwaarden. Zoals je zegt, het is de mentaliteit.
RoestVrijStaal @Frame16426 augustus 2022 10:35
Helaas liggen bushaltes en supermarkten niet altijd op met-twee-volle-boodschappentassen-loopafstand. En je hebt het risico dat minder fijne medereizigers iets uit je boodschappentas halen of uit onbalans raken en erop vallen. En buschauffeurs hebben een handje van om je te negeren als je bij een bushalte staat, ondanks dat het de enige lijn is.

Met de auto heb je zoveel meer in de hand en onder controle.
Irsu85 @LievenD26 augustus 2022 09:52
Mee eens. In Schoonbeek (2 dorpen verderop bij mij) rijd er alleen een bus tussen Hasselt en Bilzen, en die rijdt ook maar iets van 3 keer per dag, maar wel alleen in de spits. Op zondag gaan er ook maar 3 bussen van Bilzen naar Maastricht, of je moet via Lanaken rijden (en die gaat ook maar 3 keer op zondag).
Damic 26 augustus 2022 09:42
Wait Waze is van Alphabet :brrrr: nu moet ik opzoek naar andere app.
Upsilon @Damic26 augustus 2022 09:57
Reeds sinds 2013 :)
clique @Damic26 augustus 2022 09:45
Ja is het erg zo erg?
Frame164 @Damic26 augustus 2022 10:05
En daar kom je nu pas achter? Dan is je principiële anti-Alfabet houding toch niet zo belangrijk. Je bent dus alleen maar anti-Alfabet als iemand het je vertelt. Komt niet erg serieus over.

[Reactie gewijzigd door Frame164 op 22 juli 2024 18:29]

Glodenox @Damic26 augustus 2022 11:36
Klopt, maar Waze werkt los van Google (legal en HR worden wel gedeeld). In principe zou Waze in een kwestie van weken afgesplitst kunnen worden. Verder heeft Waze een goede privacy policy. Er zijn al ontelbaar veel suggesties van de community gesneuveld na de privacy-validatie. Zeker sinds de introductie van de GDPR zijn ze daar nog extra hard op gaan letten.
roen071 26 augustus 2022 12:23
Waarom reageert iedereen zo agressief of minachtend op elkaar?
Niet leuk meer om een reactie te plaatsen op deze manier
Superkoerier 29 augustus 2022 11:03
Spijtig dat het stopt en in Nederland geen kans heeft gekregen.(ook al zou de Coronatijd toch een slappe tijd zijn geworden).

Waarde van deze tool zit vooral in momenten waarop het OV op haar gat ligt. Zoals nu bij de serie aan stakingen en bij grootschalige uitval van treinen/bussen bij OV knooppunten. Nu is de bemiddeling tussen bestuurder en reiziger een heel lastig en omslachtig proces.

In Duitsland heb/had je wel sites zoals mitfahrgelegenheit en mitfahrzentrale, maar ook dat is redelijk omslachtig. Waze Carpool had de bemiddeling zo veel eenvoudiger kunnen maken. Maar dat gaat helaas niet zo zijn.

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