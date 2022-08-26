Waze stopt met carpoolfunctionaliteit

Alphabet-dochter Waze zet haar projecten stop op het gebied van carpoolen. In de VS, Brazilië en Israël faciliteerde de navigatieapp het delen van auto's tijdens woon-werkverkeer. Volgens Waze wordt de functie niet genoeg gebruikt.

In een bericht aan The Verge legt Waze uit dat de app voordat de coronacrisis uitbrak 'voornamelijk een forensenapp was', maar dat sindsdien 'er meer andere ritjes gemaakt worden dan woon-werkverkeer'. Waze schrapt naar aanleiding daarvan de carpoolfunctie en stelt dat: "Dit betekent dat we de mogelijkheid hebben om nog meer impactvolle manieren te vinden om een wereldwijde gemeenschap samen te brengen om realtime inzichten te delen en elkaar te helpen het verkeer te slim af te zijn."

De coronacrisis heeft een demping gegeven aan de populariteit van de functie. In de auto zitten met vreemden is door het coronavirus riskanter geworden en woon-werkverkeer is op enig moment ook sterk afgenomen door de opkomst van thuiswerken.

Waze keek bij de functie naar de routes die gebruikers van en naar hun werk afleggen en bracht gebruikers die zouden kunnen carpoolen in contact met elkaar. Bestuurders konden twee ritten per dag delen. Ook faciliteerde het kostendeling voor de inzittenden, maar winst maken was er niet bij. Het doel hier was hetzelfde als van de gehele Waze-app: files bestrijden.