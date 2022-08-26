Waze stopt met carpoolfunctionaliteit

dat is niet perse waar, hangt er ook vanaf welke variabelen je meetelt. De NMBS stelt overigens ook dat zij helemaal geen vervanging zijn voor de auto, en dat zegt dan ook meteen genoeg. Onderstaande quote is ondertussen al wat gedateerd (en wat mij betreft overigens gekleurd
), maar geen één van de twee is goedkoper geworden dusja
. En cijfers zijn sowieso moeilijk vergelijkbaar, de meeste mensen die een trein abbo hebben, hebben dat voor een vast traject. (en moeten dus alternatieven kopen of hebben voor andere trajecten) En de losse tickets zijn sch**te duur in België. Prijzen van de auto en het wegennet (en onderhoud e.d) zijn moeilijk te vergelijken, en al zeker in België met de interessante firma auto regeling (vs de vaak gratis trein abbo's van de bedrijven).
Trein dubbel zo duur als auto
BRUSSEL - Het openbaar vervoer gebruiken is in ons land dubbel zo duur als met de auto rijden. Tot die conclusie komt Mark Pecqueur, docent autotechnologie aan de Karel de Grote Hogeschool. Hij berekende ook dat een abonnement bij De Lijn tien keer goedkoper is dan een bij de NMBS. Dat schrijven Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.
Pecqueur legde voor zijn berekening de prijs van een auto naast die van een abonnement bij de NMBS en De Lijn. 'Een gemiddelde auto, zoals een Opel Astra of een Volkswagen Golf, kost elk jaar 4.974 euro', zegt Pecqueur. 'Wanneer een gezin met twee kinderen ouder dan twaalf min of meer dezelfde verplaatsingen met het openbaar vervoer wil doen, is het meer dan 10.000 euro per jaar kwijt.'
NMBS-woordvoerder Jochem Goovaerts benadrukt dat de trein niet bedoeld is om de auto volledig te vervangen. 'Ons doelpubliek is het woon-werkverkeer en het woon-schoolverkeer. Voor die mensen hebben we wél interessante tarieven. De gemiddelde prijs voor een gezin ligt hier tussen de 1.200 en de 1.300 euro per jaar.'
Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (sp.a) geeft toe dat het treinverkeer in ons land erg duur is. 'Maar onze bussen en trams zijn het goedkoopst van heel Europa.
Een meer complete en onderbouwde berekening is onderstaande link (je kan ook daar natuurlijk nog wat discussiëren over de gebruikte cijfers of logica's maar toch:
http://www.economieblog.b...dkoper%20dan%20de%20trein
.
Ikzelf kan een vergelijkbare studie trekken:
* Als ik met de trein naar het werk wil, ben ik 9.4 euro kwijt , + 1.4 voor mijn bus per dag. (de trein stopt immers niet aan mijn werk). Verder ben ik dan nog eens 1u30 kwijt. Zou wel gratis zijn moest ik dit door het werk laten doen, maar gezien de tijd dat ik kwijt ben doe ik dat dus evenwel niet
. = 10,4
Als ik met de auto rijd, ben ik 0,57 € per kilometer kwijt (dat is incluis aankoop, geschatte duur dat ik die denk te gebruiken, onderhoud, diesel, verzekering) maar exclusief de kosten voor onderhoud wegennet. wat dus 21 euro geeft minus 12 euro wat het werk mij geeft voor mijn woon werk geeft. = 9 euro
maar ik doe dit eigenlijk quasi elke dag met de fiets = 15,12 opbrengst elke dag dat ik ga werken
. en ik ben 1u15 onderweg (ja u leest dit goed, ik ben sneller op het werk, deur tot deur, met de niet electrische fiets dan het openbaar vervoer).
voor alle duidelijkheid, ik weet dat mijn berekening eveneens met haken en ogen aan elkaar hangt, maar je moet ergens starten om een vergelijking te maken
[Reactie gewijzigd door Yoshi op 22 juli 2024 18:29]