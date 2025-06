Waze gaat meer info geven over rotondes en naderende snelheidsverlagingen

Google-dienst Waze gaat gebruikers van meer informatie voorzien bij het navigeren, zoals welke rijstrook bestuurders moeten hebben bij rotondes. Daarnaast gaat Waze bestuurders informeren over naderende snelheidsverlagingen, ambulances en drempels.

De Waze-app gaat bestuurders duidelijker laten zien wanneer ze de rotonde naderen, welke rijstrook ze moeten hebben en wanneer ze er weer af moeten. Deze verbeterde rotondeweergave verschijnt deze maand wereldwijd voor Android-gebruikers en komt later dit jaar naar iOS, en is onder meer gebaseerd op gebruikersinformatie. De informatie over snelheidsverlagingen komt wel deze maand naar beide platforms en vertelt de gebruiker dat de geldende maximale snelheid over een bepaalde afstand wordt verlaagd. Zo kunnen bestuurders op tijd afremmen en boetes voorkomen, zegt Google.

Verder gaat de app gebruikers waarschuwen voor drempels, scherpe bochten en tolhuisjes. Ook hiervoor gaat data van communityleden gebruikt worden. Het platform gaat daarnaast rekening houden met de voorkeursroute van gebruikers. 'Veel' Waze-gebruikers hebben namelijk een vaste voorkeursroute die ze tijdens het navigeren gebruiken, die niet per se de snelste optie is, schrijft Google. Waze gaat vanaf deze maand bij het starten van een navigatiesessie die gebruikelijke route aan de gebruiker laten zien, waarbij de bestuurder kan zien hoeveel file er op die route staat. Daarnaast krijgt de gebruiker de snelste optie te zien, om te kunnen vergelijken.

Google kondigt ook twee functies aan die vooralsnog weinig gevolgen hebben voor Nederlandse en Belgische gebruikers. Zo krijgen gebruikers in de Verenigde Staten en Canada meer informatie over parkeergarages te zien, zoals hoeveel ze kosten en of er EV-laadpunten zijn. De tweede functie informeert bestuurders over voertuigen van nooddiensten, zoals ambulances, die op de weg stilstaan. Zo kunnen bestuurders zich hierop voorbereiden en worden ze niet verrast. Deze functie komt vooralsnog alleen naar de VS, Canada, Mexico en Frankrijk, maar moet in de toekomst naar meer landen komen. Nederland volgt 'binnenkort', zegt Google tegen Tweakers.