Waze krijgt Google-advertenties net als in Maps in plaats van eigen advertenties

Navigatieapp Waze, eigendom van Google, krijgt binnenkort Google-advertenties. Dat waren tot nu toe eigen advertenties van de dienst. Google trekt dat nu gelijk met het advertentieplatform zoals dat ook in Google Maps zit.

Waze

De stap moet advertenties binnen Waze schaalbaarder maken, schrijft CNBC. Het is onduidelijk wat er nu niet schaalbaar is aan advertenties binnen Waze. Wel is duidelijk dat met het verdwijnen van het eigen systeem ook banen gaan verdwijnen bij de navigatieapp. CNBC heeft een e-mail onder ogen gezien die het management naar het personeel van Waze heeft gestuurd.

Google kocht Waze tien jaar geleden, maar liet de kaartenapp lang los bestaan van Maps. Daar is de afgelopen tijd verandering in gekomen. Google voegde al eerder de ontwikkelteams van Waze en Maps samen en nu verdwijnt dus ook het eigen systeem voor advertenties. Het is onduidelijk hoeveel gebruikers daarvan gaan merken.