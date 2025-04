Nokia komt met tweede repareerbare smartphone

Nokia heeft een tweede repareerbare smartphone gepresenteerd. De G42 5G is een midrangesmartphone, waarvan gebruikers zelf het scherm, de USB-poort en de accu kunnen vervangen. Dat kan met onderdelen die bij iFixit te koop zijn.

Een nieuw scherm kost 49,95 euro, een nieuwe accu 24,95 euro en een nieuwe oplaadpoort 19,95 euro, zo zegt Nokia-licentienemer HMD Global. Die zijn verkrijgbaar bij reparatiesite iFixit, net als dat zo is met de G22 die eerder dit jaar verscheen.

De G42 heeft een 6,56"-lcd met een resolutie van 1612x720 pixels. Het toestel draait op een Qualcomm Snapdragon 480+-soc met 4GB of 6GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslag, dat uitbreidbaar is via een microSD-kaart. De telefoon heeft net als veel andere modellen in deze prijsklasse een 3,5mm-jack. De accu heeft een capaciteit van 5000mAh en is te laden met 20W via de USB-C-poort. De telefoon ondersteunt 5G.

Het toestel heeft een 50-megapixelcamera aan de achterkant, met daarbij een macrocamera van 2 megapixel en een dieptesensor. Aan de voorkant zit een 8-megapixelfrontcamera. De G42 5G komt per direct uit en kost 249 euro.

Update, donderdag: In dit artikel stond eerst Shadow als naam voor de telefoon genoemd, maar het bedrijf heeft gezegd dat de definitieve naam G42 5G zal zijn.