Europees Parlement stemt voor wet die vervangbare accu's verplicht stelt

Het Europees Parlement heeft voor een wet gestemd die de samenstelling van accu's en batterijen moet reguleren. Een belangrijk onderdeel van die wet is ook dat consumenten accu's makkelijk moeten kunnen verwijderen en vervangen uit hun apparaten.

Het Europees Parlement stemde met 587 stemmen voor het voorstel. Negen leden van het parlement stemden tegen, twintig hielden zich afzijdig van de stem. Met de nieuwe wet worden regels opgelegd aan hoe batterijen worden samengesteld. De wet schrijft bijvoorbeeld voor dat batterijen in elektrische auto's standaard een energielabel moeten krijgen en dat batterijen voor minimale hoeveelheden grondstoffen te recyclen zijn. Het doel van de wet is om de hoeveelheid afval van accu's, maar ook van oude apparaten waar niks anders dan de accu van stuk is, te verminderen.

De opvallendste verandering in de wet is echter dat alle batterijen makkelijk repareerbaar moeten zijn door consumenten. Dat zijn accu's in consumentenelektronica zoals smartphones, tablets en laptops. Het parlement stelt daar specifieke eisen aan. Zo mogen accu's niet worden vastgelijmd en moeten consumenten die zonder gereedschap kunnen vervangen.

De wet geldt voor apparaten die in de EU worden verkocht. Dat betekent in de praktijk dat vrijwel alle grote elektronicafabrikanten er hun apparaten op moeten aanpassen. Op dit moment gebruiken vrijwel alle smartphonesmakers lijm om de achterkant van telefoons vast te maken. Wel komt er een overgangsperiode. Die duurt tot begin 2027, pas dan treedt de wet in werking. Bovendien is het mogelijk dat fabrikanten om uitstel vragen omdat zij denken meer tijd nodig te hebben. De wet moet ook nog door de lidstaten worden goedgekeurd.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 16-06-2023 20:54
456 • submitter: KipKroket

16-06-2023 • 20:54

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Submitter: KipKroket

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Pieter_621 17 juni 2023 11:15
Even het voorstel gescand, en nuance ontbreekt wel een beetje in de berichtgeving:
- apparaten die in natte omgevingen moeten werken of wasbaar zijn, hoeven geen end user replacable accu te hebben als er geen alternatief is om het anders te ontwerpen - een professional moet het wel kunnen
- lijm is niet verboden in end user replacable accu s, zolang er maar geen hitte of oplosmiddelen nodig zijn om het los te maken. Gespecialiseerd gereedschap mag alleen als die meegeleverd wordt. Pull-tabs onder de accu mag dus gewoon nog, vermoed ik.

Dingen als AirPods moeten dus grondig aangepast, want de accu moet opeens vervangbaar worden. De waterdichtheid-clausule echter laat nog wel enige ruimte open.
logisch @Pieter_62117 juni 2023 13:58
Je laatste zin is spot on denk ik, fabrikanten zullen meer apparaten waterdicht gaan maken om hier omheen te werken.
bzzzt @logisch17 juni 2023 16:26
Of het spul is makkelijker vervangbaar of het gaat niet direct stuk bij contact met water, klinkt als een win-win voor duurzaamheid.
Als de EU meeluistert: een verplichte garantie dat de batterij na 3 jaar nog minstens 80% capaciteit heeft zou ook een interessante stap zijn. Zie nog te vaak apparaten waar hopeloos beroerde batterijen in zitten.
meathome @bzzzt18 juni 2023 10:21
Niet alleen beroerde accu's zijn een probleem. ook producten die een klein accupakket, ondermaats laadsysteem hebben of een slecht bedachte behuizing waardoor accu's veel sneller kapot gaan dan nodig.
kruimeldieven en accu stofzuigers hebben bijvoorbeeld een te kleine accu om 80% na 3 jaar te kunnen halen.

Bij li-ion zie ik nog wel eens laadsystemen zonder balanceercircuit, ook bij dure apparaten.

Maar het meest in het oog springende zijn voor mij die zonnestroom tuinlampjes die met zeecontainers per jaar verkocht worden aan, wat ik aanneem, niet-technisch onderlegde mensen.
Meestal nimh, soms li-ion.
Iedereen kent die dingen en 1 op de 2 tuin en balkon bezitters heeft er wel eens gekocht of gekregen en weggegooid.

De afgelopen jaren kwam er zelfs kerstverlichting met een zonnepaneeltje..een product wat hooguit beneden de evenaar werkt. in Nederland hebben we in December slechts 1/2 zon uur per dag, dat zou dus een fors groter zonnepaneel nodig hebben om te kunnen werken.
Als je geen postbus 51 spotjes wilt maken om mensen te informeren is verbieden het enige alternatief om bewijsbaar ondeugdelijk te weren van de markt.

bij de tuinlampen die ik in handen heb gehad is waterdichtheid niet bestaand en als ik een ip rating zie houdt dat vaak al op bij dat je er niet met een ijzerdraadje of spijker in kan steken.

verder zit de ondermaatse accu vrijwel altijd vlak onder het paneeltje, dus op de warmste plek als de zon schijnt.
de gebruikte zonnepanelen hebben vaak maar een fractie voorzien van een zonnecel waardoor deze in het beste geval de accu in de zomer vol kunnen houden, maar in de andere 9 maanden alleen als een dag/nacht schakelaar dienen voor de leds.
geen beveiliging voor diepontlading, waardoor de meeste van deze producten na de herfst een flink slechtere of zelfs kapotte accu hebben.
de panelen zijn vrijwel altijd vlak geplaatst zonder glazen toplaag waardoor er water op blijft staan en ze vaak binnen 1 jaar dof zijn geworden en nog minder stroom genereren.

ik zie in deze import van chemisch afval wel tijdelijk economische groei, maar boeken we zo nog wel lange termijn vooruitgang?

op de vraag of dit beter kan? ik heb zelf 5 jaar geleden een experiment gedaan met wat onderdelen van zo'n tuinlamp en nog wat andere componenten waarmee ik vrijwel alle bovengenoemde problemen heb opgelost en deze doet het na 5 jaar nog zo goed als nieuw en de verwachting is dat dit nog jaren goed gaat....maar is er een markt voor? of hebben we wetgeving nodig om dit te regelen?

[Reactie gewijzigd door meathome op 23 juli 2024 16:38]

bzzzt @meathome18 juni 2023 11:56
op de vraag of dit beter kan? ik heb zelf 5 jaar geleden een experiment gedaan met wat onderdelen van zo'n tuinlamp en nog wat andere componenten waarmee ik vrijwel alle bovengenoemde problemen heb opgelost en deze doet het na 5 jaar nog zo goed als nieuw en de verwachting is dat dit nog jaren goed gaat....maar is er een markt voor? of hebben we wetgeving nodig om dit te regelen?
Het is gewoon 'afschuif' rommel, en je komt er gewoon niet achter dat het niet deugt tot je het kado hebt gekregen. Ik ben voor een traceerbare oorsprong en vind dat fabrikanten verantwoordelijkheid moeten nemen. Ook als dat betekent dat je geen tuinlampen van 6,99 meer kan kopen. Daar hebben we absoluut wetgeving voor nodig.
meathome @bzzzt18 juni 2023 15:48
ben het absoluut met je eens dat het beter is dat het er niet meer te koop is dan geld wegspoelen aan dingen die niet (kunnen) werken.
de prijs alleen is geen garantie, ik heb ook tuinlampjes van €39,99 in handen gekregen die na een jaar stuk waren.

toch denk ik dat deze oplossing voor €6,99 wel op de markt te zetten is als de oplage groot genoeg is.
al zal de full color glossy verpakking wellicht moeten sneuvelen voor die prijs.

[Reactie gewijzigd door meathome op 23 juli 2024 16:38]

ucsdcom @meathome18 juni 2023 16:12
Niet alleen beroerde accu's zijn een probleem. ook producten die een klein accupakket, ondermaats laadsysteem hebben of een slecht bedachte behuizing waardoor accu's veel sneller kapot gaan dan nodig.
kruimeldieven en accu stofzuigers hebben bijvoorbeeld een te kleine accu om 80% na 3 jaar te kunnen halen.

Bij li-ion zie ik nog wel eens laadsystemen zonder balanceercircuit, ook bij dure apparaten.

Maar het meest in het oog springende zijn voor mij die zonnestroom tuinlampjes die met zeecontainers per jaar verkocht worden aan, wat ik aanneem, niet-technisch onderlegde mensen.
Meestal nimh, soms li-ion.
Iedereen kent die dingen en 1 op de 2 tuin en balkon bezitters heeft er wel eens gekocht of gekregen en weggegooid.

De afgelopen jaren kwam er zelfs kerstverlichting met een zonnepaneeltje..een product wat hooguit beneden de evenaar werkt. in Nederland hebben we in December slechts 1/2 zon uur per dag, dat zou dus een fors groter zonnepaneel nodig hebben om te kunnen werken.
Als je geen postbus 51 spotjes wilt maken om mensen te informeren is verbieden het enige alternatief om bewijsbaar ondeugdelijk te weren van de markt.

bij de tuinlampen die ik in handen heb gehad is waterdichtheid niet bestaand en als ik een ip rating zie houdt dat vaak al op bij dat je er niet met een ijzerdraadje of spijker in kan steken.

verder zit de ondermaatse accu vrijwel altijd vlak onder het paneeltje, dus op de warmste plek als de zon schijnt.
de gebruikte zonnepanelen hebben vaak maar een fractie voorzien van een zonnecel waardoor deze in het beste geval de accu in de zomer vol kunnen houden, maar in de andere 9 maanden alleen als een dag/nacht schakelaar dienen voor de leds.
geen beveiliging voor diepontlading, waardoor de meeste van deze producten na de herfst een flink slechtere of zelfs kapotte accu hebben.
de panelen zijn vrijwel altijd vlak geplaatst zonder glazen toplaag waardoor er water op blijft staan en ze vaak binnen 1 jaar dof zijn geworden en nog minder stroom genereren.

ik zie in deze import van chemisch afval wel tijdelijk economische groei, maar boeken we zo nog wel lange termijn vooruitgang?

op de vraag of dit beter kan? ik heb zelf 5 jaar geleden een experiment gedaan met wat onderdelen van zo'n tuinlamp en nog wat andere componenten waarmee ik vrijwel alle bovengenoemde problemen heb opgelost en deze doet het na 5 jaar nog zo goed als nieuw en de verwachting is dat dit nog jaren goed gaat....maar is er een markt voor? of hebben we wetgeving nodig om dit te regelen?
Heel goed dat je dit aanhaalt. In mijn Tellsell/kruidvat lampjes kon gewoon een andere accu mits je de dichtgelijmde behuizing zonder breuk open kreeg. En dan zit er gewoon een batterijvak in met een AA cel. Zonde dat dit batterijvak verstopt zit achter een dichtgelijmd achterpaneel, terwijl er notabene een batterijvak in zit. Na 1 jaar kapot en met de nieuwe accu nu al 3 jaar werkend. Zonde als ik ze weggegooid had ook als dat voor recycling was, want dat is vaak de smoes van fabrikanten: dat hun defecte producten professioneel gerecycled worden. Wat bij dichtgelijmde prullen vaak neerkomt op stort in ontwikkelingslanden.

Is er trouwens iemand die een betere kwaliteit solar tuinlampen kent dan die van Blokker, Bouwmarkt en tuincentrum? Zelfs bij Electronica gespecialiseerde bedrijven alleen de Ali Express meuk helaas.

En het is gewoon echt jammer om ieder jaar nieuwe prullen te kopen.
BeosBeing @meathome20 juni 2023 11:56
Maar het meest in het oog springende zijn voor mij die zonnestroom tuinlampjes die met zeecontainers per jaar verkocht worden aan, wat ik aanneem, niet-technisch onderlegde mensen.
Meestal nimh, soms li-ion.
Iedereen kent die dingen en 1 op de 2 tuin en balkon bezitters heeft er wel eens gekocht of gekregen en weggegooid.
Je ziet ze overal aangeboden worden. Je mag blij zijn als ze twee zomerseizoenen meegaan, normaal is het zo dat ze, als je ze in het voorjaar koopt, ze die hele zomer goed werken - want voldoende zon - maar als ze dan in de winter te weinig licht krijgen, of nog erger, in schuur/zolder/kelder/elders opgeborgen worden en dus heel de winter geen licht krijgen, dan is gegarandeerd de accu kapot.

Voor de handel echter is het een ideaal seizoensproduct, de klant moet het ieder jaar opnieuw kopen en dus is afzet/omzet gegarandeerd. En in Nederland gaat handel altijd voor. Als er iemand grof mee kan verdienen, dan zorgt de wetgeving in Nederland wel dat die geen strobreed in de weg gelegd wordt. De belastingdienst profiteert immers mee via BTW en vennootschapsbelasting, bovendien is de lobby van dit soort bedrijven groot.
De afgelopen jaren kwam er zelfs kerstverlichting met een zonnepaneeltje..een product wat hooguit beneden de evenaar werkt.
Ik zie dat nog wel zitten voor bij mijn schoonfamilie. Van half november tot half februari/april is daar het droge seizoen (nov: 176.1mm, dec: 130.7mm, jan: 142.5mm, feb: 106.1mm, mrt: 112.5, apr: 115.6mm) Vreemd genoeg is dat vogelvlucht 80km naar het oosten juist het natste (nov: 200mm, dec: 240mm, januari bijna 500mm, februari ongeveer 440, maart zakt het onder de 400).
https://www.researchgate....-of-raw-data-National.png
Aan de oostkust valt er daar in november zelfs 429 (noorden 469) in december 555/585, januari 609/776.
https://www.pagasa.dost.g...te/climatological-normals
Als je geen postbus 51 spotjes wilt maken om mensen te informeren is verbieden het enige alternatief om bewijsbaar ondeugdelijk te weren van de markt.
Handel gaat zoals altijd voor. Men wilt dit gewoon niet verbieden omdat het lucratief is voor de handel. Milieu is voor het plebs. De financiële en politieke elite heeft andere belangen (en daarvoor hoef je niet naar complottheoriën te zoeken)

Hoe goedkoper die dingen zijn om te maken, hoe meer je er per exemplaar op kunt verdienen en hoe meer je ervan kunt verkopen (mensen kopen het niet als ze het te duur vinden) dus dubbel winst voor de handel.
bij de tuinlampen die ik in handen heb gehad ...
< duidelijke omschrijving wat er technisch aan de producten mankeert en dat een fabrikant dit best kan oplossen>
...maar is er een markt voor? of hebben we wetgeving nodig om dit te regelen?
Nee, de markt bestaat omdat het goedkoop is en er dus veel winst op gemaakt kan worden. Milieu en klimaat zijn ondergeschikt aan geld verdienen voor de rupsje-nooit-genoeg aandeelhouders.
De overheid profiteert er aan mee, dus wetgeving hiertegen gaat er niet komen. De consument weet na één of twee keer (ja ezels ...) ook en koopt ze niet meer, maar er komt steeds een nieuwe generatie bij, en tegen die tijd is er weer iets nieuws waarmee men dezelfde truc opnieuw uithaalt.

Bij wetgeving is er ook altijd wel een weggetje omheen terwijl Europese wetgeving vaak compleet doorslaat de andere kant op (en dat weggetje er omheen bestaat dan voor bepaalde groepen nog steeds). Ook de Nederlandse wetgeving kent dat compleet doorslaan ook in sommige gevallen, al is het soms om handhaving mogelijk te maken - maar wat voor zin heeft handhaving als kabinet, parlement en lokale overheid er achter staat maar de burger absoluut niet.
tw_gotcha @bzzzt18 juni 2023 14:03
die 80% kan je niet garanderen zonder ook het type verbruik te specificeren en is daarmee dus onhaalbaar/zinloos denk ik.
drdelta @tw_gotcha18 juni 2023 23:00
Je kunt toch prima een richtlijn hanteren wat "redelijk" gebruik is, en waarmee die 80% gehaald moet kunnen worden. Lampen specificeren toch ook branduren? Waarom kan dat niet voor een ander product?
meathome @drdelta19 juni 2023 08:48
bij accu's tellen nogal wat factoren mee om 'redelijk' te kunnen specificeren en is het achteraf bijna niet vast te stellen of daaraan voldaan is.
zo heeft de temperatuur van de accu, hoe vol je die laadt, hoe leeg je ze maakt en de snelheid waarmee je dat doet allemaal invloed op de levensduur.
dus gebruik is van invloed bijvoorbeeld, als iemand een smartphone in de zon laat liggen tegen iemand die dat ding in de schaduw heeft liggen levert al een levensduur en capaciteits verschil op.
om die reden krijg je meestal maar een korte tijd garantie op de accu's.

voor lampen werd dat gespecificeerd na gemaakt afspraken https://nl.wikipedia.org/wiki/Phoebus-kartel, heeft niets met technische beperkingen te maken, maar met commerciële.

en voor led lampen wordt er vermeld 'tot 35.000 uur' waarbij dus niet uitgesloten is dat ze na een jaar al stuk zijn.

[Reactie gewijzigd door meathome op 23 juli 2024 16:38]

litebyte @logisch17 juni 2023 17:06
Als er op de gebruikelijke manier misbruik van wordt gemaakt zal er hopelijk wel weer een wetsaanpassing komen.
mbbs1024 @logisch17 juni 2023 20:02
Inderdaad, vele apparaten zullen opeens als waterdicht in de markt gaan gezet worden, om deze wet te kunnen omzeilen.
Een wet met een grote, door lobbywerk verkregen achterpoort.
Tarquin @logisch18 juni 2023 10:26
Nee, want het is erg slim geformuleerd.
Apparaten die in natte omstandigheden moeten werken. Dat is bv een badkamerspeaker.
Maar niet apparaten die in normale omstandigheden moeten werken en als bijkomstigheid spatwaterdicht zijn.
logisch @Tarquin18 juni 2023 11:36
A dat is goed om te weten, dank! Ik ben wel benieuwd hoe dat precies wordt afgewogen: een "rugged" telefoon zou je daar wel onder kunnen scharen. Vanaf nu alle flagships als "outdoor" in de markt gezet? Of met een speciale cameramodus voor onderwater?
Tarquin @logisch19 juni 2023 00:38
Een onderwatercamera is echt bedoeld voor onder water. Dan is de waterdichtheid echt de reden dat je hem aanschaft.
Er zit een bij rugged een grijs gebied, want koop je zo'n telefoon als je niet van plan bent om hem als zodanig te gebruiken?
Het probleem is iig klein, want de accus moeten nog steeds vervangen kunnen worden - alleen mag het dan zo dat er een professional voor nodig is.
Nee, ik denk niet dat fabrikanten deze regel compleet kunnen negeren door alles even 'rugged' te noemen.
sebastienbo @logisch18 juni 2023 14:41
Je laatste zin is spot on denk ik, fabrikanten zullen meer apparaten waterdicht gaan maken om hier omheen te werken.
Persoonlijk vind ik dat ook al vooruitgang, want dan gaan er minder kapot gaan
necessaryevil @logisch19 juni 2023 13:38
Ja, het is allemaal wel een goed uitgangspunt, maar ik vraag me af of het gaat werken. Voor budgetphones gaat het sowieso niet werken. Smartphones hebben nu allemaal een ander formaat accu,een nieuwe is daardoor ook relatief duur. En ze verzinnen wel iets anders dat de levensduur beperkt. Ze moeten eerst nog maar eens een fatsoenlijke laadconnector verzinnen....

Hetzelfde met die garantieregelingen.... Je kunt minimumgarantie wel afdwingen met het idee dat fabrikanten dan iets duurzaams gaan maken, maar ik heb het idee dat je nu voor mensen die niet goed met hun spullen omgaan aan het betalen bent. Dat helpt ook niet echt.
schietdammer @logisch30 juni 2023 21:22
Mijn gigaset gx6 mobiele smartphone is volledig waterdicht en heb vervangbare 5.000mah batterij dus andere smartphone makers kunnen niet zeggen dat het niet kan.
Triblade_8472 @Pieter_62117 juni 2023 18:12
Ik vraag mij af of er geen dimensie voorwaarden aan zitten.

Draadloze oordopjes is volgens mij zo goed als niet te maken als de batterijen vervangbaar moeten zijn.
evberkom @Triblade_847217 juni 2023 22:17
Waarom niet? Alle gebruikers van hoortoestellen doen dit al jaren!
berchtold @evberkom17 juni 2023 23:51
Ja die wegwerp batterijen. Ik denk niet dat we daar naartoe willen. Moet wel oplaadbaar zijn
Pieter_621 @berchtold18 juni 2023 00:40
Hoortoestellen worden ook steeds vaker oplaadbaar. Maar als je een hoortoestel met een vervangbare wegwerpbatterij kan maken, zou dat toch ook wel moeten kunnen met een oplaadbare, zou je zeggen.

En ook met oordopjes kan dit echt wel. Er moet alleen een manier op zitten om de oordopjes open te maken, en ze zonder schade weer dicht te maken...
this @Pieter_62124 juni 2023 15:17
Je moet ook wel zaken voorzien in je toestel om de batterij vervangbaar te maken. Een interne batterij die niet op 123 te vervangen is, in tegenstelling tot bij hoortoestellen met wegwerpbatterijen, pakt een stuk minder ruimte in. En accu's zijn nu eenmaal wat groter dan wegwerpbatterijen. Dus verlies je dubbel.

Maar hopelijk maken we nog veel vorderingen op het formaat van die herlaadbare batterijen, zodat dit ook allemaal geen argument meer is.
Want hoortoestellen met een accu die je er niet uit kan halen is niet zo praktisch als bij wegwerpbatterijen, je kan namelijk het toestel niet gebruiken als deze aan het opladen is.
jordyS1 @Triblade_847218 juni 2023 10:09
naja eigenlijk wel... sony WF serie is de accu altijd heel makkelijk ( oke niet geheel zonder gereedschap) te vervangen... ik denk dat haast iedere tweaker deze accus kan vervangen...
Noresponse @Pieter_62117 juni 2023 20:49
Ze moeten gewoon weer toegankelijk zijn door een klepje te verwijderen.

Een optie voor water bestendig is een dubbele klepje, waarbij de eerste heel dun is met rubbertjes en die je kan indrukken in een gleuf of zelf met een schroef. Daarboven op dan weer een stevige klepje en klaar.

Het zou een mooi ontwikkeling zijn ook voor tablets zoals android of surface pro etc. Bij tablets kan het makkelijk door bijvoorbeeld dat je de batterij erin kan schruiven van boven of onder en dan afsluit.
TweakerPas @Pieter_62118 juni 2023 13:23
Ik vind dit soort wetten altijd zo half gebakken ondoordacht.....

Als je dan echt nadenkt over het milieu, maak batterijen / accu`s dan ook universeel.
B.v. dat een 18V boormachine accu past op alle 18v boormachines en andere 18v gereedschappen.
Net als dat USB een universele aansluiting is geworden...

Dat de term waterdicht niet misbruikt mag worden bij b.v. Laptops, Notebooks, Tablets etc..
Auto accu`s dus ook uitwisselbaar moeten zijn / worden!
EnigmaNL @Pieter_62119 juni 2023 16:50
Waar staat eigenlijk dat apparaten die in een natte omgeving moeten werken hier niet onder vallen?
Pieter_621 @EnigmaNL19 juni 2023 19:06
Artikel 11, paragraaf 2 van het aangenomen voorstel. Zie https://www.europarl.euro...nt/TA-9-2023-0237_EN.html
EnigmaNL @Pieter_62119 juni 2023 20:39
Bedankt! Ik kon het maar niet vinden!
bantoo 16 juni 2023 21:04
Ben niet echt een fan van dit soort wetgeving wat dan weer direct te ver moet gaan. Het lijmen van accucellen en het vereisen van gereedschap hoeft echt geen probleem te zijn. Ja er zijn wettelijke eisen nodig als ze een garantie willen dat deze lijm redelijkerwijs te verwijderen is maar dat kan beschreven worden. Voor producten die toch vrijwel niemand open haalt om een batterij te wisselen lijkt mee een gesoldeerde batterijkabel ook nou niet echt een probleem.
Ayporos @bantoo16 juni 2023 21:30
Oneens. We zijn van een consumer-friendly praktijk (immers kon je vroeger van praktisch élke telefoon zonder gereedschap de accu vervangen) naar een totaal unfriendly praktijk gegaan waar níemand zonder specialized equipment én zonder hun garantie te verliezen een accu kan vervangen.

"Muh waterdichtheid".. ja okay, maar daar zijn ook gewoon methodes voor met gaskets e.d.
En als die niet zo effectief zijn als huidige niet-vervangbare methoden.. tja boeie. Het overgrote deel van de smartphone gebruikers gaat niet snorkelen met hun telefoon en volstaat spatwater resistentie zodat ze 'm in de regen kunnen gebruiken.

Ik vind dit een héél sterk signaal richting de (smartphone) industrie, en wacht met het kwijl in mijn mond af hoe Apple gaat proberen zich hieronder uit te wurmen. :+
GekkePrutser @Ayporos16 juni 2023 22:40
"Muh waterdichtheid".. ja okay, maar daar zijn ook gewoon methodes voor met gaskets e.d.
Bewijs hiervoor: uitvoering: Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Zwart

IP68/waterdicht, verwisselbare accu, 3,5mm jack.. Allemaal dingen die "niet mogelijk" zouden zijn.

Ja het toestel is wat zwaarder maar het is dan ook een pro/semirugged toestel. Dat hoeft niet per se het geval te zijn.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 16:38]

ikverhaar @GekkePrutser17 juni 2023 00:47
Die obsessie met zo dun mogelijke smartphones begrijp ik ook niet. Ja, de Samsung die jij hebt gelinkt is een stuk dikker dan de populaire modellen.... Maar bij deze is ie stevig genoeg dat je er niet nog een hoesje omheen hoeft te doen.

Dus ook het argument dat het nodig is de batterij te lijmen om de mobiel dun te houden, is onzin.
i-chat @ikverhaar17 juni 2023 01:07
sorry maar dat stevig genoeg, om er geen hoesje om heen te doen, voor zover ik wet zaten er geen siliconen bumpers om heen, en was dat toestel na een val van laten we zeggen een meter hoog (mijn jaszak) of anderhalve meter hoog (mijn jaszak als ik op de fiets zit) echt hartstikke stuk.

als we het dan toch over duurzaam hebben, kun je beter een dun toestel zonder vervangbare accu hebben die na ruim 3 jaar (als je hem niet als een halve debiel steeds aan het snelladen gooit), nog steeds met een beetje moeite de dag wel door komt. (voor de meeste mensen), maar MET hoesje zodat ie de +/- 4x
per jaar op straat vallen van de gemiddelde nederlander. ook gewoon keer op keer overleeft, dan dat je een doetstel heb die in 10% van zulke vallen kapot valt... dan weet je namelijk zeker dat een toestel niet langer mee gaat dan 2,5 jaar... en gemiddeld zelfs maar 18 maanden (2,5j / 2 + 3m)

kortom dan is een hoesje dus zuiniger voor het milieu dan een vervangbare batterij. als je dan ook nog mee zou gaan rekenen dat een telefoon met een vervangbare batterij potentieel structuureel minder stevig wordt, dan worden die cijfers alleen nog maar erger. zit je straks op een gemiddelde van hooguit een jaar ...

nogmaals ik ben absoluut pro- milieu, maar soms moet je wel eerst even nadenken voordat je regeltjes verzint.
Idunno_WhyNoT @i-chat17 juni 2023 08:41
Ik ben het met je eens. Welk probleem zijn eigenlijk aan het oplossen met deze regelgeving?

Zijn de kosten te hoog voor het vervangen? Stel dan een maximum op de vervangingsprijs in en verplicht de leverancier tot het aanbieden van vervanging. Voor €29 in de drie jaar gaat bijna niemand zelf meer lopen klooien. Als dat beneden kostprijs is voor de leverancier, jammer dan. Maak dan een deugdelijker product.

Of willen we oplossen dan de batterij te snel moet worden vervangen? Ook dan is het effectiever om de leverancier te dwingen voor een maximum bedrag de batterij te vervangen. Is het risico voor de leverancier, een niet meer voor de consument. Het is aan de leverancier om te innoveren zodat de levensduur wordt verlengd.

En wat krijgen we er voor terug met deze wetgeving? I.e., wat we ook op moeten lossen met dit besluit: Een ongereguleerde instroom én retourstroom van batterijen. Een reparateur kun je verplichten zijn retourstroom te regelen. Ik heb maar een beperkt vertrouwen dat particulieren dit even nauwgezet zullen doen. En er is geen garantie dat die zelf gekochte batterij op AliBaba het na een half jaar nog doet en überhaupt veilig is. Kan dus — als deze regelgeving niet nog eens kritisch wordt doordacht — en nog grotere afvalberg opleveren.

Ik ben dus nog niet overtuigd van de winst van deze regeling.
Floor @Idunno_WhyNoT17 juni 2023 09:11
Ik wel. Industrie moet je sturen via regels wanneer economische prikkels er niet zijn.
Ook voor het recyclen van accu's is het belangrijk dat deze eenvoudig kunnen worden verwijderd.
Ik weet niet hoe oud of handig je bent maar je kon vroeger veel meer zelf repareren dan nu, producten worden zo gemaakt dat het reparatie nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt. Ik repareer zelf wat ik kan en ik zie het bij auto's, wasmachines etc etc.
Off topic:
Ik zie het zelfs bij verf waar de product informatie zo wordt beschreven dat je met moeite de samenstelling kan achterhalen. Een pot verf kost in de bouwmarkt al gauw 90 euro, zelfde kwaliteit en samenstelling koop ik op andere plaatsen voor 25 euro. Ook wat betreft duurzaamheid is het goed wanneer de informatie voldoende is, waterbasis of anders. Zet je een pot verf in de kelder en wil je naderhand weer gebruiken dan moet je de basis weten

[Reactie gewijzigd door Floor op 23 juli 2024 16:38]

GekkePrutser @Floor17 juni 2023 14:11
Als je in de jaren '80 een TV kocht of een radio dan kreeg je zelfs het complete electronische schema erbij. Heb ik vaak gebruik van gemaakt toen. Het was echt gemaakt om gerepareerd te kunnen worden. Daar moeten we naar terug.
bzzzt @GekkePrutser17 juni 2023 16:29
In de jaren 80 wist iedereen ook hoe basale auto reparaties uitgevoerd moesten worden omdat auto's om de haverklap stuk gingen...

Je kan ook stellen dat apparatuur een stuk beter is geworden sinds die tijd zodat je die schema's nog maar zelden nodig had. Ik denk dat we een te groot kennis- en vaardigheidstekort hebben om terug te gaan naar die tijd (wie gaat al die reparaties dan uitvoeren), maar het lijkt me vooral een slechte zaak om de kwaliteit terug te draaien.
GekkePrutser @bzzzt17 juni 2023 16:52
Het is juist andersom met electronica, het is vaak gemaakt om stuk te gaan. Kwaliteitsapparatuur uit de jaren '80 ging gewoon decennia mee. Natuurlijk had je toen ook troep. "Yoko" bijvoorbeeld. Maar daar kreeg je ook geen schema's bij. Het was meer dat we in die tijd minder geld hadden dus we gooiden dingen niet weg als ze stuk gingen maar lieten ze gewoon repareren. Bovendien ging de techniek minder snel vooruit dus het nieuwste model was niet veel blitsender.

En toen wist ook niet iedereen hoe je moest repareren. Er waren veel mensen die reparaties er gewoon bij deden als hobby/bijbaantje.

En met de auto's is het ook omdat het actief wordt tegengewerkt. In sommige auto's kan je niet eens meer zomaar een lamp vervangen, omdat de dealer wil dat je langs komt en ze je dan allerlei dure controles kunnen aansmeren. Of wordt verwacht dat je gebruik maakt van de pechhulp programma's.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 16:38]

bzzzt @GekkePrutser17 juni 2023 16:54
Of omdat de lampen (Xenon / LED) door een specialist afgesteld moeten worden. Daar tegenover staat dat ze bijna altijd levenslang meegaan... weer een win voor levensduur en minder gehobby nodig.
GekkePrutser @bzzzt17 juni 2023 16:59
Nou ik heb een Renault gezien waar gewoon een H4 in zat en waar de halve voorkant uit moest om die te vervangen. Echt idioot. Instructies waren ook niet te vinden in het boekje, er stond alleen "bel de pechhulp". Xenon heb ik geen ervaring mee, ik koop altijd 10 jaar oude auto's en heb er al 7 jaar helemaal geen meer. Mijn laatste was van 2005.

De dealers werken je ook erg tegen. Ik had met mijn Volvo S40 een typisch probleem met de kabelboom van de kofferbak (was een ontwerpfout, deze schuurde tegen een stuk metaal aan dus gaat na verloop van tijd altijd kapot). Ik moest echt flink in discussie gaan om gewoon die kabelboom van 42 euro te "mogen" kopen. Want men wilde dat ik de auto binnen bracht voor "service" en dat zou minstens 200 euro kosten. Hufters.

Het wordt echt tijd dat we het recht op zelfreparatie hier ook in de wet opnemen zoals in sommige plaatsen in Amerika al gebeurt.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 16:38]

Remzi1993 @GekkePrutser18 juni 2023 06:56
Het wordt echt tijd dat we het recht op zelfreparatie hier ook in de wet opnemen zoals in sommige plaatsen in Amerika al gebeurt.
In Amerika is het een wassenneus en symboolpolitiek. Wij hebben het hier in Europa nog steeds beter. Zie links

- https://youtu.be/pEZcRR61Bqg
- https://youtu.be/2nXVljRUnoc
PtrO @bzzzt17 juni 2023 22:35
Hmmmm.... woordje "bijna"doet het 'm .. grote kans dat de 3e of 4e eigenaar na 10/15+ jaar een dure reparatie voor z'n kiezen krijgt. Is he niet de lamp, is het wel de behuizing of automatische afstelling.
HakanX @GekkePrutser18 juni 2023 06:35
In sommige auto's kan je niet eens meer zomaar een lamp vervangen
Daar zit ik nu mee, mijn led achterlicht/remlicht bestaat per kant uit 4 delen rood. 1 van de 4 delen is uitgevallen. Afgekeurd voor APK, de unit is niet zonder kapot te maken open te krijgen, reserve onderdeel om zelf te solderen ofzo ook niet kunnen vinden. Vanwege dat kleine stukje moet ik nu €200 (ipv 1 of 2 euro voor het defecte leddeeltje) voor een aftermarket unit betalen, orginele moet ik nog vragen, maar gun het Volkswagen niet eens. En dan moeten wij consumenten milieubewust worden.
Remzi1993 @bzzzt18 juni 2023 06:46
Je kan ook stellen dat apparatuur een stuk beter is geworden sinds die tijd zodat je die schema's nog maar zelden nodig had. Ik denk dat we een te groot kennis- en vaardigheidstekort hebben om terug te gaan naar die tijd (wie gaat al die reparaties dan uitvoeren), maar het lijkt me vooral een slechte zaak om de kwaliteit terug te draaien.
Dit klopt niet. Mijn vader (geboren in 1955 - echt een Boomer) liet mij veel apparatuur zien dat nu nog steeds werkt. Hij werd gek van alles dat steeds kapot gaat. Hij had een Miele wasmachine die had hij bijna zijn hele leven gebruikt. 4 jaar geleden had ik voor hem een nieuwe wasmachine gekocht van Bosch en hij is bang dat dat ding niet eens lang mee gaat, ook al hebben we een dure voor hem gekocht.

Er is keer op keer aangetoond dat producten zelfs met defecten worden gemaakt en slechter kwaliteit materiaal en Joost mag weten wat. Dat noemen ze planned obsolescence en het zou per wet verboden moeten worden.
bzzzt @Remzi199318 juni 2023 11:50
Vroeger werden veel onderdelen drie keer zo zwaar als nodig uitgevoerd omdat apparaten anders niet eens de garantieperiode haalden vanwege de brakke kwaliteit. Natuurlijk waren dingen gebouwd als een tank, maar tegenwoordig kunnen we veel betere kwaliteit maken waarbij ook de levensduur beter voorspelbaar wordt.

Dat er ontworpen wordt voor een bepaalde levensduur lijkt me niet meer dan redelijk. Er is duidelijk geen markt voor bv wasmachines die 5x zo duur zijn en 50 jaar meegaan. De besparing die een meer energiezuinig/slimmer apparaat oplevert is groter dan de besparing van wat minder oud ijzer recyclen.

Bedank ook dat er vroeger ook apparaten waren die geen lange levensduur hadden, maar dat vergeten we voor het gemak maar even - survivorship bias is sterk.

For the record: mijn Bosch wasmachine doet het na 12 jaar nog steeds als nieuw...
Remzi1993 @bzzzt18 juni 2023 15:31
Dat er ontworpen wordt voor een bepaalde levensduur lijkt me niet meer dan redelijk. Er is duidelijk geen markt voor bv wasmachines die 5x zo duur zijn en 50 jaar meegaan. De besparing die een meer energiezuinig/slimmer apparaat oplevert is groter dan de besparing van wat minder oud ijzer recyclen.
Hierna haakte ik af en realiseerde me dat een discussie tijdverspilling is. Dit hierboven is gewoonweg niet goed te praten hoe je het went of keert. Dat het jou geen d**l uitmaakt is een ander verhaal.
jpsch @bzzzt17 juni 2023 19:33
In de jaren 80 kon je nog zelf een lampje vervangen. Daarom zie je tegenwoordig ook veel met defecte verlichting doorrijden.
Clubbtraxx @jpsch17 juni 2023 21:50
Al die keuzen die denken dat die lampjes voor de lol maar op 1 manier goed in de lamp passen was ook niet alles. Er komt licht uit dus hij doet het... Dat ie naar de hemel schijnt dat gaf niet.
Remzi1993 @GekkePrutser18 juni 2023 06:41
Als je in de jaren '80 een TV kocht of een radio dan kreeg je zelfs het complete electronische schema erbij. Heb ik vaak gebruik van gemaakt toen. Het was echt gemaakt om gerepareerd te kunnen worden. Daar moeten we naar terug.
Inderdaad, daar moeten we zeker naar terug. Echter ik denk dat dit alleen met harde wetgeving mogelijk is, want er is totaal geen incentive (motief of belang) voor bedrijven om dit te doen. We moeten ook stoppen met plastic voor onze gezondheid, alles in glas met statiegeld en de wegwerpmaatschappij moet helemaal verboden worden.
lieverd @Floor17 juni 2023 15:43
Samenstelling is vaak inderdaad lastig te vinden, en heel belangrijk. Verf op waterbasis moet vorstvrij worden bewaard.
Lekker Ventje @Idunno_WhyNoT17 juni 2023 09:14
Ik kon op mijn HTC zelf de accu vervangen die gewoon in de telefoon in een klemmetje zat. Ik kon hierdoor zelf mijn accu uitkiezen en had voor minder geld dan de originele van HTC een Anker met meer dan 20% extra capaciteit. Ideaal.
feuniks @Idunno_WhyNoT17 juni 2023 09:41
Om te beginnen zijn accu's / batterijen juist een product wat aan slijtage onderhevig is. Je kunt dus slecht van ondeugdelijk spreken.

Daarnaast zijn er meerdere redenen, waarom je een accu uit een apparaat wil verwijderen. Vervangen is de meest bekende en meest gebruikte. Maar voor opslag, zou het ook beter zijn om accu's uit een apparaat te halen. Accu's kunnen gaan lekken, opzwellen en zelfs in extreme omstandigheden vlam vatten / ontploffen. Dat wil je niet. Het is in mijn ogen ook een vorm van planned obsolescence, want niemand gaat na een aantal jaar nog een hoop geld steken in een nieuwe accu + de werkuren (ja meervoud) om een apparaat uit elkaar te pielen en daarna weer in elkaar te zetten. Ik heb hier een Surface Pro 4 liggen met een dode accu. Het apparaat werkt nog perfect, maar als ik hem van de spanning af haal, valt hij meteen ui en is de datum en tijd meteen weg. Accu vervangen betekent geheel in elkaar gelijmd product uit elkaar proberen te halen en bidden dat het scherm het overleeft.

Dat er mensen zijn die met schimmige accu's aan de slag gaan, weet ik ook wel. Ik ben alleen bang dat in schimmige belwinkeltjes die accu's nu ook gebruikt worden. En dat gebeurt ook met auto onderdelen, fiets onderdelen, brommer onderdelen en andere apparaten waarvan de veiligheid letterlijk van levensbelang is.
Tarquin @Idunno_WhyNoT19 juni 2023 00:43
Apparaten worden nu in hun geheel weggegooid als de accu niet goed meer is.
Het complete apparaat!
Dat vinden fabrikanten fantastisch. Het is in feite 'planned obsolesence' oftewel een ingebouwde beperking van de levensduur.

Je apparaat is 100% in orde, alleen de accu is een slijtage-onderdeel en het is stuk. En het hele apparaat wordt vervangen.
Dát is het probleem dat ze willen aanpakken.

Bij HP printers stond toch ook niemand te juichen toen HP die dingen via drivers onklaar ging maken, omdat zij het tijd vonden dat jij een nieuwe kocht?
singingbird @i-chat17 juni 2023 07:06
Mee eens, maar aan de andere kant stimuleert dit wel weer innovatie. Misschien komt de industrie nu wel met een geniaal ontwerp, juist omdat de regelgeving ze daar toe dwingt. Maar misschien ook niet en komen we terecht in de situatie die jij beschrijft, omdat de fabrikanten er meer aan kunnen verdienen.
liberque @i-chat17 juni 2023 09:22
Mijn ervaring is juist anders. Vroeger, als je telefoon uit je handen viel, lag deze meestal in drie delen op de grond. De telefoon, de accu en het klepje dat de accu vast moest houden. Echter de telefoon zelf was zelden kapot en dat had een reden.

De energie van de valkracht werd 'gebruikt' door de accu van het toestel te werpen als deze viel. De accu lag dan ook meestal een stukje verder dan de telefoon zelf.

Tegenwoordig kan die energie dus nergens meer naartoe omdat het 1 geheel is. Alle kracht/energie van de val wordt nu dus geabsorbeerd door het toestel waardoor de zwakste schakel sneuvelt.

In mijn beleving zijn losse accu's in toestellen dus juist beter bij bescherming tijdens valschade.
Aldy @i-chat17 juni 2023 14:36
Wat houd je tegen om een beschermhoes om de Samsung Galaxy Xcover Pro te doen? Dan heb je een goede bescherming, een verwisselbare accu en een ijskast. Dat dan wel. :)
En wat dat snelladen betreft, daar heb je een punt. Alleen steeds meer fabrikanten gaan naar (super) snelladen toe en we leven in een snelle maatschappij, waar voor niets meer tijd is.
DePruus @ikverhaar17 juni 2023 11:33
Door accu’s te verlijmen, wordt de hele constructie van de telefoon steviger. Maar ik hoef geen flinterdunne telefoon, die bieden minder grip.
2004billy @ikverhaar17 juni 2023 12:53
Nog liever had ik een iets dikkere LFP accu in m’n smartphone, die gewoon meer dan 3000 cycles mee gaat en altijd tot 100% geladen kan worden zonder extra degradatie. Als de accu niet degradeert, dan mag hij van mij ook vastgeplakt zitten
Aldy @2004billy17 juni 2023 14:40
Volgens mij bestaan er geen accu's die niet degraderen als je elke keer tot 100% oplaadt. Wat wel bestaat is slimme software, die de accu maximaal oplaadt tot 80% en de indruk geeft dat het 100% is.
Mijn laptop laadt zelfs niet meer op dan tot 60%. Stel dit wel zelf in: de keuze is 60% of 100%.
Verwijderd @GekkePrutser19 juni 2023 07:46
het probleem met dat soort toestellen is dat ze in mijn ogen gewoon brak zijn in gebruik.
Ik ben groot fan van zulke toestellen qua concept. Spatwaterdicht, enigszins rugged voelend.
Maar ik heb al genoeg xcovers, sonims en cat's geprobeerd en allemaal met spijt.
Want het gebruik ervan is om te huilen als je de kwaliteit van de vlaggeschepen gewend bent. Voelt gewoon niet gebruiksvriendelijk, is het allemaal net niet. Kan het niet goed omschrijven maar het draait allemaal om de responsiveness van het toestel, de apps, het ecosysteem.
De laatste telefoon met verwisselbare accu die ik in handen heb gehad en uiterst tevreden over was, was de Google Nexus One. Heerlijk toestel ook qua gebruiksvriendelijkheid. Er zijn vast in de tussentijd andere toestellen geweest maar ik kan ze natuurlijk niet allemaal proberen met mijn budget :)

Dat het daarna allemaal dunner is geworden met non-vervangbare batterijen etc. is jammer maar de gebruikservaring is wat mij betreft waar de xcovers van deze wereld in falen als je de vlaggeschepen gewend bent in gebruik.

wat mij betreft worden de toestellen weer dikker. Ik stop mijn iphones toch vaak al in een otterbox en heb dus altijd wel een baksteentje in handen vergeleken met andere mensen.
Ik juich het toe dat batterij weer makkelijk swappable worden.
PhilipsFan @Ayporos16 juni 2023 23:58
De Europese Unie moet zich helemaal niet bemoeien met hoe fabrikanten hun apparaten maken, want deze we gaat gewoon een boel ellende opleveren. Alle telefoons, laptops, tablets etc zullen groter, zwaarder en duurder worden. Precies de omgekeerde ontwikkeling die we willen. En wat denk je van een product als Airpods? Die kunnen met dergelijke eisen gewoon niet meer gefabriceerd worden. Wat dacht je van gehoorapparaten, pacemakers, outdoor sensoren?

Vergis je niet hoe belangrijk waterdichtheid is voor een telefoon. Nee, de meesten gaan er niet mee snorkelen. Maar veel telefoons vallen wel eens per ongeluk in het water. Als ze dan niet waterdicht zijn, dan kun je ze ook meteen weggooien. Of je een apparaat nu weggooit door waterschade of door een versleten accu, voor het milieu maakt dat geen verschil.

Ik zou veel meer zien in wetgeving over duurzamere accu's. Je kunt fabrikanten best voorschrijven dat de accu een bepaalde levensduur moet hebben. Als je die levensduur dan eerst op 3 jaar stelt (waarbij na 3 jaar nog minimaal x% van de oorspronkelijke capaciteit aanwezig moet zijn, bij een gestandaardiseerd gebruik van het product) dan kun je dat aantal jaar in de loop van de tijd ophogen. Op die manier dwing je fabrikanten om accu's duurzamer te maken en voorkom je ook milieuschade door onnodig afgedankte producten, zonder dat die producten fundamenteel anders ontworpen moeten worden. Er is op dat punt echt nog wel verbetering mogelijk, maar fabrikanten hebben natuurlijk liever dat je een nieuw product koopt.
Wilfred86 @PhilipsFan17 juni 2023 00:37
De EU is een enorme afzetmarkt, veel duurder gaat het waarschijnlijk niet worden. Weet je nog de tijd dat elk merk een eigen oplader had? Niks met innovatie te maken, gewoon anti-consumer praktijken om geld binnen te harken. Dankzij de EU verleden tijd. Weet je nog dat internetaanbieders bepaald verkeer voorrang wilden geven. Ook hier heeft de EU gelukkig een stokje voor gestoken. En de bedrijven zijn hier niet weggegaan. Ze maken gezonde winsten.

[Reactie gewijzigd door Wilfred86 op 23 juli 2024 16:38]

Amtelode @Wilfred8617 juni 2023 10:28
We hebben hier twee tablets en 3 telefoons en dat uitwisselen van kabels en adapters is bijna niet te doen.
Een iphone stekker kan niet in een USB poort want er zit zo'n fancy klein prullending stekkertje aan beide kanten.
De Samsung telefoon kabels kunnen niet uitgewisseld worden, hun adapters met USB wel, dan alleen weer niet met Iphone of IPad.
Samsung tablet en één Samsung telefoon kan wel.

Mijn over ear headset heeft dan wel weer dezelfde kabel als mijn telefoon.

De handsfree set van mijn vriendin is wéér een andere kabel.

Denk je slim te zijn en koop je zo'n draadloze lader specifiek voor je S10, heeft die lader een andere aansluiting dan de S10 zelf heeft :+

Die wet is wellicht leuk op papier, in de praktijk is het op dit moment nogal omslachtig.
Relief2009 @Amtelode17 juni 2023 11:09
Je beschrijft precies de situatie waarom de wet nodig is. Je weet dat de wet voor usb-c nog niet is ingegaan he? ;)

https://www.androidplanet...c-verplicht-december-2024
Amtelode @Relief200917 juni 2023 12:03
Doe jij eens even niet zo lullig ( grapje he :P ).
Dat wist ik inderdaad niet, ze zijn al zo lang bezig dat ik het idee had dat het al lang verplicht was.

Er staat trouwens niet dat je enkel een USB-C moet hebben zoals ik het lees?
Een USB-C en een lightning poort (ofzo) zou ook nog kunnen?
Of een USB-C poort en een andere stekker met verloopstuk apart verkopen? :+
Volgens mij is de wet nog niet helemaal waterdicht.

Met accu's denk ik dat je best een soort "sim kaart" achtige constructie kunt verzinnen. Zo'n pinnetje er in (of schroefje) met wat rubbertjes om het waterdicht te houden, uitstel aanvragen klinkt als uitmelkerij.
sapphire @PhilipsFan17 juni 2023 00:35
Wat een onzin, als ik zie hoe relatief reparerende onze werk HP Pro- en Elitebooks zijn.
Die dingen zijn niet bepaald groot/lomp of dik en toch kan ik binnen 10 min met een simpele schroevendraaier (of 2) de accu vervangen :?

Als ik dat vergelijk met mijn Surface waarbij *niets* normaal gerepareerd kan worden zonder het halve apparaat te slopen en welke nu bijna waardeloos is door de defecte accu ….. :(
Die is maar marginale lichter en dunner.
pandit @sapphire17 juni 2023 08:06
Daarom heb ik indertijd geen surface maar een Dell xps13 gekocht. De accu van deze in 2016 aangeschafte laptop heeft een behoorlijk capaciteitsverlies. Maar de nieuwe accu is al binnen en van de week even inbouwen voor de volgende 7 jaar 😃
Frenziefrenz @pandit18 juni 2023 13:52
Ik ben wel nieuwsgierig waar je die vandaan hebt? Ik heb er hier ook een. :D
pandit @Frenziefrenz19 juni 2023 09:57
Amazon.nl

https://www.amazon.nl/dp/...o2ov_dt_b_product_details

Ik heb er vorige maand €39,- voor betaald, de inflatie gaat wel erg snel :-(

[Reactie gewijzigd door pandit op 23 juli 2024 16:38]

Frenziefrenz @pandit19 juni 2023 10:07
Bedankt. Ik zal er eens over nadenken. :)
pandit @Frenziefrenz24 juni 2023 11:24
Ik heb de accu gisteren vervangen. Als je de juiste torx-schroevendraaier en een philips schroevendraaier hebt een klusje van 15 minuten, viel reuze mee, alleen de speakerkabels zitten met tape aan de accu vast. Die heb ik na het verwisselen met nieuwe tape vastgezet. Nu kijken of ik langer op batterij kan werken. Vooralsnog ziet het er goed uit.
GekkePrutser @sapphire17 juni 2023 17:08
Klopt, dit is ook waarom die modellen voornamelijk aan grote bedrijven worden aangeboden. Die vragen daar gewoon letterlijk om omdat die geen zin hebben om steeds te wachten op iemand terwijl er toch al een IT afdeling op kantoor zit.

Lenovo Thinkpads hebben dit ook zo. We hebben op het werk zelfs een voorraadje reserve onderdelen.
svideo @PhilipsFan17 juni 2023 11:01
Als je meteen de accu uit een apparaat haalt na dat hij in het water gevallen is. Dan is een weekendje drogen vaak genoeg. Er zit niks in een telefoon wat stuk gaat door water.
De kortsluitingen die ontstaan omdat het apparaat onder spanning staat is het enige probleem dus accu eruit en open laten liggen.

Die belachelijke apparaten van nu die niet eens open kunnen zijn opzettelijk kwetsbaar.
RedDimension @svideo17 juni 2023 13:54
Nee, dat klopt, er zit niets in de telefoon wat direct stuk gaat als er wat in komt en het verwijderen van een accu voorkomt kortsluiting.

Echter, een niet waterdicht apparaat zal vrijwel onherroepelijk in de maanden erna stuk gaan door de corrosie van contacten en traces op de printplaat.
ChillinR @RedDimension17 juni 2023 14:45
Corrosie treedt toch nauwelijks op als je hem maar goed (lang genoeg) laat drogen? Met een achterkant die eraf kan (om de batterij te vewisselen) ligt de elektronica vaak ook vrij bloot en heb je dus een best groot verdampingsoppervlak.

Ik heb vroeger (rond 2005 of zo) m'n telefoon wel eens in de WC laten vallen. Snel de accu eraf (de achterkant wás de accu) en een of twee dagen laten drogen. Allemaal vocht binnenin, maar die telefoon heeft het daarna nog jaren gedaan.

Goed, die telefoon was relatief simpeler dan die van tegenwoordig en minder compact.

En indien nodig kan je nog een waterafstotende coating over de elektronica doen.
bzzzt @ChillinR17 juni 2023 16:33
Het is niet alleen roest, maar ook afzetting van mineralen in het water die gaan geleiden. Natuurlijk kan je geluk hebben gehad, maar in de meeste gevallen loopt de betrouwbaarheid van electronica hard terug als het ondergedompeld is geweest in water, zeker met de grootte van nu. (printbanen lopen een stuk dichter langs elkaar).
GekkePrutser @RedDimension17 juni 2023 17:05
Echter, een niet waterdicht apparaat zal vrijwel onherroepelijk in de maanden erna stuk gaan door de corrosie van contacten en traces op de printplaat.
De traces vallen tegenwoordig wel mee omdat die bijna altijd beschermd zijn met 'conformal coating'. Een soort harde laklaag over het board en de componenten heen. Maakt het repareren trouwens wel lastiger maarja. Meestal is het trouwens doorzichtig en niet gekleurd zoals in bovenstaande video wel is.

Echter de connectoren inderdaad wel. Als die goud-plated zijn is het nog wel te doen maar dat is helaas ook niet altijd zo.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 16:38]

svideo @RedDimension19 juni 2023 13:10
De traces liggen bedekt onder een coating en de aansluitingen corroderen niet zo 1,2,3 weg. Bloot liggend koper wordt meestal verguld.

Vocht achter het glas maakt waarschijnlijk de touch onbruikbaar.
Water en capacitive touch is een kloten combinatie.
Arrigi @PhilipsFan17 juni 2023 00:05
Ok dan. Geen regeltjes over herstelbaarheid enzo. Is ab-so-lute ellende.

Wel regeltjes over hoe duurzaam de accu moet zijn. Je smartphone weegt nu 240gr ipv 170gr, is wat groter én de batterij gaat 20% minder lang mee dan de vorige generatie. Maar geen probleem, in 3 jaar doet-ie nog steeds 95% van wat nieuw mogelijk was. En na 5 jaar nog minstens 90%! Gegarandeerd!

Ja, we kunnen nu ook gewoon méér marges op batterijen inbouwen, minder slijtende cellen maken enzo, maar dat heeft dan weer andere gevolgen. Gek dat je wel kan roepen dat herstelbare apparaten ellende zijn, maar je andere idee dat niet zou zijn.
nandervv @Arrigi17 juni 2023 00:20
Productiefouten op dingen als batterijen leveren vaak zo rond de garantietermijn grote problemen op. Leuk dat de gemiddelde levensduur omhoog gaat, maar als dat nog steeds een grote berg zooi betekent..

Telefoons moeten gewoon degelijk worden. Het huidige model van eens per 2-3 jaar een nieuwe kán gewoonweg niet. Dat mensen het willen is leuk voor ze, net als dat de bedrijven het willen. Het kost zo veel energie om te maken, om te verplaatsen hierheen, etc etc, het is gewoon niet meer van deze tijd.
Boxman @PhilipsFan17 juni 2023 03:19
Gehoorapparaten werken op verwisselbare knoopcellen.

Pacemakers zijn geen consumentenelektronica, lol.

Outdoor sensoren... wat is het probleem daarmee precies? Waterdichtheid? De technologie voor verwisselbare waterdichte batterijen is er gewoon. Mijn Canon onderwatercamera kan het ook, gewoon een verwisselbare batterij en compleet waterdicht.
divvid @PhilipsFan17 juni 2023 08:06
Ik heb liever een zwaarder toestel met vervangbare accu dan na 2 jaar een dooie tablet/telefoon of zelfs laptop van dik 1000€. Voor AirPods zou je een omwissel systeem kunnen bedenken

Voor medische en gespecialiseerde apparatuur is het geen probleem, want geen consumenten electronica

Prima wetgeving wmb
Jittikmieger @PhilipsFan17 juni 2023 08:24
Electronica kan gewoon waterdicht zijn, ondanks dat de accu vervangen kan worden. Ik ga toch ook gewoon snorkelen met mij GoPro Hero 7 Black zonder diving case en kan de accu's gewoon vervangen - om een voorbeeld te noemen.

Ik ben juist blij dat de EU zich hier tegenaan bemoeit, want als je die tech bedrijven hun gang laat gaan, dan krijg je dus deze idioterie, dat je zelf geen of alleen met de juiste skills en tools, een accu kunt vervangen! IMHO is een smartphone is een stuk gereedschap. Geen sieraad. Design is een non-issue. Van het design zie ik toch niet of nauwelijks wat, want er moet toch altijd een dikke 'bouwvakkershoes' om, anders kan ik niet een jaar of zes met een smartphone doen.

Desalniettemin wil ik je voorstel steunen voor duurzamere accu's. Daar mogen ook best wettelijke eisen aan gesteld worden m.b.t. duurzaamheid.
mr_evil08 @PhilipsFan17 juni 2023 09:05
En toch heeft de EU wel goede zaken gedaan anders was USB-C er nooit gekomen en zaten wij nu nog met een kast vol adapters terwijl ze intern hetzelfde zijn.

Net als de trent wordt gezet met vastgesoldeerde geheugen.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 16:38]

Yucon @PhilipsFan17 juni 2023 09:24
Ongeveer dezelfde ellende als dat we nu eindelijk uitwisselbare opladers hebben? De situatie mag misschien niet perfect zijn, maar het is wel een enorme vooruitgang ten opzichte van vroeger en vanzelf was dat helaas niet gekomen.
Aldy @PhilipsFan17 juni 2023 14:49
Waarom worden telefoons, laptops, tablets etc duurder en zwaarder? Gehoorapparaten werden vroeger voorzien van batterijen, vaak bestaan er ook accu-versies van.
Ik gebruik inmiddels zo'n 25 jaar een mobiele telefoon, maar ik heb er nog nooit één in het water laten vallen. Ik denk dat dit voor de meeste mensen geldt, dus dit argument gaat wat mij betreft volledig mank.
Ik sta helemaal achter jouw stelling in de laatste alinea en de laatste zin is zeker meer dan waar. We leven in een weggooi maatschappij en daar zullen we weer vanaf moeten.
iAR @Ayporos17 juni 2023 00:46
Voor beide is wat te zeggen. Toen accu's vervangen konden worden heb ik dat nooit gedaan.
Ik vind nu betaalbaarheid van vervangen belangrijker dan het zelf kunnen doen. En waterdichtheid kun jij wel niet belangrijk vinden en weg honen dat niemand er mee snorkelt. Tegelijkertijd impliceer je dat iedereen wel zijn accu wil vervangen. Lijkt me een beetje voorbarig

Proof of the pudding: bied beide types aan en kijk voor elk model de klanten gaan. Wacht ik met kwijl in mijn mond of je gelijk krijgt of niet.
Blinkin @iAR17 juni 2023 07:41
Ik ben wel benieuwd of er cijfers zijn hoeveel consumenten de accu hij zo'n shop laten vervangen van hun huidige telefoons. Een vriend van mij doet dit en die krijgt met grote regelmaat klanten voor het vervangen van de accu.

Ik heb zo'n vermoeden dat die groep best wel eens groter is dan toen we nog wel zelf accu's konden vervangen. Telefoons waren toen een stuk goedkoper dus het is nu veel aantrekkelijker om de accu te vervangen.
Jittikmieger @Blinkin17 juni 2023 08:30
Wij doen ongeveer 6 jaar met onze iPhones (en dan gaat hij vaak naar de kinderen). Ik laat 1x tot 2x een accu vervangen. Ik zou erg blij zijn wanneer ik zelf een accu gemakkelijk kan vervangen. Dat scheelt mij een hoop kosten.
Jittikmieger @iAR17 juni 2023 08:48
Ik zou wel graag een dikkere iPhone willen. Dan kan ik hem beter vasthouden en laat ze ook stoppen met die domme gladde glazen achterkanten! Wat zwaarder vind ik ook niet erg. Om design geef ik niet, er zit bij mij altijd een "bouwvakkershoes" om, anders leven ze niet lang (en zeker geen 6 - 8 jaar).

Voor mij is een smartphone is een stuk gereedschap, net zoals mijn hamer, boormachine, etc. in mijn gereedschapskist. Hij moet het doen en gemakkelijk te gebruiken zijn. De UI moet mij niet in de weg zitten.

Zelfs al zouden ze de prijs verhogen omdat ze verplicht worden een makkelijk vervangbare accu in te bouwen, dan zou ik daar geen problemen mee hebben. ...En reken er maar op dat die smartphone fabrikanten dat gaan doen! Zo willen ze dan de EU straffen voor deze erg goede, consumentenvriendelijke wetgeving en daarbij de politieke opinie beïnvloeden, waardoor vele schaapjes boos zullen zijn op de EU.
iAR @Jittikmieger17 juni 2023 09:21
Dat je het woord schaapjes gebruikt maakt je post al minder waard, maar goed.

Ik denk er in ieder geval niet zo over. Ik geef wel om design. Hoewel de achterkant niet per se van glas hoeft te zijn. Ik zou zeker geen dikkere of zwaardere telefoon willen hebben.

Als Apple de replacement prijzen voor accu’s zou verlagen, dan vind ik dat prima genoeg.
Blinkin @iAR17 juni 2023 14:21
Ik betwijfel of je telefoon er dikker van wordt.
Mijn laatste smartphone waar de accu te vervangen was is dunner dan mijn huidige telefoon waar dit niet bij kan.
Aldy @Jittikmieger17 juni 2023 14:52
En reken er maar op dat die smartphone fabrikanten dat gaan doen! Zo willen ze dan de EU straffen voor deze erg goede, consumentenvriendelijke wetgeving en daarbij de politieke opinie beïnvloeden, waardoor vele schaapjes boos zullen zijn op de EU.
En omdat ze nu minder vervangingstoestellen kunnen verkopen.
erikmeuk3 @iAR17 juni 2023 15:59
Ik heb wel in de oudjes de accu wel vervangen.
Nu mijn eerste met vaste accu.
Heb bewust gekozen voor een model met een idioot grote accu.
flaskk @Ayporos17 juni 2023 09:59
Batterij zou mits hij waterdicht is gewoon prima nat kunnen worden, ook de contacten tussen de batterij en de telefoon 5v geleid nauwelijks in water.
Aerospacer @Ayporos17 juni 2023 13:32
Ik verwacht dat de kwaliteit/levensduur van vervangbare batterijen zal worden teruggeschroefd door fabrikanten (t.o.v. de huidige batterijen). Ze kunnen immers vervangen worden, dus dan kan je daar weer op verdienen.
litebyte @Ayporos17 juni 2023 17:10
Fabrikanten kunnen het natuurlijk heel lastig gaan maken, ook zonder waterdichtheids rating.

- losse componenten heel duur maken
- losse componenten heel lastig verkrijgbaar maken
- alleen eigen losse componenten toestaan (met excuses als veiligheid en compatabiliteit)

.
Ayporos @litebyte17 juni 2023 23:19
Alle 3 die dingen die jij benoemt zijn precies waar 'Right to Repair' wetgeving voor zorgt, en zie ik dus niet als een hindernis voor de toekomst.
litebyte @Ayporos18 juni 2023 00:01
volgens mij staat er nergens specifiek vermeld dat een merk niet kan bepalen dat alleen eigen onderdelen mogen of kunnen worden gebruikt. Mocht dat wel zo zijn, kun je mij een link ernaar toe geven?
Verwijderd @Ayporos17 juni 2023 09:35
Bij goed gebruik (niet in zon leggen, met kabel laden en liefst tussen 85 en 15% gebruiken) zijn bij mijn Samsung telefoons de accus na 4 jaar nog steeds beter dan een nieuwe aftermarkt accu.

Leuk zo vervangbare accu, maar wel nutteloos. Na 4 jaar wordt bij mij telefoon vervangen en wordt de oude verkocht met een accu die nog 80% is van zijn originele capaciteit.

In plaats van verplicht stellen om de accu vervangbaar te maken zouden ze beter bijv het snel en draadloos laden aan banden kunnen leggen en verplicht stellen om het laden tot 85% te hebben als functionaliteit.
a.d.s @Verwijderd18 juni 2023 00:06
Huh? Waarom zou draadloos laden slecht zijn? Over het algemeen gaat draadloos laden juist langzamer dan bedraad laden.
Een optie op het laden te stoppen bij een bepaald percentage zou wel nuttig zijn. Dat heb ik nu zelf geimplementeerd met een WiFi stopcontact.
iAR @a.d.s18 juni 2023 01:11
Ik lees overal dat het niet per se slecht is. Wat ik me wel kan herinneren is dat ik de Qi laders van de Ikea gebruikte, is dat mijn accu (slijtage) percentage op iOS naar beneden vloog.
Wellicht dat het te maken heeft met plaatsing (niet recht op de spoel en zo), waardoor Apple nu dus MagSafe heeft geïntroduceerd om dat te voorkomen!?
Verwijderd @a.d.s18 juni 2023 05:23
Bij draadloos laden wordt de telefoon doorgaans een stuk warmere door de grotere verliezen.

Als je de temperatuur van je telefoon uitleest tijdens het laden bijvoorbeeld met de app AccuBattery dan zie je dat meteen. Warmte tijdens het laden geeft extra slijtage aan de accu.
Remzi1993 @Ayporos18 juni 2023 06:35
Oneens. We zijn van een consumer-friendly praktijk (immers kon je vroeger van praktisch élke telefoon zonder gereedschap de accu vervangen) naar een totaal unfriendly praktijk gegaan waar níemand zonder specialized equipment én zonder hun garantie te verliezen een accu kan vervangen.
Dat zelf vervangen van de batterij deed men ook al niet zo vaak. Ik nog maar 1 keer in mijn leven een batterij vervangen van een mobiel. En ik gebruik al 15 jaar mobiele telefoons.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 23 juli 2024 16:38]

memphis @bantoo16 juni 2023 21:29
Niet iedereen kan een soldeerbout hanteren of weet hoe een gelijmde achterkant losgehaald moet worden. Ik ben het er mee eens dat een accu een consumer replaceable moet zijn. Het gaat ook niet om de vraag hoeveel mensen uberhaupt nog hun apparaat open maken maar gewoon dat het moet kunnen. Zeker bij telefoons en laptops zie ik dan ook weer de opties van een hogere capaciteits accu en laders voor losse accu's terug komen. Mijn vrees is alleen dat de fabrikanten merk/model-afhankelijke accu's gaan maken om accu's van derden tegen te werken.
Om nog een persoonlijk voorbeeld te geven, ooit bij een tablet geprobeerd de accu te vervangen, de accu zat gewoon tegen het LCD scherm geplakt, Dat werd dus een gebarsten LCD schem hoe voorzichtig ik het ook probeerde los te halen.
Wolfos @memphis17 juni 2023 00:03
Ik heb jarenlang computers gerepareert. Kan ook best solderen. Smartphones begin ik niet aan, die zijn veel te klein.
Deze wetgeving vind ik dan ook zeer welkom. Niemand vroeg om dunnere telefoons, de opties verdwenen gewoon.

Als ze gereedschap zouden toestaan hadden fabrikanten weer een mogelijkheid om barrieres op te werpen. Het is prima mogelijk zonder gereedschap dus mogen ze weer innoveren voor de elegantste oplossing.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 16:38]

kiang @bantoo17 juni 2023 08:50
1. Lijm is vreselijk, het is altijd beter om plakstrips te gebruiken. Deze kan je zijwaarts lostrekken zonder residu of schade.
2. Waterdichtheid is een grove smerige leugen van de industrie die wil dat alles dichtgelijmd en ontepareerbaar wordt: de Galaxy S5 was waterdicht en had een achterkant die je er zelf kon afhalen om de batterij te vervangen.
bantoo @kiang17 juni 2023 11:24
Het is zeer jammer dat de Galaxy S5 ooit op de markt is gebracht. Dat soort telefoons waren een transitieproduct om een reactionaire markt te bedienen die enigszins eiste dat er een vervangbare batterij in zat. Ja je kan producten waterdicht maken en tegelijkertijd makkelijk vervangbare onderdelen hebben, nee het is verre van ideaal. Het is een gigantische oversimplificatie om te stellen dat iedere telefoon zijn design maar op een S5 moet inspireren, dat gaat niet meer op voor de huidige staat van de techniek. Trouwens is het enige wat je simpel kan vervangen in een S5 de batterij. Succes als er wat anders kapot gaat.
kiang @bantoo17 juni 2023 15:25
Wat een vreemde redenering: jij stelt dus dat een product dat toont dat het wel anders kan beter nooit had bestaan, omdat... je vindt dat consumenten de huidige onzin van niet-repareerbare telefoons moeten blijven aanvaarden?
Ja je kan producten waterdicht maken en tegelijkertijd makkelijk vervangbare onderdelen hebben, nee het is verre van ideaal.
Dat kan je dus ook van de huidige telefoons zeggen: ja, je kan een telefoon waterdicht en achterlijk dun maken, maar je kan het amper repareren.

Echter is jouw standpunt dus dat consumenten geen keuze mogen hebben, en wil je niet dat er telefoons bestaan die waterdicht en repareerbaar zijn.

[Reactie gewijzigd door kiang op 23 juli 2024 16:38]

bantoo @kiang17 juni 2023 17:56
Mijn punt is dat mensen de S5 aanhalen zonder de context er bij te vermelden hoe die telefoon waterdichtheid behaalde met een wisselbare accu. Het boeit mij geen hol dat er mensen zijn met een gebrek aan geduld om een telefoon uit te kiezen die wel een vervangbare accu heeft. Dat is een persoonlijk falen voor deze niche groep. Er wordt hier een vreemde complot theorie voorgesteld welke niet bestaat.
erikmeuk3 @bantoo17 juni 2023 16:21
Hier ligt nog steeds een werkende S5mini
Met accu nummer 3 er in.
Accu nummer 2, kwam uit een lokale winkel en leek origineel.
Ging na 3 maand al erg achteruit met capaciteit.
Accu 3 kreeg ik van Samsung op garantie van accu 1 en werkt goed.
En ik kon ze er gewoon zelf in zetten.
Dat waterdicht was een beetje nep. Een dunne pakking om een klein gedeelte van de print.
LurkZ @kiang17 juni 2023 15:03
2. Waterdichtheid is een grove smerige leugen van de industrie die wil dat alles dichtgelijmd en ontepareerbaar wordt
Dat is de volgende stap die de EU moet zetten.
Als de fabrikant blaat dat lijm de telefoon waterdicht maakt, moet diezelfde fabrikant alle toestellen met waterschade gratis repareren.
Mindfree @bantoo17 juni 2023 00:38
Het is gewoon een verdienmodel om niets vervangbaar te maken zodat mensen weer nieuw kopen en ze zelf grof geld vragen voor het vervangen indien men wilt.

Goede zaak dat dit in de toekomst anders moet. Terug naar vroeger waar het normaal was om te vervangen.
MrFax @bantoo17 juni 2023 03:52
Ik ben het hier volledig mee oneens. Het makkelijk kunnen verwijderen en vervangen van accu's zal alleen maar goed kunnen doen (oke, behalve wat design dingen zoals dikte). Hiermee voorkom je dat mensen snel hun telefoons en andere apparatuur vervangt door verslechtering van de accucapaciteit. Het kost al 69 euro om een accu te vervangen op een Samsung S2X apparaat. Dat is veels te duur en zal iemand niet snel doen. Als je het gewoon zelf kan doen, is een accu op te kop tikken al snel zo'n 1/4e van die 69 euro.
adslfreak @bantoo17 juni 2023 07:35
Voor een ieder zou dit mogelijk moeten zijn. Dus ook voor de oudere generatie onder ons. Dus nee niet mee eens. Net als die universele laadkabel is dit ook een goed iets om de afvalberg te verminderen. Dat jij en ik weten hoe een accu vervangen moet worden in een device, wil niet zeggen dat de gemiddelde consument dat kan. En juist voor hen is dit een welkom iets.
SvenHe @bantoo17 juni 2023 08:04
Deze wet gaat volgens mij helemaal niet over "het kunnen vervangen van de accu" maar over de klakkeloze aanname dat een ding niet gerepareerd hoeft te kunnen worden.

Je kan repareerbaarheid en de daaruit volgende lagere impact op de omgeving niet aan de markt overlaten.
Die markt (dat zijn wij) is niet in staat om een dergelijke afweging te maken. (Al zal een tweaker dat misschien net iets beter kunnen dan gemiddeld).
rko4u @bantoo17 juni 2023 14:56
Ik ben inderdaad met je eens dat dit soort regels vaak verder gaat dan wat nodig is. Het lijmen van de accucellen kan ik me nog voorstellen dat dat vervanging moeilijk maakt, maar een schroefje in mijn telefoon om de batterij te klemmen lijkt me niet echt een probleem, ten opzichte van bijvoorbeeld plastic klemmetjes die gemakkelijk kunnen afbreken.
bzuidgeest
@bantoo16 juni 2023 23:24
Word jij betaald voor dat soort anti consument onzin?
Er is geen enkele technische reden voor lijm of een gesoldeerde verbinding. De enige reden is mensen dwingen en nieuwe te kopen..
klakkie.57th @bzuidgeest16 juni 2023 23:50
Lijmen en solderen zal vast goedkoper zijn dan overal schroefjes en connectors.
Wij als consument gaan hiervoor gewoon betalen
anboni @klakkie.57th16 juni 2023 23:59
Wij als consument gaan hiervoor gewoon betalen
Daar staat dan weer tegenover dat die telefoon ineens 5 jaar mee kan ipv 3, waardoor je lange termijn goedkoper uit bent. Voor de meeste mensen is een verslechterde batterij tenslotte de belangrijkste reden om een nog werkende telefoon te vervangen. Er is maar een vrij bescheiden subset van gebruikers die hun telefoon regelmatig vervangt voor 'the next best thing'.
klakkie.57th @anboni17 juni 2023 00:01
dat is een keuze, ik laat gewoon iedere 2 jaar de batterij in mijn iphone vervangen.
zo gaat die iphone 8plus ook al weer heel veel jaartjes mee.
anboni @klakkie.57th17 juni 2023 00:13
En met deze wet hoeft je 'm niet meer te laten vervangen, maar doe je het gewoon goedkoper zelf.
Relief2009 @klakkie.57th17 juni 2023 11:14
Je betaalt iemand geld om hem voor je te vervangen, maar je schreeuwt van de daken dat de telefoons duurder worden. Wat wil je nou?
RoestVrijStaal @klakkie.57th17 juni 2023 00:20
Bij de Samsung Galaxy S2 was er anders 0 schroeven en 0 liter lijm nodig om de accu op z'n plaats te houden of/en te vervangen.

Sterker nog, bij alle dumb- en smartphones met vervangbare accu's die ik ooit heb gehad kwam geen schroef of lijm aan te pas.

De nieuwe smartphones moeten weer ontworpen worden dat het zonder gedoe mogelijk is. Dat is alles.

Waarom zouden wij als consument moeten betalen voor iets wat bij dumbphones -nog steeds- gemeengoed is?
klakkie.57th @RoestVrijStaal17 juni 2023 01:09
Maar jij maakt die afweging, wat perfect OK is .. maar een andere consument wil misschien een naadloos design waar dit soort batterijoplossing niet kan .... is zijn voorkeur dan ondergeschilkt aan jouw voorkeur ?

Neem nu een iwatch hoe in godsnaam wil je zoiets vervangbaar gaan laten maken door een consument ? dat is echt geen casio uit 1990 waar je effe de achterkant van losschroeft.

[Reactie gewijzigd door klakkie.57th op 23 juli 2024 16:38]

loki504 @klakkie.57th17 juni 2023 08:22
Maar jij maakt die afweging, wat perfect OK is .. maar een andere consument wil misschien een naadloos design waar dit soort batterijoplossing niet kan .... is zijn voorkeur dan ondergeschilkt aan jouw voorkeur ?

Neem nu een iwatch hoe in godsnaam wil je zoiets vervangbaar gaan laten maken door een consument ? dat is echt geen casio uit 1990 waar je effe de achterkant van losschroeft.
Op de zelfde manier als dat je knoopcel batterij uit een horloge vervangt?
Gody @klakkie.57th17 juni 2023 08:23
Maar jij maakt die afweging, wat perfect OK is .. maar een andere consument wil misschien een naadloos design waar dit soort batterijoplossing niet kan .... is zijn voorkeur dan ondergeschilkt aan jouw voorkeur ?
De gemiddelde consument is niet op zoek naar een toestel dat niet zef te repareren is; het overgrote deel van het aanbod is gewoon niet zo. En dat komt m.i. niet doordat het technisch onmogelijk maar door een misplaatste drang om eindeloos een bepaald design na te streven.
Neem nu een iwatch hoe in godsnaam wil je zoiets vervangbaar gaan laten maken door een consument ? dat is echt geen casio uit 1990 waar je effe de achterkant van losschroeft.
Kijk bijvoorbeeld eens hoe GoPro je de glaasjes voor de lens laat verwisselen. Heel veilig & waterdicht in de standaard positie en zonder tools te repareren. Zoals @RoestVrijStaal al aangeeft mogen fabrikanten best weer wat meer moeite doen voor ons, ipv voor hun eigen marketing/design-dromen & winst.
jmsaow @RoestVrijStaal17 juni 2023 09:06
I heb zelf inderdaad die S2 zo lang mogelijk gebruikt. Zelfs de achterwand van plastic prefereer ik boven die breekbare glazen achterwanden die foeilelijk zijn met de belachelijke hoesjes. Een telefoon heeft een functie die niets te maken heeft met juwelen.
pixeled @klakkie.57th16 juni 2023 23:55
Als de uiteindelijke levensduur van het product daardoor verlengt wordt is dat een prima trade-off lijkt me :)
klakkie.57th @pixeled17 juni 2023 00:00
De huidige batterijene kunnen perfect vervangen worden door "professionals" en die geven meestal dan ook nog eens garantie op hun geleverde werk, dus levensduur is nu al geen probleem lijkt me ...

Ze zouden dit ook op een andere manier kunnen stimuleren, bv een extra tax heffen op toestellen die een bepaalde norm van herstelbaarheid niet halen, dan kan de consument zelf beslissen.
langestefan @klakkie.57th17 juni 2023 00:17
Perfect vervangen, laat me niet lachen. Met gespecialiseerde tools, een goede training en een handboek van de fabrikant ja. En daar mag je dan als consument lekker de hoofdprijs voor betalen. Doe ik het liever zelf, zoals vroeger. Achterkant los, kabeltje los, batterij er uit, nieuwe batterij er in, kabeltje vast, achterkant vast. Moeilijker dan dat hoeft het niet te zijn.
klakkie.57th @langestefan17 juni 2023 00:22
Dit is echt wel overdreven zoveel kost het niet om je batterij te laten vervangen.
50 a 80 euro voor een nieuwe batterij met garantie is niet duur .
langestefan @klakkie.57th17 juni 2023 00:30
Waarvan de meeste kosten zitten in het reparatieproces en niet de batterij zelf. Scherm/achterkant loshalen, batterij lijm opwarmen, schroefjes etc loshalen en de boel weer in elkaar zetten. Dat is allemaal handenarbeid.
i-chat @langestefan17 juni 2023 01:17
en daarvoor krijg je dus,

en compactere telefoon, meer accu in je compacte telefoon, waterdichtheid minder losse compenten die stuk kunnen.

als je als EU dan zo graag iets wilt doen, zorg dan (met regelgeving) dat bedrijven hun uderste best doen om zoveel mogelijk en lang mogelijk support te ven op devices. dat betekent niet, consument vervangbaar per sé dat kan ook betekenen, 3 jaar lang (na je laatste productie dag) nog reserve-onderdelen kunnen leveren, een certified repair programma in het leven roepen en daar geen rare (apple actige regeltjes in mogen stoppen, dus tools beschikbaar stellen, onderdelen beschikbaar stellen, en geen exclusivieteitsdeals of dat soort onzin.

door dit soort rare regels, moet je als bedrijf niet alleen duurzaam te werk gaan, je moet het ook nog hufterproof doen, en we weten allemaal hoeveel extra gekloot dat met zich meebrengt.

iedereen die ooit het handige pc-neefje is geweest is, weet hoe lastig hufterproof maken is, bij hardware is het nog tig keer moeilijker.

zelfs als dit betekent dat de levensduur van mijn toestel van +/- 2,75 naar 4jaar gaat, ik weet nu al dat de prijs naar minstens 5,5 jaar gaat alleen maar hierdoor.
langestefan @i-chat17 juni 2023 02:31
Ik geloof niet dat je al die voordelen kan toeschrijven op enkel het vastplakken van een batterij. En zelfs als dat wel zo zou zijn dan innoveren smartphone fabrikanten maar een oplossing, of desnoods een tussentijd waar integratie wellicht wat minder ideaal is, vind ik ook niet erg. De voordelen van een vervangbare batterij wegen veel hoger dan de integratie voordelen, ook al heb ik geen idee wat die precies zijn.

[Reactie gewijzigd door langestefan op 23 juli 2024 16:38]

Blinkin @langestefan17 juni 2023 07:54
Je hebt helemaal gelijk. Het is regelrechte onzin dat vastplakken de telefoon dunner maakt.

Ik heb net even opgezocht hoe dun mijn laatste smartphone was waarbij ik de accu's verving. Dat was de Samsung Galaxy S2 uit 2011. 8,5 mm dik.
Mijn huidige telefoon, een Pocophone X3 Pro uit 2022, durf ik niet zonder case te gebruiken zo dun en glad voelt ie... die is blijkbaar 9,4 mm dik.

Een smartphone die een decennium later gebouwd is en geen verwisselbare accu heeft, is dus zo goed als dezelfde dikte als een smartphone waar dit vervangen wel kan. Het dunnere smartphone argument is wat mij betreft regelrechte onzin.

Ja het ligt vast genuanceerder met meer accu capaciteit en meer camera's, maar daar de smartphone zelf ook véél groter is vindt ik dat ook kul.

Bronnen:
S2: https://m.gsmarena.com/samsung_i9100_galaxy_s_ii-3621.php
X3 Pro: https://m.gsmarena.com/xiaomi_poco_x3_pro-10802.php

Bewerkt: jaartal X3 Pro toegevoegd en spelfoutjes.

[Reactie gewijzigd door Blinkin op 23 juli 2024 16:38]

Robin94 @langestefan17 juni 2023 11:00
Niet te vergeten, loshalen van de achterkant of het scherm is op eigen risico. Breekt die, ben je nog een keer 100 euro kwijt.
Clemens123 @klakkie.57th17 juni 2023 00:47
En dat is meer dan schroefjes, connectors en zelf vervangen
klakkie.57th @Clemens12317 juni 2023 00:51
Dan ga je ervanuit dat deze ingreep geen meerkost met zich mee gaat brengen voor de consument.
Daarom zei ik ook al dat de overheid goede bedrijven moet stimuleren en bv extra tax heffen op bedrijven die het niet doen, dan kan de consument zelf kiezen .. voor de goedkopere iphone "green" ipv de duurdere iphone "red"

[Reactie gewijzigd door klakkie.57th op 23 juli 2024 16:38]

Clemens123 @klakkie.57th17 juni 2023 01:00
De marges van de meeste modellen, zeker de duurdere (bv iPhone), zijn toch meereere honderden euros groot. Prijs wordt bepaald door vraag/aanbod, kost is grotendeels ook kwestie van hoeveelheid marketing, het gaat daar niet over een paar schroefjes.

Daarnaast mag er desnoods een meerkost zijn, maar zoas ik zei die is vele maal kleiner als de 50-80 euro waar jij her over hebt, dus summa sumarum wint de consument er bij als hij zijn toestellen maar lang genoeg gebruikt.

Nu ik ben wel ook niet 100 procent pro. Wel voor laptops. Maar voor heel compacte toestellen is het toch wel een compromis die bij sommige designs gesloten moet worden vermoed ik.
langestefan @klakkie.57th17 juni 2023 09:16
Nee zo werkt het niet want de enige die daar de dupe van is is de consument, die prijs wordt regelrecht doorberekend zonder voordeel. Heb je alleen een duurdere telefoon.
ikverhaar @klakkie.57th17 juni 2023 00:54
50 a 80 euro is niet zo'n gekke prijs voor het vervangen van een accu van een €1000 smartphone. Probleem is dat het bij een smartphone van €150 óók 50 a 80 kost om de accu te laten vervangen. + dat je een middagje kwijt bent om m naar een reparatiezaak te brengen en later weer op te halen.

Vroegâh trok je nog de achterkant van je mobiel, trok je de accu eruit, deed je er een nieuwe accu in die je voor twee tientjes online had besteld, deed je 'm weer dicht, en klaar is Kees.
i-chat @ikverhaar17 juni 2023 01:20
en als ie op straat pleurde, moest je direct weer naar de markt fietsen voor een nieuw plasticje.

leuk maar ik zou graag willen dat mijn 700 euro iphone niet in stukken uit elkaar licht na één val, ik gok namelijk dat elektronica niet meer zo simpel is dat je hem gewoon weer in elkaar klikt zoals voorheen.
Blinkin @i-chat17 juni 2023 08:01
Ook dat is iets wat te wijten valt aan de gekozen materialen. Ik heb mijn Samsung Galaxy S2 uit 2011 zeker 30x uit mijn handen laten vallen. Soms zelfs fietsent. Nog nooit hoeven laten repareren. Ding bleef t doen. Zat gewoon een vervangbare accu in.
dirk161 @i-chat17 juni 2023 08:00
Dus je zoekt een iphone die uit elkaar donker na een val ofzo?
lordawesome @i-chat17 juni 2023 08:02
Een klepje zal van plastic zijn en dat is robuuster dan glas, wat ze nu op de achterkant zetten.
divvid @i-chat17 juni 2023 08:15
Ik kwam laatst mijn lumia tegen. Vervangbare accu, 3,5 Jack mooi formaat scherm dat prima in je broekzak past en stevig. Moet 6 jaar later toch ook kunnen, dan maar geen 6 camera’s en 3 periscopische lenzen. Ik heb hem overigens een keer in het water laten vallen, was ook geen probleem. Na goed drogen deed ie het weer
Splorky @i-chat19 juni 2023 15:07
Nou de nokia's die vielen in 4 delen uit elkaar met wat pech, een voor en achterkant, telefoon en accu.

Die frontjes konden meer mishandeling aan, je zag ook minder mensen met beschadigde schermen lopen. (Als ik zo nu en dan wat dure glazen telefoons zie met flinke schade dan waren die frontjes zo gek nog niet)

Ik weet, het was een andere tijd met andere techniek. Maar er lijkt ook totaal geen wil te zijn om electronica zo inelkaar te zetten dat makkelijk vervangen mogelijk is.
loki504 @ikverhaar17 juni 2023 08:29
Ik had vroeger ook gewoon een reserve accu mee. Lekker makkelijk en altijd bereikbaar als je lang van huis was en je niet overal met 1 kabel kon opladen.
Verwijderd @klakkie.57th17 juni 2023 08:34
Wel als het een lowbudget toestel is.
De prijzen van originele batterijen zijn los vaak veel te duur en dan komt arbeidsloon er bij.
We moeten juist af van wegwerp artikelen.
Kijk de docu over ons elektronica afval in Afrika eens.
En ja je kan goedkopere accu's kopen maar dat is net zoiets als meedoen aan een loterij.
Cowamundo @klakkie.57th17 juni 2023 00:08
Tuurlijk is het goedkoper maar dan zijn nog steeds heel veel mensen afhankelijk van hulp. Zie mijn moeder van 60+ niet solderen of lijmen aan een telefoon maar als ik een batterij bij haar thuis laat bezorgen krijgt ze die echt wel in een toestel.

En ja, de nieuwe verkopen die ze hierdoor gaan mislopen gaan natuurlijk doorberekend worden in de prijs van nieuwe toestellen.

Als een scherm kapot is of een batterij slecht wordt kopen mensen veel te snel een nieuw toestel als ze dan toch in de winkel zijn. Want dan geef je soms toch al veel geld uit en dan maar gewoon wat extra om nieuw te hebben. Toestellen van tegenwoordig zijn voor zo ontzettend veel mensen al zware overkill en dan heerst er vaak ook nog fomo waardoor mensen alleen maar kopen voor het hebben. En een winkel verkoopt natuurlijk ook liever een iphone14 dan een 11.

Dus laat ze het maar aan banden leggen en het weer normaal te maken om je spullen veel langer te gebruiken.
Het zou fijn zijn als consumenten en bedrijven nou eens minder hebberig zouden doen wordt het allemaal een stuk leuker maar dat zie ik helaas niet gebeuren.

[Reactie gewijzigd door Cowamundo op 23 juli 2024 16:38]

klakkie.57th @Cowamundo17 juni 2023 00:14
het is eerder je koopt een telefoon voor 250euro en na 3 jaar moet hij een nieuwe batterij maar meestal wil men dan ook een nieuw "hipper" toestel, dat is van alle tijden en dat gaat deze wet echt niet veranderen, dat is toch echt de consument ...

[Reactie gewijzigd door klakkie.57th op 23 juli 2024 16:38]

Cowamundo @klakkie.57th17 juni 2023 00:22
Zeker mee eens, maar de keuze is er nu vaak niet. Als iemand perse nieuw wil kopen ben je daar natuurlijk vrij in. Of het milieubewust is dat is een 2e maar geef mensen die keuze. En hoe makkelijker die keuze is hoe meer mensen het ook zullen gaan doen, zeker nu alles duurder wordt en mensen het financieel moeilijker hebben.
Timmmeeehhh @Cowamundo17 juni 2023 10:08
De keuze is er gewoon hoor, je kan in bijna alle telefoons de batterij laten vervangen (door een professional)
Alleen het is inderdaad in de meeste gevallen wel lastig om dit zelf te doen.
Obfzk8R @klakkie.57th17 juni 2023 00:06
Uhuh... want de eerdere decennia waarin batterij- of accu-speelgoed en elektronische gadgets nog niet gelijmd werden, waren die spullen "zo extreem duur", dat het voor de consument goedkoper is geworden om gelijmde spullen aan te schaffen die steevast rond 3 jaar kuren begonnen te vertonen of waarvan de accu eigenlijk volledig "vermoeid" was. Het is ook "prachtig" dat de consument tegenwoordig moet lobbyen om genoeg medelijders op de been te brengen om een fabrikant zoals Apple te laten erkennen dat e.e.a. eigenlijk niet kan. Wij zouden blij moeten zijn! :/
Wolfos @klakkie.57th16 juni 2023 23:57
Nee de telefoon naar de fabrikant sturen als de batterij vervangen moet worden is goedkoop
klakkie.57th @Wolfos17 juni 2023 00:06
Waarom zou je die opsturen ? gewoon laten vervangen door een professional ?
Bij de mediamarkt kost het vervangen van mijn iphone batterij 59euro en ik krijg 6 maand garantie op mijn herstelling ... echt geen idee waarom ik dit zelf zou willen doen voor dit bedrag of waarom ik deze zou opsturen naar apple
Cowamundo @klakkie.57th17 juni 2023 00:18
Beide moet gewoon niet nodig zijn.
En een batterij kost hoogst waarschijnlijk ook geen €59 euro en dat “gratis” vervangen als service wordt ook gewoon aan je doorberekend. Net als dat “gratis bezorgd” niet bestaat.

Als ik incl verzendkosten voor 35€ een nieuwe batterij kon kopen en vervangen geef ik die andere 24€ liever ergens anders aan uit.
haven @klakkie.57th17 juni 2023 00:45
Omdat als je zelf de accu kan vervangen je gewoon 2 jaar garantie op die nieuwe accu krijgt? Daarom wil ik dat weer gewoon zelf kunnen doen.
bzuidgeest
@klakkie.57th17 juni 2023 00:00
Een cent misschien.
klakkie.57th @bzuidgeest17 juni 2023 00:04
het is vast meer, maar laten we zeggen 5 cent x1 miljard toestellen, reken zelf je winst maar uit.
RocketKoen @klakkie.57th17 juni 2023 00:14
50 miljoen investeren en voor 10 miljard minder aan nieuwe telefoons uitgeven.
Gezien die 10 miljard bijna allemaal uit de EU verdwijnt lijkt mij dit een fantastisch rendement.
Jittikmieger @klakkie.57th17 juni 2023 08:36
Of je betaalt voor de schroefjes en de connectors of je betaalt voor het laten vervangen van de accu. Volgens mij is dat: lood om oud ijzer of vestzak - broekzak.

Een accu laten vervangen in mijn iPhone 11 kost € 99,- dus dat moeten wel hele dure connectors en schroefjes worden...
erikmeuk3 @klakkie.57th17 juni 2023 16:09
Ik wil gewoon snel de accu kunnen wisselen als het nodig is.
Mijn telefoon inleveren voor deze klus, wil ik niet.
Toen lang geleden mijn horloge leeg was, liep ik de winkel in en ze monteerden een nieuwe.
Nieuwe pakking er in en het was klaar.
Dat moet voor een telefoon ook lukken.
HairyWeasel @bantoo17 juni 2023 13:51
Bij zo een wetgevingsprocedure laat het parlement zich uitgebreid informeren, zowel door voor- en tegenstanders. Je kan hierbij denken aan Fairphone, iFixit en allerlei milieuclubs aan de ene en de grote fabrikanten aan de andere kent. Die laatsten hebben meer geld, dus voordeel, en toch hebben ze het niet gered. Ik moet er wel bij zeggen dat electronicafabrikanten als nadeel hebben dat er bijna niets in Europa gemaakt worden, dus ze kunnen het toverwoord 'banen' niet gebruiken, zoals de autoindustrie dat doet.
recyclebin 16 juni 2023 21:05
Goede ontwikkeling! Echter vind ik "en moeten consumenten die zonder gereedschap kunnen vervangen" te snel door de bocht. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat je per apparaat iets heel speciaals moet hebben, maar het hebben van een soort van universele repair toolkit om bij een accu te komen oid lijkt me niet iets geks imo
lenwar
@recyclebin16 juni 2023 22:16
Het artikel klopt ook niet helemaal. Er wordt gesproken over ‘professional tools’

https://www.europarl.euro.../COM_COM(2020)0798_EN.pdf
Pagina 83

Een schroevendraaier of zo is dus prima toegestaan.
meathome @lenwar16 juni 2023 23:05
heeft lang geduurd, maar eindelijk wordt de eerste stap gezet in het verbieden van wegwerp elektronica!

nu maar hopen dat professional tools idd beperkt is tot een schroevendraaier en niet betekend dat je specialistische tools nodig hebt zoals bij het openmaken van een iphone of andere gelijmde smartphones.
https://selfservicerepair.com/tool-kit-rental

want dan is de reparatie drempel toch nog te hoog in de meeste gevallen, ik zou meer gerustgesteld zijn als er stond "common or generic professional tools".

[Reactie gewijzigd door meathome op 23 juli 2024 16:38]

PhilipsFan @meathome17 juni 2023 00:02
Ik weet niet hoor, maar volgens mij wordt er meer electronica weggegooid vanwege verlopen ondersteuning dan doordat accu's versleten zijn. Op dit moment kun je van alle telefoons de accu vervangen. Het is niet bij elk model even makkelijk, maar het kan wel.

Waarom schrijft de EU geen wet dat producten voor x jaar ondersteund moeten blijven worden en moeten worden voorzien van beveiligingsupdates? Okee, daar zijn ze wel mee bezig, maar het gaat lang niet ver genoeg. Er zou bijvoorbeeld een verbod moeten komen op gesloten software. Als de fabrikant stopt met het ondersteunen van producten, dan kan de community het overnemen en kan de apparatuur nog gebruikt blijven worden. Het gaat hier dan vooral om IOT-devices, maar dit kun je ook betrekken op telefoons etc.
nandervv @PhilipsFan17 juni 2023 00:22
Daar zijn ze óók mee bezig hoor :).

Misschien de positieve toon aanslaan, ipv negatief?
"Zijn ze eigenlijk al bezig met het aanpakken van de beperkte ondersteuning van apparaten?"
RocketKoen @PhilipsFan17 juni 2023 20:04
3 Waste portable batteries incorporated in appliances that are readily removable by the end user without the use of professional tools shall be removed and discarded by end users in accordance with paragraph 1.

4 Waste batteries incorporated in vehicles or appliances and that are not readily removable by the end-user, shall be discarded by the end user in accordance with the Directives 2000/53/EC and 2012/19/EU, where applicable.
belangrijk om ook het volgende paragraaf te lezen.
lordawesome @meathome17 juni 2023 08:14
Er staat ook in die zin dat de batterijen 'readily available' moeten zijn zonder 'professional tools'. Dat houdt in dat het niet te lang mag duren om de batterijen te verwijderen. Wellicht dat schroeven dan al buiten de boot vallen, want dat duurt te lang. Het moet snel gaan, wat volgens mij alleen een kliksysteem als mogelijkheid over laat.

[Reactie gewijzigd door lordawesome op 23 juli 2024 16:38]

kuurtjes @lenwar16 juni 2023 23:07
Uiteindelijk vindt ik de lijm die wordt gebruikt voor schermen ook nog goed te doen met een strijkijzer met handdoek erover. Uiteindelijk wil je ook wel waterdichtheid. Ik denk dat de wet eerder gericht is op vendor lockins voor batterijen, extra PCB op batterijen monteren dat in theorie totaal niet nodig is. Etc etc
lenwar
@kuurtjes16 juni 2023 23:38
Dan regelen ze die waterdichtheid toch anders? Mijn horloge is ook waterdicht. De batterij is meermalen vervangen. Mijn dochter heeft onderwaterspeelgoed met penlites.

Vergeet ook niet dat je geen garantie hebt bij waterschade hè? Al die die waterdichtheidcertificaten zijn niks meer dan dure marketing.
Ze kunnen hun design ook zelf testen door het toestel een week in een emmer te leggen (gechargeerd) en in plaats van de marketingmolen z’n werk te laten doen door extra kosten te genereren voor de kopers, gewoon een goed ontwerp maken en het impliciet maken.
Nogmaals. Je hebt er geen garantie op, dus je hebt toch al niks aan het certificaat.
kuurtjes @lenwar17 juni 2023 17:44
Zolang waterdichtheid gegarandeerd kan worden zonder lijm, ook goed voor mij.
lenwar
@kuurtjes17 juni 2023 18:56
Horloges doen het al decennia met een (kunst)rubber ringetje ;). Nou snap ik uiteraard dat een horloge minder fragiel is dan een telefoon (zoonbeetje iedere telefoon is wel een minuscuul beetje getordeerd (door o.a. broekzakken en zo, en eventuele val, enz) waardoor je o.a. ook geen garantieclaim kan doen op waterschade), maar net wat ik al elders schreef zeg: Ik ben geen industrieel ontwerper, maar er moet iets op te bedenken zijn.
recyclebin @lenwar16 juni 2023 22:27
Ah ik vond het al zo raar anders, dank voor de opheldering :)
Verwijderd @recyclebin16 juni 2023 23:33
Persoonlijk wordt ik hier niet zo enthousiast van als jij. Ik kan mij niet heugen wanneer voor het laatst een wens had om een batterij te vervangen in één van mn laptops, tablets of telefoons. Vergeet niet dat veel apparaten zo slank zijn omdat de batterij en andere onderdelen vastgelijmd zitten in een mooi strak gedesignd schroefloos jasje. Als je alles zelf moet kunnen vervangen dan betekend dit gegarandeerd dat je daar ook concessies in zal moeten doen.

Naar mijn idee moet een overheid zich hier gewoon niet mee moet bemoeien. Ik wil de mogelijkheid hebben om voor beide opties te kiezen. Dat heb je straks niet meer met deze verplichtingen. Als de wens voor het vervangen van batterijen werkelijk zo groot zou zijn, dan was de markt wel in dat gat gesprongen. Dat gebeurt niet, dus naar mijn idee zijn er meer mensen die liever een strak gedesignd apparaat willen die ze vervangen zodra die het begeeft.. en met normaal gebruik is dat echt jaren inmiddels. Vroeger 15+ jaar geleden gingen de batterijen zo snel en vaak stuk dat het logisch was om ze te kunnen swappen. Ik heb er destijds ook aardig wat geswapped, maar die noodzaak heb ik al jaren niet meer bij mijn apparaten omdat batterijen gewoon prima levensduur hebben inmiddels.
bzuidgeest
@Verwijderd16 juni 2023 23:43
Jij bent precies de soort waarvoor deze wet en moet zijn. De soort die design en een millimeter dunner belangrijker vind dat de afvalhoop een beetje kleiner maken. De soort die de leugen van het kan alleen maar met lijm accepteren van fabrikanten omdat ze bang zijn dat het iets dikker wordt.

Wel eens een horloge uit elkaar gezien? Schroeven kunnen heel klein en horloges kunnen al honderd jaar waterdicht. Er is geen reden dat dit niet ook voor electronica kan. Beetje innovatie en je merkt er niets van.

De levensduur van batterijen is nog steeds veel te waardeloos.
Verwijderd @bzuidgeest17 juni 2023 00:05
Jij bent precies de soort waarvoor deze wet en moet zijn. De soort die design en een millimeter dunner belangrijker vind dat de afvalhoop een beetje kleiner maken. De soort die de leugen van het kan alleen maar met lijm accepteren van fabrikanten omdat ze bang zijn dat het iets dikker wordt.
Dat is nogal een aanname die je daar naar mijn hoofd slingert. Vast heel fijn als je alles voor jezelf zo lekker zwart wit kan platslaan maar het slaat werkelijk nergens op. Je kent mij niet, je hebt geen idee wat mijn beweegredenen zijn, of ik wel/niet begaand ben met het milieu etc. Mijn punt was, dat IK, met mijn ervaring in de afgelopen jaren door de lange levensduur van batterijen al jaren geen noodzaak heb gehad heb om een batterij te vervangen in de apparaten die ik koop. Al zou het wel vervangen kunnen worden, het heeft geen enkele impact op het milieu want ik zou nog steeds evenveel apparaten kopen met een vervangbare batterij... Ik ga ontzettend zuinig met mijn spullen om, waar een ander elke een a twee jaar een nieuw toestel koopt, koop ik er een om de zoveel jaar. Ik loop nu nog met een iPhone SE van jaren oud naar volle tevredenheid. Ik ben het niet met je eens dat levensduur van batterijen waardeloos is.. Het is maar net hoe je er mee omgaat. 5 jaar houden ze bij normaal gebruik prima uit en door de smart oplaad functies van tegenwoordig wordt dit nog verder opgerekt. Daarnaast doe je net alsof een toestel totaal niet te recyclen valt en een vervangbare batterij daar de end-all-be-all oplossing voor is. Hetgeen wat lastig te recyclen is, is juist de batterij, de rest van het toestel is het probleem niet. Dus vervangbare batterijen veranderd daar ook betrekkelijk weinig in voor het milieu.
Wel eens een horloge uit elkaar gezien? Schroeven kunnen heel klein en horloges kunnen al honderd jaar waterdicht. Er is geen reden dat dit niet ook voor electronica kan. Beetje innovatie en je merkt er niets van.
Ooit zelf een batterij vervangen van een waterdicht horloge? Nee, die breng je net zo goed naar een juwelier anders ben je jouw garantie kwijt en reken er maar niet op dat jij het zelf weer waterdicht gesloten krijgt

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 16:38]

bzuidgeest
@Verwijderd18 juni 2023 15:11
Dat is nogal een aanname die je daar naar mijn hoofd slingert.
Het is geen aanname als het gewoon in je reactie staat toch? design was belangrijker voor je dan de rest.
Verwijderd @bzuidgeest19 juni 2023 18:38
[...]


Het is geen aanname als het gewoon in je reactie staat toch? design was belangrijker voor je dan de rest.
Doe eens een citaat dan? Ik heb inderdaad gezegd dat design hoog op de prio staat, maar nergens staat dat ik niet begaan ben met het milieu. Dat is een conclusie die je toch echt zelf trekt. Het probleem met types als jij is dat jij een bepaalde visie hebt hoe het milieu te helpen en als een ander dan niet voldoet aan jouw visie, is het direct verkeerd.

Er zijn meer wegen Rome. Je kan op meer manier dan één goed zijn voor het milieu. Ons einddoel is hetzelfde we bewandelen alleen andere routes. Jij vindt dat iedereen jouw route moet wandelen anders is het verkeerd. Het komt op mij nogal dommig over. Sorry not sorry.

Je gaat ook nergens meer inhoudelijk op mijn tegenargumenten in, zegt mij voldoende. Succes ermee verder.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 16:38]

bzuidgeest
@Verwijderd19 juni 2023 21:35
Niet inhoudelijk? Ik dacht dat ik dat de eerste keer al gegaan had. Sorry but not sorry dat jij werkelijke inhoud niet kan herkennen.
De rest was een rant van iemand die probeert te ontkennen dat hij design het belangrijkste vind. Zou niet weten wat voor inhoudelijk antwoord daar op mogelijk is.
Zegt mij voldoende, succes ermee verder.

Deze wet gaat er komen, leer er maar mee leven dat je zo belangrijke design een aanpassing gaat krijgen..
Wilfred86 @Verwijderd17 juni 2023 00:31
Soms moet je als overheid gewoon de ballen hebben om dit soort beslissingen te nemen. Wat nu ook gebeurt, hulde.

Wil je ook de keuze hebben om een diesel zonder filter te rijden of gloeilampen te gebruiken dan? Ik denk dat je te hoge verwachtingen hebt van de markt. Zonder regulering zouden er nog koelkasten met CFK’s worden verkocht en plastic vol weekmakers, kankerverwekkende stoffen, etc. De gemiddelde consument/burger kan niet vooruit kijken en zit met een zak chips F1 te kijken en zeurt over de benzineprijzen. Hun mobieltje moet mooi glimmen en wat leuke filters hebben en TikTok.

Juist voor dit soort zaken hebben we de EU, die in dit geval uitstekend bezig is.
Rabb @Verwijderd17 juni 2023 09:44
De batterijen in dumbphones zitten niet geschroefd, dus je hoeft niks te missen. Bij de nokia 3310 klikt hij in en uit.
Bender @recyclebin16 juni 2023 22:44
Of ze leveren een schroevendraaiertje die ongeveer 1 euro kost mee, lost het ook op.
bzuidgeest
@recyclebin16 juni 2023 23:08
Eigenlijk las ik dat juist als dat je niet meer nodig moet hebben dan je vingers. Een klik luik bijvoorbeeld zoals dat op kinderspeelgoed.... Maar ik lees elders al dat je het met normal consumenten gereedschap moet kunnen. Dat is een goed uitgangspunt vind ik.
blissard @bzuidgeest16 juni 2023 23:27
een klikluik voor speelgoed moet juist een schroef hebben want veiligheid.
bzuidgeest
@blissard16 juni 2023 23:38
Een schroef mag gewoon dus dat is geen probleem. Zolang hij er maar uit kan met een normale schroevendraaier.
erikmeuk3 @bzuidgeest17 juni 2023 16:30
Of gewoon een mechaniek dat je met een paperclip gat bedient.
Gewoon iets open schroeven, vertrouw ik veel mensen niet toe.
Ik ken te veel mensen, die alles met de zijkant van een spanningzoeker doen of met het puntje van de schaar.
Een schroefje terug plaatsen met gevoel, kunnen de meesten ook niet.
Dan krijg je weer van die garantievoorwaarden waar exact merk en type schroevendraaier voorgeschreven wordt.
bzuidgeest
@erikmeuk318 juni 2023 15:24
Ook goed, bedoelde allen maar dat men er blijkbaar niets "bijzonders" voor nodig mag hebben dat je als consument niet makkelijk kan krijgen.
Splitinfinitive @recyclebin16 juni 2023 22:04
Mischien was een limiet aan schroeven een goede oplossing geweest

Bijvoorbeeld een klep aan de zijkant ipv met een schuifje 2 kleine schroefjes ofzo

In de wet had dan iets van Max 4 schroeven te demonteren ofzo natuurlijk wel dan uitsluiten dat je andere meuk mag doen bij die 4 schroeven
LurkZ @Splitinfinitive17 juni 2023 15:46
En ook zeer belangrijk, reguliere schroeven zodat niet eerste een speciale premium iScrewdriver van e300 moet aanschaffen.
Havelock 16 juni 2023 21:05
Als straks makkelijker word om batterijen te vervangen is de kans groot dat de batterijen tussen het gewone afval terecht komt. :X
loki504 @Havelock16 juni 2023 21:24
Net zoals nu het hele mobieltje er in beland? Of batterijen Gewoon op plekken naast batterijen ook accus kunnen inleveren
bzzzt @loki50417 juni 2023 16:39
Er zijn hele tokkie volksstammen die een oude mobiel ook "gewoon" in de prullenbak gooien. Inclusief batterij.
zx9r_mario @Havelock16 juni 2023 21:18
Statiegeld bij een nieuwe batterij invoeren, als je de oude batterij inlevert krijg je het statiegeld terug.
Havelock @zx9r_mario16 juni 2023 21:26
Niet iedereen zal dit doen ben ik bang voor!
En er zal hoop imitatie batterijen op markt komen omdat makkelijker word om je batterij te vervangen!
Caelorum @Havelock16 juni 2023 21:38
Tja, alsof al die apparaten door diezelfde mensen niet ook gewoon bij het huisafval worden gepleurd.
bzuidgeest
@Havelock16 juni 2023 23:22
Die zijn er nu ook al. Het is geen excuus. Je weet als consument toch wat je koopt?
Koop bij een goede distributeur en er is niets aan de hand. Koop op eBay voor de laagste prijs en tja, dan krijg je wellicht iets vaag.

Dat er kloodzakken zijn die het niets kan schelen en het niet goed doen is geen reden om het niet te doen. Anders moet je ook stoppen met moord strafbaar maken. Want ook dat doen mensen nog steeds ondanks dat er een wet tegen is.
BadRespawn @Havelock17 juni 2023 00:29
Niet iedereen zal dit doen ben ik bang voor!
Wat is er zo erg aan als niet iedereen dat doet?
The Third Man @Havelock16 juni 2023 21:15
Cashbackkorting geven op nieuwe batterijen als je de oude binnen zoveel tijd opstuurt. Bestaat al decennia voor bijvoorbeeld laptopmerken als Dell.
lenwar
@Havelock16 juni 2023 22:18
Verplicht 25 euro statiegeld ofzo?

Als je nu een nieuwe auto-accu koopt betaal je ook statiegeld en krijg je je geld terug wanneer je je oude inlevert.
ELD @Havelock16 juni 2023 22:03
Net als bij oude telefoons waar de batterij niet uit kan.............

Dit gaat echt niks daaraan veranderen
Loller1 @Havelock17 juni 2023 00:41
Wat nog steeds beter is dan een volledig functioneel toestel dat bij het gewone afval terecht komt. Dat gezegd hebbende, hier hadden we vroeger ook geen last van toen losse batterijen heel normaal waren.
Zorian 16 juni 2023 21:04
Hmm, dus we gaan ook weer terug naar 'ouderwetse' smartphones zonder glazen achterkant omdat de batterij er anders niet uit kan?
Aan de ene kant snap ik het en ben ik groot voorstander, aan de andere kant ben ik bang dat het de designs van telefoons niet ten goede gaat komen ergens.
We gaan het zien. Momenteel ga ik ook bijna mijn telefoon vervangen omdat de accu inderdaad versleten is, dus ze hebben zeker een punt.
wildhagen
@Zorian16 juni 2023 21:12
Ik denk dat milieuvriendelijkheid, repareerbaarheid en recyclebaarheid toch wel een stukje belangrijker zijn dan een design. Je hebt een apparaat immers meestal vanwege de functionaliteit die het bied, design is een leuke bijkomstigheid, maar over het algemeen geen primair doel.

Zeker met de problemen rondom de afvalberg, of liever het terugdringen daarvan, lijkt me deze regel alleen maar toe te juichen zou ik zeggen.
Verwijderd @wildhagen16 juni 2023 21:20
Ik vraag me af of de consument dat vindt, immers, ook nu is het mogelijk om voor recyclebaarheid en vervangbaarheid te kiezen; de Fairphone bestaat al een tijdje, maar desalniettemin is dat een niche at best. Kunnen we van alles van vinden, maar de gemiddelde consument klaarblijkelijk ook.
BugBoy @Verwijderd16 juni 2023 22:53
Juist omdat de consument het blijkbaar niet veel interesseert moet je het gaan reguleren. Vanuit de markt komt er geen verbetering. Dit zijn juist zaken waar ik de EU erg dankbaar voor ben. Hetzelfde met USB-C voor opladen. Scheelt gewoon heel veel gedoe. Het zou verplicht moeten worden voor alle oplaadbare apparatuur (tot 80W laden o.i.d.), zodat je ook gewoon je dSLR kan opladen met dezelfde stekker.
bzzzt @BugBoy17 juni 2023 16:42
Waarom zou het verplicht moeten worden als de markt hoe dan ook al naar USB-C migreert? Mijn Canon mirrorless laadt al gewoon op USB-C...
watercoolertje @bzzzt18 juni 2023 08:30
Sinds wanneer spreekt 1 productvoorbeeld voor de hele markt?
bzzzt @watercoolertje18 juni 2023 11:52
Omdat de hele markt al aan het migreren is. En degene op wie ik reageer een camera als voorbeeld aanhaalt?
erikmeuk3 @BugBoy17 juni 2023 16:39
En de kabeltjes zijn ook allemaal verschillend.
Om 80W te laden, moet je ook echt een 80W usb-c kabeltje kopen.
Wil je dan ook nog snel communiceren over dat kabeltje, moet je daar ook op letten.
De chip in de kabel, regelt de maximale belasting.
En goedkope usb-c kabeltjes zijn allemaal usb2
Arrigi @Verwijderd16 juni 2023 22:33
Ik vind de designs van de moderne smartphones rampzalig. Zoveel mogelijk van breekbaar glas waardoor 95% van de mensen tóch een extra hoesje er omheen doen dus dat "design" is al niet meer zichtbaar. Die afgeronde kantjes zijn gelukkig grotendeels verdwenen.

Daarnaast maken ze die dingen dan grotendeels ook niet herstelbaar waardoor je voor het kleinste akkefietje ofwel het hele ding moet vervangen of voor een 160 euro (of meer) aan reparatie mag binnenbrengen. Hopelijk woon je in de buurt van een reparatiewinkeltje. Of je zit zelf thuis te kutten met de lijmstripjes en leert dan pas dat de achterkant van je smartphone is *ontworpen* om vervangen te worden als het ding opengaat, want het breekt gewoon. By design.

Maar ja, ik wil én een niet al te grote maat én goeie foto's. Dus die fairphone moet het afleggen tegenover die iphone mini.

Dus wat dat betreft mag de markt best wel gedwongen worden om de producten met herstellingen in het achterhoofd te produceren.
Hans C @Verwijderd16 juni 2023 22:03
Daarom moet je ook voorkomen dat consumenten iets te kiezen hebben. Onze leefomgeving is daar te belangrijk voor. En het is altijd zo geweest dat fabrikanten toch iets vinden om om de nieuwe uitdagingen heen te werken. En weer iets moois maken.
LurkZ @Hans C17 juni 2023 14:21
De fabrikanten hoeven niet om een uitdaging heen te werken. De oplossing hebben ze al jaren...
De uitdaging waar de fabrikanten voor stonden was "Hoe kunnen we voorkomen dat de consument batterijen vervangt?" Het antwoord daarop was lijm. Apple ging nog een paar stappen verder met koppelen dmv serienummers en dreigementen (garantie vervalt etc)

Geloven dat de fabrikant lijm gebruikt om de consument te matsen is nogal naïef.
Verwijderd @Hans C18 juni 2023 15:34
Vind ik een redelijk communistisch standpunt. Communisme staat niet bepaald bekend om milieuvriendelijkheid en let’s face it, ook niet echt bekend om zn technologische vindingrijkheid. Nogal totalitair eigenlijk. Vreemd dat dat ineens blijkbaar gemeengoed is.
BugBoy @Verwijderd19 juni 2023 20:59
Regulering van arbeidsomstandigheden zijn ook grotendeels vanuit de overheid gekomen. Bezoek eens een mijn van 100 jaar oud en dan besef je dat dit belangrijk is. Regulering vanuit de overheid heeft overigens niets met communisme te maken.
Verwijderd @BugBoy20 juni 2023 20:11
Regulering van gevaarlijke arbeidsonstandigheden is wel iets anders dan het beperken van de vrije markt me dunkt. En het hebben van een vrije markt of niet, is wel degelijk een discriminant tussen een liverale democratie of een totalitairder wereldbeeld als het communisme, don’t get me started.

Overigens hebben marktpartijen ook baat gehad bij betere arbeids- en leefomstandigheden. Niet dat ik de vergelijking dus valide vindt maar ook non-governmentele marktpartijen zijn verantwoordelijk geweest voor bijvoorbeeld de aanleg van riolering in enkele Nederlandse textielsteden om zowel het personeel gezond te houden als het beperken van ziektes als cholera. De ultieme arbeidsonstandigheid voedsel wordt ook een stuk efficiënter voortgebracht in een kapitalistische samenleving dan in eentje zonder vrije markt waarbij een overheid bepaalt wat er geproduceerd wordt.
BugBoy @Verwijderd20 juni 2023 23:11
Valide punt m.b.t. arbeidsomstandigheden. Denk je dat zonder extra maatregelen vanuit de overheid de auto's ondertussen allemaal een katalysator, roetfilter, ... zouden hebben?
Verwijderd @BugBoy22 juni 2023 14:14
Fair point, maar denk dat de definitie van maatregelen wel een breder kader omvat dan het hierboven gesuggereerde verbieden, wat m'n reactie triggerde. Het huidige succes van de elektrische auto in Nederland komt ook niet tot stand omdat benzine- of dieselauto's zijn verboden, maar wellicht vooral omdat de overheidssanctie op het gebruik van elektrische auto's lager ligt dan de overheidssanctie op de auto's met een 'combustion engine', in de vorm van wegenbelasting of belasting op brandstoffen. Dus als je de vraag zou herdefinieren op mijn trigger en zou vragen of ik denk dat auto's zonder lokale uitstoot populair zouden kunnen worden zonder het verbieden van 'fossiele' auto's, dan is mijn antwoord ja.
BugBoy @Verwijderd22 juni 2023 15:25
Ik rij zelf een EV, maar eigenlijk vooral vanwege de lage bijtelling. Ook leek het mij wel een interessant experiment om eens een paar jaar te doen. Zonder financiele voordelen had ik nooit een EV overwogen. Verbieden van ICE is nog niet een optie, omdat het aanbod en de infrastructuur daar nog niet klaar voor is. Als dat zo is, dan verwacht ik dat ICE zal worden verboden. Er moet (vooral buiten Nederland) echt wel aan de infrastructuur gewerkt worden. Laden is nog niet overal een feestje...

Daar zou ook vanuit de overheid wel ingegrepen mogen worden. Zoals bijvoorbeeld laden altijd mogelijk maken met een gewone betaalpas i.p.v. allerlei verschillende systemen, apps, abonnementen, ... Blijkbaar komt de markt daar ook niet uit en het staat de adoptie van EVs zeker in de weg.

[Reactie gewijzigd door BugBoy op 23 juli 2024 16:38]

Verwijderd @BugBoy27 juni 2023 15:00
Mijn vrouw rijdt ook een EV om dezelfde reden. Ik heb zelf een fiets maar dat terzijde. Het is precies mn punt, mensen maken keuzes zonder dat de overheid een verbod in stelt op een product. Het succes van de elektrische auto in Nederland is tot stand gekomen zonder een verbod op ICE's. Maar dankzij het minder zwaar sanctioneren van de EV's ten opzichte van ICE's. Een te sterke verbiedende hand vanuit overheidswege staat innovatie sowieso in de weg en men is blijkbaar geniegd om te negeren wat voor een succes de vrije markt eigenlijk is en altijd is geweest, maar dat is mijn 5 cents.
MsG @Verwijderd16 juni 2023 22:56
Los van wat je inhoudelijk van de Fairphone vindt, is dat natuurlijk wel een enorm duur product, terwijl als er goedkope goede telefoons zouden zijn van een goed merk die een vervangbare accu zouden hebben, zou daar vermoedelijk best animo voor zijn. Net als dat er voorheen ook was.
BugBoy @MsG19 juni 2023 21:00
Fairphone is vooral duur vanwege de beperkte oplage.
JRB27 @Verwijderd16 juni 2023 23:02
Kan best zijn dat die niche is, maar inmiddels is de Fairphone 4 bij ons op werk ook kiesbaar ipv de iPhone. Nu had ik er zelf al een Fairphone 4 dus maar gewoon een digital sim erin, maar die is er ook gekomen omdat bij de vorige telefoon de accu en usb-c poort slecht waren. Dat
laten vervangen was gelijk aan 2/3 van de aanschafprijs terwijl die na 2 jaar verder nog prima beviel.
dwwolf @wildhagen16 juni 2023 22:38
Tsja het verplicht vervangbaar maken gaat ook telefoons het leven kosten.
Dat gaat ten koste van de afdichting....
langestefan @dwwolf17 juni 2023 00:54
Daar vinden ze wel weer wat op. De fabrikant die als eerste een moderne waterdichte telefoon met vervangbare batterij uitbrengt heeft een concurrentie voordeel.
candyman @langestefan17 juni 2023 09:31
Daar zijn er al meerdere van.
Samsung en Gigaset hebben een toestel die waterdicht is en verwisselbare batterij.
Dan doen ze een pakking om de batterij heen.
rko4u @dwwolf17 juni 2023 15:01
Er zijn dagen dat ik niet ga zwemmen met mijn telefoon op zak.
Dirk_T @rko4u17 juni 2023 18:27
Dat doe ik ook niet zo vaak, maar in een ander jaargetijde gebeurt het nog wel eens dat ik op de fiets overvallen wordt door een flinke bui en tot op de huid nat ben. Het is dan wel fijn als de smartphone in de broekzak enigszins waterdicht is.
watercoolertje @Dirk_T18 juni 2023 08:35
Mijn ervaring is in ieder geval dat de telefoons zonder IP ratings ook helemaal niet stuk van gingen van een beetje nat worden. En in je broekzak dus niet zo nat worden als jezelf/je kleren.

Daarnaast zijn er ook modellen geweest (Samsung S5) die een batterijklepjes had en waterdicht was.

Je sim-tray is toch ook gewoon waterdicht en vervangbaar tegenwoordig?

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 16:38]

i-chat @wildhagen16 juni 2023 21:33
dan worden alle telefoons straks weer van goedkoop plastic of dure aluminium, en zitten er overal schroefjes die losraken of dol draaien .. en dat terwijl bij veel toestellen (zoeker ook apple .. de batterij gemiddeld genomen makkelijk 3 jaar mee kan terwijl de overige hardware nauwelijks de 6 jaar zal halen (kans op onherstelbare schade in 6 jaar is redelijk groot).. kortom nadat je die accu hebt vervangen ga je alsnog de levensduur niet evenredig lang vergroten en dat betekend dan weer dat je eigenlijk een nog goede accu' wegflikkert. - een niet al te beste ontwikkeling voor het milieu dus - dat noemen ze ook wel eens van de regen in de drup.
StGermain @i-chat16 juni 2023 22:17
Mijn iphone X wordt zes jaar in november en draait nog altijd perfect met zijn eerste batterij, maximum capacity is nog altijd 81%. Voor deze gebruikte ik een 4S uit 2011.

Als je je spullen verzorgt gaan ze niet zo snel kapot en zelfs als je na 5 jaar een nieuwe koopt kan je er nog altijd iemand plezier mee doen.
jopiek @StGermain16 juni 2023 22:25
Ja en als je wilt kan de accu vervangen worden. Niet heel makkelijk maar het kan. Ik heb het voor iPhone nog niet geavontuurd maar voor Macbooks wil het prima (ondanks alle spookverhalen).
SpazzII @jopiek16 juni 2023 22:45
Gewoon bij een winkeltje of desnoods bij Apple zelf de accu laten vervangen. Bij al mijn telefoons met niet-vervangbare batterij heb ik de batterij minstens eenmaal laten vervangen. Scheelt behoorlijk in de aanschafkosten, want ik doe tweemaal zo lang met een toestel.
i-chat @StGermain17 juni 2023 01:25
goed bezig, helaas ben ik genoodzaakt mijn scherm bijna altijd op maximale helderheid te zetten waardoor de baterij wel wat sneller slijt dan bij jou (vermoed ik), maar ik snap ook niet zo heel goed waarom je mij hierop aanvalt, ik hou met 3 jaar een beetje een veilige marge aan,

mijn XS was na bijna 3 jaar batterij-technisch ook nog wel redelijk prima in orde, helaas de lighningpoort niet en vervangen leek toen geen optie (kon geen betrouwbaar bedrijf vinden in de buurt, dus heb ik hem verkocht aan iemand die wél zin had er moeite in te steken..

maar eerlijk, ik wist niet dat een iphone X een vervangbare batterij had? of begrijpen we elkaar verkeerd?
StGermain @i-chat17 juni 2023 01:49
Het is niet bedoelt als persoonlijke aanval, sorry als het zo overkwam, maar je bent nogal stellig dat er binnen de zes jaar onherstelbare schade bestaat. Dat is absoluut niet de ervaring hier in huis. Om mijn lightningpoort te sparen, want dat is inderdaad een zwak punt, ben ik al een hele tijd over op draadloos laden.

Nee de X heeft geen batterij die je makkelijk zelf kan vervangen, ik zit na 5 jaar en 7 maanden nog op een battery health van 81% terwijl hij elke nacht oplaadt, de software in het toestel zorgt dat dit op een manier gedaan wordt waarbij hij niet onnodig heel de nacht gaat laden en de batterij verknoeit.

Zolang dit toestel security updates krijgt is er voor mij geen reden om naar een nieuwer toestel uit te kijken, het doet alles wat het moet doen.
jongetje @i-chat16 juni 2023 22:16
Dan kun je alsnog beter de accu vervangen ipv de hele telefoon inclusief de accu. En als deze dan ook nog gerecycled kan worden.

En schroefjes draaien niet dol als je na 2 of 3 jaar de accu 1 keer vervangt.
i-chat @jongetje17 juni 2023 01:29
ow wat gek! dat heb ik met laptops en vroeger ook telefoons anders heel vaak zien gebeuren vooral als mensen eerst zelf gingen 'proberen'

precies om die reden zeg ik vervangbaar, ja graag, maar niet per sé door eindgebruikers, dan moet alles hufterproof en dat KAN gewoon niet meer (voor een realistische kostenplaatje) .. of je krijgt weer toestellenv an 3+ cm dik in je broekz*** laat maar daar passen ze natuurlijk niet meer in... in je manpurse
langestefan @i-chat17 juni 2023 00:59
Toch gek dan dat al mijn telefoons langer mee zijn gegaan dan 6 jaar en er nog nooit eentje onherstelbare schade heeft opgelopen? Al mijn telefoons zijn vervangen omdat de batterij de geest gaf. En daarnaast wordt je niet verplicht om de batterij te vervangen, als jij dat niet wilt dan koop je toch lekker een nieuwe. Het gaat er om dat de rest van ons die niet iedere 3 jaar een nieuwe telefoon nodig heeft de levensduur kan verlengen mochten we dat willen. Dit verhaal is nog belangrijker voor laptops, de MSI uit 2017 die ik nu heb is zo rete snel die kan ik over 10 jaar nog wel gebruiken.

[Reactie gewijzigd door langestefan op 23 juli 2024 16:38]

Rabb @i-chat17 juni 2023 09:58
Die accu haal je er uit voordat je de telefoon weggooit, en kan de tweedehands markt op.

Als iets makkelijk vervangbaar kan zijn, kan het ook worden hergebruikt.
LurkZ @i-chat17 juni 2023 14:28
Al een oudje maar de Motorola met fysieke toetsen had simpel te verwijder achterkant met kliksysteem. Geen schoefjes dus.
Voor $15 op Amazon een extra dikke accu incl nieuw achterkantje besteld.

En weet je wat, vrijwel iedereen die nu zeker weet dat de iPhone dun moet zijn omdat Tim Cook dat zegt, zal ook weten dat de iPhone dik moet zijn omdat Tim Cook dat zegt.
Zorian @wildhagen16 juni 2023 21:16
Zeker mee eens, al denk ik dat het niet vastlijmen van accu's al een hele stap is. Momenteel krijg je die achterkanten er redelijk goed vanaf met een heatgun en zuignap, dus als dat kan blijven lijkt me het case closed.
Ben ook benieuwd hoe ze het bij EV's willen doen want die accu's zijn loeizwaar.
ytterx @Zorian16 juni 2023 22:12
Voor EV's het zelfde als met een motorblok van een auto? Die kan je er ook "gewoon" uitschroeven, alleen een kraan om eruit te tillen is wel handig..
Destynx @ytterx16 juni 2023 22:24
Voor zover ik het Tweakers artikel lees moet het zonder gereedschap kunnen. Ik kan mij niet voorstellen dat dat haalbaar is voor een auto accu.
ytterx @Destynx16 juni 2023 22:29
Het artikel heeft het voor het vervangen specifiek over consumentenelektronica zoals tablets, telefoons en laptops, valt een EV niet per direct onder..

Je moet toch zorgen dat een accu in een EV vast zit voornamelijk door het gewicht.

[Reactie gewijzigd door ytterx op 23 juli 2024 16:38]

Destynx @ytterx16 juni 2023 22:43
Ik interpreteerde dat stukje iets anders, bedankt voor de opheldering.
stuffie123 @wildhagen16 juni 2023 23:39
Ik weet niet of deze wet per se het milieu ten goede komt. Nu krijgen we weer situaties waarbij winkels allerlei accu's kopen, op voorraad houden en moeten weggooien als ze niet meer worden verkocht.
LurkZ @stuffie12317 juni 2023 14:32
Als de batterij vervangbaar is, dan is er een grote kans dat ook andere dingen vervangbaar zijn omdat de lijm gaat verdwijnen. Dus allerhande reparaties worden goedkoper, dus de foon gaat langer mee, dus beter voor het milieu.

Om deze prima wet compleet te maken moet er een verbod komen om accu's te koppelen met een serienummer zoals milieuterrorist Apple doet.
Frame164 @Zorian16 juni 2023 21:21
Plus dat we weer van die plastic kapjes krijgen die na een week speling hebben en waar na 1 keer openen het lipje afbreekt zodat het met tape moet vastplakken.
SpazzII @Frame16416 juni 2023 22:48
Dan moet je dat merk vermijden als de pest en voor een merk kiezen dat een beter systeem aanhoudt.
i-chat @SpazzII17 juni 2023 01:31
en welk systeem is dat precies? een lederen gesp... je weet, zonder gereedschap (volgens de wet).
ik hoop dat dit bij de implementatie-weggeving ten minste wordt genuanceerd tot, zonder specialistisch gereedschap zodat je gewoon een ifixit kitje kunt gebruiken.

[Reactie gewijzigd door i-chat op 23 juli 2024 16:38]

SpazzII @i-chat17 juni 2023 14:39
Het kan met een metalen deksel, zoals HTC destijds deed met de HD2. Talloze keren geopend en weer gesloten en na jaren een keer met m’n handen (dus zonder gereedschap) een beetje gebogen omdat hij niet meer goed klemde. Anders had ik ‘m voor een tientje vervangen, maar dat is dus niet eens nodig geweest. Schade aan de achterkant? Geen probleem, alleen het klepje vervangen en hij is weer als nieuw.
Ik ontwerp dit soort dingen niet beroepsmatig, maar heb gelukkig wel betere ideeën dan een leren gesp. Ik ga er van uit dat de echte pro’s met nog betere en mooiere oplossingen zullen komen, het is tenslotte hun werk.
Rabb @Frame16417 juni 2023 10:00
Mijn Samsung 2 mini kan met de nagel open worden gemaakt en sluit nog altijd naadloos.
Clubbtraxx @Rabb17 juni 2023 17:47
Als het naadloos sluit krijg je je nagel er niet tussen :+
Rabb @Clubbtraxx17 juni 2023 21:46
Zit een nokje in aan de zijkant ;) Van een milimeter diep, en centimeter hoog.
Splitinfinitive @Zorian16 juni 2023 22:01
Batterij via de zijkant van de telefoon in een klepje eruit te halen?

Dan kan de achterkant nog steeds glas zijn

Enige waar ik het niet mee eens ben is dat er totaal geen gereedschap aan te pas mag komen een klepje met schroeven was wel fijn geweest imho zolang de telefoon maar niet helemaal uit elkaar hoeft
bzuidgeest
@Splitinfinitive16 juni 2023 23:16
Er is een reactie elders die stelt dat de wet verkeerd is uitgelegd en dat er eigenlijk staat geen professioneel gereedschap. Een standaard schroevendraaier mag blijkbaar prima.
Splitinfinitive @bzuidgeest17 juni 2023 00:31
Oh dan is eigenlijk het enige argument dat ik heb om tegen te zijn foetsie

Enige jammere vind ik dan dat ze niet de auto industrie verplichten eenzelfde oplossing voor hun batterijen te ontwikkelen.

Dan had men ook oudere evs een upgrade kunnen geven of naarmate de cellen te ver degraderen toch “eenvoudig” een nieuwe accupakket kan laten installeren
bzuidgeest
@Splitinfinitive18 juni 2023 15:12
Zou mij niets verbazen als dat ook in de maak is. Maar voor dat soort dingen is net als zonnepanelen een recycle-verplichting dacht ik
arbraxas @Zorian16 juni 2023 21:19
Hoezo? Had een lumia 950XL en de voorkant is bijna identiek aan mijn huidige smartphone.
De achterkant niet, mijn nieuwe is namelijk gebarsten glas. Was met het rubber van de Lumia niet gebeurd en daar had ik een accu binnen 10 seconden gewisseld.

En persoonlijk heb ik mijn telefoons altijd in een omslaghoes zitten, dus ik zie de achterkant maar zelden.
Maar het gemak van een verwisselbare accu heeft veel meer mijn voorkeur.
Indoubt @arbraxas17 juni 2023 00:33
haha, die was top inderdaad. Ik had gewoon een reserve accu voor als ik niet kon laden. Achterkant eraf klikken, oude eruit en nieuwe batterij erin en weer door.
svenM @Indoubt17 juni 2023 00:55
Inderdaad, dat is nog een voordeel dat mensen vergeten lijken te zijn.
Een ander is dat je een grotere batterij er kan opsteken. Zo had ik voor mijn note 4 voor op reis een 10.000 mah batterij gekocht. Een beest van een blok maar die kreeg je niet leeg.
Horatius @Zorian16 juni 2023 21:21
Heb momenteel een telefoon welke een achterkant heeft van metaal met daaroverheen plastic, kan gewoon draadloos laden dmv een gat in het aluminium. De pixel 5.

Er is geen reden dat plastic ook niet mooi kan zijn en is veel minder breekbaar dan glas en kan gerecycled zijn.
TFHfony @Zorian16 juni 2023 21:45
Altijd leuk die mooie achterkanten. Alleen zit 9 van de 10 keer de telefoon in een cover en is alles bedekt, afgezien van de lenzen.
Oon @Zorian16 juni 2023 21:50
aan de andere kant ben ik bang dat het de designs van telefoons niet ten goede gaat komen ergens.
Dus? :+

Het is niet alsof de meeste telefoons qua design nu echt een visueel hoogstandje zijn, zeker niet met die camera-eilanden tegenwoordig.

Een beter argument is de waterdichtheid, die is lastiger te garanderen als je de achterkant los moet kunnen maken.
erikmeuk3 @Oon17 juni 2023 16:54
Een goede pakking, die je met de batterij moet vervangen kan de oplossing zijn.
MKoot @Zorian16 juni 2023 22:04
Dat er nú (bijna) geen premium design smartphones met verwijderbare batterijen zijn, betekent niet dat het niet kan.

Als bedrijven als Apple gedwongen worden een systeem met verwijderbare achterkant te kant te maken, zullen ze een premium/slim aanhechtingsmechanisme verzinnen.

Je kunt een systeem maken met een soort gigantische gleuf, waar je met een pinnetje in kunt drukken — zoals nu in het klein bij simkaarten. Of een systeem waarbij je meerdere knopjes tegelijk in gedrukt moet houden en dat de hele achterkant er dan afgaat. Of ze nemen een systeem met een draaimechaniek, zoals bij oude Macbooks. Etcetera.

Het hoeft echt geen plastic klepje te zijn.
LurkZ @MKoot17 juni 2023 14:36
Dat er nú (bijna) geen premium design smartphones met verwijderbare batterijen zijn, betekent niet dat het niet kan.
Het is maar wat jouw definitie van premium is.
Voor mij kan gelijmde rommel nooit premium zijn. Premium is iets waar ik voordeel van heb en niet (alleen) de fabrikant.
DamirB @Zorian16 juni 2023 22:10
Je kan toch alsnog de accu vervangen? Eventueel bij een reparatieboer om doe hoek of bij de fabrikant zelf. Helemaal nie nodig dan een nieuwe te nemen
SpoekGTi @Zorian16 juni 2023 22:16
De iPhone 4 had ook gewoon een glazen achterkant. Kon je met 2 schroefjes ja ja pentalobes dat dan wel de achterkant liften en de batterij vervangen.

Ben ook benieuwd of deze wet er dan ook even bij afbakent dat het apparaat geen melding mag tonen als er een 3rd party batterij in is gefietst.
DeltaJuliett @Zorian16 juni 2023 23:17
Tsja als heel de wereld kapot mag gaan voor Design, dan hoeft het van mij niet meer
meathome @Zorian16 juni 2023 23:30
de fabrikant kan prima wat hoekijzertjes op die glasplaat lijmen zodat je die (blind) vast kunt zetten met schroefjes of een klik systeem aan de rest van de smartphone, heb jij je design, kan die toch open.
Jittikmieger @Zorian17 juni 2023 08:06
Design is voor mij een non-issue. Je moet bijna een Gekko zijn om te voorkomen dat die gladde smartphones van tegenwoordig uit je handen glijden - helemaal wanneer je handschoenen aan hebt. Dus moet er bij mij altijd een dikke "bouwvakkershoes" omheen, anders leeft een smartphone niet erg lang. Van het design zie ik niet of nauwelijks iets.

Aangezien ik op deze wijze gemiddeld een jaar of 6 met mijn iPhones doe, moet ik toch wel 1 keer, soms 2 keer, mijn accu (laten) vervangen. Ik kan het alleen maar toejuichen dat het verplicht wordt om dit gemakkelijk zelf te kunnen doen. Gewoon weer zoals het ooit was! Kortom: een zéér goede zaak deze wetgeving!
-tom-562 @Zorian16 juni 2023 21:25
Design is natuurlijk helemaal persoonlijk... Ik zou best wel weer een telefoon willen zoals een Galaxy S2 of S5. De S5 was ook gewoon waterdicht en had een afneembare achterkant (geklikt). Hij was helemaal van plastic en dat was echt een dikke pré. Super robuust en lekker licht.
Ik baal er van dat allen (semi) flagship modellen loeizwaar, spiegelglad en fragiel zijn omdat het zo nodig van glas moet zijn
NotSoSteady @-tom-56216 juni 2023 21:48
Was ook direct een flop. Ding zag er bovendien niet uit en voelde enorm goedkoop aan. De Galaxy S6 kwam niet voor niets met een nieuw ontwerp.

https://versus.com/en/new...-samsung-galaxy-s5-a-flop

[Reactie gewijzigd door NotSoSteady op 23 juli 2024 16:38]

Galinsky @NotSoSteady16 juni 2023 22:00
Tja er is ook nooit echt goed doorontwikkeld op telefoons met uitneembare accu's bij smartphones om ze ook waterdicht te houden en goed design te geven. T kwam al snel goed uit om het dicht te lijmen en op dat pad is het gewoon doorgegaan met de designs.

Ik denk dat er nog best wat stappen gemaakt kunnen worden in design met wisselbare accu's ten opzichte van wat wij al kennen bij de oude smartphones voor de mensen die dat belangrijk vinden.

Persoonlijk zal het mij het design niet uitmaken en vind ik de duurzaamheid en repareerbaarheid een veel grotere winst.
eitjeappeltje @-tom-56216 juni 2023 22:16
Yup en om die reden was ik zo verknocht aan mijn Pixel 4a. Plastic, vederlicht, kon tegen een stootje (behalve de allerlaatste helaas). Nu zit ik met een (m.i. overgewaardeerde) S23 in een rubberen case. Samen 80 gram zwaarder dan m'n 4a. En dikker en lomper. Een telefoon is een gebruiksvoorwerp. Ik snap niet waarom dat letterlijk en figuurlijk een glad ontwerp moet zijn.

Overigens gaat het mij wat ver dat een consument zelf de accu makkelijk moet kunnen omklikken zoals vroeger. Je kunt ook fabrikanten verplichten om zo'n service aan te bieden waarbij je bijv binnen 48 uur je telefoon terug hebt met nieuwe accu erin. Tegen redelijke prijs dus niet zodanig dat je beter een nieuwe telefoon kunt kopen.
eitjeappeltje @bzuidgeest17 juni 2023 06:01
200 ipv 120 gram is 67% extra massa. Dat voel je niet meteen maar wel na een paar minuten Youtube kijken bijv. Met de 4a z'n 120 gram had ik nergens last van. En overigens vond iedereen die 'm even vasthield een erg licht telefoontje, wat niet vreemd is met die phablets van tegenwoordig. De S23 zelf weegt 170 gram en de hoes voegt nog eens 30 gram toe. Het geheel is ook minder praktisch bijv doordat je met de gesture input van Android vaak tegen de opstaande rand van de hoes aankomt. De 4a was een afgeronder toestel, zat bovendien niet in een case, en dat maakte vooral swipes vanaf de zijkant veel prettiger.
Hatseflats @eitjeappeltje17 juni 2023 18:39
Je hebt helemaal gelijk, hoor. Ik heb er ook moeite mee als men > 80 gram toevoegd met polsoefeningen in de sportschool.
eliasje @Zorian16 juni 2023 22:24
Design voor telefoon heeft bijna geen meerwaarde meeste mensen doen hem in een hoesje.zonder gereedschap accu vervangen wordt een uitdaging vooral voor Apple.
bzuidgeest
@eliasje16 juni 2023 23:17
Geen medelijden met Apple en andere fabrikanten, hoog tijd dat het grootste slijtdeel vervangen kan worden. Zeker met al die slopende fast charging.
LurkZ @bzuidgeest17 juni 2023 14:39
Apple kan gewoon een iPhone verkopen zonder lijm en dan als extra service voor e100 in een Applestore alles vastlijmen.
bzuidgeest
@LurkZ18 juni 2023 15:23
Ik zie ze er toe in staat. Maar wat een sukkel moet je zijn om dat werkelijk af te nemen dan :)
brecht_vb @Zorian16 juni 2023 22:39
Dit is vooruitgang in feite - gemakkelijk vervangen van batterijen. Het gaat wel moeilijker worden om smartphones waterdicht etc... te houden.

De glazen achterkant, met metalen omranding heb ik nooit een succes gevonden: zo kwetsbaar. Veel mensen lopen ook met een hoesje rond - van het design is niet mees van te zien.

Ik hoop stiekem terug op hard plastic, dat is lichter (denk ik?) en kan al wel eens een deuk hebben.

Off-topic: hopelijk zien we ooit nog een nokia 5800 re-imagine.
bzuidgeest
@brecht_vb16 juni 2023 23:19
Iets waterdicht maken kan al eeuwen zonder lijm. Genoeg in de industrie dat waterdicht en repareerbaar is. Geen reden dat het niet meer consumenten electronica kan.
menne @Zorian16 juni 2023 22:00
We gaan het zien. Momenteel ga ik ook bijna mijn telefoon vervangen omdat de accu inderdaad versleten is, dus ze hebben zeker een punt.
Waarom dan niet gewoon je accu vervangen bij een telefoonwinkel als dit de enige reden is en de telefoon nog goed is? :)
bzuidgeest
@menne16 juni 2023 23:14
Omdat het lang niet altijd zuiver schade gaat dit alle lijm en rommel, zelfs niet in de shops.
Mijiru @Zorian17 juni 2023 00:28
Tja, ik denk niet dat dit wetvoorstel een van de fabrikanten weerbiedt om op standaard formaat, zoals 20:9, nu ook batterij met glazen achterkant op grote schaal te maken zoals dat voor zowat alle smartphone schermen gebeurt. Zolang het met een schroefje of klik systeem vast kan, is het waarschijnlijk ok. Het is misschien niet vanzelfsprekend, maar een accu als object op zichzelf mag volgens de wet wel vol lijm zitten, niet dan?
thetakman @Zorian19 juni 2023 11:38
De Iphone 4 en 4S had een glazen achterkant en deze kon je met 2 schroeven er gewoon uithalen. Was echt een briljant systeem tbh, was het niet dat Apple wel besloot hun eigen pentalobe schroef te gebruiken ipv een philips maar ach.

Het kan dus zeer zeker wel.
nieuwslezer 16 juni 2023 20:59
In mijn ogen een erg goede stap op het gebied van consumentenelektronica!
Ik hoor in mijn omgeving maar al te vaak dat mensen nieuwe apparaten kopen "omdat de accu versleten is".
i-chat @nieuwslezer16 juni 2023 21:26
ik ben heel eerlijk, ik vind dit absoluut klote,

ik wil allereerst een goed en duurzaam product dat op allerlei fronten goed in elkaar zit, een gelijmde accu kan daar onderdeel van uitmaken, mist deze alsnog door professionals en voor een realistische prijs kunnen worden, vervangen,

dit betekent alleen maar dat je straks gedag kunt zeggen tegen je waterdichte iphone, dondert ie een keer in in een emmer water of gaat er een glas drinken overheen kun je er simpelweg niet meer op vertouwen hopen dat het nog goed komt.

ik had dus liever gezien dat ze hadden gesteld dat alle apparaten door kundige personen met de juist tools (door de fabrikant tegen kostprijs + xx% aangeboden) kunnen worden vervangen, en dat de fabrikant gehouden is om gedurende 3 jaar na productie-datum alle snel slijtende onderdelen moet kunnen aanbieden voor reparatie: op zijn minst, porten, schermen en accu's.
lenwar
@i-chat16 juni 2023 23:13
Tsja.
Dan moeten ze dus een slimmer ontwerp maken. Mijn dochter heeft onderwaterspeelgoed waar ik gewoon twee penlites kan vervangen. Mijn horloge is 50m waterdicht. Daar is toch echt het batterijtje al een paar keer van vervangen.

Het verlijmen van onderdelen is in mijn beleving primair een cosmetisch iets. Geen zichtbare schroefjes enz is natuurlijk veel mooier, plus dat het mogelijk goedkoper/simpeler is dan schroeven??

Een fabrikant kan prijs stellen dat een apparaat gegarandeerd waterdicht is totdat je zelf de accu vervangt. Dat is op zich niet onredelijk toch? Denk ik?

In de praktijk heb je geen garantie op waterdichtheid, dus onder aan de streep maakt het niet eens zo veel uit.
ShadLink @lenwar16 juni 2023 23:35
Op WELK horloge kan je de batterij vervangen ZONDER gereedschap? EN ZONDER dat je daarmee de waterdichtheid mee verliest?

En ja speelgoed waarbij het batterijenvak volledig afgezonderd is van de rest van de elektronica kan. Maar dan heb je straks wel telefoons die 10x zo dik zijn zoals ze nu zijn!!!
lenwar
@ShadLink16 juni 2023 23:44
Zonder professioneel gereedschap staat in het wetsvoorstel (linkje heb ik in een andere post gezet). Het artikel is incompleet.

Ik ben geen industrieel ontwerper, dus ik zou niet weten hoe, maar ik weiger te geloven dat ze niet een waterdicht toestel (zonder garantie net als nu) kunnen maken zonder de boel te verlijmen.
marhalm @i-chat17 juni 2023 09:30
De Galaxy S5 was waterdicht, maar kon je gewoon de achterkant (zonder tools) van af roppen om de batterij te vervangen. Heel goed mogelijk dus. :)

Het zou natuurlijk heel goed kunnen dat een Apple in de toekomst niet die 10 cent extra wil uitgeven om dit voor elkaar te krijgen. Maar het kan prima.
Rabb @i-chat17 juni 2023 10:13
Dus als jij een telefoon koopt 2 jaar na productie heb je nog maar 1 jaar garantie. Lekker dan.

Met een rubber ring in de telefoon is die net zo makkelijk waterdicht.

Hoe duurzamer word een telefoon als je de accu eruit kunt halen voordat je de telefoon wegdoet? Accu eruit, en naarmate dat die nog capaciteit heeft de tweedehands markt op.
CAPSLOCK2000
@i-chat17 juni 2023 11:00
dit betekent alleen maar dat je straks gedag kunt zeggen tegen je waterdichte iphone, dondert ie een keer in in een emmer water of gaat er een glas drinken overheen kun je er simpelweg niet meer op vertouwen hopen dat het nog goed komt.
Persoonlijke denk ik er anders over. Ik heb mijn telefoon nog nooit in het water laten vallen maar ik heb wel verschillende batterijen versleten. Voor mij is goedkope/makkelijke nieuwe batterij dus nuttiger dan een waterdichte telefoon. Hoe dat bij anderen zit durf ik niet te zeggen maar volgens is dat iets dat we redelijk kunnen meten en onderzoeken.
ik had dus liever gezien dat ze hadden gesteld dat alle apparaten door kundige personen met de juist tools (door de fabrikant tegen kostprijs + xx% aangeboden) kunnen worden vervangen, en dat de fabrikant gehouden is om gedurende 3 jaar na productie-datum alle snel slijtende onderdelen moet kunnen aanbieden voor reparatie: op zijn minst, porten, schermen en accu's.
Mijn angst is dat het uurtarief van zo'n specialist bij veel producten niet in verhouding staat tot de prijs van de batterij of een nieuw product.. Als de specialist een uur werk heeft aan het openen van de vastgelijmde behuizing dan wordt het al snel zo duur dat niemand het echt doet. Bij een mobiele telefoon van €500 willen mensen vast nog wel een paar tientjes aan de reparatie uitgeven maar niet, maar bij een apparaat van €40 euro ligt dat anders, dan kopen mensen alsnog een nieuwe. Om het maar niet te hebben over persoonlijke producten als tandenborstels en sexspeeltjes die eigenlijk eerst moet ontsmetten voor reparatie en weer voor gebruik.
Naafkap @nieuwslezer16 juni 2023 21:04
Ik hoor in mijn omgeving maar al te vaak dat mensen nieuwe apparaten kopen "omdat de accu versleten is".
Ik verwacht dat dat gedrag nauwelijks zal veranderen. Ook nu kun je gewoon je accu laten vervangen. Dat kost altijd minder dan een nieuw toestel.

We vinden het stiekem ook wel gewoon te leuk om wat nieuws te hebben.
Verwijderd @Naafkap16 juni 2023 21:19
Het probleem is dat het meer werk is... Je moet een reparatie winkel vinden, je phone ben je voor X tijd kwijt en het kost je veel meer dan gewoon de batterij, het is ook de werkuren van iemand dat de boel moet ontlijmen enz. Het is niet enkel de kost maar de extra cost + ongemak.

Toen je vroeger vervangbare batterijen had voor een tientje, cover open en nieuw erin.

Probleem is ook dat phones zo goedkoop zijn, dat de drempel voor een nieuw vs vervangen in winkel enorm klein is, gevolg is dat mensen nieuw kopen. Maak vervangbare batterij makkelijker en VEEL goedkoper omdat je het zelf kan doen, dan is die drempel tussen batterij vervangen en nieuw veel groter. En veel phones deze dagen zijn zo snel, dat je de upgrade niet meer voelt. We zien meer en meer dezelfde toestand zoals in de PC markt, waar vroeger mensen ieder jaar upgrade, en dan werd dat 2 jaar, en ... Ja, er zijn altijd uitzonderingen dat altijd de laatste van de laatste moeten hebben maar dat is niet de meerderheid.

Grappig genoeg als ik zie hoe de phone allemaal slim moeten zijn maar zoveel mensen gebruiken covers dat de phones 50% dikker maken omdat het nu allemaal zoveel glas is. Je kan gerust een phone maken met eindgebruiker vervangbare batterij. Hell, hier in EU maken ze zelf zo een phone.

Trust me, die 2mm extra ga je niet voelen. Men kan dat oplossen door silicon covers die iets dunner zijn op de achterkant en op de zijkant nog altijd evenveel beschermen.
Antiloop @Verwijderd16 juni 2023 22:02
Ik weet niet wat jij voor een accu betaald dan ?

Maar als ik minder dan 100 euro voor een nieuwe accu betaal of rond de 500 voor een instap Apple iPhone vind ik nogal een uiterst verschil

Daarbij zouden de telefoons tegenwoordig snel genoeg moeten zijn, die mening deel ik eigenlijk ook maar: merk ik zelf vaak dat ik zit te wachten op reactie van iPhone SE (2020) omdat deze geregeld fluctuerend reageert.

Betreft dikte, ja graag, maak dikker en betere accu zodat ie gewoon minstens 1 dag mee gaat (En dan niet meteen de telefoon 100% duurder)
Verwijderd @Antiloop16 juni 2023 23:50
> Maar als ik minder dan 100 euro voor een nieuwe accu betaal

Vroeger kocht je 3de partij batterijen voor nog geen 10 a 15 Euro (Samsung III)... Zegt genoeg als je 100 Euro weinig vind. Hell, nieuwe Laptop batterijen van Lenovo waren 70 Euro voor de 75Kwh (external T480). Een batterij is stopgoedkoop, het is die installatie voor ingelijmde toestanden waar de prijzen zot gaan.

Effen eens gezocht op de Samsung Galaxy S22 batterij ... 20 Euro. Origineel dubbel de prijs maar nog altijd een dik stuk van de 100 Euro.

En de meeste mensen kopen phones tussen de 200 a 450 Euro. iPhones is een meer "special" markt,idem met de top modelen Samsung etc. In de praktijk is veel de verkoop van iPhone enz hun top modelen, niet winkel verkoop maar vaak gebonden aan phone abonnement waar mensen niet direct zien hoeveel ze betalen. En die mensen switchen gewoon phones met hun contract iedere 2 jaar en doen niet mee met batterij replacement.
Croga @Verwijderd17 juni 2023 07:11
nieuwe Laptop batterijen van Lenovo waren 70 Euro voor de 75Kwh (external T480). Een batterij is stopgoedkoop, het is die installatie voor ingelijmde toestanden waar de prijzen zot gaan.
Nice! Tijd om de accu in m'n ID.4 te vervangen dan! Die is maar net 2kWh groter!
Splitinfinitive @Verwijderd16 juni 2023 22:08
Ik herinner me nog voor de s6 heb ik destijds een 4 dubbele capaciteit batterij gehaald. Maakte de hele telefoon 1 cm dikker maar de telefoon ging wel een hele week mee

Was best lachen
Kees BOFH @Naafkap16 juni 2023 21:19
Om nu een accu te vervangen moet ik naar een (al dan niet schimmige) winkel toe, hopen dat ze tijd hebben, of een afspraak maken, of mijn telefoon opsturen en een paar dagen kwijt zijn. Het kost al met al gewoon relatief veel tijd. Bovendien betaal je een uurloon voor de reparateur.

Als ik straks een nieuwe accu online kan bestellen en die net zo eenvoudig kan vervangen als in mijn afstandsbediening, dan koop ik gewoon een nieuwe accu (of zelfs gewoon standaard een extra accu zodat ik geen accu-pak hoef mee te nemen).

[Reactie gewijzigd door Kees op 23 juli 2024 16:38]

dura @Kees17 juni 2023 12:34
En dan moet je nog maar afwachten of het ook goed blijft gaan na de vervanging. Gaat de batterij niet raar doen, is het toestel nog waterdicht, het scherm nog gaaf en reactief…?
lenwar
@Naafkap16 juni 2023 21:44
Dat is met sommige apparaten waar. Sommige apparaten verouderen ook functioneel.

Maar Braun soldeert penlites-met-flapjes vast in hun elektrische tandenborstels.
Als de motor nog helemaal goed is, kan je dus prima voor een tientje een andere li-ion penlite er in zetten.
Zo leuk is een nieuwe tandenborstel niet.

Zelfde voor seksspeeltjes, kinderspeelgoed, enz, enz, enz

Ik ben hier zelf in elk geval een groot voorstander van. Het is te idioot voor woorden dat accu’s niet te vervangen zijn, waardoor we dus goedwerkende apparaten moeten vervangen
MrMonkE @lenwar17 juni 2023 14:31
Laat ze hun nieuwe apparaten maar bouwen om vervangbare standaard-formfactor batterijen.
Dan kunnen ze er een aantal specificeren en presto. Formfactor. Verwisselbaar.
lenwar
@MrMonkE17 juni 2023 14:50
Helemaal mee eens!

Die formfactory-zaken zijn er voor verreweg de meeste apparaten natuurlijk al.
Het leeuwendeel van de apparaten gebruikt gewoon standaard batterijen/accu's
https://www.accudienst.nl/g3894/standaard-batterijen.html

Telefoons, tablets, digitale camera's, enz, enz, enz zijn een beetje een vreemde één in de byte op dat vlak. Het zou inderdaad een idee zijn om ook daar met een soort standaard formfactors uit moet komen. Dus dat je voor je Samsung xyz, accumaat ZN-323 nodig hebt die toevallig ook in je iPhone xyz past. En het volgende model past dan accumaat ZN-621

Wat je vaak ziet bij bijvoorbeeld laptops of accuboormachines e.d., is dat ze een zwik 'standaard accu's' aan elkaar doorlussen en in een plastic kastje doen (plus natuurlijk wat elektronica om de accucellen te meten en zo en wat data door sturen naar de rest van het apparaat), maar er is wat mij betreft geen goede reden om die accucellen niet vervangbaar te maken in het kastje. Scheelt weer wat elektronica die dan op de afvalberg komt.
bilgy_no1 @nieuwslezer16 juni 2023 21:05
Maar vaak zal dit het excuus zijn om de koop van een nieuwe telefoon wegens andere redenen te rechtvaardigen.

Desondanks een goed idee, want apparaten blijven dan langer bruikbaar. Nog wel even verplichten dat de software ondersteuning ook voor lange (redelijke) termijnen verplicht wordt.

Ben wel benieuwd wat dit met het design en de prijs gaat doen. Prima overigens als elektronica duurder wordt om aan te schaffen, maar per saldo goedkoper omdat je het veel langer kunt gebruiken.
david-v @bilgy_no116 juni 2023 21:24
Nog wel even verplichten dat de software ondersteuning ook voor lange (redelijke) termijnen verplicht wordt
Dit. Want wel fijn dat je een accu zelf kan vervangen, maar als je een oud toestel niet meer kan gebruiken omdat er geen security updates meer zijn en je bank app of DigiD het niet meer ondersteunen heb je alsnog een probleem.
QuitsAlbatross @bilgy_no116 juni 2023 21:35
Dit lijkt mij ook een enorm voordeel voor de tweedehands markt. Zeker mocht die langere software ondersteuning er ook komen.
Geim @nieuwslezer18 juni 2023 09:00
Klopt en alhoewel het duur is (een accu voor mij iPhone 12 mini vervangen kost bijna €100), komt het niet in de buurt van de prijs van een nieuw toestel. Mijn 12 mini kostte toentertijd > €800 een goede opvolger heb ik overigens nog niet gevonden.
Mijn dochter vervangt bijna om de 2 jaar haar (mid-to-high end) Samsung, omdat ze dat gewoon wil, niet omdat de accu versleten is.
lastlong 16 juni 2023 23:05
Is het uberhaupt mogelijk een telefoon met hoge stof/waterdichtheid te maken en tegelijkertijd een vervangbare batterij te hebben? De fairphone is een leuk concept maar heeft ook veel nadelen
Edgar Wagt @lastlong16 juni 2023 23:31
De Galaxy S5 had dat, is alweer een tijdje terug maar er is zeker wel wat mogelijk
dasiro @lastlong16 juni 2023 23:35
10 (!!!) jaar geleden al war er de samsung galaxy s5 met standaard IP67 rating en vervangbare batterij. Veel plezier aan beleeft en ik heb hem nog steeds als speel-toestel met lineageOS, maar je hebt een hele lijst met custom roms waaronder ook een android 13 (zelf niet getest)
Remc0_ @lastlong17 juni 2023 00:36
De Samsung XCover series bijvoorbeeld.
Loller1 @lastlong17 juni 2023 00:45
Tot enkele jaren geleden hadden alle high-end toestellen nog een verwisselbare batterij én waren waterdicht, dus ja, best mogelijk.
BurrowedLurker 16 juni 2023 21:26
In theorie een goed idee, maar ik vraag me af of het niet averechts zal werken in de kwaliteit van de producten. Vooral het criteria ook dat het zonder gereedschap mogelijk moet zijn, is nogal extreem.

Hoe stellen ze zich dat voor? Een iPhone die net als een oude Nokia zo’n klepje heeft? Dat is natuurlijk nooit waterdicht te maken. En bovendien zit de batterij voor een goede reden waar hij zit - ze zijn gevormd om elk mogelijk stukje vrije ruimte te benutten.

Een moderne smartphone kan simpelweg niet een
zonder gereedschap vervangbare accu hebben, zonder dat of het toestel minder goede afwerking heeft/minder stevig in elkaar zit, of dat de accuduur omlaag gaat omdat de ruimte niet optimaal benut kan worden.

Klinkt als een wet gemaakt door mensen die weliswaar het goede idee hebben met het beschermen van het milieu, maar die niet echt verstand hebben van technologie.

Wellicht was het praktischer geweest om simpelweg te vereisen dat fabrikanten gedurende de technische levensduur van een apparaat, de dienst moeten bieden om de accu voor een genormeerd bedrag te vervangen met een nieuwe - bijvoorbeeld een bepaald % van de aankoopprijs van het apparaat.

In ieder geval lijkt het me de innovatie niet ten goede komen om zo’n verstrekkende en algemene verplichting op te leggen aan alle apparaten met een accu.

Hoe zit het bijvoorbeeld met AirPods? Daarop is een vervangbare batterij simpelweg niet realistisch, zonder de AirPods 2x zo groot te maken - iets waar consumenten niet blij mee zullen zijn.

[Reactie gewijzigd door BurrowedLurker op 23 juli 2024 16:38]

Caayn @BurrowedLurker16 juni 2023 21:39
Hoe waterdicht moet een telefoon zijn? De Samsung Galaxy S 5 had een vervangbare batterij (door middel van een klepje) en had gewoon een IP67 rating.
bzuidgeest
@BurrowedLurker16 juni 2023 23:31
Ten eerste, het is zonder professioneel gereedschap. Een misser in het artikel lees ik. Een schroevendraaier mag dus.

Maar zelfs een klepje kan waterdicht. Waterdichtheid is een probleem dat 100 jaar geleden al is opgelost.

Een innovatie niet ten goede komen? Als al die onzin van jou waar zou zijn dan kunnen ze heel veel innovatie toepassen op die problemen op te lossen. Blijkbaar wil jij alleen innovatie die bij jou ideeën past maar innovatie kan alle kanten op.

En anders dan maar geen AirPods, kan mij geen zak schelen. Al die verspilling omdat het een millimeter kleiner moet, zet je maar weer een koptelefoon op. Jengelende Apple fan kinderen moeten maar leren aanpassen. Een de rest ook.
BurrowedLurker @bzuidgeest17 juni 2023 11:54
Je gaat er wel helemaal aan voorbij dat ik nooit gezegd hebt dat het niet goed is om verspilling tegen te gaan, alleen dat ik het raar vind om zo’n erg specifieke wet te maken die maar gewoon voor alle apparaten geldt.

Het komt innovatie niet ten goede omdat de EU de oplossing bedacht heeft (niet lijmen, vervangbaar zonder professioneel gereedschap), dat komt eigenlijk gewoon neer op een klepje. Andere wetten formuleren een eis en laten de bedrijven zelf uitzoeken hoe ze aan die eis gaan voldoen. Dat zou de innovatie ten goede komen omdat dan bedrijven met innovatieve oplossingen kunnen komen voor problemen. Dan zouden bedrijven ook kunnen kiezen voor verschillende oplossingen per product: een MacBook Pro zou bvb gewoon een klep kunnen hebben, terwijl de Apple Watch en AirPods zo klein mogelijk kunnen blijven maar dat Apple de accu op deze vervangt voor de kostprijs bvb. Om maar een voorbeeld te noemen. Maar er zijn ongetwijfeld allerlei dingen denkbaar. Dan kan het klimaat én de innovatie gediend zijn.

Maar goed ik ga er vanuit dat de uiteindelijke versie hiervan meer nuances zal hebben die veel van de problemen wegnemen.

Overigens zou deze wet meer impact hebben in combinatie met een langere garantie plicht. Uiteindelijk worden de meeste apparaten niet vervangen omdat de batterij onvoldoende is geworden, maar omdat het apparaat op een andere manier stuk is. Je gaat de accu van een laptop met een brak toetsenbord, krakelende speakers en die steeds crasht niet vangen, ook niet als je het zelf kan doen.
LurkZ @BurrowedLurker17 juni 2023 16:09
terwijl de Apple Watch en AirPods zo klein mogelijk kunnen blijven maar dat Apple de accu op deze vervangt voor de kostprijs bvb.
Nee dat gaat ook niet werken omdat Apple dan teveel controle blijft houden.
Als Apple echt altijd zonder uitzondering zou vervangen is is jouw plan een prima plan.
Maar stel ik wil om een vage reden jaarlijks een nieuwe accu. Moet Apple dan jaarlijks vervangen?
Misschien is dat logisch voor iPods maar niet voor Macbooks. Dan gaat de wet dus heel ingewikkeld worden. Maar als de consument zelf kan vervangen, dan kan dat zelfs jaarlijks gebeuren.
Als Apple de accu vervangt onder garantie of tegen kostprijs zal blijken dat de kostprijs niet echt marktconform is. Apple zal ook bepalen hoe vaak de accu vervangen mag worden voor kostprijs (jaarlijk, driejaarlijks, etc). En zoals nu al veelvuldig gebeurt worden garantie claim met leugens afgewezen. Denk dan aan weigeren een scherm te repareren omdat er een kras op de behuizing zit.
bzuidgeest
@BurrowedLurker18 juni 2023 15:22
dat komt eigenlijk gewoon neer op een klepje.
Is dat zo? Ik zie wel meer oplossingen, je weet wel: even innovatief denken!
Andere wetten formuleren een eis en laten de bedrijven zelf uitzoeken hoe ze aan die eis gaan voldoen
Want dat werkte zo lekker voor opladers? De industrie kreeg meerdere jaren om samen tot een standaard te komen omdat de EU dacht dat reguleren mierenneuken was. Ze dachten die fabrikanten kunnen er als volwassenen uitkomen. Resultaat. Ruziende fabrikanten die elkaar niets gunnen.
Nee bedrijven laten uitzoeken gaat gewoon niet werken. De richtlijn is behoorlijk algemeen. De consument moet het makkelijk kunnen doen, dat is alles, dat kon in het verleden en zal nu weer kunnen.
BurrowedLurker @bzuidgeest19 juni 2023 11:02
Je vergelijkt appels met peren, want in dit geval gaat het helemaal niet om een standaard waarover bedrijven overeenstemming hoeven te krijgen. Elk bedrijf zou gewoon zelf kunnen bepalen hoe ze aan de eis zouden willen voldoen.

Hoeveel ruimte voor innovatie deze wet overlaat hangt af van bepaalde factoren, zoals hoe streng ‘professionele’ gereedschap uitgelegd gaat worden. De sim-tray, die zoveel telefoons nu gebruiken, is bijvoorbeeld een innovatieve oplossing, die wellicht niet voldoet aan dit vereiste. Want: vereist de sim-tray professionele gereedschap? Eigenlijk de enige gereedschap (die geschikt is voor dit soort gebruik) die een normale consument in huis heeft is een kruiskop schroevendraaier, en van die grote kruiskop schroeven zijn nu niet bepaald geschikt voor moderne telefoons. Een torx schroef zal al niet mogen, omdat het ‘professioneel’ is (terwijl je de schroevendraaiers daarvoor overal kan vinden). Of misschien mag dat wél gewoon en bedoelen ze met profesioneel meer industrieel of erg specialistische custom apparatuur.

Voor de right to repair stuurt Apple nu bijvoorbeeld apparaten naar huis toe naar consumenten waarmee het mogelijk is om veilig bepaalde onderdelen te vervangen. Dat is een innovatieve oplossing - of het een goede is, geen idee, maar het is in ieder geval hoe Apple dat op wilt lossen. Dat zou iig aan de eis van deze wet niet voldoen.
bzuidgeest
@BurrowedLurker19 juni 2023 14:11
Je begrijpt de vergelijking duidelijk niet. Het punt van de vergelijking is dat bedrijven geen enkele interesse hebben om aan de eis te voldoen. Tenzij je verandering van gedrag afdwingt, blijft elk bedrijf zijn eigen ding doen, ze willen niet samenwerken. Niet voor opladers en niet voor repareerbaarheid.

Elke wet heeft bepaalde momenten voor evaluatie. De USB standaard voor opladen word elke zo veel jaar tegen het licht gehouden zodat deze niet innovatie afremt. Ook deze wet kan elke zo veel tijd worden bekeken om te bepalen of de definities te strak of te los zijn.

Torx is gewoon in elke doe het zelf te krijgen dus dat zal echt wel als consument worden gezien. En zover ik zie hoeft het niet perse gereedschap te zijn dat de consument al heeft. Er zijn er genoeg tegenwoordig die niet eens een schroevendraaier hebben. Maar iedereen kan ze in de winkel krijgen. En als een fabrikant aardig is leveren ze een kleintje bij. Net als de paperclip voor de simtray.

Ik lees een hoop "maar", "misschien", "als", "wellicht". Dat is allemaal excuus. Het was tijd dat er iets gedaan werd en de fabrikanten gaan het niet doen. Dus nu dwingen we het af. Laat ze maar lekker innoveren daarop. Lijkt mij dat je vooral niet wil dat er iets veranderd. Het tegenovergestelde van innovatie. We doen een eerste zet en daarna evalueren we. Als we gaan wachten op al jou twijfel issues dan gebeurd er nooit wat.
BurrowedLurker @bzuidgeest19 juni 2023 16:14
De harmonisatie van USB is nu niet bepaald een voorbeeld van een geslaagd project, nu de EU kennelijk alleen heeft gedacht aan USB als een protocol en niet aan de fysieke stekker. Je hebt namelijk nog steeds dat iPhone ‘Lightning’ kabels gebruiken, die eigenlijk gewoon USB zijn met een eigen stekkertje er op. Dat voldoet aan de wetgeving, maar het lost het doel van de wetgeving niet op: namelijk minder verschillende soorten kabels, meer interoperabiliteit en minder verspilling door oude kabels weg te moeten gooien. Die doelstelling slaan echt allemaal de plank mis, nu niets er van weerhoudt dat Samsung of Apple of iets dergelijks elk jaar met een nieuwe USB kabel komt met een ander stekkertje er op. Dát ze dat niet doen heeft met marktwerking te maken, niet met de wetgeving.

Het USB voorbeeld dat je noemt is dus niet bepaald een goed argument vóór deze nieuwe wetgeving.

En ja, ‘maar’, ‘als’, ‘wellicht’ hoor je te doen vóórdat je een nieuwe wet aanneemt, niet achteraf.

Overigens leg je woorden in mijn mond want ik heb nooit gezegd dat er niet iets moet veranderen, enkel dat ik mijn twijfels heb bij zo’n dichtgetikt voorstel, in plaats van eentje waarin wordt geformuleerd wat de eisen zijn en het dan aan de fabrikanten zelf overlaten hoe ze er aan voldoen.
bzuidgeest
@BurrowedLurker19 juni 2023 16:16
Apple moet gewoon normale usb snoeren gaan gebruiken, doen ze alleen nog niet op de iphone en daar is genoeg herrie over dus dat komt vanzelf

Niet een goed voorbeeld van jou kant dus.
Ryan1981 17 juni 2023 06:10
Ik heb er geen problemen mee als tegen een redelijk bedrag mijn accu door samsung vervangen kan worden als dit betekend dat ik een dunnere meer gestroomlijnde telefoon er voor terug krijg, laten we zeggen de kosten van de accu plus 30 euro ofzo? Ik snap ook wel dat fabrikanten de accus zelf in de hand willen hebben omdat toen het nog wel gewoon was er een wildgroei aan chinese kopieen waren die waarschijnlijk niet aan alle eisen voldeden en je telefoon zelf konden beschadigen of misschien zelfs konden ontploffen en dat is lastig om op te ontwerpen en om aan te tonen dat de klant dit gedaan heeft.

Nu nog de fm/dab radio chip verplichten/toelaten via dongle ofzo, ik heb er nog steeds moeite mee dat ik nu databundel moet betalen voor iets wat gratis in de lucht zit en in noodtoestanden is fm nog steeds een valide optie om informatie te verspreiden en dat moet voor iedereen toegankelijk zijn zonder betaalmuur, en dan is mij nog niet bekend dat als iedereen noodberichten gaat streamen of het mobiele netwerk daar wel op berekend is.

[Reactie gewijzigd door Ryan1981 op 23 juli 2024 16:38]

Autisme_tech @Ryan198117 juni 2023 07:11
NL-Alert op je mobiele telefoon werkt via cell broadcast. Met deze techniek kan de overheid tekstberichten uitzenden via de zendmasten van alle providers. De werking hiervan is vergelijkbaar met een radiosignaal. Je ontvangt hierdoor NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Je naam en telefoonnummer zijn niet nodig en blijven dus onbekend.

[Reactie gewijzigd door Autisme_tech op 23 juli 2024 16:38]

ccnl @Autisme_tech17 juni 2023 09:46
NL-Alert vereist 4G, juist veel senioren phones hebben geen 4/5G, en ze hebben NL-Alert in een nood situatie meest nodig.
robert_paats @ccnl17 juni 2023 10:51
NL Alert is op basis van Cell broadcasting!

Die techniek zit al vanaf de eerste versies van GSM, in de jaren 90 gebruikte KPN en Libertel het al om hun klanten te informeren over lokaal bellen zones.
De overheid is er pas zo een 15 jaar later mee begonnen dus een behoorlijk oude techniek die niet op alleen 4G telefoons werkt.
ccnl @robert_paats17 juni 2023 11:26
https://crisis.nl/nl-alert/testbericht/

Ik heb mijn mobiel wel ingesteld maar geen NL-Alert testbericht ontvangen. Hoe kan dat?

Je telefoon was verbonden met een oud 2G of 3G netwerk.
Ryan1981 @Autisme_tech17 juni 2023 12:43
Ja dat zal wel werken maar de hoeveelheid informatie via een sms is beperkt en als je meer wil weten komt de databundel weer om de hoek.
WitchHunter 16 juni 2023 21:25
Dit gaat heel veel impact hebben op de markt van draadloze oordopjes. Ik was hier destijds naar opzoek en kon er geen 1 paar vinden
DamirB @WitchHunter16 juni 2023 22:09
Sony oortjes kan je gewoon de accu vervangen, is zo'n knoopcell

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