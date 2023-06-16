Europees Parlement stemt voor wet die vervangbare accu's verplicht stelt

Het Europees Parlement heeft voor een wet gestemd die de samenstelling van accu's en batterijen moet reguleren. Een belangrijk onderdeel van die wet is ook dat consumenten accu's makkelijk moeten kunnen verwijderen en vervangen uit hun apparaten.

Het Europees Parlement stemde met 587 stemmen voor het voorstel. Negen leden van het parlement stemden tegen, twintig hielden zich afzijdig van de stem. Met de nieuwe wet worden regels opgelegd aan hoe batterijen worden samengesteld. De wet schrijft bijvoorbeeld voor dat batterijen in elektrische auto's standaard een energielabel moeten krijgen en dat batterijen voor minimale hoeveelheden grondstoffen te recyclen zijn. Het doel van de wet is om de hoeveelheid afval van accu's, maar ook van oude apparaten waar niks anders dan de accu van stuk is, te verminderen.

De opvallendste verandering in de wet is echter dat alle batterijen makkelijk repareerbaar moeten zijn door consumenten. Dat zijn accu's in consumentenelektronica zoals smartphones, tablets en laptops. Het parlement stelt daar specifieke eisen aan. Zo mogen accu's niet worden vastgelijmd en moeten consumenten die zonder gereedschap kunnen vervangen.

De wet geldt voor apparaten die in de EU worden verkocht. Dat betekent in de praktijk dat vrijwel alle grote elektronicafabrikanten er hun apparaten op moeten aanpassen. Op dit moment gebruiken vrijwel alle smartphonesmakers lijm om de achterkant van telefoons vast te maken. Wel komt er een overgangsperiode. Die duurt tot begin 2027, pas dan treedt de wet in werking. Bovendien is het mogelijk dat fabrikanten om uitstel vragen omdat zij denken meer tijd nodig te hebben. De wet moet ook nog door de lidstaten worden goedgekeurd.