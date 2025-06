'Ministers geven krachtig signaal over niet-programmeerbaarheid digitale euro'

Nederland heeft, samen met andere Europese landen, een 'krachtig politiek signaal' afgegeven dat de aankomende digitale euro niet programmeerbaar mag zijn. Minister Kaag pleitte daar samen met de andere ministers van Financiën in de Eurogroep voor. Volgens Kaag is er 'brede politieke consensus' dat de digitale munt niet programmeerbaar mag worden.

De Nederlandse minister Sigrid Kaag van Financiën schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat zij namens de Eurogroep een signaal heeft gegeven aan de Europese wetgevers. Kaag schrijft dat in een periodieke update over de digitale munt; de minister beloofde eerder de Tweede Kamer op gezette tijden te informeren over de digitale euro.

De digitale euro is een munt die direct door de Europese Centrale Bank wordt uitgegeven. Tweakers schreef daar vorig jaar een achtergrondartikel over. Kaag reageert in haar brief onder andere op de brede zorgen binnen de Tweede Kamer over de zogenaamde 'programmeerbaarheid' van de munt. Critici van centralebankgeld zijn bang dat de munt zo kan worden ingezet dat geld binnen een bepaalde tijdsperiode of aan bepaalde producten of diensten wel of niet moet worden uitgegeven. Voor een centrale bank zou dat als voordeel hebben dat dat inflatie kan tegengaan.

Kaag zegt nu dat de Eurogroep 'een krachtig politiek signaal' heeft afgegeven aan de wetgever. Uiteindelijk is het de Europese Commissie en daarna het Europees Parlement die de definitieve wet moeten doorvoeren. Zij bepalen in welke vorm de digitale munt in de Unie kan worden ingevoerd en wat daar de voorwaarden van zijn. De Eurogroep bestaat uit ministers van Financiën van andere Europese landen. De groep sprak zich eerder deze week uit over de digitale munt. "De digitale euro kan geen programmeerbaar geld zijn", schreef de groep in een verklaring. "Er zullen bijvoorbeeld geen restricties zijn in het type goederen dat met de digitale euro kan worden aangeschaft, of beperkingen in de tijd waarbinnen de digitale euro kan worden uitgegeven."

Volgens Kaag is zij met die eis tegemoet gekomen aan de wens uit de Tweede Kamer. De uitspraken van de Eurogroep hebben geen juridische status en betekenen vooralsnog niets voor het wetsproces. Wel is een dergelijke uitspraak een stevig signaal aan de Europese wetgever. Dat erkent Kaag ook: "Mijn verwachting is dat de voorstellen van de Europese Commissie duidelijk maken dat de digitale euro neutraal en niet programmeerbaar wordt, maar ik zal hier in het verdere wetgevingsproces nadrukkelijk aandacht voor blijven houden", schrijft ze.

De ministers van de Eurogroep zetten zich er daarnaast voor in dat de munt niet verplicht gaat worden. "Het streven moet zijn dat het ontwerp van een digitale euro op zichzelf al aantrekkelijk genoeg is voor winkeliers om te accepteren als betaalmiddel. Ik heb in de Eurogroep gezegd sceptisch te staan tegenover het afdwingen van het gebruik van een digitale euro", schrijft Kaag.

Tot slot heeft de Eurogroep zich volgens Kaag hard gemaakt dat de munt een 'hoog niveau van privacy moet bieden'. Dat is altijd een heikel punt geweest in discussies over de valuta. De minister, of de Eurogroep of wie dan ook, kan specificeren hoe dat privacyniveau eruit komt te zien. Kaag schrijft dan ook: "... waarbij wel rekening moet worden gehouden met bestaande regelgeving omtrent het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering."