Rusland begint test met digitale roebel, mogelijk om sancties te omzeilen

Rusland heeft een wet aangenomen waardoor een digitale roebel als wettelijk betaalmiddel wordt erkend. Tegelijk begint een test om onderlinge betalingen met de munt mogelijk te maken. Rusland experimenteert net als veel andere landen al lang met een digitale munt

De Doema, Ruslands parlement, is akkoord gegaan met een wet die de digitale roebel erkent als wettelijk betaalmiddel. In die nieuwe wet staat beschreven hoe financiële instellingen moeten omgaan met de munt. Zo staat er in de wet dat winkels verplicht kunnen worden om de valuta te accepteren en dat het geld via een testament kan worden nagelaten aan nabestaanden.

Dat betekent nog niet dat de munt direct overal kan worden gebruikt. Wel start de Russische centrale bank met een pilot waar dertien banken en een handvol bedrijven aan meedoen. Daarbij wordt gekeken hoe de munt in de praktijk kan worden ingezet en wat er nog moet verbeteren. De centrale bank in het land verwacht dat Russen en Russische bedrijven de munt vanaf 2025 op grote schaal kunnen gebruiken, in ieder geval in het land zelf. Tijdens de pilot kan er op dertig plekken in elf Russische steden worden betaald met de munt. Tijdens de pilot worden alle transacties bekeken, zowel onderlinge betalingen als die tussen klanten en winkels. In de komende maanden breidt het aantal deelnemers naar verwachting uit.

Rusland is een van de tientallen landen en muntunies die experimenteert met een digitale munt. Dat zijn digitale equivalenten van contant geld. De digitale munten worden door de centrale bank uitgegeven, waardoor de centrale bank in theorie meer controle kan uitoefenen op het uitgavepatroon en de rentestand. Centrale banken en overheden onderzoeken in welke mate dat mogelijk moet worden. Zo werkt Europa aan een digitale euro, waarvan de lidstaten nu hebben afgesproken dat die niet 'programmeerbaar' mag worden en dat de bank dus niet mag opleggen hoe de munt wordt ingezet door burgers. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrondartikel over de digitale euro.

De Russische digitale munt werkt via een blockchain die wordt beheerd door de centrale bank. Commerciële en staatsbanken kunnen vervolgens hun software en apps bouwen op basis van die blockchain, om digitale roebels te kunnen integreren met hun eigen bankrekeningen.

Rusland onderzoekt al sinds 2020 de mogelijkheden voor een digitale roebel. Dat het daar nu mee begint, ligt volgens experts onder andere aan de sancties die na de invasie van Oekraïne zijn opgelegd. Daardoor zou de ontwikkeling van de Russische munt in een stroomversnelling zijn gekomen. Nu Rusland is afgesloten van banksysteem Swift, zou het mogelijk moeten worden via digitale roebels alsnog internationale betalingen te kunnen doen. Experts twijfelen echter aan de haalbaarheid van die plannen.