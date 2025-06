Deepcool staat op Amerikaanse sanctielijst wegens leveringen aan Rusland

Hardwarefabrikant Deepcool staat op een sanctielijst van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het bedrijf heeft volgens het ministerie goederen ter waarde van 1 miljoen dollar geleverd aan de Russische oorlogsindustrie.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft woensdag een lijst gepubliceerd waarop zeven Chinese fabrikanten staan, waaronder Deepcool. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in februari 2022 gelden in de Verenigde Staten strengere wetten omtrent het leveren van goederen aan Rusland en de Russische oorlogsindustrie, waaronder computeronderdelen.

Deepcool heeft zich niet aan de wetten gehouden door 1 miljoen dollar aan onderdelen te leveren aan Rusland, zegt het ministerie. "Wij maken ons zorgen over de omvang van de export van goederen vanuit de Volksrepubliek China. Rusland probeert herhaaldelijk sancties te omzeilen om componenten als micro-elektronica aan te schaffen, die weer worden gebruikt om wapens te maken."

Andere bedrijven en individuen op de lijst hebben banden met de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko. Verder worden er sancties opgelegd aan bedrijven uit onder andere de Verenigde Arabische Emiraten, Turkije en Moldavië.