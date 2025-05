China importeerde vorig jaar ruim 15 procent minder chips na sancties VS

China heeft in 2023 ruim 15 procent minder chips geïmporteerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van persbureau Bloomberg. Er werden in 2023 wereldwijd minder chips verkocht door minder vraag, maar ook de exportbeperkingen van de VS naar China speelden een rol.

In totaal daalde de totale waarde van China's chipimport vorig jaar met 15,4 procent tot omgerekend ongeveer 321,1 miljard euro. Een jaar eerder importeerde China nog voor ongeveer 379,5 miljard euro aan chips. Volgens Bloomberg is dit de grootste jaar-op-jaardaling sinds Chinese douanecijfers in 2004 beschikbaar kwamen. Het is bovendien de tweede jaarlijkse daling op rij. Ook het aantal door China geïmporteerde chips daalde vorig jaar, met 10,8 procent.

De daling heeft volgens Bloomberg onder meer te maken met de krimpende vraag op de chipmarkt. In 2023 leverde onder meer de Taiwanese chipfabrikant TSMC 4,5 procent minder chips aan zijn klanten. Dat bedrijf verwacht echter komend jaar weer te groeien, mede door de groeiende vraag naar chips voor het trainen van AI-modellen. Ook in China nam de vraag naar chips vorig jaar af door economische problemen, onder meer door strenge covidregels in dat land.

Eind 2022 legde de Amerikaanse overheid bovendien beperkingen op aan de export van geavanceerde chips naar China. Zo mochten bedrijven bepaalde AI-chips niet langer leveren aan het land, naast apparatuur voor de productie van dergelijke chips. Eind vorig jaar werden die regels verder aangescherpt, waarmee bepaalde loopholes werden gedicht. Zo mogen bepaalde AI-chips die speciaal voor China waren ontworpen, waaronder de Nvidia A800 en H800, niet langer geleverd worden aan het land.