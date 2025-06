EU zegt bewijs te hebben voor oneerlijke Chinese subsidie voor EV-export naar EU

De Europese Commissie zegt bewijs te hebben dat autofabrikanten subsidie krijgen van de Chinese overheid om auto's vanuit China te exporteren naar de EU. Deze oneerlijke subsidies kunnen nadelige gevolgen hebben voor de Europese EV-industrie, zegt de Commissie.

De Commissie zegt 'voldoende bewijs' te hebben dat de export van elektrische auto's door de Chinese overheid wordt gesubsidieerd. Autofabrikanten zouden direct geld krijgen van de overheid, de overheid zou bepaalde belastingen en andere heffingen niet innen, en ze zou goederen of diensten goedkoop leveren aan Chinese fabrikanten. De subsidies zijn volgens de Commissie specifiek bedoeld om auto's te exporteren; het gaat dus niet om algemene steun aan autofabrikanten.

De EV-export vanuit China is volgens de Commissie 'kritiek', omdat het om 'grote hoeveelheden gaat' in een 'relatief korte periode' en omdat dit aantal sterk toeneemt. Tussen oktober 2023 en januari 2024 zijn er bijvoorbeeld 117.839 auto's vanuit China geïmporteerd, dit is 14 procent meer dan een jaar eerder. In heel 2023 zijn rond de 1,5 miljoen nieuwe elektrische auto's geleverd, van zowel Chinese als niet-Chinese autofabrikanten, blijkt uit cijfers van autofabrikantenvereniging ACEA.

"Het is mogelijk dat de schade die dit veroorzaakt en die moeilijk te repareren is, al ontstaat voordat dit onderzoek klaar is", schrijft de Commissie. Zo zouden Europese autofabrikanten mogelijk minder auto's kunnen verkopen door de toegenomen concurrentie vanuit China. De Commissie wil daarom nu alvast maatregelen nemen, ook al is het lopende onderzoek nog niet klaar. De Commissie verplicht daarom de registratie van nieuwe, geïmporteerde Chinese EV's. Zo wil de Commissie het mogelijk maken om op een later moment extra invoerheffingen op te leggen aan die eerder geïmporteerde auto's.

Volgens Reuters moet het onderzoek, dat vorig jaar oktober is begonnen, in november klaar zijn. De Commissie zou in juli met een voorlopige conclusie kunnen komen en op basis hiervan voorlopige heffingen kunnen invoeren. Het Chinese ministerie van Economische Zaken zegt tegen Reuters de stap van de EU te betreuren en zegt dat de stijging van het aantal geëxporteerde EV's komt door een toegenomen vraag naar EV's. Het onderzoek kijkt niet alleen naar Chinese autofabrikanten, maar ook naar fabrikanten die auto's in China produceren en vandaaruit naar Europa exporteren.