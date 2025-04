AI-bedrijven als OpenAI overlegden met Chinese instellingen over AI-regels

AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI hebben met Chinese instellingen overlegd over regels en wetten rond kunstmatige intelligentie. China en de VS zitten in een handelsconflict en een wedloop rondom AI-ontwikkelingen.

De gesprekken vonden plaats in de Zwitserse stad Genève, meldt Financial Times. De organisator van de gesprekken, Shaikh Group, bevestigt de ontmoetingen. Die vonden plaats in juli en oktober van het afgelopen jaar. Hoewel OpenAI en Anthropic erbij waren, ontbrak Google bijvoorbeeld en van Chinese zijde waren onder meer Tencent en TikTok-moederbedrijf ByteDance er ook niet bij. Overheden waren op de hoogte van de gesprekken.

De bedoeling is om overeenstemming te bereiken over regels waaraan AI-ontwikkeling moet voldoen. Sommige wetenschappers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie zijn bang dat ontwikkeling zonder regels kan leiden tot AI-systemen die een bedreiging kunnen vormen voor de mensheid. Door die regels gezamenlijk op te stellen, denken betrokken wetenschappers, instituten en overheden die risico's te kunnen wegnemen. Als China en de VS regels afspreken, is de gedachte dat andere landen die ook zullen volgen.