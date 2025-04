WhatsApp voegt nieuwe manier van eigen stickers maken toe op iOS

WhatsApp heeft een nieuwe manier van eigen stickers maken toegevoegd aan zijn app voor iOS. Het was al mogelijk stickers te maken door afbeeldingen vanuit de Photos-app te slepen, nu kan het rechtstreeks vanuit WhatsApp.

Bij de opties om stickers toe te voegen is nu een Plus-knop gekomen. Daarop drukken geeft de optie om een foto uit Foto's te selecteren en die uit te snijden voor een sticker. Vervolgens kunnen gebruikers teksten en afbeeldingen toevoegen om de sticker af te maken en hem te versturen, meldt MacRumors.

De functie is vooralsnog op iOS beschikbaar, maar niet op Android. Wel is het al langer mogelijk om met generatieve AI stickers te maken. De stickers zijn wel via web en op Android zichtbaar. De functie vereist iOS 17.