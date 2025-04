Transcend presenteert externe ssd's met 4TB-capaciteit

Transcend heeft vijf nieuwe externe ssd's gepresenteerd. Twee daarvan zijn leverbaar in 4TB-versies. De ESD410C is een schijf die tegen een stootje moet kunnen, de ESD360C is een lichtere, minder stevige uitvoering.

Beide 4TB-ssd's kunnen snelheden aan van 20Gbit/s via USB en lees- en schrijfsnelheden tot 2000MB/s, maar alleen de ESD410C heeft een IPX5-rating voor waterbestendigheid en kan een val van drie meter overleven. De ESD360C heeft dezelfde technische kenmerken, maar een lichtere en minder stevige behuizing. Waar de ESD410C 65g weegt, is de ESD360C 35g.

Beide ssd's hebben een USB-C-input en komen met kabels om ze aan te sluiten op een USB-C-poort of een USB-A-aansluiting. Er zit bovendien een back-upknop op die werkt met de eigen Elite-software. Transcend kondigde ook nog goedkopere externe ssd's aan, namelijk de ESD330C en ESD320A. De C in 330C staat voor USB-C, de A in 320A voor USB-A. De vijfde is de ESD265C. Transcend noemt geen prijzen en levertijden.