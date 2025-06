Transcend brengt M.2 22110-ssd met Power Loss Protection uit

Transcend heeft een ssd uitgebracht met Power Loss Protection. De M.2 22110 is voornamelijk bedoeld voor zakelijke gebruikers, waarvoor het belangrijker is dat ze geen data verliezen bij stroomuitval.

Transcend brengt de MTE730P uit. Dat is een M.2 22110-ssd, die daarmee meer op zakelijke gebruikers is gericht dan op normale gebruikers, die vaker 2280-ssd's gebruiken. De MTE730P gebruikt condensators van tantaal voor de ondersteuning van Power Loss Protection of PLP, waarmee de schijf geen data verliest bij bijvoorbeeld een stroomuitval of andere incidenten. Door die condensatoren blijft de ssd van stroom voorzien en blijft het dram-cache werken bij die incidenten.

Transcend richt het apparaat daarmee voornamelijk op gebruikers in industrieën als de medische of financiële sector, waar dataverlies schadelijk kan zijn. Daarentegen hebben veel moederborden wel ondersteuning voor M.2 22110-ssd's, waarmee de schijf wel door consumenten kan worden gebruikt.

De MTE730P wordt alleen in een 4TB-variant geleverd. Het model heeft een PCIe Gen4 x4-interface en sequentiële lees- en schrijfsnelheden van 7500 en 7600MB/s. Het heeft verder een 112-laags 3D-nandflashgeheugen en krijgt drie jaar garantie. Transcend maakt geen prijs van het model bekend.