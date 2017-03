Door Julian Huijbregts, vrijdag 31 maart 2017 13:37, 6 reacties • Feedback

Transcend introduceert zijn eerste m2-nvme-ssd's. Er verschijnen drie modellen in de MTE850-serie, met opslagcapaciteiten van 128, 256 en 512GB. De ssd's maken gebruik van 3d-mlc-nand van Micron en hebben een SM2260-controller.

Transcend belooft lees- en schrijfsnelheden tot 2500MB/s en 1100MB/s, maar geeft geen specifieke details per product. Waarschijnlijk gelden de snelheden voor het model met opslagcapaciteit van 512GB. De SM2260-controller van Silicon Motion beschikt over twee cores en er is een onbekende hoeveelheid ddr3-cachegeheugen aanwezig.

Bij eerdere ssd's die met de SM2260-controller werden uitgerust, zoals de Intel 600p, moesten alle schrijfacties via de slc-cache verlopen. Volgens Tom's Hardware beschikken de Transcend MTE850-ssd's over een nieuwe versie van de controller met een Direct-To-MLC-schrijfsysteem, waardoor die tussenstap niet nodig is. Daardoor zou de ssd langere tijd een hoge sequentiële schrijfsnelheid kunnen vasthouden.

Transcend heeft nog geen adviesprijzen bekendgemaakt en het is niet bekend wanneer de MTE850-ssd's in de verkoop gaan. Vanwege het mlc-geheugen is het de verwachting dat de ssd's duurder zullen zijn dan de goedkope Intel 600p-modellen. De 512GB Adata XPG SX8000-ssd met dezelfde Silicon Motion-controller en mlc-geheugen kost zo'n 250 euro.

Update 14.03: Transcend heeft de dollarprijzen bekendgemaakt. De 128GB-ssd kost 95 dollar, het 256GB exemplaar gaat voor 160 dollar over de toonbank en de 512GB-variant heeft een adviesprijs van 300 dollar. Omgerekend inclusief btw is dat respectievelijk zo'n 108, 181 en 340 euro. Ook heeft de fabrikant per model informatie over de snelheden gegeven. Die staan in onderstaande tabel.