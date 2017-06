Door Willem de Moor, donderdag 1 juni 2017 18:00, 2 reacties • Feedback

Controllerfabrikant Silicon Motion Inc heeft tijdens Computex zijn nieuwste ssd-controller voor pci-e-express-ssd's getoond die zonder dram-cache werkt. Dat moet in budget-ssd's de prijs drukken. Daarnaast toonde het bedrijf zijn nieuwe high-end controller.

Door ssd's uit te rusten met controllers zonder een dram-cache, een stukje geheugen waarin de controller bijhoudt waar welke data staat geschreven, kunnen kosten bespaard worden en hoeft en fabrikant geen geheugen van derden te kopen: niet alle controllerfabrikanten produceren immers ook dram. Silicon Motion heeft daarom zijn nieuwste controller voor budgetdrives, de SM2263XT, zonder cache gebouwd. In plaats daarvan wordt het systeemgeheugen gebruikt om data tijdelijk op te slaan.

De prestaties lijden wel wat onder de kostenreductie, hoewel het gebruik van slechts vier nand-kanalen ook niet helpt. Heel erg is dat niet, omdat de drive ontwikkeld wordt voor budget-ssd's die toch geen grote capaciteit hebben. Desondanks wist de getoonde m2-ssd aardige prestaties neer te zetten van ongeveer 2000MB/s en 1500MB/s voor respectievelijk sequentieel lezen en schrijven. De controller wordt onder meer ingezet in Crucials BX300-ssd, die op 4 juli in capaciteiten tot 512GB beschikbaar zou komen. Overigens wordt dat een 2,5"-drive met sata-interface, dus de snelheden worden dan gelimiteerd door de sata-bus, wat in de praktijk op zo'n 500MB/s neerkomt.

De nieuwste high-end controller volgt de SM2260 op en krijgt de aanduiding SM2262. Deze controller heeft dram-cache aan boord en verdubbelt het aantal nand-kanalen naar acht in plaats van vier zoals de SM2263XT. Net als de goedkope versie ondersteunt de SM2262 nand van Micron en Toshiba in de vorm van 64-laags 3d-nand en BiCS 3, beide met snelheden tot 667MT/s. De 2262 is ook een stuk sneller, getuige de demo-ssd, die snelheden van ongeveer 2800MB/s voor sequentieel lezen en 1750MB/s voor schrijven haalde. Van beide controllers start de massaproductie in het derde kwartaal van dit jaar, hoewel Crucial blijkbaar een eerdere batch kreeg.