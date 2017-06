Toshiba vergroot flash-capaciteit met eerste qlc-nand-chips

Toshiba heeft de capaciteit van zijn flashgeheugen met vijftig procent vergroot door over te stappen op qlc-technologie. Daarmee kan elke geheugencel vier bits bevatten, waar dat bij tlc-nand drie bits betreft.

De nieuwste qlc-geheugenchips, een afkorting voor quadruple-level cell, hebben een capaciteit van 768Gb per die en volgt de tlc-chips met 512Gb capaciteit per die op. Toshiba zegt net als bij zijn tlc-nand zestien dies in een package te kunnen stapelen, waarmee de capaciteit per chip 1,5TB bedraagt, tegen 1TB per chip van het tlc-geheugen. Toshiba kan 768Gb, oftewel 96GB, in zijn dies kwijt door gebruik te maken van zijn nieuwste generatie bics-geheugen, oftewel 3d-nand met 64 lagen.

Om vier bits per geheugencel op te kunnen slaan, moet de precisie waarmee de lading in de cellen kan worden uitgelezen veel hoger zijn dan bij mlc- of zelfs tlc-nand. In de floating gate van een geheugencel worden namelijk elektronen opgeslagen en de hoeveelheid elektronen geeft aan of bits als 0 of 1 worden uitgelezen. Bij meer bits zijn de ladingsverschillen tussen de bits kleiner en moet het uitlezen dus met grotere precisie plaatsvinden. Bij slc-geheugen is dat eenvoudig, bij mlc al wat moeilijker en bij tlc zijn de verschillen nog kleiner. Toshiba zegt voor zijn qlc genoeg precisie te hebben om dat succesvol te kunnen.

Het Japanse bedrijf zegt overigens niet met welke snelheid bits kunnen worden uitgelezen en beschreven. Omdat de ladingsverschillen bij meer bits per cel steeds kleiner worden en er meer precisie nodig is om de juiste bitwaarde uit te lezen en weg te schrijven, duurt het lezen en schrijven ook langer. Daarom is nand met steeds meer bits per cel steeds trager. Desondanks zegt Toshiba dat zijn qlc-nand geschikt is voor servertoepassingen, maar dan vooral als zuinige en compactere vervangers van harde schijven, zonder veel op capaciteit in te boeten. Toshiba levert momenteel samples aan ssd- en controller-fabrikanten en zal begin augustus zijn nand-chips demonstreren tijdens de Flash Memory Summit.