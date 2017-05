Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 30 mei 2017 10:57, 14 reacties • Feedback

Western Digital heeft ssd's op basis van 3d-nand met 64 lagen aangekondigd. De ssd's komen uit in de WD Blue 3D- en de SanDisk Ultra 3D-serie. De WD-ssd komt in een 2,5"- en m2-uitvoering, de SanDisk-variant alleen in een 2,5"-versie.

De ssd's komen beschikbaar met de opslagcapaciteiten 250GB, 500GB, 1TB en 2TB. De controller is van Marvell. De sequentiële leessnelheden bedragen maximaal 560MB/s en de sequentiële schrijfsnelheden liggen op een maximum van 532MB/s. Willekeurig lezen en schrijven doen de ssd's met respectievelijk 95k iops en 84k iops.

Het zijn WD's eerste consumenten-ssd's die zijn gefabriceerd op basis van 64-laags-3d-nandgeheugen, dat door WD en zijn dochteronderneming SanDisk samen met Toshiba onder de naam BiCS wordt geproduceerd. Meer specifiek gaat het om BiCS3-geheugen met 3bit per cell. Vorig jaar juli startte WD met de productie van nandgeheugen van 256Gbit; in de tweede helft van dit jaar volgt de productie van 512Gbit-nand.

Aangezien de ssd's in het derde kwartaal van dit jaar moeten verschijnen, kan aangenomen worden dat ze op basis van BiCS3-nand van 512Gbit geproduceerd worden.