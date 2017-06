Western Digital ontwikkelt vierde generatie 3d-nand

WD heeft, samen met zijn partner Toshiba, de vierde generatie 3d-nand voor ssd's met hoge capaciteit ontwikkeld. De bedrijven maken bics4-flash met 96 lagen, veel meer dan de 64 lagen van de derde generatie.

Toshiba kondigde eerder deze week nog een nieuwe generatie bics3-nand aan met qlc-nand in plaats van tlc-geheugen, maar de maximale capaciteit was door 64 lagen 3d-nand beperkt tot 768Gb. De vierde generatie 3d-nand die Western Digital aankondigt bevat 96 lagen geheugencellen in een plakje silicium, de helft meer dan de derde generatie bics3. De bics4-generatie kan worden geconfigureerd als tlc- of qlc-nand, met drie of vier bits per cel. Daarmee zou de maximale capaciteit op 1Tb komen met qlc-geheugen.

Naar alle waarschijnlijkheid worden de dies nog gestapeld in een chip: bij bics3-nand zitten erzestien dies in een package. Dan zou qlc-bics4 op een capaciteit van 16Tb per package, oftewel 2TB, uitkomen. WD heeft daar nog niets over bekendgemaakt.

Western Digittal zal zijn bics4 niet direct beschikbaar hebben en al helemaal niet met qlc-configuratie. Het bedrijf heeft aangekondigd in de tweede helft van dit jaar te beginnen met sampling van het 96-laags geheugen en de massaproductie begint pas in 2018.

De eerste dies die dan geleverd worden krijgen een capaciteit van 256Gb, waarschijnlijk met tlc-nand. Pas later zouden hogere capaciteiten, waaronder met qlc-nand, volgen. Qlc-flash zou vooral inzetbaar zijn voor data die weinig verandert, omdat qlc-nand veel minder vaak beschreven kan worden dan tlc- of mlc-geheugen.