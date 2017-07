Toshiba introduceert TR200-lijn van sata-ssd's met 64-laags 3d-nand

Toshiba heeft de TR200-lijn van sata-ssd's voor consumenten aangekondigd. Het zijn de eerste ssd's van Samsung voor de mainstreammarkt die met 64-laags 3d-tlc-nandflash zijn uitgerust. De maximale opslagcapaciteit is 960GB.

Het gaat om 2,5"-sata600-drives die in de capaciteiten 240GB, 480GB en 960GB in de herfst op de markt komen voor nog onbekende prijzen. Toshiba zet zijn bics-flash van de derde generatie in voor de TR200-ssd's. Het 3d-tlc-nand is opgebouwd uit 64 lagen. Toshiba werkt samen met WD aan het bics-geheugen en de bedrijven hebben ook al een opvolger met 96 lagen aangekondigd. De massaproductie hiervan start pas in 2018.

Niet bekend is welke controller de ssd hebben, maar volgens AnandTech gaat het om een controller zonder dram waardoor de drives wellicht alleen in het instapsegment kunnen meekomen als ze op de markt zijn. De sequentiële lees- en schrijfprestaties zijn dan ook vrij doorsnee maar het aantal iops bij willekeurig schrijven is wel relatief hoog.

De ssd's komen later in het jaar beschikbaar, net als de eerder aangekondigde m2-ssd's met 3d-nand van Toshiba voor systeembouwers.

Toshiba sata-ssd's TR200 TR150 VX500 Capaciteiten 240-960GB 120-960GB 128-1024GB Nand-flash 64-laags 3d tlc 15nm tlc 15nm tlc Sequentieel lezen 550MB/s 550MB/s 550MB/s Sequentieel schrijven 525MB/s 530MB/s 515MB/s 4KB willekeurig lezen 80k iops 90k iops 92k iops 4KB willekeurig schrijven 87k iops 64k iops 65k iops Uithoudingsvermogen 60-240 TB 30-240TB 74-592TB Garantie Drie jaar Drie jaar Vijf jaar

Tabel afkomstig van AnandTech