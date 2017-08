Corsair brengt Neutron NX500-pci-e-ssd's uit

Corsair heeft de Neutron NX500-serie van ssd's uitgebracht. Het gaat om nvme-ssd's in een pci-e-kaartuitvoering met opslagcapaciteiten van 400GB, 800GB en 1600GB. De fabrikant claimt lees- en schrijfsnelheden tot 3000MB/s en 2400MB/s.

Volgens Corsair zorgt het ontwerp met een forse heatsink ervoor dat er geen throttling plaatsvindt en dat de temperaturen tot 20 graden Celcius lager zijn dan bij snelle nvme-m2-ssd's. De NX500-ssd's dienen in een pci-e-x4-slot geplaatst te worden.

De Neutron NX500-ssd's maken gebruik van 15nm-mlc-nandgeheugen van Toshiba en hebben een Phison PS5007-E7-controller met ddr3-cache aan boord. Bij willekeurige lees- en schrijfacties zijn de ssd's goed voor 300.000 en 270.000iops volgens de specificaties. De versies met een capaciteit van 400GB en 800GB zijn direct verkrijgbaar, webwinkels bieden ze aan voor zo'n 350 en 750 euro. De 1600GB-variant volgt later in augustus.

Volgens een review van Hardware.info heeft de 800GB-versie 2GB cache, terwijl dat bij de 400GB-versie 1GB is. In praktijkbenchmarks van de website is de ssd langzamer dan goedkopere concurrenten als de Samsung 960 Evo en 960 Pro. Tom's Hardware deelt die conclusie, maar prijst de duurzaamheid van de ssd.