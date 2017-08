Seagate toont prototype van 64TB-nvme-ssd met snelheid van 13GB/s

Seagate demonstreert een prototype van een nvme-ssd met een capaciteit van 64TB en een maximale snelheid van 13GB/s. De fabrikant verkrijgt die snelheid en capaciteit door acht m2-ssd's in raid te combineren op één pci-e-kaart.

Volgens Seagate kunnen klanten in de eerste helft van 2018 samples verwachten van producten die van deze techniek gebruikmaken. Veel technische details geeft de fabrikant niet, maar waarschijnlijk gaat het bij de genoemde snelheid van 13GB/s om de maximale leessnelheid.

Seagate maakt gebruik van hetzelfde principe dat het vorig jaar introduceerde met zijn Nytro XP7200-ssd's. Die ssd's bestaan uit een pci-e-x16-kaart met vier m2-aansluitingen en halen maximaal 10GB/s. Ze zijn beschikbaar in uitvoeringen met een opslagcapaciteit tot 7,7TB. Het nieuwe prototype dat Seagate toont, maakt gebruik van acht m2-ssd's. Door deze in raid te laten werken is de hoge snelheid mogelijk.

Om de opslagcapaciteit van 64TB mogelijk te maken, moet Seagate de acht m2-ssd's met ieder een opslagcapaciteit van 8TB op de pci-e-kaart monteren. Een afbeelding van het prototype twee lagen van ieder vier ssd's. Er zijn nog geen m2-ssd's met een dergelijke opslagcapaciteit op de markt, het gaat dan ook nog op prototypes.

Seagate introduceert ook nieuwe ssd's voor servers. De Nytro 5000-modellen zijn nvme-ssd's met een capaciteit van maximaal 2TB, die goed moet presteren bij een laag verbruik. De ssd is bedoeld om te dienen als cache voor hdd's. Ook komt Seagate met de Nytro 3000-serie van sas-ssd's die bedoeld zijn voor de opslag van data. Er komen modellen met een opslagcapaciteit van maximaal 15TB. De nieuwe server-ssd's zijn eind dit jaar beschikbaar en maken allebei gebruik van 3d-nandgeheugen.