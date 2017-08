T-Mobile biedt prepaidklanten onbeperkt data voor 2,95 euro per dag

T-Mobile is begonnen met het aanbieden van een prepaidinternetbundel die onbeperkt data biedt voor 2,95 euro op één dag. De bundel kan gekocht worden met het prepaidtegoed of via iDeal. Buiten Nederland, maar binnen de EU geldt een datalimiet van 650MB.

De bundel met onbeperkt data is alleen geldig op de dag van activatie tot 23.59 uur. De maximale downloadsnelheid is 15Mbit/s en de uploadsnelheid is gelimiteerd tot 3Mbit/s. Dat zijn snelheden die ook gelden voor de andere internetbundels die T-Mobile aanbiedt aan prepaidklanten. In tegenstelling tot het Unlimited-abonnement van de provider hoeft er geen 'aanvuller' geactiveerd te worden nadat 5GB aan data is verbruikt. De dagbundel kan onbeperkt gebruikt worden zolang deze actief is.

T-Mobile heeft de optie 'Unlimited data vandaag NL' toegevoegd aan zijn website. In de kleine letters staat dat het om een tijdelijk aanbod gaat. Desgevraagd laat woordvoerder Rick Janse Kok van T-Mobile weten dat de bundel een experiment is van de provider, maar een periode waarna het aanbod stopt, is nog niet bepaald. De provider zegt te willen kijken hoe het aanbod aanslaat bij klanten.