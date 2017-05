Door Arnoud Wokke, donderdag 11 mei 2017 08:08, 15 reacties • Feedback

Provider T-Mobile heeft er in Nederland in drie maanden tijd 69.000 abonnees bijgekregen en zit nu net boven drie miljoen. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van de provider en het Duitse moederbedrijf. Ondanks de komst van het Go Unlimited-abonnement ligt het aantal nieuwe klanten lager dan eind vorig jaar.

T-Mobile meldde enkele weken geleden dat 100.000 klanten het onbeperkte Go Unlimited-abonnement hebben afgesloten. Veel daarvan lijken klanten te zijn die al bij T-Mobile zagen en zijn overgestapt, al is het onbekend hoeveel nieuwe klanten het abonnement heeft opgeleverd. De provider voegde in de laatste maanden van vorig jaar 71.000 klanten toe, terwijl dat er in dit kwartaal, na de start van het verkoop van het abonnement, 69.000 zijn. In dezelfde periode vorig jaar kreeg T-Mobile er 25.000 klanten bij.

De provider heeft nu in Nederland drie miljoen abonnees en in totaal, met prepaid erbij, 3,7 miljoen klanten. Abonnees hebben een abonnement van gemiddeld 24 euro bij de provider. Dat was vorig kwartaal nog 25 euro en een jaar geleden 26 euro. Bij alle providers daalt het gemiddelde bedrag dat abonnees betalen al enkele jaren.

De Nederlandse tak van T-Mobile kende een groei van de omzet van ongeveer 5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar naar 341 miljoen euro. De brutowinst of ebitda steeg met 25 procent naar 110 miljoen euro, zegt de provider.