Door Julian Huijbregts, donderdag 11 mei 2017 08:05, 6 reacties • Feedback

Uitgever Electronic Arts komt met De Sims Mobile voor Android en iOS. Eerder bracht EA al De Sims Freeplay uit voor mobiele apparaten, de nieuwe game lijkt uitgebreider te worden. Wat het spel gaat kosten en wanneer het uitkomt is nog niet bekend.

EA heeft een website online gezet met informatie over de game, een trailer uitgebracht en een gameplay-filmpje online gezet. Spelers kunnen in De Sims Mobile hun eigen personages ontwerpen. Net als in de klassieke game, waarvan de eerste versie zeventien jaar geleden verscheen, moet er vervolgens een huis gebouwd worden en dient het leven van de personages in goede banen geleid te worden.

De personages in De Sims Mobile kunnen onder andere carrière maken, hobby's hebben, relaties aangaan en uiteindelijk kan er een complete stamboom ontstaan van personages met ieder hun eigen specialiteiten. De trailer toont ook dat spelers samen kunnen spelen en hun personages samen kunnen laten wonen. Hoe deze multiplayerfunctionaliteit precies zal werken is nog niet duidelijk.

EA heeft eerder mobiele versies van De Sims uitgebracht. Zo is er De Sims Freeplay, die zoals de naam aangeeft gratis te spelen, maar microtransacties bevat. Eerder verscheen De Sims 3 voor iOS en Android, maar die game kreeg in 2014 voor het laatst een update. Mogelijk vraagt EA voor De Sims Mobile een vaste prijs, al is dat nog niet bekendgemaakt. De uitgever stelt dat het spel binnenkort uitkomt, maar noemt geen datum.