Door Arnoud Wokke, donderdag 11 mei 2017 07:34, 25 reacties • Feedback

Submitter: Balance

Tesla is begonnen met het aannemen van bestellingen voor Tesla Roof. Klanten in veel landen wereldwijd kunnen bestellingen plaatsen, waaronder in Nederland en BelgiŽ. Tesla rekent vooralsnog 930 euro, maar die prijs kan nog wijzigen.

Klanten in Nederland en België geven Tesla toestemming om hun creditcard te belasten voor 930 euro, maar hoeveel de Solar Roof echt zal kosten, zal afhangen van onder meer de grootte van het dak en de hoeveelheid zonnecollectoren.

Tesla geeft wel een indicatie: als 35 procent van de dakpannen zonne-energie kan opwekken, dan kost het dak rond 21,85 dollar per vierkante meter. Hoe meer dakpannen er zijn met zonnecollectoren, hoe hoger de prijs zal worden, zegt de fabrikant. De prijs moet lager liggen dan die van andere vormen van dakbedekking, zo meent de maker.

De Solar Roof bestaat uit twee soorten dakpannen: reguliere pannen en pannen met zonnecollectoren. Omdat beide er hetzelfde uitzien, zijn ze vanaf straatniveau niet van elkaar te onderscheiden. Tesla geeft dertig jaar garantie.

Tesla begint medio dit jaar met het leveren van Solar Roof in de Verenigde Staten, de levering in andere landen zal pas plaatsvinden vanaf 2018. Er zijn vier soorten dakpannen. De eerste die verkrijgbaar zullen zijn, zijn gestructureerd en smooth. De varianten met Toscaanse dakpannen en dakpannen met leisteenmotief volgen in 2018.