Tesla-zonnepanelen komen in 2020 in Europa met huuroptie

Tesla probeert zijn Solar-aanbod van zonnepanelen een nieuwe impuls te geven met een huuroptie waarbij klanten maandelijks betalen en waarbij de installatiekosten zijn inbegrepen. Volgend jaar komt Tesla Solar naar Europa.

Tesla-topman Elon Musk spreekt van een relaunch voor Tesla Solar met prijsverlagingen en van een introductie volgend jaar in Europa. Het huuraanbod start in enkele Amerikaanse staten met een startprijs van 50 of 65 dollar per maand voor een 3,8kW-systeem, 130 dollar per maand voor 7,6kW en 195 dollar per maand voor 11,4kW.

Inbegrepen bij de huurkosten zijn installatiekosten, ondersteuning en onderhoud. Klanten kunnen op elk moment opzeggen maar moeten bij verwijdering van de zonnepanelen wel 1500 dollar betalen. Volgens Musk is het beter om zonnepanelen bij Solar te kopen maar huren zou het voor meer mensen binnen handbereik brengen.

Tesla Solar is Tesla's aanbod van zonnepanelen. Het bedrijf nam in 2016 het Amerikaanse SolarCity over voor 2,6 miljard dollar om zonnepanelen aan te kunnen bieden. De divisie presteert echter slecht de afgelopen kwartalen. In het tweede kwartaal van dit jaar installeerde Tesla 29 megawatt aan nieuwe installaties in de VS tegenover 103 megawatt en 56 megawatt voor zijn grootste concurrenten, respectievelijk SunRun en Vivint Solar. In zijn hoogtijdagen installeerde SolarCity 200 megawatt in een kwartaal.