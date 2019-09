Coolblue verkoopt en installeert zonnepanelen in vier steden in Nederland

Coolblue begint met de verkoop, levering en installatie van zonnepanelen in de omgeving van vier Nederlandse steden: Rotterdam, Amsterdam, Apeldoorn en Tilburg. Later dit jaar wordt dat verder uitgebreid.

Coolblue zegt dat het is begonnen met installeren van zonnepanelen bij klanten in de vier steden. Ergens later dit jaar wil het bedrijf in heel Nederland zonnepanelen verkopen en installeren, al is nog niet precies duidelijk wanneer dat zal zijn.

Een woordvoerder van Coolblue zegt tegen Tweakers dat het de bedoeling is dat vanaf volgend jaar ook zonnepanelen in België worden aangeboden. Welke zonnepanelen de webwinkel precies aanbiedt, is niet duidelijk. De woordvoerder zegt dat het gaat om panelen die een vermogen tussen de 300 en 400 wattpiek hebben.

Prijzen noemt Coolblue niet. Klanten die zonnepanelen willen laten installeren door Coolblue moeten conctact opnemen om advies aan te vragen. De prijs hangt volgens de woordvoerder af van de omstandigheden. Het e-commercebedrijf werkt voor de installatie van de panelen met eigen installateurs en heeft daarvoor nog duizend vacatures.