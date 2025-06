Coolblue Energie-klanten met Samsung-wasmachines wassen 's middags gratis

Coolblue Energie geeft klanten met een dynamisch contract in de middaguren tussen 12.00 en 15.00 uur gratis stroom om te kunnen wassen. Het Gratis Wassen-concept werkt alleen in combinatie met moderne Samsung-wasmachines die SmartThings ondersteunen.

Klanten van de energieleverancier die voor Gratis Wassen in aanmerking komen, moeten hun Samsung-wasmachine eerst via het SmartThings-ecosysteem aan Mijn Coolblue koppelen. Een woordvoerder laat weten dat alle Samsung-wasmachines die nu bij de webwinkel van Coolblue verkrijgbaar zijn, in aanmerking komen voor het initiatief. Het maakt overigens niet uit waar klanten de Samsung-wasmachine aanschaffen, zolang deze maar SmartThings ondersteunt. Klanten kunnen compatibiliteit controleren via de SmartThings-app. Onder het kopje 'Energy' is via 'Activity' de optie beschikbaar om te checken op compatibiliteit met 'Free washing'.

Als klanten in aanmerking komen voor het concept, krijgen zij van Coolblue Energie gratis stroom tussen 12.00 en 15.00 uur. Het bedrijf benadrukt dat er dan geen stroomtarief, btw en energiebelasting gerekend worden. Het stroomverbruik van de wasmachine wordt in die periode dankzij de koppeling tussen SmartThings en Mijn Coolblue automatisch weggestreept op de factuur.

Volgens Coolblue is het concept bedoeld om het overschot aan wind- en zonne-energie in de middaguren te verminderen. Dit moet het stroomnet tijdens piekuren ontlasten. Volgens de directeur van de energieleverancier is witgoed, waaronder wasmachines, verantwoordelijk voor 35 procent van het stroomgebruik van een gemiddeld huishouden.

Coolblue Energie introduceerde Gratis Wassen oorspronkelijk eind 2024. Toen golden dezelfde voorwaarden, maar dan alleen in combinatie met een speciaal daarvoor ontwikkelde Beko-wasmachines. Ook die systemen worden nog ondersteund.