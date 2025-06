Apple verlaagt doorzichtigheid bedieningspaneel in tweede bèta iOS 26

Apple past de doorzichtigheid van het bedieningspaneel aan in de tweede bèta van iOS 26. Hierdoor zijn knoppen beter zichtbaar. Het bedrijf introduceerde met iOS 26 het semitransparante ontwerp onder de naam Liquid Glass.

Bron: 9to5Mac / Apple

Knoppen en sliders van het bedieningspaneel zijn vanaf iOS 26 beta 2 beter zichtbaar omdat ze lichter zijn gemaakt, terwijl de achtergrond juist donkerder en extra vervaagd is, zo merkt 9to5Mac op. Daardoor wordt het contrast tussen de voor- en achtergrond groter en moeten de icoontjes beter leesbaar zijn. De doorzichtige knoppen zijn een van de belangrijkste nieuwe visuele veranderingen van het aankomende iOS 26, al was er volgens 9to5Mac ook veel kritiek op de zichtbaarheid van elementen.

Daarnaast merkt Engadget op dat het icoon voor de Finder-app in de macOS Tahoe-bèta is teruggedraaid. Apple verwisselde de blauwe en witte kant van het icoontje oorspronkelijk, maar dat is weer teruggedraaid. Het Finder-icoon, een abstract gezicht met een lichte en donkere kant, had sinds de introductie in 2000 een donkere linkerhelft en een lichte rechterhelft. In de eerste preview van het besturingssysteem verwisselde Apple dat om onbekende redenen om.