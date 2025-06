Samsung onthult op 9 juli nieuwe foldables, waaronder Z Fold Ultra

Samsung houdt op 9 juli 2025 om 16.00 uur Nederlandse tijd een Unpacked-presentatie. De fabrikant belooft tijdens het evenement nieuws over zijn foldables te delen. Naar verwachting worden er ook nieuwe functies voor Galaxy AI onthuld.

In een blogpost en bijbehorende video toont Samsung een abstracte rechthoek die openvouwt, met daarbij de leus 'Ultra unfolds'. Het bedrijf toonde eerder deze maand ook al een teaser van de Galaxy Z Fold7- en Flip7-reeksen, waarbij de teasergif in het persbericht de naam 'Galaxy-Z-Fold7-Z-Flip7-Pre-tease' kreeg.

Verder speculeren media dat Samsung het evenement tevens gebruikt om de Galaxy Watch8 en Watch Ultra2 te onthullen. Daar kwamen onlangs al verschillende details over naar buiten. Het is ook nog mogelijk dat Samsung de eerder als prototype getoonde dubbelvouwbare smartphone en de later dit jaar verwachte Google-Samsung-VR-bril toont.