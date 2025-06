Renders tonen Samsung Galaxy Watch8 en Watch Ultra2 met ovaler ontwerp

Er zijn renders verschenen van de Samsung Galaxy Watch8, Watch8 Classic en Watch Ultra 2. De Watch 8 heeft in tegenstelling tot zijn voorgangers niet langer een geheel rond ontwerp, maar heeft een ovaler ontwerp met nog steeds een rond scherm.

De renders die telecomjournalist Evan Blass, ook bekend als EvLeaks, online heeft gezet, tonen de drie horloges van voren. De Watch8 heeft niet langer een bezel die aan alle kanten even breed is, maar die is aan de zijkant smaller. Daardoor houdt de vorm het midden tussen een cirkel en een vierkant. Dat geldt ook voor de Classic-versie.

Samsung presenteert zijn nieuwe horloges doorgaans samen met zijn vouwbare telefoons in de zomer. Vaak gebeurt dat in juli of augustus. Samsung is al begonnen met het teasen van zijn vouwbare telefoons, maar heeft nog geen datum genoemd waarop het een evenement houdt om nieuwe producten te laten zien.