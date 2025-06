Samsung overweegt Fitbit Premium-achtig abonnementsmodel voor Galaxy Watch

Samsung overweegt om een premiumabonnementsmodel voor zijn Galaxy Watches te introduceren, vergelijkbaar met Fitbit Premium of Garmin Connect Plus. Met het abonnement zouden gebruikers toegang krijgen tot geavanceerdere coachingfuncties via de Health-app.

In een interview met CNET zegt Samsungs Digital Health-baas Dr. Hon Pak dat het bedrijf een premiumabonnementsmodel onderzoekt. De premiumfuncties zouden idealiter gratis worden geleverd bij nieuwe Galaxy Watches, terwijl er bij oudere modellen voor betaald moet worden.

Samsung heeft verder nog geen details gedeeld over het abonnement. Het is niet duidelijk of het abonnement ook geldt voor de Galaxy Ring, de eerste slimme ring van Samsung die ook gezondheidsfuncties biedt. Het is nog niet bekend wat het abonnement moet kosten of wanneer het zou verschijnen.

Het abonnementsmodel zou lijken op wat Fitbit al langer aanbiedt en Garmin sinds dit jaar aanbiedt. Zowel Fitbit Premium als Garmin Connect Plus geven gebruikers extra inzichten en adviezen over hun gezondheid en fitheid. Beide abonnementen kosten 9 euro per maand.