Steam zet Proton standaard aan op Linux bij games zonder native ondersteuning

Steam voor Linux schakelt Steam Play en de Proton-compatibiliteitslaag in recente bètaversies standaard in bij alle games die geen native Linux-ondersteuning hebben. Voorheen was Steam Play alleen ingeschakeld bij ondersteunde games.

Het bedrijf heeft de optie om Steam Play in te schakelen voor niet-ondersteunde titels verwijderd uit recente bètaversies, schrijft GamingOnLinux. In de stabiele versie van Steam moeten gebruikers Steam Play nog wel handmatig aanzetten voor alle games. Voor ondersteunde games staat de functie altijd aan.

Het is niet bekend in welke bètaversie Valve de verandering heeft doorgevoerd. Het bedrijf heeft de verandering niet genoemd in recente changelogs van Steam.