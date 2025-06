Bungie stelt extractionshooter Marathon voor onbepaalde tijd uit

Bungie stelt zijn extractionshooter Marathon uit. De ontwikkelaar zegt de feedback van spelers van de alfatest ter harte te nemen en extra tijd nodig te hebben om de game te verbeteren. De game stond gepland voor 23 september; een nieuwe releasedatum is nog niet bekendgemaakt.

In een ontwikkelaarsupdate deelt Bungie zijn plannen voor verbeteringen. De ontwikkelaar wil onder andere uitdagendere gevechten en betere beloningen naar Survival Game brengen. Daarnaast wil Bungie de visuele kwaliteit van de game verbeteren, meer verhalen toevoegen en de donkerdere toon uitstralen van de originele trilogie. Verder werkt het ontwikkelteam in de extra tijd aan een betere speelervaring voor solo- en duospelers en een proximitychat.

Marathon werd in 2023 aangekondigd door Bungie en zou aanvankelijk op 23 september 2025 verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series S/X en pc via Steam. Het is de eerste game in de shootterreeks sinds 1996. Het doel van de extractionshooter is om zoveel mogelijk loot te verzamelen om vervolgens te ontsnappen uit de omgeving. Spelers nemen het hierbij op tegen maximaal vijf andere teams en computergestuurde tegenstanders. Er komen zes soorten Runners om uit te kiezen, met elk unieke skills. Bungie noemt nog geen nieuwe releasedatum, maar zegt 'dit najaar' met een update te komen.