Bungie brengt Marathon op 23 september uit en deelt eerste gameplay

Bungie heeft de releasedatum en eerste gameplay van Marathon gedeeld. De pvp-extractionshooter komt op 23 september uit. Deze maand vindt er een alfatest plaats waarvoor spelers zich kunnen aanmelden.

Bungie heeft diverse video's met gameplay van Marathon uitgebracht, waaronder een trailer waarin wordt uitgelegd hoe het spel werkt en een video van twintig minuten waarin verschillende contentcreators de game spelen. Daarnaast laat de ontwikkelaar weten dat Marathon op 23 september verschijnt voor de PlayStation 5, Xbox Series S/X en pc via Steam. Alle versies ondersteunen crossplay en cross-save. Het is nog onduidelijk hoeveel de shooter moet kosten. Ergens deze maand wordt er een closedalphatest georganiseerd. Spelers kunnen zich daarvoor aanmelden via de officiële Discord-server van Marathon.

In Marathon moeten spelers alleen of in groepen van drie zoveel mogelijk waardevolle loot verzamelen en vervolgens proberen te ontsnappen. Daarbij nemen ze het op tegen maximaal vijf andere teams en computergestuurde tegenstanders. Spelers kunnen in de alfatest kiezen uit vier soorten 'Runners', elk met unieke skills. Zo kan Void onzichtbaar worden, heeft Locus toegang tot een schild en kan Blackbird scannen om de locatie van vijanden te achterhalen. In de uiteindelijke versie moeten er zes Runners beschikbaar zijn.

Bungie heeft Marathon in 2023 aangekondigd. De ontwikkelaar heeft in de jaren negentig drie games in deze serie uitgebracht, voordat de studio Halo en Destiny ontwikkelde. Bungie werd in 2022 overgenomen door Sony voor 3,6 miljard dollar.