Bungie brengt Marathon op 23 september uit en deelt eerste gameplay

Bungie heeft de releasedatum en eerste gameplay van Marathon gedeeld. De pvp-extractionshooter komt op 23 september uit. Deze maand vindt er een alfatest plaats waarvoor spelers zich kunnen aanmelden.

Bungie heeft diverse video's met gameplay van Marathon uitgebracht, waaronder een trailer waarin wordt uitgelegd hoe het spel werkt en een video van twintig minuten waarin verschillende contentcreators de game spelen. Daarnaast laat de ontwikkelaar weten dat Marathon op 23 september verschijnt voor de PlayStation 5, Xbox Series S/X en pc via Steam. Alle versies ondersteunen crossplay en cross-save. Het is nog onduidelijk hoeveel de shooter moet kosten. Ergens deze maand wordt er een closedalphatest georganiseerd. Spelers kunnen zich daarvoor aanmelden via de officiële Discord-server van Marathon.

In Marathon moeten spelers alleen of in groepen van drie zoveel mogelijk waardevolle loot verzamelen en vervolgens proberen te ontsnappen. Daarbij nemen ze het op tegen maximaal vijf andere teams en computergestuurde tegenstanders. Spelers kunnen in de alfatest kiezen uit vier soorten 'Runners', elk met unieke skills. Zo kan Void onzichtbaar worden, heeft Locus toegang tot een schild en kan Blackbird scannen om de locatie van vijanden te achterhalen. In de uiteindelijke versie moeten er zes Runners beschikbaar zijn.

Bungie heeft Marathon in 2023 aangekondigd. De ontwikkelaar heeft in de jaren negentig drie games in deze serie uitgebracht, voordat de studio Halo en Destiny ontwikkelde. Bungie werd in 2022 overgenomen door Sony voor 3,6 miljard dollar.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 13-04-2025 11:17 61

13-04-2025 • 11:17

61

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Marathon

geen prijs bekend

Marathon Review

27 mrt 2026 | met video

Marathon Review

Ontoegankelijk, maar daarom juist de moeite waard

71
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Reacties (61)

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Mattes1 13 april 2025 11:26
Het zal me benieuwen. De artstyle vind ik echt ontzettend tof, maar wat ik zo hoor van de lui die de game hebben gespeeld is er nog een aardige weg te gaan voor het spel af is en zijn ze nog niet eens begonnen aan het schrijven van het verhaal. Een hoop werk dat in een half jaar verricht moet worden.
UPPERKEES @Mattes113 april 2025 12:51
Het zal ook geen verhaal hebben zoals Destiny 2. Een beetje seasonal stories waar je contracts (missies) op gebaseerd zijn. Niet veel meer dan dat. Wil niet zeggen dat het verhaal niet goed zal zijn. Marathon heeft een uitgebreide lore: YouTube: What is Marathon? An Intro to the Setting, Lore & Story of Bungie's ...

Daarnaast gaat Destiny 2 gewoon verder met Frontiers: YouTube: Destiny 2 | The Journey Ahead

Dus deze 2 games zullen naast elkaar blijven bestaan. De weekly resets van deze games zijn ook netjes ingericht. Dinsdag voor Destiny en zaterdag voor Marathon.

[Reactie gewijzigd door UPPERKEES op 13 april 2025 12:57]

Beakzz @Mattes113 april 2025 18:45
Vindt het er juist helemaal niet uit zien. Het zal niet zo’n flop worden als Concord, maar ik zie dit ook geen succes worden.

En weer $40 vragen (is het gerucht) voor iets wat er als een F2P game uit ziet. Mag hopen dat ze inzien dat dit gratis moet zijn.

[Reactie gewijzigd door Beakzz op 13 april 2025 18:47]

Dekar @Beakzz14 april 2025 09:13
Als ze geld gaan vragen voor iets waarvoor gratis alternatieven bestaan, dan gaat het gegarandeerd weer floppen.
MixEnte @Dekar14 april 2025 09:26
Welke games zijn dat? Qua extraction shooters zijn ze allemaal zo’n beetje betaald. Bungie heeft helemaal geen reden om het gratis te moeten releasen. Proberen mensen nu alle multiplayer shooters te vergelijken met elkaar, alleen omdat enkele games F2P zijn?

Ik zie geen reden waarom ze dus geen geld voor mogen vragen. In deze genre zijn er weinig games namelijk.
Dekar @MixEnte14 april 2025 09:37
Delta Force
MixEnte @Dekar14 april 2025 12:31
Klopt, maar het is niet alsof DF zo populair is. DF heeft een extraction mode overigens. Je hebt ook nog gewoon een Battlefield style achtige mode. Niet omdat er gratis games bestaan, dat iedereen zijn game ook gratis moet aanbieden.
Dekar @MixEnte14 april 2025 12:38
Ik snap wat je zegt, maar ik denk niet dat het een succes kan worden. Met een groot scala aan F2P spellen die razend populair zijn, icm het geringe besteedbaar inkomen van doorgaans jonge mensen die dit soort spellen spelen. En dat Sony het prijsmodel van Concord weer gaat uitproberen.
MixEnte @Dekar14 april 2025 14:03
Tarkov heeft zijn eigen publiek en is een betaalde game. Marathon is net als Tarkov, zeker geen game die het jongere publiek echt speelt omdat het te “hardcore” kan zijn. Die zitten in BR type games.

Nogmaals, dit is geen BR game maar extraction, dus die vlieger gaat niet op dat het dan niet zal aanslaan. 2 compleet andere type spelers. Tarkov kost ook gewoon 60 euro. Ik zie niet echt waarom mensen zo skeer zijn om 40 euro uit te geven?

Tja als 40 al teveel is, dan moet je een andere hobby gaan zoeken. Die jonge spelers waar jij het over hebt, die spelen Fortnite en laten we eerlijk wezen….die hebben wel meer dan 40 euro erin zitten door alle cosmetics, dus echt klagen kan niemand.
Micromize @Dekar16 april 2025 09:04
Het mooie aan een betaalde versie is dat het minder hackers heeft. Ook is het belangrijk bij dit spel, maar ook bijvoorbeeld Destiny, dat je spelers hebt die een commitment aangaan en blijven spelen. Zeker omdat ze andere kunnen maken dan een F2P titel. Alleen al de matchmaking zal een stuk beter zijn. Ik juich het alleen maar toe. Concord was een hele mooie multiplayer ervaring omdat er geen poespas inzat die F2P games wel hebben om geld bij je weg te halen. Ik zeg niet dat Marathon dat niet zal hebben maar ze kunnen echt wel andere keuzes maken als de spelers 40 euro neerleggen voor ze gaan spelen.

TLDR; Ik vind F2P games echt vreselijk en ik ben blij dat Sony richt op premium met 40 euro.
CornholioX 13 april 2025 12:03
Deze game zal een serieuze flop worden. Het ziet er helemaal niet leuk uit.

En waarom de content creators?
Wolfos
@CornholioX13 april 2025 17:06
Om mezelf maar even te citeren:
Als een indie game groot word is dat meestal omdat hij bevalt bij Twitch streamers
Zeker voor een multiplayergame is het wel echt belangrijk om dit mee te nemen in je marketing.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 13 april 2025 17:07]

Bulls
@CornholioX13 april 2025 17:29
Somehow Concord has returned
YopY @CornholioX14 april 2025 10:01
Twitch en co zijn enorme marketing machines, net zoals de meeste sociale netwerken, die moet je mee krijgen om succesvol(ler) te worden. Sommige games hadden geluk in dat ze vanzelf opgepakt werden door deze groep.
vickypollard 13 april 2025 11:28
Ziet eruit als een dertien-in-een-dozijn-shooter eigenlijk...
iew @vickypollard13 april 2025 17:44
Ik had zoiets als, wéér een extraction shooter ?!
Is dat nu weer de nieuwe hype na 'Battle Royale' ?

Ik blijf PVE games in een open wereld toch het leukste vinden.
Co-op ook.

Mijn PVP tijd heb ik wel gehad, daarnaast een goede verhalende SP zoals Red Dead Redemption (1 & 2) blijf ik ook leuk vinden.

Ik speel ook nog wel PES 2017 BAL mode.

Marathon wordt em dus niet voor mij...
Armselig @iew14 april 2025 01:11
Extraction genre is niet nieuw, hoe oud is Tarkov inmiddels? Het was misschien een beetje ondergesneeuwd omdat toen net Battle Royale de wereld aan het veroveren was, en je kennelijk niet twee populaire dingen tegelijk kan hebben. Tarkov werd al redelijk gespeeld en toen explodeerde de populariteit ineens.
Milo44 13 april 2025 11:49
Ik vind het erg veel weg hebben van Apex Legends op een of andere manier...
Ziet er verder wel tof uit, maar ik ben inmiddels te oud voor FPS games :+
Accretion @Milo4414 april 2025 06:50
De artstyle, geluiden, gameplay, revives en abilities zijn praktisch 1-op-1 Apex Legends.
Toshirou 13 april 2025 11:55
Deze ziet er weer interessant uit. Visueel ziet het er heel strak uit en vooral het minimalisme valt mij direct op. Waarbij in een game als Destiny alles voor z'n tijd alles best gedetailleerd is is dit toch wel een stuk in details maar daarentegen zie ik wel veel verbetering de belichting en de textures. Maar vooral de art direction is wel weer erg strak. En de gameplay zal Bungie kennende wel erg goed in elkaar zitten.

Dit ga ik dan wel weer spelen, ik ben erg benieuwd. :D
Lekker Ventje 13 april 2025 12:26
Bungie heeft dus een soort DMZ gemaakt en die was ook al niet origineel. Ik sla over, heb geen zin om afgeschoten te worden door volk wat alleen maar de extraction locaties onveilig wil maken
Therapy777 13 april 2025 12:54
Wat een verschrikkelijke art style en waarom is dit niet gewoon een single player game... Wat een teleurstelling en zonde van zo'n veelbelovende IP met een rijke achtergrond.

[Reactie gewijzigd door Therapy777 op 13 april 2025 12:56]

Dorstlesser 13 april 2025 13:06
Als deze game goed samenspel echt beloond, zou het best een toffe game kunnen zijn. Maar ik krijg op basis van de trailer de indruk dat er misschien ook nogal wat willekeur bij komt kijken. "You're only one run away from a big score". Dat sluit aan bij de trend in game development om de uitkomst steeds willekeuriger te maken en het op een casino te laten lijken. Hoe slecht je laatste ronde ook was, je volgende kan heel goed gaan. 'Ook nieuwe spelers moeten het gevoel hebben dat ze van ervaren teams kunnen winnen'. Dat is verslavend, maar niet echt bevredigend. Als je zonder duidelijke reden verliest, dan win je waarschijnlijk ook niet met duidelijke reden.

[Reactie gewijzigd door Dorstlesser op 13 april 2025 13:07]

BlueSmileyBE 13 april 2025 13:48
PVPExtr... And i'm out.
Project-FM 13 april 2025 14:22
Dit heeft werkelijk waar niets te maken met de Marathon die ik vroeger op m'n oude Mac speelde. Dit soort generieke multiplayer shooters (lees: zielloze klonen) zijn er al genoeg!
DrWaltman @Project-FM13 april 2025 21:35
Inderdaad. Ik hoopte op een single player, en niet open world. Maar goed verhaal en lekker knallen, helaas.
Call of Duty @Project-FM13 april 2025 23:06
Mijn hart maakte een sprongetje toen ik de titel las, Marathon? Remake? Nieuwe game? Helaas, deze gameplay is echt janken

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