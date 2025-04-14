Sony verhoogt prijs PS5 Digital Edition met 50 euro in EU-landen - update

Sony heeft de prijs van de PlayStation 5 Digital Edition in sommige Europese landen met 50 euro verhoogd. De adviesprijs komt hierdoor op 500 euro te liggen. Het bedrijf heeft de prijzen in andere werelddelen ook verhoogd en verwijst naar de gewijzigde economische omstandigheden.

Sony PlayStation 5 Pro

Uit een blogpost van Sony blijkt dat de officiële adviesprijs van de PlayStation 5 Standard Edition niet wordt verhoogd. Deze reguliere versie van de spelconsole zal in de Europese Unie voorlopig nog steeds 550 euro kosten. Op het moment van schrijven zijn de prijswijzigingen niet zichtbaar in de Belgische en Nederlandse webwinkel van PlayStation, maar Sony heeft aan Tweakers bevestigd dat de prijsstijgingen ook in België en Nederland van toepassing zijn.

Het bedrijf heeft ook prijsverhogingen doorgevoerd in het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland. De PlayStation 5 Digital Edition zal in het Verenigd Koninkrijk voortaan 430 Britse pond kosten, in plaats van 389 Britse pond. Aan de prijs van de standaardvariant verandert er niets. De standaardversie, met discdrive, kost in Australië nu 830 Australische dollar, in plaats van 800 Australische dollar. De digitale variant zal er 750 Australische dollar kosten. Dat was voorheen 650 Australische dollar. De PS5 Standard Edition kost in Nieuw-Zeeland 950 Nieuw-Zeelandse dollar, in plaats van 900 Nieuw-Zeelandse dollar. De digitale variant kost 860 Nieuw-Zeelandse dollar, in plaats van 770 Nieuw-Zeelandse dollar.

Sony heeft niet enkel prijsstijgingen aangekondigd. De optionele PlayStation 5 Disc Drive krijgt in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland een prijsverlaging. Het accessoire kost in de EU voortaan 80 euro, in plaats van 120 euro. Het apparaat kost in het Verenigd Koninkrijk 70 Britse pond, in plaats van 100 Britse pond. In Australië kost het 125 Australische dollar in plaats van 160 Australische dollar en in Nieuw-Zeeland 140 Nieuw-Zeelandse dollar in plaats van 170 Nieuw-Zeelandse dollar. Sony zegt dat de prijsverhoging te wijten is aan veranderende economische omstandigheden, zoals de inflatie en schommelende wisselkoersen.

Het is niet de eerste keer dat Sony een prijswijziging doorvoert voor de PlayStation 5. Het Japanse bedrijf heeft dat in de zomer van 2022 ook al eens gedaan. Sony had de adviesprijzen voor de PlayStation 5-consoles toen verhoogd met 50 euro. Die prijsverhoging was volgens de fabrikant nodig door de gestegen kosten. De prijswijziging gold voor de Europese, Aziatische, Zuid-Amerikaanse en Canadese markten. De Verenigde Staten werden ontzien.

Update, 10.50 uur - In het oorspronkelijke artikel stond dat Sony prijswijzigingen zou doorvoeren in de hele Europese Unie, maar dat moest zijn: in sommige markten binnen de Europese Unie. Tweakers heeft ook een vraag uitstaan bij Sony over mogelijke prijswijzigingen in België en Nederland. Het artikel wordt hier later op aangepast.

Update, 11.55 uur - Sony heeft aan Tweakers bevestigd dat de prijswijzigingen ook in België en Nederland van toepassing zijn.

Product Bepaalde EU-landen Verenigd Koninkrijk (UK) Australië Nieuw-Zeeland
Voor 14/04 Na 14/04 Voor 14/04 Na 14/04 Voor 14/04 Na 14/04 Voor 14/04 Na 14/04
PS5 Digital Edition €449,99 €499,99 £389,99 £429,99 AUD $649,95 AUD $749,95 NZD $769,95 NZD $859,95
PS5 Standard Edition N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. AUD $799,95 AUD $829,95 NZD $899,95 NZD $949,95

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 14-04-2025 08:35
174 • submitter: RayNbow

14-04-2025 • 08:35

174

Submitter: RayNbow

Lees meer

Sony PlayStation 5 Slim

vanaf € 572,95

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Sony verhoogt adviesprijzen van PlayStation 5-consoles met 100 euro
Sony verhoogt adviesprijzen van PlayStation 5-consoles met 100 euro Nieuws van 27 maart 2026
'Nieuwe PS5 Digital Edition krijgt minder opslagcapaciteit voor dezelfde prijs'
'Nieuwe PS5 Digital Edition krijgt minder opslagcapaciteit voor dezelfde prijs' Nieuws van 3 september 2025
Sony verhoogt adviesprijzen van PlayStation 5 in Verenigde Staten met 50 dollar
Sony verhoogt adviesprijzen van PlayStation 5 in Verenigde Staten met 50 dollar Nieuws van 21 augustus 2025
Sony introduceert WH-1000XM6-koptelefoon met verbeterde noisecancelling
Sony introduceert WH-1000XM6-koptelefoon met verbeterde noisecancelling Nieuws van 15 mei 2025
Sony verkocht 2,3 miljoen PS5’s minder dan een jaar eerder
Sony verkocht 2,3 miljoen PS5’s minder dan een jaar eerder Nieuws van 14 mei 2025
Gelekte foto’s en specs Sony WH-1000XM6-hoofdtelefoon verschijnen online
Gelekte foto’s en specs Sony WH-1000XM6-hoofdtelefoon verschijnen online Nieuws van 10 mei 2025
Microsoft verhoogt Xbox-prijzen met 50 euro in Europa, games worden ook duurder
Microsoft verhoogt Xbox-prijzen met 50 euro in Europa, games worden ook duurder Nieuws van 1 mei 2025
PS5-update brengt klassieke thema's van oudere PlayStations terug
PS5-update brengt klassieke thema's van oudere PlayStations terug Nieuws van 24 april 2025
Bungie brengt Marathon op 23 september uit en deelt eerste gameplay
Bungie brengt Marathon op 23 september uit en deelt eerste gameplay Nieuws van 13 april 2025
Sony kondigt gamebundel The Last of Us Complete aan
Sony kondigt gamebundel The Last of Us Complete aan Nieuws van 12 april 2025
Mafia: The Old Country lijkt 8 augustus uit te komen
Mafia: The Old Country lijkt 8 augustus uit te komen Nieuws van 11 april 2025
PlayStation breidt Cloud Streaming uit met nieuwe functies op PS Portal
PlayStation breidt Cloud Streaming uit met nieuwe functies op PS Portal Nieuws van 10 april 2025
Sony deelt verhaalelementen en nieuwe wapens uit Ghost of Yōtei
Sony deelt verhaalelementen en nieuwe wapens uit Ghost of Yōtei Nieuws van 31 maart 2025
Digital Foundry: PS5 en PS5 Pro haperen in 120Hz-vrr-modus
Digital Foundry: PS5 en PS5 Pro haperen in 120Hz-vrr-modus Nieuws van 31 maart 2025
Indiana Jones and the Great Circle komt 17 april uit voor PlayStation 5
Indiana Jones and the Great Circle komt 17 april uit voor PlayStation 5 Nieuws van 24 maart 2025
PlayStation opent nieuwe gamestudio onder leiding van Call of Duty-veteraan
PlayStation opent nieuwe gamestudio onder leiding van Call of Duty-veteraan Nieuws van 18 maart 2025
Gerucht: Xbox Series X-opvolger verschijnt in 2027
Gerucht: Xbox Series X-opvolger verschijnt in 2027 Nieuws van 10 maart 2025
PlayStation-topman: PS5 Pro krijgt in 2026 AMD FSR 4-achtige upgrade voor PSSR
PlayStation-topman: PS5 Pro krijgt in 2026 AMD FSR 4-achtige upgrade voor PSSR Nieuws van 10 maart 2025
PS5-versie van Forza Horizon 5 vereist Microsoft-account
PS5-versie van Forza Horizon 5 vereist Microsoft-account Nieuws van 10 maart 2025
Sony start centraal bètaprogramma voor PlayStation
Sony start centraal bètaprogramma voor PlayStation Nieuws van 4 maart 2025
Forza Horizon 5 komt op 29 april uit voor PlayStation 5
Forza Horizon 5 komt op 29 april uit voor PlayStation 5 Nieuws van 1 maart 2025
Meer producten en artikelen
Consoles Sony PlayStation Australië Europese unie Nieuw-Zeeland Prijsontwikkeling Prijswijziging Verenigd koninkrijk

Reacties (174)

-Moderatie-faq
174
172
66
2
0
90
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
CRAX 14 april 2025 08:39
Wel vreemd, omdat de afgelopen tijd de euro t.o.v. de dollar juist sterk in waarde is gestegen. Dan zou je eerder een prijsverlaging verwachten in Europa.
Blokker_1999
@CRAX14 april 2025 09:19
En mocht de console in de VS gemaakt worden, dan gaf ik je gelijk, maar de console heeft uiteindelijk relatief weinig met de VS te maken. Je merkt ook op andere manieren dat tijden veranderen. Vroeger werden consoles na enkele jaren goedkoper en kleiner. Die trend lijkt ook niet meer te bestaan.
vincenta2 @Blokker_199914 april 2025 10:33
Lijkt mij meer dat dit is om de prijsverhogingen in de VS op te vangen, aangezien de PS5 vooral in China wordt gemaakt en die importheffingen niet bepaald duidelijk zijn richting de toekomst. Niet geheel eerlijk tegenover de Europese consument, maar was te verwachten.
Raymond Deen @vincenta214 april 2025 11:16
Beweer je nu dat je denkt dat de Europese consument de importheffing voor Amerikaanse consumenten gaat betalen?
Ultimus XI @Raymond Deen14 april 2025 11:33
Niet letterlijk de importheffing betalen, maar Amerika is een meer competitieve markt voor de PS5 dan Europa. Mogelijk dat ook in Amerika de prijs omhoog gaat, maar misschien dat ze de prijs daar niet te hard willen laten stijgen en een deel van de verliezen door invoerheffingen elders gaan verhalen.

Het hoeft er niets mee te maken te hebben, maar het is tegelijk niet ondenkbaar.

[Reactie gewijzigd door Ultimus XI op 14 april 2025 13:10]

Ruben1123 @Ultimus XI14 april 2025 12:10
Indirect betaalt Europa dus dan 50 euro aan de Amerikaanse staatskas 8)7
SonicRPR @Ruben112314 april 2025 12:13
Nee dat wordt niet gezegd, wij betalen wel het verlies aan verkopen in de VS gedeeltelijk.
Ruben1123 @SonicRPR14 april 2025 12:25
Omdat het niet ondenkbaar is dat Sony de prijs in Europa verhoogt om de hogere imvoerheffing in Amerika te compenseren, komt deze prijsverhoging indirect ten goede aan de Amerikaanse staat. Ervan uitgaande dat de verkoopprijs in Amerikaanse winkels hetzelfde blijft.

[Reactie gewijzigd door Ruben1123 op 14 april 2025 12:30]

VonDudenstein @Ruben112314 april 2025 13:12
Ervan uitgaande dat de verkoopprijs in Amerikaanse winkels hetzelfde blijft.
@SonicRPR zegt 'verlies aan verkopen in de VS'.
In dat scenario betalen wij niks aan de VS, maar aan Sony die schade ondervindt van dat gekke land.

Het wordt anders als de prijsverhoging in Europa ervoor moet zorgen dat ze een minder zware prijsverhogen in de VS hoeven door te voeren. In dat scenario betalen wij indirect mee aan de klap die ze daar te verwerken hebben.

Althans, dat is mijn interpretatie van de conversatie. In beide gevallen is het gewoon ruk nieuws voor degene die hun PS5 nog moeten halen.
SirLenncelot @Ruben112314 april 2025 22:34
Nee dus, want als het tarief volledig en alleen in de VS gerekend zou worden dan zou daar de prijs nog hoger komen te liggen. Door de prijzen over de hele wereld te verhogen en daarmee de console in de VS goedkoper aan te kunnen bieden kost het de staat daar geld.

Je betaalt hier 50€ meer aan Sony zodat er aan de andere kant van de oceaan 50€ minder naar de staat vloeit. ( ja bedrag klopt niet maar als voorbeeld)

[Reactie gewijzigd door SirLenncelot op 14 april 2025 22:35]

Ruben1123 @SirLenncelot17 april 2025 08:49
Zolang Sony invoerheffing moet betalen en de prijs gelijk houdt, legt Sony in Amerika er dus geld op toe (aan de Amerikaanse staat). Wat ze dus lijken te compenseren door de prijzen in Europese landen te verhogen.

Dus bij jou vergelijking betalen ze zelfs 50 minder aan de staat, wie betaald die invoerrechten dan als de verkoopprijs gelijk blijft?
Halfscherp @Ultimus XI14 april 2025 15:08
Nou ja. Aan de andere kant is het zo dat iedere keer dat de dollar sterker staat dan de euro, Apple en Sony onmiddelijk de prijs van hun producten omhoog schroeven in Europa.

Het zou ze sieren om ook het omgekeerde te doen, of de prijs hier omlaag, of de prijs omhoog in Amerika. Maar uiteindelijk is een product natuurlijk waard wat de gek er voor geeft, en als ze hier met een hogere prijs kunnen wegkomen zonder dat de verkoop noemenswaardig inzakt, waarom zouden ze het dan niet doen?

[Reactie gewijzigd door Halfscherp op 14 april 2025 15:08]

iew @Ultimus XI14 april 2025 19:34
Ik las ergens dat het voor wat betreft Japan ook met bepaalde Amerikaanse bonds te maken zou kunnen hebben, Japan schijnt daar nogal veel van gekocht te hebben en te bezitten.
GameNympho @Raymond Deen14 april 2025 12:23
Gewoon niet kopen, makkelijker toch ;)
ariekanari @Raymond Deen14 april 2025 12:38
Indirect zeer zeker, want de heffingen die de VS in rekening brengt worden uitgesmeerd over de wereldwijde PS-consumententen om de verkoopprijs van PS5 in de VS niet te sterk (ineens) te laten stijgen.
Ik ga er vanuit dat Sony in veel meer landen prijsstijgingen zal doorvoeren.
evandj @vincenta214 april 2025 15:44
Heb dit al vanin het begin gezegd met Trump zijn tarieven die hij uit zijn duim heeft gezogen. Sony is een Japans bedrijf, onderdelen worden in China gemaakt. Dat ze duurder worden voor de Amerikaanse markt lijkt me normaal maar niet voor de Europese, tenzij ze het verschil in prijs over heel de wereld willen spreiden en dat wij gaan moeten meebetalen voor de gestegen prijzen. Men noemt dit dan inflatie omdat men het niet op de tarieven van Trump wil steken.

Nu is het aan Europa en de rest van de wereld om zaken te gaan doen met China, laat de VS maar klagen dat alles duurder wordt, ze hebben zelf hun president verkozen (degene die gaan stemmen zijn toch) nu zullen ze de gevolgen misschien snappen. Hoewel voor de gemiddelde Amerikaan buiten de Verenigde Staten niets bestaat in de wereld, behalve om toerist uit te hangen.
loki504 @vincenta214 april 2025 11:03
Nee we moeten als landen en bedrijven gewoon VS de VS laten. En als bedrijf gewoon 125% boven op vragen. Ja dan krijg je een ps5 van 100 dollar... ja dat doet de consument extreem veel pijn maar dan komen ze er ook achter als ze 2 keer op een clown stemmen(en mogelijk de laatste keer dat ze mogen stemmen). En hij was van begin af aan duidelijk wat hij ging doen en tja als je dan daar op stemt mag je op de blaren zitten
Knijpoog @Blokker_199914 april 2025 10:39
PS5 heeft toch gewoon een slim versie en bij release was de adviesprijs €549.
zwartbaard @Knijpoog15 april 2025 09:12
PS5 (niet-slim) had bij release een adviesprijs van €499 voor de disk variant en €399 voor de digital. Hij is al een keer gestegen door zgn onderdelen tekorten (eigenlijk inflatie). Nu stijgt die weer. Over de levensduur van de PS5 is hij dus al 100 euro duurder geworden.
Mog @CRAX14 april 2025 09:49
Mijn aanname is dat bedrijven als Sony de prijzen wereldwijd verhogen om zo de last van de nieuwe invoerrechten (tariffs) in Amerika te verdelen over alle consumenten wereldwijd. Anders kost een PlayStation 5 straks $649 in Amerika en verliezen ze die markt.
alienfruit @Mog14 april 2025 11:54
Waarom zouden wij moeten betalen voor de makken van de Amerikaanse president?
Mog @alienfruit14 april 2025 11:55
Ik zeg niet dat ik het ermee eens ben. Maar vanuit het perspectief van een bedrijf snap ik het. Beter spreiden over alle markten, dan een spike in één (belangrijke) markt.
alienfruit @Mog14 april 2025 11:59
Ja, maar de consument in Amerika heeft hier toch voor gekozen? De rest van de wereld niet. Maar goed, snap het wel, maar blijft jammer. Ik ga mijn Amerikaanse klanten niet gewoon hetzelfde laten betalen, en dan mijn Europese klanten het verschil laten betalen. Als ik dat doe dan ben ik rap tempo mijn Europese klanten kwijt.

[Reactie gewijzigd door alienfruit op 14 april 2025 12:00]

Powerblast @alienfruit14 april 2025 19:45
Ik deel je mening, ze moeten maar op de blaren zitten als ze er voor gekozen hebben. Wat er nu gebeurt is echter waar ik wat voor gevreesd had, prijsstijgingen wereldwijd om de hit in de VS op te vangen. Wordt stilaan denk ik interessanter om die markt gewoon te latten liggen en de rest normale prijzen aan te rekenen. Willen ze het product dan toch perse, dan maar dure impact in Euro af te rekenen.

Laat ons in ieder geval hopen dat ze over de plas snel wakker worden en we terug naar normaal kunnen :).

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 14 april 2025 19:47]

TJ Roelsma @Mog14 april 2025 11:06
Als Microsoft slim is passen ze geen prijsverhoging toe op hun Xbox(en) of doen ze juist een prijsverlaging. Op die manier zouden ze een stuk van de markt van Sony af kunnen pakken.
helldogbe @TJ Roelsma14 april 2025 23:53
Hoe dan? De Xbox rolt toch net zo goed van de band in China?
TJ Roelsma @helldogbe16 april 2025 22:26
Microsoft verkocht (verkoopt?) de Xbox jarenlang met verlies, dus iets meer verlies om meer van de markt te pakken klinkt dan niet onlogisch.
Danster75 @TJ Roelsma2 mei 2025 13:04
Afgezien van handhelds; de markt is veel meer Playstation-minded, te zien aan de enorme voorsprong qua sales en ook aan het aantal reviews per platform van multiplatform games; zo goed als altijd heeft de PS5 versie de meeste reviews, kort daarop gevolgd door PC en ver daarna komen er een handjevol Xbox Series reviews.

bron: diverse o.a. VGCharts, Metacritic

Ik vermoed dat een lagere prijs amper invloed zou hebben op de verkopen van Xbox consoles. De meerderheid wil toch een PS5 en de enthousiastelingen hebben hem al of gaan deze kopen ongeacht verandering in prijs. Met een prijsverhoging pakt MS tenminste nog iéts mee van mensen in die laatste categorie.
acreed166 @CRAX14 april 2025 08:44
Zij zullen wel denken, dan pakken wij het verschil bij Europa wel. Die kopen wel.
Godjira @acreed16614 april 2025 09:01
Dat was ook mijn eerste gedachte ja, en... misschien is dat deels ook wel een reden.

Het viet verder te verwachten. Xbox gaat ook wel volgen, en andere producten gaan ook in prijs stijgen vermoed ik.

Bedankt Trump ;)

[Reactie gewijzigd door Godjira op 14 april 2025 09:01]

PVDK007 @Godjira14 april 2025 10:39
Trump heeft er niet heel veel mee te maken. Denk maar eens goed na waarom een digitale editie stijgt en een disc drive bijna met het verschil in prijs zakt? ;)
loki504 @PVDK00714 april 2025 10:58
Ik zou het niet weten.... als je had gezegd dat de digitale versie in prijs was gezakt en de disc in prijs gestegen had ik het begrepen :)

Dus vertel op
Powerblast @acreed16614 april 2025 19:48
Dat verhaal gaat natuurlijk ook maar beperkt op, tot je Europese consument het niet meer wil omdat het te duur wordt. Dan zul je als bedrijf volgens mij toch echt niet anders kunnen dan één markt de topprijs aanrekenen en de rest een lagere.
mac1987 @CRAX14 april 2025 09:46
Mogelijk spreiden ze de pijn in de VS over andere markten, zodat ze in marktaandeel en omzet niet te hard geraakt worden in de VS. Die markt zullen ze mogelijk belangrijker vinden en verwachten dat de import tarieven van tijdelijke aard zijn. Dan dempen ze de prijsstijging op die manier door de verhoging uit te smeren over andere markten.
Kol Nedra @CRAX14 april 2025 09:53
omdat de euro sterker is dan dollar op dit moment betekend niet dat een prijsverlaging logischer is.
hoe je het ook kijkt elk fiat muntje wordt minder waard door inflatie. koop dus bitcoin en goud :)
alleen dan worden producten goedkoper
Dream_ON @Kol Nedra14 april 2025 11:57
door inflatie ben je just geneigd iets eerder te kopen dan later. Als ik weet dat alles goedkoper wordt wacht ik met de aankoop tot later, maar ook later kan ik denken dat het "later" nog goedkoper wordt en dus wer de aankoop uitstel.
Deflatie kan verstikkend werken op de economie door dit gedrag.
Kol Nedra @Dream_ON14 april 2025 12:05
je spaart in goud/bitcoin, het leven wordt goedkoper als je het uitdrukt in sats/goudprijs
reken niet in Euro's want dan wordt wel alles duurder.
Dream_ON @Kol Nedra14 april 2025 13:18
sparen is slecht voor de economie. in welke vorm dan ook. Als je denkt dat je morgen voor minder btc/goud/parels/euro/USD of what ever kan kopen, wacht je met de uitgave te doen.
VinzZ73 @Dream_ON15 april 2025 10:59
Sparen is vooral slecht voor de overheid. Die wil zoveel mogelijk zijn deel van het geld dat circuleert.
M.M @CRAX14 april 2025 08:44
Omdat je als bedrijf niet bij elke kostprijs wijziging de marktprijs wilt moeten aanpassen, zit er in de prijswijziging ook een stukje toekomstverwachting verwerkt. Dat zal de crux wel zijn, denk ik.
Loller1 @M.M14 april 2025 09:14
Alleen was dat dus wel de exacte reden voor de originele prijsverhoging. Toen de euro zwakker stond sprong ieder bedrijf direct op de "prijs moet omhoog want de euro staat laag" wagen, nu deze terug sterker staat moet de prijs alsnog omhoog. De reden die je geeft hier stookt ook niet met het feit dat de VS geen prijsstijging ziet ondanks de gedaalde waarde van de dollar én het feit dat de PS5 ook gewoon 20% meer zou moeten kosten in de VS vanwege de import heffingen op China.
SunnieNL @Loller114 april 2025 09:40
De prijsstijging in de USA is er zeker wel, omdat de PS5 niet onder de importtax vrijstelling valt.
Daar wordt hij dus sowieso al stuk duurder.

Het lijkt er meer op dat ze bij Sony de rest van de wereld gelijk willen trekken.
Andere mogelijkheid is dat Sony deze versie gewoon niet wilt verkopen/er minder van de productieband rolt. Want met een prijsverschil van 50 euro kun je beter heel even doorsparen voor de standaard versie.

De prijs van de Switch 2 speelt vast ook mee in deze beslissing.
Bartske @SunnieNL14 april 2025 09:50
Dat hoeft toch helemaal niet, Sony gaat meer betalen en ze mogen zelf beslissen of ze dat doorberekenen. Als ze dat betalen door over de hele linie in alle landen de PS5 duurder te maken, dan kan dat ook.
tweakuwe @Loller114 april 2025 09:58
Spelcomputers vallen in de VS onder speelgoed, niet electronica. Ze krijgen dus de volle tarieven over wat in China wordt geproduceerd.

Dat kan best ook elders de prijs opdrijven. Het zou niet gek zijn als Sony de productie afschaalt ivm. een verwachte daling van verkopen in de VS. Dan verlies je schaalvoordeel en wordt de kostprijs per console hoger voor de hele wereld.
loki504 @tweakuwe14 april 2025 11:11
En ook trump zegt nu weer gewoon dat ook elektronica gewoon onder de import heffing valt en er dus geen uitzondering is....
Hawkysoft @CRAX14 april 2025 09:19
We kruipen eindelijk weer een beetje terug bedoel je... Verder uitzoomen dan zie je wat ik bedoel.
kondamin @CRAX14 april 2025 09:53
Ook heel vreemd omdat er in China(waar ze gemaakt worden) sprake is van deflatie.

productie kosten gaan voor sony dus omlaag.
ik vermoed ook dat de vraag naar dit soort speelgoed ook sterk is afgenomen globaal.

het lijkt me eerder gewoon een operatie waar ze hebben gekeken waar kunnen we nog wat bij gooien zonder dat te veel mensen afzien van hun aankoop.
alienfruit @kondamin14 april 2025 11:56
Ja, maar je betaald meestal niet in de lokale valuta maar in USD of EUR.
kondamin @alienfruit15 april 2025 20:13
Dat wil zeggen dat productie kosten lager worden, dit staat los van de grond materialen die in USD aangekocht moeten worden.
rko4u @CRAX14 april 2025 09:59
De heffingen van Trump moeten door iemand betaald worden en onze prijzen verhogen is veiliger en brengt nog meer op ook dan die in waarde dalende dollar.
jumbos7 @CRAX14 april 2025 11:19
Europa is denk ik een minder belangrijke markt voor consolemakers vergeleken met de VS, en Japan in het geval van Sony en Nintendo. De Europese markt is te gefragmenteerd met veel landen die elk hun lokalisatie en marketing nodig hebben, dus minder lucratief dan de VS of Japan.

En voor Sony maakt het voor de prijs van de Playstation 5 in Europa sowieso niet uit dat de dollar in waarde
daalt, de koers van de Yen t.o.v. de euro is niet veel veranderd in de laatste maanden dus geen reden voor een prijsverlaging in Europa. Daarnaast kan de afweging zijn dat een prijsverhoging in de belangrijkere Amerikaanse en Japanse markt minder wenselijk is en dat ze dat compenseren met een prijsverhoging in Europa.
Cid Highwind @jumbos714 april 2025 11:40
Europa is zeker voor Sony erg belangrijk. Maar omdat Microsoft hier amper een rol van betekenis speelt is dit strategisch gezien gewoon logisch. Men stapt na drie generaties en met een inmiddels rijk gevulde PS+ bibliotheek niet zomaar over. En degenen die nog neutraal zijn zullen uit peer pressure ook eerder geneigd zijn toch maar een PlayStation te halen.

In Amerika is het beter verdeeld en moet men een stuk beter op de prijsstelling letten.
rjmno1 @CRAX14 april 2025 13:41
Hert zal wel een schommeling zijn van de koers index.
Trump is er ook nog en is flink bezig met alles duurder te maken.De gehele beurs fluctueert nu.
sommige rijken gasten worden er nog rijker van.
Noresponse @CRAX14 april 2025 16:04
dit doen ze omdat de Nintendo switch eraan komt en vermoed dat ze niet onder die prijs willen zitten, maar er liever er tegen aan of er boven. Als een Nintendo switch al duurder is dan lijkt het of deze wel eens beter kan zijn dan sony qua prestaties, maar dat is niet helemaal waar. Daarbij zou de console naar beneden moeten gaan met een sterkere dollar, maar dat is hierbij niet het geval dus is het puur marketing zoals het nu lijkt betreft hoe ziet men de Playstation.

Wellicht kan ik er naast zitten en zijn onderdelen een stuk duurder geworden, maar betwijfel dit sinds Japan en China beide dollars aan het dumpen zijn.

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 14 april 2025 16:06]

Vlizzjeffrey 14 april 2025 10:02
5 jaar na lancering kost de PS5 meer dan wat die bij lancering koste, bizarre tijd leven we in.
dimitrios007 @Vlizzjeffrey14 april 2025 10:30
Eigenlijk niet vanwege flinke inflatie tussentijds.
Vlizzjeffrey @dimitrios00714 april 2025 11:40
5 jaar na lancering van de ps2/ps3/ps4 was er ook inflatie, maar toch waren de consoles meer dan 50% goedkoper geworden tegenover launch prijs.
rjmno1 @dimitrios00714 april 2025 14:10
Nee dat klopt de inflatie is alleen in nederland bovendien hebben andere landen er geen last van.
Dit is een algehele prijs verhoging waarom weet ik ook niet.
Halfscherp @dimitrios00714 april 2025 15:10
Dat geldt alleen als je loon percentueel harder is gestegen dan de prijs van de PS5.

En in het algemeen geldt dit ook. Er zijn zat groepen mensen waarbij de loonsverhogingen de inflatie van de afgelopen 5 jaar niet hebben ingehaald.
SuperCrisz 14 april 2025 08:39
De Digital Edition met 50 euro verhogen vanwege de gewijzigde economische omstandigheden. Ik neem aan dat ze de situatie in de wereld bedoelen? Waarom zouden de gewijzigde omstandigheden alleen impact hebben op de Digital Edition? Lijkt meer op een excuus om de prijs op te schroeven...
Marve79 @SuperCrisz14 april 2025 08:40
Sterker nog de euro is veel sterker geworden tov de dollar, de prijs zou juist omlaag moeten.
hylke45 @Marve7914 april 2025 09:40
Moet je bij Sony niet kijken naar de Yen? Volgens mij is het nog steeds een Japans bedrijf, die ook daar op de beurs staat.
Kol Nedra @Marve7914 april 2025 09:55
onjuist, ook de euro wordt minder waard. door tarieven etc wordt productie gewoon duurder.
ga niet raar opkijken als inflatie 30+% wordt binnen nu en 3 jaar.
RCFProd @Marve7914 april 2025 09:30
De consoles worden in China geproduceerd waardoor er voor nu 150% heffingen verrekend worden. Alleen de chips exporteren voor assemblage naar het buitenland zorgt ervoor dat dit niet geldt (op dit moment).

Daardoor heeft het over het algemeen een groot impact op console prijzen geproduceerd in China.
William_H @RCFProd14 april 2025 09:40
Voor de VS.
Europa heeft niks, maar dan ook niks met de VS te maken als het gaat om die importtarieven die de VS aan de rest van de wereld oplegt.
michelangelo80 @William_H14 april 2025 09:54
Helaas is is het een reële verwachting dat fabrikanten de importtarieven (deels) compenseren door over de hele wereld de prijzen te verhogen, om de Amerikaanse prijzen niet te hoog te laten worden - of zelfs gelijk te houden
AppleFan2007 @michelangelo8014 april 2025 10:37
Maar dan is het niet logisch dat je enkel de verhoging aankondigt voor Europa.
Wacht dan tot je weet hoeveel ze in de VS meer kosten en voer dat allemaal tezamen is.

Verder ook wel flauw van Sony om de rest van de wereld er laten voor op te draaien.
Powerblast @AppleFan200714 april 2025 20:07
Ik verwacht niet dat het enkel bij Sony zal blijven die op die manier denkt, want dat is wat ik persoonlijk van alle bedrijven verwacht. Of je stopt met de Amerikaanse markt te bedienen, maar dat doe je niet even zo als je hard geïnvesteerd hebt erin, of je verhoogd ergens je prijs. Dat kan je in je doelmarkt volledig doen met groot risico dat er niks nog verkoopt. Of overal een beetje. Fair, nee verre van, maar wordt wel de realiteit vrees ik.

Nu gaat het nog vooral over producten die al bestaan of al even uit zijn die een hit nemen. Nieuwe producten, ik zeg maar wat de ps6 bijvoorbeeld, gaan ze volgens mij twee keer nadenken of ze de US nog wel willen bedienen. Want hoe je in godsnaam een businessmodel moet opzetten dat voor alle landen werkt in de huidige omstandigheden weet ik zo niet. Europa en Azie de normale prijs, de US dan maar +50%?, of misschien maar ineens +100% want wie wat het morgen weer wordt.

Ik verwacht dus persoonlijk dat er meer en meer fabrikanten die markt toch gaan laten liggen, te onzeker, compleet onvoorstelbaar qua tarieven, belastingen en mogelijk maatregelen.

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 14 april 2025 20:13]

RCFProd @William_H14 april 2025 13:43
Amerika is een groot deel van PS5 imports. Als daar handels gewijs iets ergs gebeurt dan heeft dat een globale impact. Geldt niet alleen voor consoles maar voor alles.
rjmno1 @RCFProd14 april 2025 14:11
Dit kan ook een redenen zijn.
benjamin_nl @Marve7914 april 2025 09:04
vergeet niet dat concords verliezen ergens vandaan gehaald moeten worden.
en het aankopen van bungie en dat bungie ook alleen maar slechter is geworden.
daarna hebben horizon 2 spiderman 2 en the last of us 2 en god of war 2 ragnarok allemaal nog niet eens 50 procent van de voorgangers gehaald in sales.
en waarschijnlijk gaan ze die watchdogs bankroof game ook cancellen.

microsoft doet hetzelfde met xbox gamepass na mislukte games of verkeerde aankopen.

met de tarieven oorlog heeft dit niks meer te maken aangezien videogame bedrijven zijn uitgesloten.
mediadragers vallen er buiten.
Loller1 @benjamin_nl14 april 2025 09:08
...Microsoft heeft Game Pass in prijs verhoogt 1 keer sinds dat platform gelanceerd werd in 2016. Hoezo "Microsoft doet hetzelfde met xbox gamepass"?
Lagonas @SuperCrisz14 april 2025 08:46
Wellicht omdat de winst marge op de normale ps5 hoger was dan die van de digital deluxe, en deze nu dichter bij elkaar liggen? Ik weet het antwoord ook niet adhv van enkel een nieuws bericht, maar om het direct een excuus te noemen vind ik wat snel.
MennoE 14 april 2025 08:41
Betekent dit dat de Amerikaanse importtarieven worden gecompenseerd door wereldwijde tariefverhogingen?
Lekker Ventje @MennoE14 april 2025 08:46
Nee, dat staat daar los van. Vorig jaar was de versie met disklade al in prijs verhoogd.
Loller1 @Lekker Ventje14 april 2025 09:18
...maar de Amerikaanse prijs niet. Sony blijft de prijs in Euopa (en andere gebieden) steeds verder ophogen terwijl die in de VS nog steeds hetzelfde is als in 2020, ondanks dat de dollar zwakker staat en ondanks dat ze nu 20% importheffing moeten betalen voor de PS5.
marhalm @Loller114 april 2025 09:28
Het gevoel bekruipt me dat Sony op een of andere manier de VS niet wil agiteren. De rest van de wereld moet dan goedkope Playstations voor Amerikanen betalen.

Ik zal wel fout zitten, maar vind het gek dat de prijzen daar niet veranderen door de handelsoorlog en de zwakke dollar.
rjmno1 @marhalm14 april 2025 14:14
Ik vind het ook een beetje raar de euro staat nog altijd hoger dan de dollar.
willieverhoef @MennoE14 april 2025 08:49
denk dat dat inderdaad zo is. Maar gewoon door deze importtarieven onstaat onzekerheid, en die moeten wij betalen.
Arokh @MennoE14 april 2025 09:10
Daar lijkt het wel op. Ik vind het ook wel erg opvallend dat de Usa niet genoemd wordt wat betreft de prijsverhoging.
sohus @MennoE14 april 2025 09:35
Uiteraard. Want US is belangrijkste markt voor Sony.

Ongekend.
Maverick 14 april 2025 08:43
De optionele PlayStation 5 Disc Drive krijgt in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland een prijsverlaging. Het accessoire kost in de EU voortaan 80 euro, in plaats van 120 euro.
Das jammer. Gisteren besteld... maar eens kijken of ik daar nog iets aan kan doen.
Lekker Ventje @Maverick14 april 2025 08:47
Nog een keer bestellen en de eerste terugsturen.
Christoxz @Lekker Ventje14 april 2025 09:20
Beter eerst contact opnemen en met deze werkwijze 'dreigen'. Opnieuw bestellen en terug sturen is niet erg duurzaam.
Meeste verkopers, komen vaak wel met een compensatie.
PdeBie @Christoxz14 april 2025 11:37
Helaas staat duurzaam bij veel mensen niet hoog op de ranglijst.

Als men eens wist hoeveel het kost om al die pakketjes te vervoeren.
Daarom laat ik zelf zoveel mogelijk bij een pakketpunt of automaat bezorgen. Scheelt de bezorger een stuk rijden en ik kan het ophalen (te voet) wanneer het mij uitkomt.
Horla @PdeBie14 april 2025 12:42
Ik liet dat ook doen tot ik een paar keer na elkaar melding kreeg dat het niet kon geleverd worden want dat de automaat vol zat en dat het teruggestuurd werd naar de verzender. Sindsdien laat ik alles toch terug maar rechtstreeks hier thuis toekomen. Is ook maar een straat van de automaat dus hij moet hier toch passeren :+
oef! @Maverick14 april 2025 08:55
Contact opnemen met de verkoper en dit uitleggen. Afhankelijk van de partij heb je een goede kans dat ze het verschil goedmaken. Als ze dat niet doen, dan de tacktiek van @Lekker Ventje volgen.
MPIU8686 @Maverick14 april 2025 09:13
Bij Playstation Direct of een externe verkoper ? Het is niet omdat SONY aangekondigd de prijs hiervoor met €40 te verlagen dat dit ook effectief overal zo verkocht gaat worden of leverbaar gaat zijn.
Maverick @MPIU868614 april 2025 09:39
Bij Playstation Direct. Dus ik ga hem gewoon annuleren en binnenkort opnieuw bestellen. Heeft geen haast, maar hij is daar vaak niet leverbaar. Afgelopen weekend wel.
MPIU8686 @Maverick14 april 2025 14:49
Ik weet het, ook veel annulatieberichten later na het bestellen, dat het alsnog niet leverbaar is. Heb mijn PS5Pro samen met de discdrive en staander besteld eind verleden jaar. Alles was leverbaar en toen ook geleverd op releasedag zoals SONY beloofde. Met alle PS4 games op disc die ik had, bijna alles opgewaardeerd voor PS5 en voor de meeste van deze games niks extra moeten betalen. Ondertussen ook al wat discgames voor de PS5 geleend gehad, dus die discdrive haal je er zo uit.

Ik gebruik deze trouwens in de huiskamer ook voor 4K blu-rays met af te spelen .. ;)
Lekker Ventje 14 april 2025 08:48
Dan ziet de prijs van de Switch er dus niet raar uit, MS heeft eerder zijn XSX ook in prijs verhoogd.
NoThankYou @Lekker Ventje14 april 2025 08:54
Dit is ook waarom ik geen enkele hoop heb dat de Switch 2 de komende jaren in prijs wordt verlaagd.
Arokh @NoThankYou14 april 2025 09:11
Nee, dat zit er zeker niet in nee.
tmfh 14 april 2025 08:53
Hoe zit het met de prijs in de VS?

Gezien de twijfels over het effect van de 'gewijzigde economische omstandigheden' veroorzaakt door de VS, zou ik wel graag de impact daarvan willen weten. De VS is de grote afwezige in het artikel.

Of wordt de VS ook deze ronde ontzien?
Loller1 @tmfh14 april 2025 09:20
De VS word in deze ronde ontzien, net zoals met iedere andere prijsverhoging van de PS5. In de VS is de MSRP nog steeds hetzelfde als in 2020, voor Europa ligt die nu ondertussen al 100 euro hoger.
Cid Highwind @Loller114 april 2025 09:46
Speculatie voor bij de koffie:
Wat er in de VS gaat gebeuren laat zich niet inschatten. Mijn vermoeden is daarom dat Sony zich daar dus een slag om de arm houdt. De consoles die er nu in het schap liggen, zijn mogelijk nog geïmporteerd zonder de Trumpheffing. Zodra daar meer zekerheid is, zal daar vast ook wel een verhoging volgen. Maar met hoeveel is de vraag.

Verder heeft Sony de keuze de kosten te verdelen over alle regio’s, als damage control en de opwaartse prijsdruk in de VS te compenseren, of dit dus niet doen en de verkopen in de VS in te doen laten storten.

Massale grijze import zit ook niemand op te wachten.
MazeWing 14 april 2025 09:11
En dan te bedenken dat vroeger consoles ALTIJD goedkoper werden gedurende de jaren dat ze beschikbaar waren. Dit is de eerste generatie waarbij de prijzen zelfs stijgen na release. Inmiddels is het gewoon €100 meer dan bij release in november 2020, dus ruim 4,5 jaar later!
Cid Highwind @MazeWing14 april 2025 09:51
Klopt. Ik denk alleen dat naast de inflatie er dus ook het probleem is dat de hardware simpelweg niet op een kleiner proces geproduceerd kan worden.

Men kan wat optimaliseren qua koeling en heat management maar dat was het.

Vroeger werd de hardware vanzelf goedkoper en kleiner, wat dus ook weer goed was voor de koeling, die gereduceerd kon worden. Alles voor een lagere kostprijs.

Daarnaast liep de PC markt rondjes om de consoles. Technisch gezien is daarin niks veranderd, behalve dat je daarvoor nog steeds diep in de buidel mag tasten. Vroeger kocht je op een gegeven moment een 150€ GPU die PS5 Pro prestaties of meer bood. Dat is ook 500€ tegenwoordig.
furiax83 14 april 2025 09:43
Zou dit te maken hebben met Nintendo zijn prijszetting van de switch 2 .
Daar was veel commotie rond maar de pre-orders vliegen ondanks toch de deur uit. Misschien dat ze iets hadden van, de consument koopt het toch ondanks het geklaag dus laten we ook onze prijs hoger zetten en zien in welke mate we ze verder kunnen uitpersen.
Megalodon86 @furiax8314 april 2025 09:58
Dat is niet eens zo'n rare gedachte. En de hogere adviesprijs geeft natuurlijk ook weer ruimte voor "geweldige afprijzingen" rond feestdagen en andere acties. Hetzelfde zie je met games. Adviesprijs van 80 of 90 euro, of de "deluxe edition" van 110 euro; binnen een paar maanden gaat er vaak al 25% vanaf.
Vagax @furiax8314 april 2025 11:54
Ik volg op verschillende plekken de discussie van de Switch 2 maar het probleem ligt niet bij de prijs van de console maar de prijzen van de games. €400 - €450 lag in de verachting en het is uiteindelijk €470 geworden wat wel een tikkeltje hoger uitvalt.

Dat en de vrij duidelijke strategie van Nintendo om de OLED versie later uit te brengen, dus laten vele hem ook links liggen om de OLED versie te halen die er vast wel aankomt binnen 1-2 jaar.

[Reactie gewijzigd door Vagax op 14 april 2025 11:55]

acreed166 14 april 2025 08:43
Naja ik heb door de jaren heen genoeg mensen gehoord zeggen:

ik wacht wel met kopen als ze binnenkort in de aanbieding zijn dan haal ik er wel heen. Die mensen hebben geen geluk gehad.

Sla je slag nu:

https://www.alternate.nl/...console&utm_term=QF#S012A

100 euro goedkoper + spel

[Reactie gewijzigd door acreed166 op 14 april 2025 08:55]

dodo973 @acreed16614 april 2025 09:10
Dat is zekers een mooie deal met de prijs verhoging :>

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.