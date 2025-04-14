Sony verhoogt prijs PS5 Digital Edition met 50 euro in EU-landen - update

Sony heeft de prijs van de PlayStation 5 Digital Edition in sommige Europese landen met 50 euro verhoogd. De adviesprijs komt hierdoor op 500 euro te liggen. Het bedrijf heeft de prijzen in andere werelddelen ook verhoogd en verwijst naar de gewijzigde economische omstandigheden.

Uit een blogpost van Sony blijkt dat de officiële adviesprijs van de PlayStation 5 Standard Edition niet wordt verhoogd. Deze reguliere versie van de spelconsole zal in de Europese Unie voorlopig nog steeds 550 euro kosten. Op het moment van schrijven zijn de prijswijzigingen niet zichtbaar in de Belgische en Nederlandse webwinkel van PlayStation, maar Sony heeft aan Tweakers bevestigd dat de prijsstijgingen ook in België en Nederland van toepassing zijn.

Het bedrijf heeft ook prijsverhogingen doorgevoerd in het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland. De PlayStation 5 Digital Edition zal in het Verenigd Koninkrijk voortaan 430 Britse pond kosten, in plaats van 389 Britse pond. Aan de prijs van de standaardvariant verandert er niets. De standaardversie, met discdrive, kost in Australië nu 830 Australische dollar, in plaats van 800 Australische dollar. De digitale variant zal er 750 Australische dollar kosten. Dat was voorheen 650 Australische dollar. De PS5 Standard Edition kost in Nieuw-Zeeland 950 Nieuw-Zeelandse dollar, in plaats van 900 Nieuw-Zeelandse dollar. De digitale variant kost 860 Nieuw-Zeelandse dollar, in plaats van 770 Nieuw-Zeelandse dollar.

Sony heeft niet enkel prijsstijgingen aangekondigd. De optionele PlayStation 5 Disc Drive krijgt in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland een prijsverlaging. Het accessoire kost in de EU voortaan 80 euro, in plaats van 120 euro. Het apparaat kost in het Verenigd Koninkrijk 70 Britse pond, in plaats van 100 Britse pond. In Australië kost het 125 Australische dollar in plaats van 160 Australische dollar en in Nieuw-Zeeland 140 Nieuw-Zeelandse dollar in plaats van 170 Nieuw-Zeelandse dollar. Sony zegt dat de prijsverhoging te wijten is aan veranderende economische omstandigheden, zoals de inflatie en schommelende wisselkoersen.

Het is niet de eerste keer dat Sony een prijswijziging doorvoert voor de PlayStation 5. Het Japanse bedrijf heeft dat in de zomer van 2022 ook al eens gedaan. Sony had de adviesprijzen voor de PlayStation 5-consoles toen verhoogd met 50 euro. Die prijsverhoging was volgens de fabrikant nodig door de gestegen kosten. De prijswijziging gold voor de Europese, Aziatische, Zuid-Amerikaanse en Canadese markten. De Verenigde Staten werden ontzien.

Update, 10.50 uur - In het oorspronkelijke artikel stond dat Sony prijswijzigingen zou doorvoeren in de hele Europese Unie, maar dat moest zijn: in sommige markten binnen de Europese Unie. Tweakers heeft ook een vraag uitstaan bij Sony over mogelijke prijswijzigingen in België en Nederland. Het artikel wordt hier later op aangepast.

Update, 11.55 uur - Sony heeft aan Tweakers bevestigd dat de prijswijzigingen ook in België en Nederland van toepassing zijn.