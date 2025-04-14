Bloomberg: iPadOS 19 krijgt macOS-achtige functies voor multitasking

De focus van iPadOS 19 zal op productiviteit, multitasking en vensterbeheer liggen. Dat stelt Bloomberg-journalist Mark Gurman. Het mobiele besturingssysteem wordt naar verluidt tijdens het WWDC-evenement aangekondigd.

De upgrades moeten ervoor zorgen dat iPadOS meer op macOS gaat lijken, schrijft Gurman in zijn wekelijkse nieuwsbrief. De journalist geeft daarover verder weinig details, los van de suggestie dat de 'overhaul' wordt gericht op dingen als productiviteit. De techjournalist vermeldt ook dat Apple nog steeds werkt aan VR-headsets, zoals de Apple Vision Pro. De nieuwe modellen moeten minder wegen en goedkoper worden. Apple-ceo Tim Cook zou van de ontwikkeling van een AR-bril ook een topprioriteit hebben gemaakt.

Apple heeft iPadOS 18 in juni van vorig jaar aangekondigd. Deze versie bevat enkele nieuwe functies zoals bijvoorbeeld een vernieuwde Calculator-app, Smart Script en de mogelijkheid om het homescreen meer aan te passen.