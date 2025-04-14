Bloomberg: iPadOS 19 krijgt macOS-achtige functies voor multitasking

De focus van iPadOS 19 zal op productiviteit, multitasking en vensterbeheer liggen. Dat stelt Bloomberg-journalist Mark Gurman. Het mobiele besturingssysteem wordt naar verluidt tijdens het WWDC-evenement aangekondigd.

De upgrades moeten ervoor zorgen dat iPadOS meer op macOS gaat lijken, schrijft Gurman in zijn wekelijkse nieuwsbrief. De journalist geeft daarover verder weinig details, los van de suggestie dat de 'overhaul' wordt gericht op dingen als productiviteit. De techjournalist vermeldt ook dat Apple nog steeds werkt aan VR-headsets, zoals de Apple Vision Pro. De nieuwe modellen moeten minder wegen en goedkoper worden. Apple-ceo Tim Cook zou van de ontwikkeling van een AR-bril ook een topprioriteit hebben gemaakt.

Apple heeft iPadOS 18 in juni van vorig jaar aangekondigd. Deze versie bevat enkele nieuwe functies zoals bijvoorbeeld een vernieuwde Calculator-app, Smart Script en de mogelijkheid om het homescreen meer aan te passen.

ipados 18

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 14-04-2025 09:08
136 • submitter: TheVivaldi

14-04-2025 • 09:08

136

Submitter: TheVivaldi

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Apple iPad (2025) 11"

vanaf € 466,53

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Reacties (136)

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Snow_King 14 april 2025 09:41
Ik zou het fijn vinden. Een iPad Pro met groter scherm is superfijn als je veel onderweg bent zoals ik. Ik kan er mijn basistaken op doen (mail, browsen, etc). Zeker met ingebouwde 5G echt ideaal.

Nu vind ik iPadOS te beperkt en als ze daar verandering in gaan brengen, graag!
Davey400 @Snow_King14 april 2025 11:46
Ik zou het vervelend vinden.

Voor mij is een iPad gewoon een consumptie-device voor ontspanning waarop ik primair de webbrowser gebruik en een enkele toegevoegde applicatie zoals F1TV en letterlijk 1 game.
Ik heb er nu al last van dat ik wel eens iets wil verplaatsen en ik ineens meerdere vensters heb waar ik niet op zit te wachten.

Ik vind iPadOS veel te complex geworden en als ze weer terug zouden kunnen naar de basis: graag.

(Dit hierboven is niet eens fictief trouwens.)
M.a.w.: zoveel mensen, zoveel wensen.
Fidesnl @Davey40014 april 2025 12:19
In de Instellingen kun je Splitview gewoon uitzetten.
Blaz0r @Davey40014 april 2025 12:08
Daarom zou ik het mooi vinden als je tussen 2 modi kan switchen op iPad. Niet zoals nu met de nadelen van beide waardoor het soms te complex om gewoon te consumeren en veel te simpel om echte te multitasken. Maar dat is niet echt des Apple, die zijn meer van het 1 size fits all per product category.
alienfruit @Davey40014 april 2025 12:15
Ja dat snap ik. Voor anderen mensen is een laptop vervanger en willen weer juist de flexibiliteit. Mijn partner klaagt altijd hoe belabberd de multi-window functie werkt op de laatste iPad Pro en iPadOS versie. Ze heeft ook een Macbook maar dat vind ze weer te lomp/groot want het past niet in haar B30 of B35.
Oon @Davey40014 april 2025 13:01
Dan zet je split view uit, en als ze hier verder in en er helemaal MacOS van maken kun je Stage Manager aanzetten, die een beetje het omgekeerde doet (MacOS alleen maar de focus op single tasking geven)
Emielio @Davey40015 april 2025 10:59
Het lastige van de iPad, en dan vooral van de Pro versie, is dat de hardware zo astronomisch krachtig is, dat het een beetje zonde is dat het OS zoveel beperkingen heeft. Ik heb zelf een iPad pro die weer de verkoop in gaat.
cmegens @Snow_King14 april 2025 12:16
ik vind de iPad Pro 13 inch met stagemanager eigenlijk al best compleet worden. Zeker aan een extern scherm begint het wel echt op een desktop te lijken, alleen de muiscursor is nog steeds dat lelijke rondje.
Ik doe dan inmiddels al aardig meer op de ipad dan alleen een beetje mail en browsen. Video editen, terminal gebruik, presentaties en documtenten typen, gaat echt allemaal zeer behoorlijk.
Snow_King @cmegens14 april 2025 12:21
Ik heb zelf geen Pro. Ik overweeg er 1 te kopen met 5G er in en dan ook het toetsenbord. Mijn werk is veelal lezen van documenten (PDF, Word), presentaties (powerpoint), mailen (Outlook) en wat browsen of een Teams call.
cmegens @Snow_King14 april 2025 13:52
Daar zou een air ook prima voor volstaan.
iAR @Snow_King14 april 2025 14:02
iPadOS is zeer zeker te beperkt. Maar niet alleen op het vlak van multitasken. Ook bestandsbeheer, smart albums (in allerlei apps) die ontbreken. Controle over welke items offline blijven (in Photos, Boeken) zonder dat alles wordt ge'offload terwijl er ruimte vrij is.
Tot die tijd blijft mijn iPad een consumeer schermpje met veel te hoge specs.
Emielio @iAR15 april 2025 11:01
Ik had het niet beter kunnen verwoorden! Mijn iPad pro gaat om die reden de verkoop in. Leuk al die specs, maar je kan ze niet gebruiken.
iAR @Emielio16 april 2025 09:26
Idem hier. Ik heb een kleine, lichte Air gekocht. Ook te duur en te krachtig, maar prima. Ik doe wel precies wat Apple wil: iPhone, iPad, MacBook en iMac...
pOZOR jED 14 april 2025 09:41
Maar waar blijft toch de multi-user support, net als bij de Mac?
Gebruik heel soms de iPad, beetje een ding voor gedeeld gebruik, maar het feit dat je hem niet van user kan wisselen is toch wal jammer.
The Zep Man @pOZOR jED14 april 2025 09:46
Dat lijkt mij niet in Apple's voordeel om te implementeren. Het advies zal zijn "Een iPad is een persoonlijk apparaat. Koop nu een iPad voor uw geliefde/familie/vriend/...".

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 14 april 2025 10:31]

Hvdbnl @The Zep Man14 april 2025 09:53
Nee inderdaad dat zal de reden zijn.
Technische kan het al wel, bedrijven en scholen kunnen dit al met managed devices..
pOZOR jED @The Zep Man14 april 2025 09:56
Dat zou inderdaad een reden kunnen zijn, maar ik kocht dus al een MacBook extra, zie geen noodzaak ook de iPad dubbel te kopen, het is een tussen-device. handig, maar je pakt vaak of de telefoon, of de laptop al. Tenminste, dat is hier het geval. De iPad is vooral een dure versie van de krant en voor het bedienen van de Sonos speakers in de woonkamer.
bzzzt
@pOZOR jED14 april 2025 10:19
Als je er toch geen persoonlijke data op hebt staan kan je die iPad natuurlijk door zo veel mensen tegelijk als je wil laten bedienen.
pOZOR jED @bzzzt14 april 2025 10:53
Die data staat er niet op, omdat je hem niet kunt doorgeven ;)
tweakuwe @bzzzt14 april 2025 14:39
Maar bij het meeste gebruik komt er dus persoonlijke data op. Zoals browsegeschiede is, of de geschiedenis van wat je in een streaming app hebt gekeken (en daarvoor nu iedereen recommendations krijgt). Apps kunnen dit natuurlijk afvangen door zelf profielen te beheren binnen de app (zie je wel bij een aantal streaming apps bijv.), maar makkelijker is toch op OS niveau.
TheVivaldi @The Zep Man14 april 2025 10:46
En de volgende stap is zeker om het ook uit macOS te slopen, om de Mac-verkopen te boosten? :+
qwertyuiop @pOZOR jED14 april 2025 10:05
Zit erin echter niet voor persoonlijk gebruik: https://support.apple.com...overview-dep9a34c2ba2/web
pOZOR jED @qwertyuiop14 april 2025 10:51
Ik weet dat het er in zit ja...
XyritZz @pOZOR jED14 april 2025 10:14
Dit zou een mooie verbetering zijn ja, daarnaast zou ik ook graag zien dat ze het hele screentime en limieten daarop eens gaan herzien. Dat is echt het slechtste stuk software dat Apple ooit gemaakt heeft, het werkt 9 van de 10 keer niet en als het werkt kunnen kinderen er met gemak omheen werken door bijv. een in-app browser te gebruiken ipv Safari.

Het is echt extreem lastig om als ouder in de gaten te houden wat kinderen online doen op Apple devices, dat heeft Android echt stukken beter voor elkaar.
bzzzt
@XyritZz14 april 2025 10:24
Als je kinderen vooral op Youtube uithangen zit het probleem waarschijnlijk meer bij Google die dat zelf beter kan tracken dan Apple. Apple is echt niet het enige bedrijf wat met 'features' probeert mensen naar hun ecosysteem te krijgen. Vind het bijzonder onwenselijk dat er iedere keer dat ik op een Google site land geprobeerd wordt mij Chrome voor iOS door de strot te drukken.
TheVivaldi @bzzzt14 april 2025 10:48
Plus de detectie is vaak ook megaslecht. Kom ik in de webbrowser op Ubuntu Touch op Reddit, vraagt ie of ik de app wil installeren. Maar de app is alleen beschikbaar voor… jawel, Android en iOS. In plaats van dat ze nu naar de gebruikersagent kijken om te zien wat ik nu werkelijk gebruik, maar nee hoor.

Maar op iOS inderdaad net zo vervelend met sommige sites die hun app erdoor willen drukken. Ik kies toch specifiek voor de site?
bzzzt
@TheVivaldi14 april 2025 11:03
Ja, ik zie het ook als erg onrespectvol omgaan met je gebruikers maar kennelijk hebben de bedrijven die dit soort dingen doen er het volste vertrouwen in dat mensen het wel pikken en zal er wel een of andere manager promotie krijgen voor het halen van een KPI...
Dreamvoid
@XyritZz14 april 2025 14:17
Het is ook de apps zelf die weinig opties bieden voor parental controls.

Whatsapp bv is voor kinderen heel praktisch om berichten te kunnen sturen (ook in schoolgroepen enzo), maar je kan er ook audio/video social media content mee delen, je zou verwachten dat je als ouder vrij eenvoudig "alleen text, geen video/audio" kan instellen, maar die optie zit er niet in.
tweakuwe @Dreamvoid14 april 2025 14:46
Dat kan je toch vrij eenvoudig in de app permissies regelen bij de instellingen? :/

Ik snap niet waarom een app dat nog weer apart moet regelen naast de eenvoudige en uniforme mogelijkheden die het OS bied. Dat OS stukje kan nog wel iets beter natuurlijk, dat je bijv. een overzicht kan krijgen van welke apps toegang hebben tot camera/microfoon/etc. zoals je op MacOS kan inzien. Maar het is al beter dan dat je in elke app zelf dat moet gaan uitzoeken.
Dreamvoid
@tweakuwe14 april 2025 15:57
Dat kan je toch vrij eenvoudig in de app permissies regelen bij de instellingen?
Nee hoor, in de Whatsapp permissies kan je inkomende video en audio in conversaties niet uitschakelen.

[Reactie gewijzigd door Dreamvoid op 14 april 2025 15:58]

Zezura @pOZOR jED14 april 2025 10:13
Gaan ze vast niet doen, maar zou wel hele mooie functie zijn.
Aaargh! @pOZOR jED14 april 2025 10:23
Ik zie niet in waarom je dit zou willen op een niet-server systeem. Een iPad of computer is toch heel persoonlijk, het is een beetje alsof je een tandenborstel deelt.
Sircuri @Aaargh!14 april 2025 10:30
Dat is dan wel een heel duur tandenborstel opzet stukje. Wij delen hier ook de elektrische tandenborstel. Iedereen heeft alleen zijn eigen borsteltje. Beetje vreemde vergelijking. :+
Aaargh! @Sircuri14 april 2025 10:48
Hier heeft gewoon iedereen z’n eigen elektrische tandenborstel. Beetje goor om dat te delen IMO.

Hoe had je dat gedacht met het delen van een iPad. Wat moet er b.v. gebeuren met notificaties, krijgt iedereen jouw notificaties te zien (met mogelijk info die je niet wilt delen met anderen) of mis je notificaties als je niet ingelogd bent? Wat als er meerdere mensen tegelijk de computer/iPad nodig hebben?

Een iPad of computer is een enorm persoonlijk apparaat, ik zou die echt niet kunnen delen met een ander.

[Reactie gewijzigd door Aaargh! op 14 april 2025 10:48]

Sircuri @Aaargh!14 april 2025 12:45
Kennelijk gebruiken jullie je apparaten (en tandenborstel) op een andere manier dan ik. Er slingeren hier laptops rond waar iedereen een eigen gebruiker op heeft. Dus het apparaat dat in de buurt ligt pak je. Zo zou ik ook graag de iPads gebruikt zien worden.
Aaargh! @Sircuri14 april 2025 13:05
Er slingeren hier laptops rond waar iedereen een eigen gebruiker op heeft. Dus het apparaat dat in de buurt ligt pak je.
Maar sync je dan automatisch alle data tussen die laptops? En als iemand een e-mail krijgt, welke laptop zegt er dan *ping* ? Allemaal? Wat als je gebeld wordt, gaan dan alle laptops en iPads in huis af?

[Reactie gewijzigd door Aaargh! op 14 april 2025 13:05]

Sircuri @Aaargh!14 april 2025 13:54
Als de macbook dicht ligt, pingt er helemaal niks. Ik snap niet zo goed wat je bedoelt. De macbook begint ook niet te pingen als iemand gebeld wordt.
Verder is er gewoon iCloud voor de sync.
Aaargh! @Sircuri14 april 2025 13:55
Als de macbook dicht ligt, pingt er helemaal niks. Ik snap niet zo goed wat je bedoelt. De macbook begint ook niet te pingen als iemand gebeld wordt.
Die van mij wel. Als ik gebeld wordt op mijn iPhone kan ik dat gesprek opnemen op m'n MacBook, iPad, Apple Watch en natuurlijk de telefoon zelf.
Sircuri @Aaargh!14 april 2025 14:11
Geen idee dan. Mijn macbook reageert niet als deze dichtgeklapt ligt. Uiteraard de iPad en iPhone wel. Dus ja, het zal een uitdaging zijn m.b.t. de iPad. Daar heb je absoluut gelijk in. Ik heb daar ook geen antwoord op.
PanzerschrekNL @Sircuri15 april 2025 13:38
Tja, het is nou eenmaal een ipad en geen Laptop. Je gebruikt toch ook niet 1 smartphone met 4 mensen ?
TheVivaldi @Sircuri14 april 2025 10:49
Dat ook. En als het zo vreemd was om een computer te delen, waarom heeft zo'n beetje elk besturingssysteem op de computer dan ondersteuning voor meerdere gebruikers? Zelfs macOS heeft dat.
Rhinosaur @pOZOR jED14 april 2025 10:36
Alleen een soort ''Kids Mode'' zou veel verschil maken. Mijn nichtje zit soms op de iPad van haar mama en dan wil ze niet dat ze allemaal apps kan installeren of überhaupt van apps kan switchen.
Robbaman @Rhinosaur14 april 2025 11:30
Volgens mij kun je met iOS wel een app 'locken' dat die actief is en je een pin nodig hebt om uit die app te komen.
gday @Rhinosaur14 april 2025 11:32
Daarvoor heeft Apple 'begeleide toegang':

https://support.apple.com/nl-nl/111795
Roofpigeon @pOZOR jED14 april 2025 15:02
Dit mis ik dus ook. Ik heb een ipad gekocht voor mijn twee zoontjes. (nee ik koop er geen voor beiden..) en het zou fijn zijn als zij ieder hun eigen iCloud account konden gebruiken.
Verder gebruik ik het apparaat zelf ook nog wel eens in de avond als zij slapen. Gewoon snel wat opzoeken of browsen of zelfs als monitor voor mijn MacMiniM4 als ik geen zin heb om van de bank af te komen.
Die laatste use-case is prima met mijn eigen account, maar soms wil je gewoon dat stomme scherm in je hand hebben en je eigen data hebben. (Ik gebruik het te weinig om een eigen iPad te kopen. kapitalisme ten top...)
Aardappelbakker @pOZOR jED14 april 2025 21:53
Je zou het een soort van kunnen maken door focusprofielen per gebruiker aan te maken. Je kan dan best wat customizen per gebruiker, zoals je lockscreen, homescreens, apps muten etc. Ik heb bijvoorbeeld een compleet andere iPad als ik het focusprofiel “werk” aanzet dan wanneer ik “persoonlijk” aan heb staan :)

Alleen het is en blijft wel één Apple account en iCloud…

[Reactie gewijzigd door Aardappelbakker op 14 april 2025 21:54]

Dreamvoid
14 april 2025 09:40
Eindelijk. Het uiteindelijke eindresultaat wordt denk ik dat je als gebruiker de volwaardige macOS UI en de desktop versie van de apps voor je neus krijgt zodra je een externe monitor/keyboard/muis op je iPad aansluit. Zover zijn de Apple devs nog niet, maar we komen er stapje voor stapje dichterbij.

Zolang je binnen een web browser blijft, werkt het al heel aardig, maar window management is echt heel knullig nu (probeer maar eens een app te resizen), en die muis-pointer mag ook wel gewoon een pijltje worden ipv die enorme ronde blob. Support voor twee externe schermen zou ook wel handig zijn.

[Reactie gewijzigd door Dreamvoid op 14 april 2025 09:49]

nils7 @Dreamvoid14 april 2025 09:49
Ik hoop toch wel dat "Touch" de voornaamste manier is om een iPad te bedienen en de Devs daar ook vanuit blijven gaan.
m_a_rnix @nils714 april 2025 09:54
Ik denk dat allebei moet kunnen. Bepaalde activiteiten/apps die je wel op je iPad wil kunnen, zijn niet geschikt voor input met een vinger (Figma, Procreate, Goodnotes, Word, Excel). Bekijken/presenteren kan natuurlijk wel. Ik denk ook niet dat dat verwarrend is voor de gebruikers.

Wat doe jij op je iPad @nils7?
TheVivaldi @m_a_rnix14 april 2025 10:58
Ik denk ook niet dat het zo verwarrend is als sommigen hier beweren. Ik bedoel: de normale gebruiker, die gewoon een tablet wil, heeft geen dock/externe monitor en wil die use-case ook niet. Degene die dat wél willen, kunnen makkelijker wennen aan een iets andere UI in dockmodus, want die kopen hem specifiek daarvoor.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 14 april 2025 10:59]

Dreamvoid
@TheVivaldi14 april 2025 14:14
Idd, en daarom is denk ik de normale iPad dat niet zo nodig. De iPad Pro, die voor zakelijk gebruik bedoeld is, daarentegen zou er veel voordeel van hebben.
Dreamvoid
@nils714 april 2025 09:51
Ja uiteraard, als je m mobiel gebruikt moet het gewoon met touch te bedienen zijn, maar als je m in je USB-C dock plugt op werk, dan is touch niet zo handig meer.
unreal0 @Dreamvoid14 april 2025 11:41
Apple wilt dat mensen een macbook en een ipad kopen
Falcon @unreal014 april 2025 12:55
Blijft ook zo, daarom zitten deze wijzigingen in iPadOS.
mac1987 @Dreamvoid14 april 2025 14:12
Eigenlijk Samsung Dex dus?
Jhonna 14 april 2025 09:20
Enorm benieuwd wat dit gaat brengen. Een overhaul is 1 ding, maar Apple postioneert hun iPads met dezelfde socs als hun Macbooks en je kan er gewoon veel minder mee. Qua apps, maar ook dezelfde apps en hun functionaliteiten t.o.v de Mac variant (alhoewel dat meer aan de devs ligt). Er moet een onderscheid zijn tussen een iPad en een Mac, maar dezelfde soc erin steken die je praktisch nooit optimaal zal benutten door OS-limitaties is natuurlijk ook waardeloos en mensen zullen dan niet snel upgraden naar een nieuwe iPad.
dgtazzman81 @Jhonna14 april 2025 09:43
Wie zegt dat er onderscheid moet zijn? Eigenlijk alleen Apple, omdat ze weten dat Ipads dezelfde functionaliteit geven als macbooks ervoor gaat zorgen dat er minder Macbooks verkocht gaan worden. Een 13-14 inch Ipad met alle functionaliteit van MacOS zou voor mij het ideale apparaat zijn en zou me wellicht overhalen terug te gaan naar Apple.
DNN!S
@dgtazzman8114 april 2025 09:47
Maar wat zou het uitmaken als de verkopen verschuiven van MacBook naar iPad? De iPad Pro’s zijn vrijwel net zo duur als een MacBook, dus qua inkomsten zal het dan niet uit maken.

*edit: na er even over nagedacht te hebben: natuurlijk, veel mensen kopen nu én een iPad én een MacBook :)

[Reactie gewijzigd door DNN!S op 14 april 2025 09:49]

k995 @DNN!S14 april 2025 09:59
idd ze kopen beide EN een ipad is echt wel goedkoper hoor:

M2/M3 macbook air is een 1000 euro M2 ipad is een 700 euro
Een ipad begint al op een 400 euro
DNN!S
@k99514 april 2025 10:05
Klopt zeker, maar ik ga er voorzichtig vanuit dat áls er ooit MacOS naar een iPad gaat, dat de iPad Pro’s zullen zijn.
k995 @DNN!S14 april 2025 10:35
Ja apple zal dat wel artificieel beperken.

Alsof een m1 niet krachtig genoeg is
TheVivaldi @k99514 april 2025 10:51
Goedkoper? Maar de persoon hierboven zei “De iPad Pro’s zijn vrijwel net zo duur als een MacBook”. Het is natuurlijk een beetje vreemd om dan een gewone iPad in de vergelijking te gooien.
triflip @k99514 april 2025 11:50
Een iPad Pro is echter een stuk duurder dan een instap iPad, koop je daar nog de cover bij met ingebouwd toetsenbord en touchpad dan kom je duurder uit dan een macbook air.

Verwacht dat de multitasking features dan ook enkel voor de iPad Pro's zullen zijn.
k995 @triflip14 april 2025 13:03
een ipad air met m2 of een ipad pro met m2 is geen verschil hoor, idd apple zal dat artificieel weeral beperken omdat ze vrezen winst mis te lopen anders.
downtime @DNN!S14 april 2025 10:29
Nog mooier: Veel mensen kopen een iPad, een MacBook en een iPhone omdat ze allemaal net wat anders gepositioneerd zijn. Als een iPad ook kon bellen dan zou ik misschien ook geen telefoon meer willen.
NovaDova @downtime14 april 2025 10:34
Lijkt me super om in de supermarkt te bellen met een ipad aan mijn oor :+
downtime @NovaDova14 april 2025 11:01
Het punt is juist dat ik weinig bel en een BT headset gebruik. iPad kan dus gewoon in de rugzak en ik hoef alleen dat headsetje bij de hand te houden.
cadsite @NovaDova14 april 2025 11:23
via je airpod pro natuurlijk. :P
xxs @downtime14 april 2025 10:52
En dan bij Levi’s om 12” broekzakken vragen.
downtime @xxs14 april 2025 11:03
Ik heb vrijwel altijd een rugzakje bij me waar ook de telefoon in gaat omdat ie daar wat beter beschermd is (en minder in de weg zit) dan in m'n broekzakken.
xxs @downtime14 april 2025 11:50
Met een 5G tablet kan je via veel chat apps prima bellen zoals Whatsapp of Signal. Wellicht is dat voldoende voor je?
downtime @xxs14 april 2025 12:08
Zolang de andere kant het verschil niet merkt (moet dus gewoon bereikbaar zijn op een telefoonnummer) zou dat waarschijnlijk wel voldoende zijn. Eerlijk gezegd nog nooit aan die optie gedacht. Een paar jaar geleden kon dat ook nog niet aangezien Whatsapp alleen werkte op apparaten met een telefoonnummer.
bzzzt
@dgtazzman8114 april 2025 10:31
De meerwaarde van de iPad is een meer portable device met voor touch geoptimaliseerde UI.
Maar wat is nou de meerwaarde van een iPad met macOS? Zou je meer over hebben voor zo'n apparaat dan voor de huidige iPads of Macbooks?
Of is het gewoon de impliciete verwachting dat zo'n apparaat goedkoper dan een Mac zou worden?
Some12 @bzzzt14 april 2025 11:17
Nou… dat je maar één ding hoeft te hebben? Docken en klaar.

Wie sleept er nou graag zowel een mobiele laptop, als een mobiele tablet mee in een rugzak, als je alles op een enkel device kan doen?
bzzzt
@Some1214 april 2025 13:00
Wat heeft de tablet voor meerwaarde als je een laptop bij je hebt? Aangezien iedereen vindt dat je meer kan met die laptop is die tablet in dat geval redelijk overbodig.
Dreamvoid
@bzzzt14 april 2025 14:19
Een iPad is onderweg een stuk handzamer dan een laptop. En als je op kantoor of thuis bent, plug je m in je USB-C dock, en dan werk je met muis/toetsenbord. De interne hardware is inmiddels hetzelfde, het is puur een software kwestie.
bzzzt
@Dreamvoid14 april 2025 14:47
Ik reageer daar op @Some12 die kennelijk al een laptop erbij heeft. Zoveel minder handzaam is een MacBook air ook weer niet dan een iPad met keyboard cover.
Dreamvoid
@bzzzt14 april 2025 16:07
Het lastige van een Macbook is dat je hem moet openklappen en ergens gaan zitten, een iPad kan je gewoon staand met een pen (of vingers) bedienen, notities nemen etc.
bzzzt
@Dreamvoid14 april 2025 16:12
Ja, maar dat gaat dus niet met macOS met piepkleine pictogrammetjes er op... dan zal je alsnog moeten gaan zitten en een keyboard/muis cover gebruiken dus schiet je daar niet zoveel mee op.
Dreamvoid
@bzzzt14 april 2025 16:46
Dat bedoel ik natuurlijk niet. iPadOS touch interface voor als je op het iPad scherm werkt, iOS desktop interface als je 'm aan een dock hangt.
bzzzt
@Dreamvoid14 april 2025 16:56
Lijkt me heel verwarrend en bovendien voor een meerderheid van de klanten die helemaal niet in een dock willen werken overbodig.
Some12 @bzzzt14 april 2025 17:24
Wel eens Gnome met zowel type cover, Wacom pen als touchscreen gebruikt op een Microsoft Surface tablet? (Denk het niet?)

Dat werkt gewoon heerlijk voor alles onder de zon kwa privé-gedoe.
Dreamvoid
@bzzzt17 april 2025 09:22
Als je niet met een dock werkt, dan merk je er toch niets van?
bzzzt
@Dreamvoid17 april 2025 09:28
Ligt er aan, je betaalt er als klant wel voor en als maar een minderheid van de klanten het gebruikt kost het resources die ook gebruikt hadden kunnen worden om de 'reguliere' tablet ervaring te verbeteren...
Some12 @bzzzt14 april 2025 13:39
Gebruiksvriendelijkheid. Mobieler. Straks even handig? Toetsenbord in folio, kickstand… klaar.
Stiggy @dgtazzman8114 april 2025 09:59
Er is onderscheid op use case, voornamelijk bepaald door grootte. Een tablet is groter dan een telefoon en kleiner dan een laptop. Een ideaal apparaat voor op de bank dus, maar minder geschikt voor ultieme productiviteit. Een 14" iPad zou een lousy tablet zijn. Dat gedram van 'er zit een even snelle processor in dus het moet hetzelfde apparaat zijn' wordt echt vermoeiend en slaat wat mij betreft nergens op.
Dreamvoid
@Stiggy14 april 2025 10:10
Het is meer dat een iPad qua hardware gewoon een Mac Mini/Macbook is, en het dus een behoorlijk gemiste potentie is als je m in een docking station prikt en je een vrij knullige touch UI voor je neus krijgt die heel onhandig werkt. Het is puur een software kwestie, ik denk niet dat mensen werkelijk een 14" iPad willen hebben, dan pak je wel een Macbook lijkt me.

Voor mij persoonlijk ben ik erg tevreden met mijn 10" iPad Pro als mobiel apparaat onderweg en voor aantekeningen etc, handiger en lichter dan een Macbook - maar zodra ik m thuis of op kantoor in een dock wil prikken, voel ik die frustratie ook wel. Apple heeft gewoon een goede desktop omgeving in huis (incl de apps), het is puur een kwestie van die UI inschakelen.

[Reactie gewijzigd door Dreamvoid op 14 april 2025 10:12]

Stiggy @Dreamvoid14 april 2025 10:21
De UI IS het apparaat. Wat er voor hardware in het doosje zit is verder niet zo interessant (behalve voor tweakers).

Met Windows 8 hebben we gezien wat er gebeurd als je de 2 omgevingen (tablet/desktop) in 1 UI wilt combineren. Of je moet voor een soort Frankenstein ervaring gaan waarbij het hele device naar een totaal andere UI wisselt als je hem in een dock steekt. Aangezien MacOS en iPadOS onderling veel gemeen hebben kan ik me voorstellen dat Apple nog wel eens ooit die richting in gaat.
Dreamvoid
@Stiggy14 april 2025 14:22
Windows 8 was als UI prima, de beperking destijds was vooral dat de snelheid van de tablet SoC's nog niet goed genoeg was, en dat er geen Windows tablets apps bestonden. In het huidige Apple universum is dat niet meer een issue, een iPad Pro heeft dezelfde performance als een Mac Mini of Macbook Air, en alle apps zijn inmiddels universeel.

Maar dit is precies wat ik aankaart: de UI is het probleem. Apple heeft een goede desktop UI op de plank liggen, dus zal dat naar de iPad moeten brengen.

[Reactie gewijzigd door Dreamvoid op 14 april 2025 14:25]

Stiggy @Dreamvoid14 april 2025 15:51
*Kuch* Windows 8 was als UI prima? :o Er zijn enorm veel artikelen gewijd aan wat daar allemaal mis gegaan is. NN/g gebruikt het zelfs als case study in hun trainingen. Het resultaat was dan ook een enorme commerciële flop. Wist je dat een jaar na de release het marktaandeel van Windows 8 langzamer groeide dan die van het dan nauwelijks nog nieuw te kopen Windows 7?
Dreamvoid
@Stiggy14 april 2025 16:10
Idd, maar de kritiek was juist dat Microsoft de tablet-UI naar de desktop wilde brengen. Dat werkt niet, en dat werkt ook op de iPad niet lekker. Ik zie idealiter de huidige iPadOS UI als je de iPad als tablet gebruikt, en de macOS UI als je 'm in het dock hangt.
TheVivaldi @Stiggy14 april 2025 10:53
Dat Windows de plank missloeg zegt natuurlijk niks. Als ik mijn Ubuntu Touch-apparaat in een dock steek, krijg ik precies dezelfde ervaring als op touch en het voelt niet als een telefoon-/tabletsysteem. Met een beetje nadenken kan het prima, en Apple kennende komen ze echt wel met een goede UI.
Some12 @Stiggy14 april 2025 11:15
De UI is kennelijk frustrerend lastig om alle zaken mee te doen die je zou kunnen willen, maar makkelijk genoeg voor mensen met weinig IT-kennis.

Een betere UI/apparaat is wanneer je de tablet UX in kan zetten voor alle zaken.

En mis je een ergonomisch toetsenbord? Dan kan je toch gewoon een kickstand erop zetten en een Bluetooth toetsenbord op je bureau plaatsen?
dgtazzman81 @Stiggy14 april 2025 10:09
En toch verkoopt Samsung een 14.6 inch tablet als hete broodjes. Xiaomi heeft tegenwoordig ook 14 inch tablets in het assortiment. Een aantal Chinese budget merken zijn sinds kort ook begonnen met tablets met groot scherm. Omdat jij het niet handig vindt, betekent niet dat het geen bestaansrecht heeft. Windows bewijst met de Surface lijn dat het kan, een tablet wat als volwaardige laptop vervanger kan dienen (al hadden ze tot recent niet echt de goede SOCs om een goede ervaring te geven, hier komt nu gelukkig verandering in met X Elite en nieuwe AMD/Intel SOCs). Apple heeft tevens al patenten waarbij een tablet omschakelt naar laptop in een docking station, al lijkt me deze stap niet echt nodig, buiten het feit dat je zo docking stations kan verkopen.

Ik heb zelf 2 tablets, 1 klein, 1 groot. De grote gaat onder mijn PC scherm als tweede scherm om films te kijken, dingen op te zoeken, etc. De kleine is het draagbare op-de-bank-hang apparaat. Als de grote ook als laptop zou kunnen dienen als ik weg ben van huis, perfect, hoeft ik geen apparte laptop meer aan te schaffen.

Zet Apple silicon in de high-end tablets met groot scherm en maak het zodat ze als laptop vervanger kunnen dienen waar de SOCs tot hun recht komen (de chips in de huidige Apple tablets zijn zonde, de kracht wordt zwaar onderbenut). Ga vervolgens verder met de normale Ipads en Airs met de chips van de Apple mobieltjes als puur tablet, iedereen gelukkig. Dit is trouwens iets waar Apple al jaren mee bezig is, maar ze nemen nooit de laatste stap om het echt te maken, precies met het excuus dat het de Macbook verkopen negatief zou beinvloeden, maar ondertussen hebben ze wel alle patenten in handen om het te doen.

[Reactie gewijzigd door dgtazzman81 op 14 april 2025 11:19]

Deodorex @dgtazzman8114 april 2025 11:07
Ja, ik ben ook erg blij met mijn Surface Pro X Elite tablet. Kan erop lezen, tv kijken, Word gebruiken, makkelijk mee te nemen. aan een groter scherm koppelen. In feite alles wat ik nodig heb. Ik hoef geen aparte laptop meer. Hoewel een Ipad mini wel handig zou zijn leesgerei, maar dat kan op de Surface Pro 11 ook. Beetje een luxe probleem.
NLxAROSA @Jhonna14 april 2025 09:53
Het grappige is natuurlijk dat iOS, de basis waar iPadOS op is gebaseerd, zijn oorsprong heeft in MacOS. Alleen was er in het tijdperk van de eerste iPhone geen hardware die krachtig genoeg was om hetzelfde te kunnen als zijn grote zus, zegmaar.

Technisch zou het volgens mij best kunnen nu om MacOS op een iPad te draaien, maar het blijven inderdaad twee verschillende paradigma's.
bzzzt
@NLxAROSA14 april 2025 11:01
De eerste iPhone is een stuk capabeler dan de eerste Mac ;)

Sterker nog: Apple deelt dezelfde architectuur, OS kern en libraries over al hun apparaten van de Watch tot de Mac Pro. Dat is een enorm voordeel boven fabrikanten die overal eigen 'software koninkrijkjes' hebben die allemaal hun eigen ding doen.
Natuurlijk werkt MacOS op een iPad, maar Apple heeft als productvisie dat voor touch apparaten een aparte UI nodig is.
Dreamvoid
@bzzzt14 april 2025 16:12
Idd, maar die touch UI werkt niet meer lekker als je de iPad aan een USB-C dock hangt met monitor, keyboard en muis.
bzzzt
@Dreamvoid14 april 2025 16:16
Dan heb je het verkeerde apparaat aangeschaft. Ik kan ook geen auto krijgen die 0-100 in 2 seconden gaat, 15 kuub laadvermogen heeft en ook nog eens kan varen. Soms moet je keuzes maken ;)
Dreamvoid
@bzzzt14 april 2025 16:46
In dit geval heb je een auto die dat kan, maar je kan van die features niet profiteren doordat de fabrikant er een vierkant stuur in gemonteerd heeft.
bzzzt
@Dreamvoid14 april 2025 16:55
Nee, dat kan die auto helemaal niet. De motor is misschien krachtig genoeg, maar het hele ontwerp is niet toegespitst op het alles voor iedereen zijn.
NLxAROSA @bzzzt15 april 2025 13:55
Ik was als dev toendertijd vooral blij met de gedeelde core/APIs. CoreAudio/CoreMidi/AudioUnits, etc. werkte precies zoals op de desktop. En vice versa. :)
Casejunky 14 april 2025 09:14
Voor de functionaliteit van de iPad is het denk ik alleen maar beter om steeds meer en meer overeenkomsten te zien met het huidige standaard Mac-OS.

Veelal gebruikers willen vaak wel een net iets groter scherm en een wat krachtiger apparaat dan hun telefoon, maar niet het soms net wat onhandige mobiele OS wat er bij komt kijken. Dit zal de keuze tussen een toch weer te grote laptop of een iPad voor vele wel versoepelen denk ik.
Rhinosaur @Casejunky14 april 2025 10:33
Zelfs het mobiele OS is niet eens echt een knelpunt. Het mobiele OS heeft als voordeel dat het touch gedeelte echt voortreffelijk werkt. Het probleem is denk ik dat je niet volwaardige apps kunt draaien, ondanks dat de meeste iPads inmiddels qua hardware 1-op-1 overeenkomen met een MacBook (en in sommige gevallen ook meer kosten). Ik vond, toen ik nog een iPad had, een groot nadeel dat ik bijvoorbeeld applicaties als Microsoft Office of bijvoorbeeld andere Notitie-apps of VMWare niet volwaardig kon draaien zoals ik op de MacBook kan.

Mijn beoogd gebruik is vooral: op dagen dat ik niet van alles nodig heb en gewoon wat lichte werk wil doen dat ik mijn iPad met toetsenbord kan meenemen in plaats van een MacBook. In praktijk kon mijn iPad Pro mijn MacBook niet volwaardig vervangen.

[Reactie gewijzigd door Rhinosaur op 14 april 2025 10:46]

CharlesND @Casejunky14 april 2025 10:54
Voor de functionaliteit van de iPad is het denk ik alleen maar beter om steeds meer en meer overeenkomsten te zien met het huidige standaard Mac-OS.
Voor de functionaliteit is het misschien wel beter, voor de verkoop niet. De twee belangrijkste redenen: Apple richt zich met de iPad op de vele malen grotere groep van iPhone gebruikers dan de kleine groep Mac gebruikers.. Windows gebruikers met een iPhone kopen veel makkelijker een iPad erbij voor op de bank als ze na iOS en Windows niet op hun iPad met weer een compleet ander systeem te maken krijgen.

En ten tweede: ook de laatste splinternieuwe iPad is met een beetje zoeken onder de 400 euro te koop. Met afstand de goedkoopste mogelijkheid om in het Apple ecosysteem te stappen. Als Apple meer MacOS functionaliteit in de iPad gaat inbouwen kost dat sowieso veel meer geheugen -de laatste MacOs update was gecomprimeerd 6,6 GB- en zal er op hardware gebied ook nog wel een en ander bij moeten komen. De prijs zal dan aardig richting het goedkoopste iPhone model gaan, meer dan 600 euro. En die iPhone mist dan nog alle gewenste MacOs functionaliteit...

Dus ik denk dat Apple voorlopig alleen kleine babystapjes neemt om het iPadOs veelzijdiger te maken. Jammer, maar heel begrijpelijk.
Frogmen @Casejunky14 april 2025 11:13
Vergeet niet dat er ook een hele grote groep oudere gebruikers is van de iPad waarvoor de eenvoud en in jullie ogen de beperking juist een groot voordeel is. Voor hun is het echt een grote telefoon.
au- 14 april 2025 09:48
Komt er al een normaal file system? Allemaal heel leuk die focus op "productiviteit" maar zo lang ik niet simpelweg met losse bestanden kan werken die ik zonder omwegen met meerdere apps kan gebruiken blijft het toch echt niet veel meer dan een spelletjesapparaat.

Ach, 2 spelletjes tegelijk is ook wel handig. Kan je links een reclamefilmpje starten en rechts intussen doorspelen.
bzzzt
@au-14 april 2025 10:27
Je hebt al jaren een 'Bestanden' app met een map waar je persoonlijke bestanden in kwijt kan.

Het filesysteem van iOS/iPadOS is wel dichtgetimmerd maar ook read-only tegen malware (signed volume). Als normale gebruiker heb je daar ook niks te winnen.
TheVivaldi @bzzzt14 april 2025 10:56
Al zouden ze natuurlijk wel een soort ontwikkelaarsmodus kunnen inbouwen waarbij het read-write wordt. Uiteraard goed verstoppen, zodat de normale gebruiker er niet bij kan.
bzzzt
@TheVivaldi14 april 2025 11:06
Waarom zou je dat willen? Ook (en juist) als ontwikkelaar heb ik liever een apparaat wat niet door de eerste de beste malware geïnfecteerd wordt.
Dreamvoid
@au-14 april 2025 09:53
Directe filesystem toegang is denk ik niet zo super relevant meer nu de meeste bedrijven hun bestanden op Sharepoint (of een andere CMS) doen.
TheVivaldi @Dreamvoid14 april 2025 10:57
Want tablets worden alleen bedrijfsmatig gebruikt?
Dreamvoid
@TheVivaldi14 april 2025 14:23
We hebben het over iPad Pro, niet over de instap iPad. De laatste is idd meer een consumenten product.
devvy @au-15 april 2025 08:49
Wat ik me serieus afvraag, wat is nu precies het probleem met de Files app zoals die op dit moment is? Ik vind het zelf eigenlijk wel prima werken zo, en ik gebruik de iPad als laptop (ik doe daar dus alles op).

Het is zelfs mogelijk in combinatie met a-shell om unix commando's over folders in de files app uit te voeren voor sneller bestandsbeheer.
mwa 14 april 2025 09:10
Dat werd eens tijd!!
Major_ton @mwa14 april 2025 10:47
Zolang apps voor productiviteit zoals de gehele Adobe suite crippled blijven heeft het (voor mij) gewoon geen zin om een iPad te hebben. Ik heb het even geprobeerd met een iPad Pro M4, maar softwarematig is alles gewoon te beperkt.
acreed166 14 april 2025 09:59
Net zoals stage manager feature zullen ze alle non M iPads skippen waarschijnlijk.

Dan slaan ze opeens een boel iPads over.
VervelendeMan @acreed16614 april 2025 10:29
Ipads die ouder zijn dan 4 jaar ja, snap ik wel.
bzzzt
@VervelendeMan14 april 2025 11:10
De nieuwste standaard 'instap' iPad heeft nog een A chip. Die krijgt echt nog wel support.
HerrPino 14 april 2025 10:03
Zou fijn zijn als er gewoon iPad uit kwam waar gewoon macOS op draait. Dwz een iets andere UI, maar wel zodat alle applicaties gewoon werken. Zoiets als de Microsoft Surface. De iPad Pro is daar meer dan krachtig genoeg voor. Ik zou graag een iPad hebben waar ik als ik een keyboard, muis en monitorr aansluit gewoon desktop applicaties op kan draaien.

[Reactie gewijzigd door HerrPino op 14 april 2025 10:04]

sdziscool 14 april 2025 10:05
we hebben al jaren valse hoop dat apple Mac-OS naar Ipad gaat porten, maar volgens mij gaan we eindigen in de situatie waar Ipad-OS Mac-OS gaat vervangen.

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