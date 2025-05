Signal laat gebruikers chatgeschiedenis overzetten bij linken van nieuw apparaat

Signal krijgt binnenkort een nieuwe synchronisatiefunctie bij het linken van apparaten. Daarmee worden oude chatberichten overgezet wanneer de chatapp wordt gekoppeld aan een desktop of iPad. Voorheen werd de chatgeschiedenis niet overgezet naar nieuwe apparaten.

De overzetfunctie wordt in eerste instantie toegevoegd aan de bètaversies van Signal, schrijft het bedrijf in een blogpost. In 'de komende weken' wordt de feature algemeen uitgerold. Gebruikers krijgen hiermee de optie om al hun chatberichten en de laatste 45 dagen aan mediabestanden te kopiëren wanneer ze een nieuwe desktop-pc of tablet koppelen met hun Signal-account. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om 'fris' te beginnen, waarbij de chatgeschiedenis niet wordt overgezet; momenteel is dat de standaard.